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    Источник: Дьёкереш отказался от части потенциальной зарплаты ради перехода в «Арсенал»

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    Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш согласился на понижение потенциальной зарплаты в «Арсенале» ради перехода в стан «канониров». Об этом сообщает Record.

    Виктор Дьёкереш
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    Виктор Дьёкереш

    Стало известно, что Дьёкереш готов получать в «Арсенале» на 2 млн евро меньше ради того, чтобы облегчить переговоры между «канонирами» и «Спортингом».

    Ранее руководство лондонского клуба предложило «Спортингу» 65 млн евро за трансфер форварда, плюс 15 млн евро в качестве бонусов. Боссы португальского клуба отказались от этого предложения.

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    • В прошедшем сезоне Дьёкереш провел за «Спортинг» 52 матча во всех турнирах, забил 54 гола и сделал 13 голевых передач.

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