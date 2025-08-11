Исак в «Ливерпуль», Неймар в «Барселону» и еще девять драматичных трансферных саг в истории футбола

, желающий покинуть, использует весь арсенал проверенных приемов, чтобы добиться перехода в. Нападающий уже заявил руководству, что хочет уйти, был исключен из состава на товарищеский матч, пропустил предсезонное турне и, как водится, «пропал» из поля зрения клуба. Все это — в духе великих саг прошлых лет, и похоже, история далека от завершения.

Всего через несколько дней после того, как «Ливерпуль» открыто проявил интерес к Исаку, игрок был отправлен домой перед товарищеским матчем «Ньюкасла» с «Селтиком» — очевидно, из-за растущих слухов вокруг его будущего. Затем, когда за подпись шведа вступил «Аль-Хиляль», он пропустил азиатское турне клуба, официально — из-за «травмы бедра».

Вскоре появились сообщения, что Исак вовсе исчез, а клуб отказывается вести переговоры о продаже. Позже стало известно, что он тренируется не в расположении «Ньюкасла», а на базе своего бывшего клуба — испанского «Реал Сосьедад», чтобы восстановить форму. Исак же намерен перебраться на «Энфилд» и, по слухам, даже готов пойти на крайний шаг — в одностороннем порядке расторгнуть контракт, чтобы трансфер состоялся.

Эта сага еще далека от финала. Но как история с Исаком смотрится на фоне самых громких и скандальных трансферных эпопей в истории футбола? GOAL вспоминает топ-10.

Луиш Фигу — из «Барселоны» в «Реал»

Лишь немногие осмеливались перейти через пропасть Эль-Класико, но именно это сделал Луиш Фигу в 2000 году, став на тот момент самым дорогим футболистом в истории. Португалец покинул «Барселону» ради «Реала», объяснив свой шаг ощущением недооцененности на «Камп Ноу» и недовольством тем, как тогда управлялся клуб.

Луиш Фигу и Пол Скоулз globallookpress.com

Для болельщиков «блауграны» это стало предательством, вызвавшим бурю ярости. Наиболее известный эпизод произошел в 2002 году, когда во время первого возвращения Фигу на «Камп Ноу» ему бросили… голову свиньи, пока он готовился исполнить угловой.

Впрочем, сам Фигу, вероятно, считает, что остался в выигрыше: в 2001 году он получил «Золотой мяч», а в 2002-м выиграл Лигу чемпионов, окончательно закрепив свой статус легенды.

Стивен Джеррард — из «Ливерпуля» в «Челси»/«Реал»

В 2005 году казалось, что Жозе Моуринью сумел убедить Стивена Джеррарда покинуть свой родной клуб и присоединиться к его революции на «Стэмфорд Бридж». Годом ранее «Челси» уже пытался подписать капитана «Ливерпуля», но безуспешно.

Летом 2005-го лондонцы вернулись с предложением в £32 млн, а слухи об уходе усилились после того, как Джеррард в разгар сезона допустил возможность трансфера. Разъяренные фанаты «красных» даже сожгли его футболку и вывесили на базе надпись «предатель».

Стивен Джеррард globallookpress.com

Предложение «Челси» было отклонено, но в борьбу включился и «Реал» Мадрид. Тогда 25-летний Джеррард пошел на крайний шаг — подал официальный трансферный запрос, несмотря на предложение «Ливерпуля» с рекордной для клуба зарплатой в £100 тысяч в неделю. «Это было самое тяжелое решение в моей жизни», — говорил он тогда.

Однако уже через сутки он резко изменил позицию и подписал новый контракт с «Ливерпулем». Клуб признал, что переговоры были проведены не лучшим образом, и извинился перед капитаном.

Виктор Дьёкереш — из «Спортинга» в «Арсенал»

Еще один шведский нападающий, оказавшийся в центре трансферной драмы этим летом. После очередного результативного сезона в «Спортинге» было очевидно, что Виктор Дьёкереш сменит клуб — вопрос лишь в том, куда и когда.

Виктор Дьёкереш globallookpress.com

Несмотря на интерес со многих сторон, «Арсенал» быстро стал главным претендентом. Однако и клубу, и самому игроку пришлось буквально пробивать сделку через сопротивление. Дьёкереш вступил в жесткую перепалку с президентом «Спортинга», который, по словам футболиста, нарушил джентльменское соглашение о возможном уходе. Швед даже пропустил начало предсезонных сборов, демонстративно исчезнув.

«Спортинг» торговался до последнего, споря о бонусах, но в итоге «канониры» закрыли трансфер за £64 млн (€86 млн).

Кака — из «Милана» в «Манчестер Сити»

В первый трансферный период после поглощения «Манчестер Сити» в сентябре 2008 года аравийскими инвесторами клуб был полон решимости сделать суперзвезду «Милана» Кака лицом своего проекта. По слухам, «горожане» предложили рекордную для того времени сумму в £100 млн, а также ошеломляющий контракт с зарплатой в £500 тысяч в неделю.

Кака globallookpress.com

Однако бразилец в итоге отказался от заманчивого предложения, после бурной реакции миланских болельщиков на возможный уход любимца.

— «Сейчас я не хочу ничего менять, — говорил тогда Кака. — Все советы, которые я получил, были выбирать сердцем, и именно это решение я и принял. Деньги здесь ни при чем».

Позже владелец «россонери» Сильвио Берлускони добавил: «Кака отказался от предложения "Манчестер Сити", поставив на первое место "Милан", своих партнеров и болельщиков. Болельщики тоже счастливы. Отказаться от таких денег — достойно уважения».

Ирония судьбы в том, что уже в июне 2009-го Кака все же перебрался в «Реал» Мадрид за значительно меньшую сумму, объяснив это мировым финансовым кризисом и желанием помочь «Милану».

Гарри Кейн — из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити»

К лету 2021 года терпение Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» окончательно лопнуло. Сезон выдался провальным: «шпоры» остались за пределами еврокубковых мест в АПЛ, Жозе Моуринью был отправлен в отставку, а трансферное окно не принесло значимых усилений, которые могли бы улучшить перспективы команды. Будучи до этого преданным клубу, Кейн решил, что хватит.

Гарри Кейн globallookpress.com

На него сразу же вышел «Манчестер Сити» — Пеп Гвардиола даже открыто подтвердил интерес, и все указывало на скорый переход. Тем более что форвард пропустил старт предсезонной подготовки, полагая, что у него есть «джентльменское соглашение» о трансфере.

Предложение в £100 млн было отвергнуто, хотя, по данным британских СМИ, «Сити» был готов поднять ставку до рекордных для Великобритании £127 млн. Однако долгие переговоры успеха не принесли, и в итоге Кейн был вынужден публично заявить, что остается в Лондоне.

Килиан Мбаппе — из «ПСЖ» в «Реал» Мадрид

Один из самых затянувшихся трансферных сериалов в истории футбола завершился летом 2024 года: Килиан Мбаппе все-таки перешел в «Реал» Мадрид. Но путь к этому был долгим и полон драматичных разворотов: многолетние заигрывания с мадридцами, параллельно — маневры с «ПСЖ», которые в итоге обошлись парижанам, вероятно, более чем в £100 млн (около $133 млн) упущенной выгоды.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Мбаппе, который с детства мечтал играть за «Реал» и боготворил Криштиану Роналду, впервые оказался в сфере активных интересов мадридцев еще в 2021 году. Тогда, в конце летнего окна, «сливочные» предложили €160 млн, но получили отказ, а последующие предложения были попросту проигнорированы.

Казалось, все идет к тому, что французский форвард присоединится к «Реалу» бесплатно летом 2022 года по окончании контракта. Однако в мае 2022-го «ПСЖ» ошеломил всех новостью о продлении соглашения с Мбаппе на два года с опцией еще на один — причем на условиях, которые стали одними из самых выгодных в истории футбола. Реакция Мадрида была крайне раздраженной.

Но история на этом не завершилась. Уже в июне 2023-го стало известно, что Мбаппе не собирается активировать опцию на третий сезон в Париже. В феврале 2024 года он устно договорился о переходе в «Реал», в мае официально объявил об уходе, а летом стал игроком мадридского клуба, воплотив свою давнюю мечту.

Лионель Месси — из «Барселоны» в «ПСЖ»

Трансфер, которого не хотели ни Лионель Месси, ни «Барселона». Однако тяжелейшее финансовое положение каталонского клуба (проблемы сохраняются и по сей день) в 2021 году вынудило стороны разойтись. По правилам потолка зарплат Ла Лиги «Барса» попросту не могла предложить аргентинской легенде новый контракт, и блестящая эпоха завершилась горьким расставанием.

Лионель Месси на прощальной пресс-конференции перед уходом из «Барселоны» globallookpress.com

Поддерживаемый катарскими инвесторами «ПСЖ» без труда предложил Месси условия с астрономической зарплатой. Его болезненный уход из «Барсы» остался в истории благодаря ставшей знаменитой пресс-конференции, на которой он, с трудом сдерживая эмоции, расплакался на глазах у всего мира, объявив о своем прощании с клубом.

Неймар — из «Сантоса» в «Барселону»

Переход, который созревал целых четыре года. С того момента, как Неймар в 2009 году ярко заявил о себе в бразильском «Сантосе», было очевидно, что его ждет большой европейский клуб. В 2013 году «Барселона» выиграла гонку за его подпись, опередив в том числе и мадридский «Реал». Но это стало лишь началом истории, продолжение которой развернулось уже в залах судебных заседаний.

Неймар globallookpress.com

Отец игрока, Неймар-старший, оказался среди обвиняемых в налоговом мошенничестве, связанном с этим трансфером. В скандале фигурировали и руководители «Барсы», так как выяснилось, что клуб заплатил за талантливого нападающего гораздо больше, чем заявлялось официально.

Прокуратура три года тщательно изучала сделку, пока все юридические вопросы не были улажены. Но едва страсти улеглись, как Неймар шокировал всех, покинув «Камп Ноу» уже через год.

Криштиану Роналду — из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» Мадрид

Когда «Реал» Мадрид стучится в дверь, он обычно получает желаемое — и в 2009 году «Манчестер Юнайтед» убедился в этом на собственном опыте. Впервые мадридцы обратили внимание на Криштиану Роналду летом 2008-го, и «Юнайтед» даже дошел до того, что пожаловался в ФИФА, обвиняя испанский клуб в умышленной попытке дестабилизировать своего главного лидера.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Сага того лета затянулась, но Роналду в итоге заявил, что счастлив на «Олд Траффорд» и останется на следующий сезон, тем более что «красные дьяволы» тогда были действующими победителями Лиги чемпионов.

Однако зерно сомнения было посеяно: на протяжении сезона-2008/09, на фоне постоянных слухов, Криштиану не раз намекал на неопределенность своего будущего. И в июле 2009-го 24-летний португалец оформил мировой трансферный рекорд — переход в «Реал» за 80 миллионов фунтов.

Карлос Тевес — из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити»

Еще один громкий переход через дерби-барьер. Карлос Тевес сменил красную часть Манчестера на голубую в крайне скандальном трансфере, отказавшись от возможности превратить свою аренду из «Вест Хэма» в полноценный контракт с «Юнайтед» летом 2009 года. По данным СМИ, «Сити» заплатил представителям аргентинца внушительные 25,5 миллиона фунтов, чтобы сделка состоялась.

Карлос Тевес globallookpress.com

Говорили, что Тевес был недоволен нехваткой игрового времени под руководством сэра Алекса Фергюсона, несмотря на 15 забитых мячей в сезоне-2008/09 и приближающийся чемпионат мира-2010. Сам форвард при этом отрицал, что в «Сити» ему обещали место в основе.

«Никаких гарантий у меня нет — я должен завоевать уважение партнеров и бороться за то, чтобы стать первым выбором тренера», — заявлял он тогда. Переход лишь подлил масла в огонь манчестерского противостояния: о нем объявили с помощью огромных рекламных щитов с надписью «Welcome to Manchester» на голубом фоне в самом центре города.