Неудачный шантаж. Кейн, ван Дейк и еще два игрока, которые бастовали ради трансфера

Виктор Дьекереш продолжает угрожать «Спортингу» забастовкой, если его не отпустят этим летом, и, кажется, всё идет к тому, что уже в ближайшее время швед перейдет в «Арсенал».

Однако другие игроки, прибегавшие к таким методам, в итоге оконфузились на весь мир.

Дьекереш ради переезда в Лондон готов отказаться от миллионов, что указывает на его отчаянное стремление оказаться в «Арсенале». Если понадобится, он, по слухам, устроит забастовку.

Football365 вспоминает игроков, которые выбирали схожую тактику, но так и не добились своего.

Гарри Кейн

Сэр Алекс Фергюсон однажды признался, что попытка вытащить Димитара Бербатова из «Тоттенхэма» была «больнее, чем замена тазобедренного сустава». У агента с единственным клиентом и мотоциклом, чей офис украшали следы шин, действительно было немного шансов.

К лету 2021 года казалось, что Кейн, забивший 221 гол в 336 матчах за «Тоттенхэм» и не выиграв ни одного трофея, вполне заслужил право на новый этап в карьере. Но, как вскоре выяснил он и его брат-агент, в мире контрактов сентиментальность и неформальные договоренности вообще ничего не значат.

Гарри Кейн globallookpress.com

Отчаянная попытка Кейна покинуть северный Лондон включала расслабленную прогулку с Гари Невиллом, во время которой он будто забыл про оставшиеся три года по контракту с лондонским клубом, и рассуждал о том, что его будущее «в конечном итоге зависит от того, как я себя чувствую и что будет лучшим для меня и моей карьеры в данный момент». Кроме того, был удар в виде первой полосы The Sun, использованной в качестве давления на клуб.

Даниэль Леви остался невозмутим, даже несмотря на «торги», в которых участвовал лишь вялый «Манчестер Сити», уже потративший сотню миллионов на Джека Грилиша. Леви установил цену в 160 миллионов фунтов, зная, что никто не заплатит эти деньги.

И кто бы ни подсказал команде Кейна, что опоздание на предсезонку на пять дней (под предлогом «ошибок с ковид-тестами и недопонимания») сможет заставить Леви пойти на уступки — глубоко заблуждался.

Кейн потом уверял, что «никогда не отказывался и не собирался отказываться от тренировок», но был оштрафован на две недельные зарплаты, пропустил старт сезона и мужественно сделал вид, будто это было его собственное решение — остаться еще на два года. К тому времени Леви уже сам устал от всей этой истории и, после ряда препятствий, отпустил его в «Баварию».

Вирджил ван Дейк

Стоит вспомнить бурную реакцию Джона Олдриджа на решение Мойсеса Кайседо выбрать «Челси», несмотря на уже согласованную сделку с «Ливерпулем». Особенно забавно это выглядит на фоне того, что за шесть лет до этого сам Олдридж, по сути, предлагал ван Дейку устроить забастовку ради ухода из «Саутгемптона».

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Сам ван Дейк тогда заявлял, что «оскорблен предположениями, будто я отказался тренироваться», но «Саутгемптон» всё же урезал зарплату своему капитану. А «Ливерпуль» был вынужден официально извиниться за свое поведение в процессе переговоров — клубу вменяли нарушение трансферной этики.

Ссылаясь на недавнюю травму голеностопа, ван Дейк говорил, что она помогла ему «понять, насколько важно использовать крупные карьерные возможности, если они появляются». Но ему пришлось проглотить гордость: в сентябре он вернулся в состав, к тому времени как «Саутгемптон» окончательно захлопнул трансферное окно и надежно «закрыл замки».

Поняв, что до зимы лучше не бунтовать, ван Дейк спокойно сыграл за «святых» 11 матчей Премьер-лиги, в том числе разгром против «Ливерпуля» (1:4). Однако незадолго до окончательного переезда на «Энфилд» он оказался в запасе и получил травму, после чего трансфер всё же был завершен.

Морган Шнедерлен

Игрокам «Саутгемптона» середины 2010-х действительно можно посочувствовать: несмотря на массовый исход партнеров, некоторым было невероятно сложно добиться перехода в другой клуб.

Шнедерлен всё же сумел вырваться из «Саутгемптона», но на год позже, чем рассчитывал, и не в прогрессирующий «Тоттенхэм», а в переживающий перестройку «Манчестер Юнайтед».

Морган Шнедерлен globallookpress.com

«Меня подписывали под проект, где планировалось сохранить сильнейших, чтобы бороться за трофие», — вспоминал полузащитник напряженные переговоры с руководством в конце июля 2014 года.

«До той встречи уже ушли Лаллана, Ловрен, Ламберт, Шоу и Чемберс. Я сказал клубу: Я всегда молчал, но не могу оставаться в команде, которая борется за выживание. Мне нужно выйти на новый уровень», — добавил француз.

После этих разговоров Шнедерлен поделился впечатлениями от встречи с руководством клуба: «Шесть лет невероятного пути с #saintsfc УНИЧТОЖЕНЫ за 1 час!!!». Он оставил эту запись в соцсетях после того, как его уведомили, что он не станет частью летней распродажи, последовавшей за уходом Маурисио Почеттино.

Однако забастовка продлилась ровно один матч — Морган отказался выходить на товарищескую игру с «Байером». Уже к первому туру Премьер-лиги он вновь был в составе команды.

Пьер ван Хойдонк

«Может, для бездомных это и нормально, но не для нападающего сборной», — сказал ван Хойдонк, комментируя свое нежелание продлевать контракт с «Селтиком», который сделал ему весьма щедрое предложение.

В итоге в начале 1997 года нидерландец перешел в «Ноттингем Форест». Английский клуб заплатил 4,5 миллионов фунтов, побив на тот момент свой трансферный рекорд. В Ноттингеме надеялись, что ван Хойдонк спасет их от вылета из Премьер-лиги.

Пьер ван Хойдонк globallookpress.com

Однако новичок забил лишь один гол в восьми матчах, а «Форест» в итоге покинули элитный дивизион. Но сезон во втором эшелоне, казалось, только укрепил связь между игроком и клубом.

Ван Хойдонк забил 34 мяча, помог команде сразу вернуться в АПЛ, попал в заявку сборной Нидерландов на ЧМ-98 и привлек внимание со стороны «Ньюкасла» и ПСВ. Оба клуба были готовы заплатить за него семь миллионов фунтов.

Однако тренер Дэйв Бассетт назначил ценник в 10 миллионов фунтов, и это вызвало явно не ту реакцию, на которую он рассчитывал. Особенно на фоне продажи Кевина Кэмпбелла и ключевого защитника Колина Купера, за которых заплатили в общей сложности пять миллионов.

Ван Хойдонк, сравнивший ту ситуацию с попыткой «продать капучино за 25 фунтов — вроде и продается, но никто не купит». В знак протеста он уехал в Нидерланды и до ноября не возвращался в Ноттингем. К тому моменту «Форест» уже по уши увяз в борьбе за выживание, и Бассетту пришлось отложить свое «отвращение» к поведению игрока ради результата.

Шесть голов в 19 матчах не спасли ситуацию. Более того, эти голы почти никто не праздновал, включая раздраженных партнеров. Один из них, Стив Стоун, прямо заявил: «Мне вообще плевать, что Пьер будет делать дальше», комментируя «личную забастовку» нидерландца.

Все футбольные трансферы

Все ждали окончание сезона как избавления. «Форест» занял последнее место, а ван Хойдонка продали в «Витесс», получив при этом в два раза меньше, чем предлагал «Ньюкасл» годом ранее.

«Люди могут говорить, что я устраивал забастовку. Но ни один профессионал и коллега не может сказать ничего плохого в мой адрес», — сказал ван Хойдонк.