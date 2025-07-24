Смесь контроля и хаоса. Трент — новое тайное оружие «Реала» или все-таки трансферный провал?

К 20 годам Трент Александер-Арнольд уже вписал свое имя в историю «Ливерпуля».

На табло шла 78-я минута ответного полуфинального матча Лиги чемпионов 2019 года против «Барселоны». «Ливерпуль» творил одно из своих знаменитых европейских чудес. Александер-Арнольд готовился подать угловой и заметил, что «Барселона» слишком медленно выстраивается в обороне. Он мгновенно воспользовался этим, идеально закрутив мяч на ногу Дивоку Ориги, который забил решающий гол. «Ливерпуль» совершил еще один легендарный камбэк в ЛЧ и вышел в финал, где обыграл «Тоттенхэм» и завоевал свой шестой европейский трофей.

В последующие годы «Ливерпуль» дважды выиграл Премьер-лигу, вышел в еще один финал Лиги чемпионов в 2022 году и оставался одной из лучших команд Европы с конца 2010-х. Александер-Арнольд сыграл огромную роль в этом успехе, заняв третье место по количеству результативных передач в Премьер-лиге с 2018 года по прошедший сезон. Его умение создавать моменты как с игры, так и со стандартов на позиции фулбэка ломает привычные представления о роли защитника.

Игроки уровня Александера-Арнольда появляются нечасто, и «Ливерпуль» почти десятилетие извлекал пользу из его таланта. Но теперь всё изменилось: контракт Трента истек, и он покинул Мерсисайд ради нового вызова в «Реале». Клубный чемпионат мира, где «Мадрид» разгромно проиграл «Пари Сен-Жермен» в полуфинале, стал началом новой главы в карьере английской звезды. Мы получили первые намеки на то, что он может привнести в Ла Лигу.

Однако прежде чем строить прогнозы на следующий сезон и дальше, важно оглянуться назад и вспомнить путь Александера-Арнольда до этой точки.

Ранние годы под руководством Клоппа

Версия «Ливерпуля», которую Юрген Клопп принял и начал перестраивать в первые месяцы своей работы, сильно отличалась от той команды, что позже добилась стабильного успеха. Тогда «Ливерпуль» играл в более «чистую» версию «хеви-метал футбола», который произвел фурор в Германии, когда Клопп тренировал дортмундскую «Боруссию». Этот стиль основывался на контрпрессинге — мгновенном прессинге игрока соперника после потери мяча, чтобы вернуть владение и не дать провести контратаку.

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

И с «Боруссией», и с «Ливерпулем» на раннем этапе под его руководством ключом было быстрое превращение обороны в атаку для создания опасных моментов. Сам Клопп не раз говорил, что контрпрессинг — лучший плеймейкер. Такие игроки, как Джо Аллен, были крайне важны в первые месяцы, когда команда только выстраивала свою тактическую идентичность: Аллен обладал выносливостью и тактическим чутьем, чтобы часто отбирать мяч и начинать быстрые атаки.

Это принесло впечатляющие и зрелищные победы в Премьер-лиге: «красные» дважды обыграли «Манчестер Сити» в сезоне 2015/16, устроили дикий триллер 5:4 в гостях у «Норвича», дважды переиграли «Арсенал» в кампании 2016/17 и несколько раз громили соперников в первые 18 месяцев. Такая агрессивная игра без мяча и ставка на переходные моменты также помогли «Ливерпулю» дойти до финала Лиги Европы 2016 года, включавшего легендарный камбэк на «Энфилде» против дортмундской «Боруссии».

Но у этой тактики был и минус: когда «Ливерпулю» противостояли команды, готовые отсиживаться в обороне и заставлять их вскрывать организованную защиту, результаты были нестабильными. Наряду с большими победами было немало матчей, где команда не могла вскрыть плотные низкие блоки и теряла очки. Это ставило жесткий потолок на уровне достижений в чемпионате.

Чтобы превратиться из боевой, но сырой команды в по-настоящему великую, «Ливерпулю» нужно было эволюционировать — как в плане состава, так и тактики.

Влияние Александера-Арнольда

Вторая половина 2010-х годов стала временем, когда атака «Ливерпуля» окончательно обрела форму, во многом благодаря грамотной трансферной политике и доле удачи. Клуб приобрел первоклассных нападающих за относительно небольшие суммы — Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамеда Салаха. Подписание Эндрю Робертсона из «Халл Сити» летом 2017 года тоже быстро окупилось — он стал ключевым игроком как в Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. Александер-Арнольд, воспитанник академии клуба, в подростковом возрасте закрепился в основе, что случается крайне редко. Всё это вместе и создало прочный фундамент.

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

Кроме того, «Ливерпуль» изменил стиль игры. Чтобы максимально раскрыть потенциал Мане и Салаха, Робертсон и Александер-Арнольд стали важными элементами атаки, поднимались высоко и фактически действовали как крайние нападающие в схеме «передней пятерки» при позиционных атаках. Полузащита в лице Фабиньо, Джордана Хендерсона и Джорджиньо Вейналдума страховала зоны, оставленные фулбэками, вместе с защитой во главе с Вирджилом ван Дейком, который стал лидером обороны целого поколения. Эта версия «Ливерпуля» доминировала с 2018 по 2020 год, а с приходом Тьяго Алькантары полузащита стала играть более активную роль в атакующих построениях в период с 2021 по 2023 год.

Проще всего оценить влияние фулбэков, посмотрев на то, насколько активно «Ливерпуль» использовал фланговые подачи в этот период. С сезона 2017/18 в Премьер-лиге, по данным Stathead, версии команды 2020/21, 2021/22 и 2022/23 входят в топ-10 по числу навесов за один сезон. Такая перестройка логична, если учесть, насколько уникальным созидателем был Александер-Арнольд. Согласно FBref, с 2019 по 2025 год он входил в топ по многим показателям, включая ожидаемые голевые передачи, действия, приводящие к ударам, и прогрессивные передачи.

На этот временном отрезке Александер-Арнольд занимает четвертое место в Премьер-лиге по общему числу атакующих эпизодов, завершившихся ударом, и 14-е по этому показателю в пересчете на 90 минут среди игроков с минимум 10 000 минут на поле.

Мало кто в истории Премьер-лиги обладал таким разрушительным навесом, как Александер-Арнольд. Одно из имен, которое сразу вспоминается, — Дэвид Бекхэм во времена «Манчестер Юнайтед», когда передачи шли на двух форвардов в штрафной. Среди современников Александера-Арнольда — Кевин Де Брейне (покинувший Премьер-лигу ради «Наполи») сделал правый полуфланг своей «рабочей зоной», откуда регулярно отдавал ключевые передачи и навесы.

Де Брейне чаще смещался в крайние зоны штрафной, чтобы отдавать передачи поперек или прострелы в центр, тогда как Александер-Арнольд славился филигранными навесами из глубины. Оба могли вовремя замечать рывки игроков на дальней штанге и закручивать передачи точно в цель, особенно в ситуациях, когда команда перехватывала мяч высоко и у них было время осмотреться и выбрать вариант.

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

Но Александер-Арнольд был далеко не просто защитником, бездумно выполняющим навесы в штрафную. Он обладал точным дальним пасом по диагонали, который мог ломать оборонительные построения соперника. Несмотря на то, что он фулбэк, его передачи по качеству можно было сравнить с разрезающими пасами топовых полузащитников. Движение без мяча было менее заметной частью его игры по сравнению с другими на его позиции, но и в этом компоненте он был весьма эффективен. Особенно часто он открывался под короткие передачи у штрафной, чтобы затем сделать еще более опасный пас.

Продвижение с мячом под давлением и обводка один в один не были его главными сильными сторонами, но точность и вариативность паса компенсировали всё остальное. Тепловая карта его действий за 2019–2022 годы показывает наибольшую активность как раз на половине соперника, где Александер-Арнольд либо подавал, либо переключал направление атаки.

Этот период стал идеальным сочетанием уникального набора навыков Александера-Арнольда и того, что атака «Ливерпуля» была более непредсказуемой, чем у большинства топ-команд того времени. Команда легко играла в вертикальный футбол, ведь помимо Мане и Салаха, сочетавших технику и физическую мощь, Александер-Арнольд был готов снабжать их передачами самых разных типов и с любых углов.

Эксперимент с инвертированным фулбэком

К концу сезона 2022/23 наметилась интересная тенденция. «Ливерпуль» заметно сдал по сравнению с предыдущими кампаниями и в итоге не попал в Лигу чемпионов. Такого не случалось с тех пор, как Клопп возглавил команду в октябре 2015 года. Соперники стали лучше готовиться к базовым схемам атаки «Ливерпуля», а возраст полузащитников привел к тому, что команда стала чаще страдать от быстрых переходов.

Ранее «Ливерпуль» тоже позволял соперникам создавать качественные моменты (что неизбежно для проактивных команд), но высокий прессинг и частые перехваты позволяли сдерживать опасность и удерживать баланс. В сезоне 2022/23 это перестало работать.

Юрген Клопп и Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

В ответ на это Клопп принял интересное решение — сместил Александера-Арнольда ближе к центру, сделав его частью двойного опорного звена. Идея «захода» фулбэков в центр поля, действующих как полузащитники при владении, стала модным трендом для усиления контроля над игрой. Почему? Потому что перегруз центра помогает продвигать мяч между линиями. Если соперник пытается бороться с этим, сужая оборону, появляются более легкие пути на фланги. Ранее Александер-Арнольд мог смещаться в центр при необходимости, но в целом действовал как типичный атакующий фулбэк образца 2010-х. Когда «Ливерпуль» перестал доминировать в матчах, как раньше, смена роли выглядела логичным экспериментом.

Результат проявился мгновенно. С момента мартовской международной паузы и до конца сезона «Ливерпуль» шел третьим в лиге по набранным очкам за матч. Их продвинутые показатели соответствовали уровню команды из топ-4 — это был прогресс по сравнению с предыдущими месяцами, хотя всё еще ниже стандартов прошлых сезонов.

Сезон 2023/24 оказался еще более многообещающим: «Ливерпуль» большую часть чемпионата участвовал в гонке за титул. Если бы не травма Салаха и спад его формы после Кубка африканских наций-2024, возможно, их 20-й чемпионский титул пришел бы на год раньше.

Особенность Александера-Арнольда в роли инвертированного фулбэка заключалась в том, что, несмотря на более аккуратный контроль темпа передачи, он сохранял ту же остроту и прямолинейность, с которыми его привыкли ассоциировать.

Для сравнения: защитник «Арсенала» Александр Зинченко предпочитал контролировать владение, занимать гибкие позиции без мяча и играть роль отвлекающего маневра. Александер-Арнольд же постоянно искал варианты для острых передач вперед, действуя как плеймейкер из глубины, будь то передачи между линиями или забросы за спины защитников. Его нахождение в центре поля помогало создавать больше переходных атак, что соответствовало философии клуба. В сезоне 2023/24 Александер-Арнольд занял шестое место в Премьер-лиге по числу завершенных разрезающих передач (по данным FBref) — ни один другой защитник даже не приблизился к его показателю.

Можно сказать, что Александер-Арнольд справился с этой задачей блестяще, оставаясь динамичным созидателем, но у нового амплуа были и минусы. В частности, он не всегда уверенно действовал под давлением и не блистал игрой спиной к воротам, что делало его более уязвимым для прессинга по сравнению с полузащитниками или некоторыми другими инвертированными фулбэками. Это привело к тому, что Клопп старался выводить его в такие ситуации, где он мог принимать мяч лицом к игре и находиться вне блока обороны соперника по мере хода сезона 2023/24.

Лебединая песня под руководством Слота

В сезоне 2024/25 Александер-Арнольд вернулся к роли, более схожей с его ранними годами. Значительная часть его действий с мячом снова приходилась на правый фланг, и он гораздо реже пробовал играть роль опорника. Хотя свобода смещаться в центр у него по-прежнему оставалась, просто теперь она была более дозированной и выборочной.

«Ливерпуль» под руководством Арне Слота в прошлом сезоне отличался от команды Клоппа. Нидерландский специалист делал акцент на контроле через розыгрыш мяча в центре, включая моменты, когда команда сознательно провоцировала прессинг соперника, чтобы создать искусственные переходные фазы. В позиционных атаках они часто оставляли четырпх игроков позади для розыгрыша, используя одного или двух опорных полузащитников. Новая тройка в полузащите — Райан Гравенберх, Алексис Макалистер и Доминик Собослаи — стала серьезным обновлением по сравнению с предыдущими годами и была основой игры через центр. На ранних стадиях владения Александер-Арнольд часто оказывался самым выдвинутым игроком из четверки защитников, формируя с партнёрами нечто вроде буквы «L» на поле.

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

Это привело к тому, что атакующие качества Александера-Арнольда использовались реже, и он уже не был главным креативным центром команды, как раньше. Его статистика заметно снизилась, так как другие игроки взяли на себя больше ответственности. В его действиях стало больше осторожности, что соответствовало общим тактическим установкам.

Тем не менее, моменты, когда передача Александера-Арнольда переворачивала исход матча, всё еще случались. В октябре он сделал тонкий навес за спину защитникам на Дарвина Нуньеса, который помог «Ливерпулю» вырвать ничью с «Арсеналом». В декабрьской матче против «Тоттенхэма» (6:3) он выдал идеальный навес на Луиса Диаса. В январе, в гостевом матче против «Брентфорда», его рывок в штрафную по правому флангу и низкая передача на Нуньеса в итоге привели к победному голу на 90-й минуте.

Стиль «Slot-ball» сделал Александера-Арнольда менее заметной фигурой в атаке, то но в то же время он помог сгладить его оборонительные недостатки. Александер-Арнольд никогда не был по-настоящему сильным в обороне по ряду причин, включая нехватку скорости и реакций в ситуациях один на один, а также слабое чтение игры без мяча. Но за счет того, что во время построения атак больше игроков оставалось сзади, а «Ливерпуль» без мяча в основном защищался в формации 4-2-4, ограничивая продвижение соперников через центр, многие проблемы удалось минимизировать.

Новый вызов в Испании

Когда стало ясно, что Александер-Арнольд подпишет контракт с «Реалом», возник большой интерес к тому, как он впишется в основной состав команды. Особенно это стало актуально после назначения Хаби Алонсо на пост главного тренера «Королевского клуба».

По работе Алонсо в «Байере» мы знаем, что он настаивал на контроле над матчами не столько через жесткую приверженность определенной формации или структуре, сколько через четкие принципы игры с мячом и без него. Далее всё строится на адаптации к сильным сторонам игроков, чтобы команда могла находить решения прямо по ходу матча.

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

Некоторые предполагали, что изначальная синергия может возникнуть с Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе. Эти двое — одни из лучших в мире в разрушении высоких линий обороны за счет прямолинейных рывков за спины защитников. Они могли бы воспользоваться длинными диагоналями, особенно в моменты «контролируемого хаоса» после высоких перехватов или выигранных вторых мячей. Когда Александер-Арнольд занимает агрессивные позиции против низкого блока, Федерико Вальверде способен подстраховать его за счет выполнения впечатляющего объема работы и умения покрывать большие зоны.

Клубный чемпионат мира дал нам самое раннее представление о возможной роли Александера-Арнольда в «Реале». В начале розыгрыша мяча случались шероховатости, включая ситуации, когда он неудачно принимал мяч спиной к воротам и позволял сопернику оказывать давление. Иногда он даже упускал простые короткие передачи на опорников, которые помогли бы продвинуть игру.

После перехода «Реала» на половину соперника Александер-Арнольд выглядел гораздо менее заметной фигурой по сравнению с его ролью в «Ливерпуле» времен Клоппа. В основном он обеспечивал ширину атаки на правом фланге, изредка делая рывки внутрь. Недостаток игроков, активно врывающихся в штрафную, усложнял для него возможность использовать свои знаменитые навесы.

В целом, более медленный темп атак и отсутствие хаотичных моментов, к которым он привык в Премьер-лиге, лишили его части фирменных качеств. Когда он не был «чит-кодом» в созидании, обострились и его оборонительные слабости. Его высокая позиция мешала эффективно участвовать в контрпрессинге, а иногда он демонстрировал нерешительность при попытках команды запереть соперника у его ворот.

Это не значит, что ярких эпизодов не было. В матче группового этапа против «Зальцбурга» его навесы были точными и опасными. Он сделал результативную передачу в 1/8 финала против «Ювентуса», когда после неожиданного рывка в штрафную выполнил низкий прострел, приведший к единственному голу.

Стоит отметить, что речь идет о нескольких матчах, которые по сути можно рассматривать как предсезонный турнир, поэтому делать далеко идущие выводы не стоит. Однако вполне справедливо предположить, что первый год в Испании может пройти с определенными трудностями и «притиркой».

Наследие и перспективы в «Реале»

Несмотря на все недостатки, в последние несколько сезонов Александер-Арнольд был одним из лучших футболистов мира. Очень редко можно встретить фулбэка, который на протяжении нескольких лет является главным или одним из главных созидателей в одной из самых динамичных команд Европы, но именно так было в «Ливерпуле». Его огромный вклад в финальной трети поля полностью компенсировал оборонительные слабости, включая ограниченные физические качества в дуэлях один в один и привычку иногда «засыпать» без мяча.

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

Это объясняет, почему интегральные модели, такие как MBAPPE Дональда Кайтона, стабильно оценивали его очень высоко. Именно такого уровня влияния «Реал» будет ждать от Александера-Арнольда, стремясь вернуться после разочаровывающего сезона, в котором команда финишировала второй в Ла Лиге и вылетела из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.

Теоретически подписание игрока такого уровня на правах свободного агента должно быть большим плюсом. Однако история показывает, что простое накопление звездных футболистов не всегда делает команду сильнее.

Чтобы максимально раскрыть Александера-Арнольда, потребуется создать больше тех контролируемых, но хаотичных ситуаций, в которых он блистал в «Ливерпуле». Сделать это будет сложно, учитывая более медленный темп Ла Лиги. Однако такие моменты могут быть полезны не только для него, но и для игроков уровня Мбаппе и Винисиуса. Баланс между контролем владения и элементами хаоса, при этом не теряя устойчивости в обороне, станет определяющей задачей для Алонсо в «Реале».

Все футбольные трансферы

Интересно будет посмотреть, как сложится карьера Александера-Арнольда в Испании. С одной стороны, Ла Лига менее физически требовательна, чем Премьер-лига, что может ему помочь. С другой — его ждет огромное количество соперников с низким оборонительным блоком и меньше ситуаций с «раскрытой» обороной. Повторить достижения, которых он добился в Англии, будет крайне трудно, ведь в «Ливерпуле» он выиграл все возможные большие трофеи. И сделал это, играя в необычной манере, фактически превратившись в «квотербэка» команды в атаке, что большая редкость для его позиции.

Трент Александер-Арнольд покинул Премьер-лигу как один из лучших игроков в ее истории. Сможет ли он достичь таких же высот в Ла Лиге в составе «Реала»? Не факт.