    Потерянный лидер. Почему Винисиус Жуниор утратил доверие в «Реале»

    Еще год назад он был фаворитом на «Золотой мяч»

    Винисиус Жуниор
    The Athletic разбирает, как контрактные споры, смена тренера и падение формы превратили главную звезду мадридцев в игрока, которого готовы посадить на скамейку.
    Еще год назад казалось, что Винисиус Жуниор находится на пике своей карьеры. В сезоне-2023/24 он выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу с «Реалом», внеся решающий вклад на всех фронтах — 35 результативных действий в 39 матчах.

    Болельщики обожали его — настолько, что многие настаивали: место на левом фланге должно остаться за бразильцем, несмотря на приход Килиана Мбаппе.

    В клубе тоже были в восторге. Руководство «Реала» даже не стало рассматривать астрономическое предложение из Саудовской Аравии, когда там попытались подписать игрока. Винисиус начинал новый сезон в статусе одного из фаворитов на «Золотой мяч».

    Казалось, он наконец в полной мере раскрыл свой потенциал, и все с интересом ждали, что будет дальше. Но сейчас, спустя непростой сезон-2024/25, вокруг 25-летнего бразильца уже нет прежнего энтузиазма — он пережил серьезное личное разочарование.

  • Заменить Модрича, продать Родриго и еще четыре трансфера, которые нужно сделать «Реалу»
  • У «сливочных» по-прежнему остаются слабые места
  • 21/07/2025

    • Несколько источников, опрошенных для этого материала и попросивших сохранить анонимность, согласны в одном: неполучение «Золотого мяча» стало для Винисиуса тяжелым ударом, даже несмотря на то, что в декабре он был признан лучшим игроком года по версии The Best FIFA.

    Ситуацию осложнили и переговоры о продлении контракта, которые последние полгода сопровождались напряжением. Недовольство, возникшее на этом фоне, безусловно, сказалось на его игре. На «Сантьяго Бернабеу» он даже услышал свист в свой адрес.

    Показателен эпизод с Клубным чемпионатом мира: новый главный тренер Хаби Алонсо планировал оставить Винисиуса в запасе на полуфинал против «ПСЖ», и лишь травма Трента Александера-Арнольда изменила его планы.

    Старт отношений тренера и игрока нельзя назвать идеальным, хотя это лишь начало. Источники, близкие к Винисиусу (также на условиях анонимности), уже прогнозируют: «Этот сезон легким не будет».

    Почему же произошел такой резкий разворот в карьере одного из лучших игроков мира? The Athletic разбирает ситуацию целиком.

    globallookpress.com

    Как и весь состав «Реала», Винисиус Жуниор в прошлом сезоне выступал ниже своего уровня. Мадридцы не смогли выиграть ни один из трех главных трофеев, и это привело к смене главного тренера — Карло Анчелотти покинул пост.

    В «Реале» всегда есть давление — побеждать, завоевывать титулы, но Винисиус оказывался в центре внимания особенно часто, и не только потому, что считается одним из лидеров команды.

    Серьезную роль в этой ситуации сыграли и трудности на переговорах по новому контракту. Особенно к концу прошлого чемпионата Испании на «Сантьяго Бернабеу» все чаще слышались недовольные возгласы, когда его финты не приносили результата. Не раз бывало, что при получении мяча бразильца встречал свист.

  • Вернуть «Реал» на вершину. Найти позицию для Трента, раскачать Винисиуса и еще четыре задачи для Хаби Алонсо
  • У испанца впереди еще масса работы, которую предстоит проделать в ближайшие недели
  • 22/06/2025

    • Переговоры о продлении соглашения, подписанного в 2022 году и действующего до 2027-го, начались в январе. Встреча прошла на клубной базе в Вальдебебасе, в присутствии руководителей «Реала» и, со стороны игрока, двух агентов и его отца.

    Сейчас Винисиус Жуниор зарабатывает около 17 миллионов евро в год «чистыми» (14,7 млн фунтов; 19,7 млн долларов). Эта сумма включает бонусы, которые уже были активированы, например, за получение награды The Best FIFA в прошлом сезоне.

    Предложение клуба — примерно 20 миллионов евро в год «чистыми» — бразильская сторона не приняла, и тогда руководство «Реала» попросило самого игрока озвучить желаемую сумму.

    Представители Винисиуса запросили исторический контракт — на уровне рекордного для клуба, который когда-то получил Криштиану Роналду. Речь шла о пакете в районе 30 миллионов евро в год «чистыми», включая базовую зарплату, бонусы за достижения и даже бонус за продление контракта — формат, ранее не практиковавшийся в «Реале».

    Агенты игрока указали, что если негласный потолок зарплат в «Реале» (формально его нет, но неофициально называют сумму около 20 млн евро) не может быть превышен, то футболист, желающий зарабатывать больше, вынужден искать переход в другой клуб и получать подъемные — как это сделал Мбаппе при переходе в «Реал». По их мнению, для игроков, отдавших клубу многое, можно сделать исключение.

    Винисиус Жуниор
    globallookpress.com

    В апреле несколько испанских СМИ сообщили, что Винисиус Жуниор близок к подписанию нового контракта, а некоторые даже предположили, что объявление последует сразу после окончания Ла Лиги.

    Тогда источники в «Реале» говорили The Athletic, что эти сообщения недалеки от истины, однако окружение игрока, реагируя где-то между удивлением и раздражением, категорически отрицало такую информацию.

    Прошли месяцы, но продление контракта Винисиуса так и не было ни объявлено, ни окончательно согласовано. Те же издания, которые ранее уверяли о скором подписании, теперь пишут, что процесс застопорился из-за того, что футболист требует больше денег. Однако, по данным The Athletic, это не совсем так.

  • «Галактикос» без тренера? Почему в «Реале» все решают игроки
  • В клубе из Мадрида культ футболистов сильнее тренерских идей
  • 18/07/2025

    • В «Реале» традиционно крайне осторожны в вопросах зарплатной ведомости и, в частности, не в восторге от идеи включать в сделку бонус за продление. Кроме того, клуб хочет, чтобы Винисиус вернул свой прежний уровень. Но все это, по сути, не помогло игроку, которому и так тяжело было выйти на свой максимум.

    Для Хаби Алонсо ситуация стала возможностью начать с чистого листа. Он и его тренерский штаб хотели использовать Клубный чемпионат мира как шанс придать команде новый импульс и побороть ту «инерцию», которая, по их мнению, наметилась.

    Отвечая на вопрос о первой встрече с Винисиусом, Алонсо накануне матча открытия турнира сказал, что она прошла «очень хорошо».

    Хаби Алонсо
    globallookpress.com

    — «Я не был с ним знаком, но видел его в игре много раз, и все, что видел и слышал о нем, узнал за 10 секунд: то, как он себя ведет, как общается с людьми. Он очень эмоциональный игрок. Нужно быть к нему ближе, и мне нравятся такие футболисты. Теперь нужно понять, как лучше использовать его и на какой позиции. За эти дни мы почувствовали, что у него очень доброе сердце», — добавил тренер.

    Всего один гол и одна голевая передача (обе — в матче против «Ред Булл Зальцбург», где он был признан лучшим игроком встречи) в пяти играх на предсезонных сборах в США — с такими показателями Хаби Алонсо планировал оставить Винисиуса Жуниора в запасе на полуфинал Клубного чемпионата мира против «ПСЖ».

  • Смесь контроля и хаоса. Трент — новое тайное оружие «Реала» или все-таки трансферный провал?
  • Похоже, Тренту Александеру-Арнольду придется долго привыкать к футболу в испанской Ла Лиге
  • 24/07/2025

    • Планы изменились из-за мышечной травмы Александера-Арнольда — бразилец вышел в стартовом составе на правом фланге атаки против команды Луиса Энрике, при этом 21-летний воспитанник академии Гонсало Гарсия сыграл в центре нападения, а Мбаппе расположился слева. Для Винисиуса это решение стало неприятным — после многих лет на высочайшем уровне и закрепления за собой позиции на левом краю.

    После зимней паузы источники, близкие к Алонсо в Вальдебебасе, предпочли не заострять внимание на этом эпизоде, подчеркнув, что ожидают от Винисиуса и Мбаппе важнейшей роли в нынешнем сезоне. Первоначальный план тренера — использовать обоих в атаке, хотя его тактическая гибкость предполагает, что схема будет меняться по ходу турнира.

    При этом в штабе признают: Винисиусу необходимо прибавить. Если он продолжит играть на нынешнем уровне, он может перестать быть незаменимым — и новый статус вряд ли станет проблемой ни для партнеров по команде, ни для болельщиков, ни для клуба.

