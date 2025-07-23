Как «Реалу» играть без Беллингема? Семь вариантов для Хаби Алонсо

«Мое терпение лопнуло», — сказал Беллингем с улыбкой, находясь в конференц-зале стадиона Bank of America в Шарлотте после победы «Реала» над «Пачукой» (3:1) в матче Клубного чемпионата мира.

Это был ответ Джуда на вопрос о травме плеча, которая беспокоила его с ноября 2023 года. С тех пор он постоянно играл с фиксирующей повязкой. Теперь он подтвердил то, о чем уже сообщали многие СМИ: ему предстоит операция.

«Сейчас боль уже не такая сильная. Больше раздражает сама повязка. Соперники постоянно за нее хватаются, она сбивается, мешает. А в жару это вообще мучение. Я теряю столько веса из-за пота… Операция назначена сразу после турнира. Пора уже всё исправить. Я слишком долго это терпел», — сказал он 22 июня

На прошлой неделе Беллингем наконец-то перенес операцию.

«Процесс восстановления уже начался. Скоро увидимся», — написал англичанин в в своих соцсетях, прикрепив фото из больничной палаты.

На самом деле не так уж и скоро. Ожидается, что Беллингем пропустит от 10 до 12 недель, а это значит, что он вернется только в начале октября. К тому моменту «Реал» успеет провести восемь туров в Ла Лиге и два матча Лиги чемпионов.

Это был осознанный риск.

«Реал» мог назначить операцию Беллингему после окончания сезона 2024/25 или даже раньше, когда команда фактически выбыла из борьбы за титул, и тогда он мог восстановиться к старту нового чемпионата Испании. Но клуб предпочел, чтобы Джуд сыграл на Клубном чемпионате мира, пожертвовав при этом началом следующего сезона.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо уже назвал Беллингема «ключевым элементом команды», и то, как он использовал игрока на турнире, подтверждает его слова. Джуд вышел в стартовом составе во всех шести матчах «Реала» на КЧМ, проведя на поле 84, 60, 82, 90, 67 и 64 минуты соответственно. Он забил один гол — в матче с «Пачукой», где был признан лучшим игроком встречи, — и отдал великолепную разрезающую передачу на Винисиуса Жуниора в игре против «Зальцбурга».

На КЧМ Беллингем стал одним из самых влиятельных игроков команды наряду с нападающим и новым открытием Гонсало Гарсией, защитником Франом Гарсией и вратарем Тибо Куртуа. Несмотря на то, что схема «Реала» варьировалась между 4-3-3 и 3-5-2, роль Беллингема оставалась примерно одинаковой: он действовал на позиции атакующего полузащитника, расположенного перед двумя более сдержанными хавбеками — Феде Вальверде и Ардой Гюлером.

Джуд Беллингем globallookpress.com

«Я вижу в Беллингеме именно полузащитника. У Джуда есть физические данные, чтобы покрывать большое пространство на поле. Но важно, чтобы он начинал в правильной зоне. У него душа центрального полузащитника. Ему нравится участвовать в розыгрыше мяча, он способен подключаться в штрафную, но отправная точка — ключ к его эффективности», — сказал Хаби Алонсо на своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера «Реала».

Начало сезона Беллингем проведет в тренажерном зале, а Алонсо придется строить игру без него. По крайней мере, какое-то время.

Несмотря на это, «Реал» не планирует подписывать нового полузащитника, разве что кто-то из нынешних игроков покинет команду.

«С теми, кто у нас есть, мы способны контролировать центр поля», — заявил Алонсо.

Кто способен заменить Беллингема, сочетая ту же вовлеченность в игру в центре поля и результативность в штрафной?

Арда Гюлер

Всего за несколько недель в США Гюлер доказал, что вполне может занять важное место в планах Алонсо. Хотя он не попал в основной состав в игре против «Аль-Хиляля», уже спустя 45 невнятных минут в центре поля Гюлер появился на поле и после этого не покидал старт, сыграв в пяти следующих матчах и проведя в сумме 423 минуты.

Арда Гюлер globallookpress.com

Еще в начале этого года бывший тренер «Реала» Карло Анчелотти намекал, что в долгосрочной перспективе Гюлер станет центральным полузащитником с функциями розыгрыша мяча из глубины, и это будущее наступило.

Изначально он должен был дополнять Беллингема в центре поля, но теперь, в отсутствие англичанина, место в стартовом составе для Гюлера почти гарантировано.

Родриго

Если Гюлер на Клубном чемпионате мира упрочил свои позиции в команде, то Родриго, наоборот, поставил под сомнение свое дальнейшее пребывание в команде.

Родриго globallookpress.com

Он начал с первых минут встречу с «Аль-Хилялем», но затем получил лишь 23 минуты в матче с «Зальцбургом», четыре минуты против дортмундской «Боруссии» и вообще не выходил на поле в играх с «Ювентусом» и «ПСЖ».

Сейчас Родриго, похоже, снова оказывается на обочине, как это уже было при Анчелотти. Отсутствие Беллингема, безусловно, дает ему шанс вернуться в ротацию, особенно если Алонсо выберет схему 4-3-3: в таком случае бразилец сможет действовать между линиями, где он наиболее эффективен. Но сейчас нет гарантии, что он вообще останется в «Реале» к началу нового сезона.

Гонсало Гарсия

Лучший игрок «Мадрида» на Клубном чемпионате мира, Гарсия воспользовался отсутствием Килиана Мбаппе, выдав шесть отличных матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Гонсало Гарсия globallookpress.com

Несмотря на это, еще недавно казалось маловероятным, что Гарсия сможет рассчитывать на серьезное игровое время в Ла Лиге, когда в распоряжении будут Мбаппе, Винисиус и Беллингем.

Но операция Беллингема открывает окно возможностей. Однако, как и в случае с Родриго, включение Гарсии в старт означает смену схемы на 4-3-3 — с его выходом либо в роли центрального нападающего, либо справа в атаке. Это усилит нападение, но ослабит середину поля.

Франко Мастантуоно

Многообещающая «темная лошадка». 17-летний вундеркинд из «Ривер Плейта», который присоединится к «Реалу» после 14 августа, когда ему исполнится 18 лет.

Франко Мастантуоно globallookpress.com

Мастантуоно чаще всего действует на правом фланге, но склонен смещаться в центр. Пока не ясно, рассчитывает ли Алонсо на него как на игрока стартового состава. В прошлом месяце тренер назвал его «уже зрелым футболистом с фантастическим настоящим и невероятным будущим», отметив его «амбиции» и «зрелость». Однако это еще не значит, что он будет регулярно получать игровое время в Ла Лиге.

Как и в случае с Родриго или Гарсией, его появление на поле, скорее всего, будет означать переход на схему 4-3-3.

Дани Себальос

По некоторым данным, Себальос — один из двух игроков, которых в клубе считают наиболее вероятными кандидатами на уход этим летом (второй — Родриго).

В прошлом сезоне он сумел стать важной частью команды при Анчелотти, сыграв в 23 матчах Ла Лиги и внеся столь необходимую организованность в центр поля. Однако на Клубном чемпионате мира он провел лишь 70 минут, растянутых на четыре встречи.

На данный момент складывается впечатление, что он не входит в планы Алонсо.

Эдуардо Камавинга

Камавинга не выходил на поле с апреля из-за травмы паха. Он всё же отправился с командой в США и, по словам Алонсо, «сделал значительный шаг в восстановлении», но этого оказалось недостаточно, чтобы сыграть.

Эдуардо Камавинга globallookpress.com

Отсутствие Беллингема — отличный шанс для Камавинга вернуться в старт и составить дуэт в центре с Вальверде, освободив Арду Гюлера для более атакующей роли.

С момента перехода в «Реал» в 2021 году его развитие немного застопорилось, в том числе из-за травм. Но ему всего лишь 22 года, и если кто и способен раскрыть его потенциал, то это, возможно, именно Хаби Алонсо.

Браим Диас

Алонсо использовал Диаса в качестве джокера на КЧМ: он выходил со скамейки в четырех матчах, суммарно набрав 103 минуты и отдав одну голевую передачу.

Браим Диас globallookpress.com

Похоже, такая роль — запасного с возможностью усилить игру — и станет для 25-летнего полузащитника основной в начале сезона Ла Лиги.

Тем не менее, у Диаса есть универсальный набор навыков, позволяющий связать полузащиту и атаку как в 3-5-2, так и в 4-3-3.

Однако рассчитывать на стабильное место в основе, особенно с приходом Мастантуоно и ярким прорывом Гарсии, пока сложно.

Без Беллингема будет тяжело

Идея о том, что кто-то станет прямой заменой Беллингему, конечно же, абсурдна. Ни один из упомянутых выше игроков не обладает точь-в-точь таким же набором качеств, да и сам Алонсо уже подчеркивал, что хочет видеть команду «гибкой» и «динамичной». Это означает не только смену игровых схем — от 4-3-3 к 3-5-2 и обратно — но и отказ от жестко зафиксированного стартового состава.

Это также предполагает, что игроки должны быть готовы к разным ролям даже в рамках одного матча, как, например, Орельен Чуамени, который способен начинать в роли центрального защитника в тройке, а затем смещаться выше в полузащиту.

Замена Беллингема — это задача не одного игрока, а всей команды. И выбор решений будет зависеть как от конкретного соперника и хода игры, так и от индивидуальных особенностей каждого футболиста.

Джуд Беллингем и Хаби Алонсо globallookpress.com

Безусловно, «Реал» будет скучать по остроте, которую привносит Беллингем. Несмотря на спад в реализации моментов, он всё равно завершил прошлый сезон с внушительными 17 голами и результативными передачами в Ла Лиге.

Кроме этого, он давал команде широту в развитии атак, лидерство и несгибаемый бойцовский дух. Его отсутствие трудно представить как нечто положительное.

Все футбольные трансферы

Но всё же попробуем. Исключение одной «звезды», которую практически невозможно посадить в запас, из атакующей тройки, где и так есть Мбаппе и Винисиус, может дать Алонсо больше свободы для поиска нестандартных решений.

И то, как он этой свободой распорядится, станет лучшим ответом на вопрос, какую команду он хочет построить в «Реале».