Источник: Дьёкереш отказался от части потенциальной зарплаты ради перехода в «Арсенал»

Виктор Дьёкереш Фото: globallookpress.com
Стало известно, что Дьёкереш готов получать в «Арсенале» на 2 млн евро меньше ради того, чтобы облегчить переговоры между «канонирами» и «Спортингом».
Ранее руководство лондонского клуба предложило «Спортингу» 65 млн евро за трансфер форварда, плюс 15 млн евро в качестве бонусов. Боссы португальского клуба отказались от этого предложения.
В прошедшем сезоне Дьёкереш провел за «Спортинг» 52 матча во всех турнирах, забил 54 гола и сделал 13 голевых передач.