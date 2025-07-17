Если не Дембеле, то кто тогда должен выиграть «Золотой мяч»?

Если не произойдёт чего-то неожиданного, Усман Дембеле станет обладателем «Золотого мяча».

Нападающий «Пари Сен-Жермен» забил 21 гол и отдал шесть результативных передач в Лиге 1, а его команда выиграла чемпионат с отрывом в 19 очков. В Лиге чемпионов Дембеле забил восемь мячей и сделал шесть ассистов, а «ПСЖ» разгромил в финале миланский «Интер» с разницей в пять мячей.

И это еще не всё: превращение «ПСЖ» в лучшую команду мира почти напрямую совпало со сменой позиции Дембеле — теперь он играет в центре атаки и демонстрирует нечеловеческий уровень. То есть у него есть и статистика, и трофеи — всё, что нужно для борьбы за главную индивидуальную награду.

Но есть и сюжет: «ПСЖ» стал сильнее всех, и всем очевидно, что главный фактор успеха — это Дембеле.

Можно ли представить, что из-за победы «Челси» над «ПСЖ» (3:0) в финале Клубного чемпионата мира, голосующие изменят свое мнение и, скажем, отдадут трофей Коулу Палмеру? В конце концов, Жоржиньо занял третье место в 2021 году, а Дани Карвахаль был четвертым в прошлом сезоне, а Палмер явно превосходит обоих. Так что исключать ничего нельзя. Но если говорить о фаворите, то это всё равно Дембеле.

Гораздо интереснее задать другой вопрос: а кто на самом деле заслужил «Золотой мяч»?

Да, еще в марте у нас была колонка под заголовком «Как Усман Дембеле стал лучшим футболистом мира». Но это касалось конкретного момента — сразу после того, как «ПСЖ» выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов в серии пенальти на «Энфилде». А ведь «Золотой мяч» в последние годы вручается не за это. Четыре года назад организаторы изменили период оценки: теперь учитывается не календарный год, а сезон — с августа по июль следующего года.

Другими словами: кто был лучшим игроком в сезоне-2024/25? Давайте разберемся.

А если взглянуть на весь сезон целиком?

Хотя большинство всё еще считает «ПСЖ» сильнейшей командой мира даже после поражения в финале Клубного чемпионата мира, — забавно оглянуться назад и вспомнить некоторые моменты сезона.

На 1 декабря прошлого года у «ПСЖ» была всего одна победа, одна ничья и три поражения в первых пяти матчах Лиги чемпионов. Команда забила всего три мяча, пропустила пять и реально рисковала не выйти из группы. С того момента парижане провели в Европе еще 12 матчей: на этом отрезке у них 10 побед, два поражения, 35 забитых и всего девять пропущенных мячей.

«Пари Сен-Жермен» перед матчем с «Ливерпулем» на «Энфилде» globallookpress.com

Из-за этого почти краха в начале «ПСЖ» уже в 1/8 финала попал на «Ливерпуль». Ответный матч на «Энфилде», несмотря на счет 1:0, стал одним из лучших матчей, которые вы когда-либо видели. И лишь пара моментов, когда мяч так и не оказался за линией ворот, не позволила ему войти в категорию легендарных.

Если бы удар головой Джарелла Куансы на 79-й минуте отскочил от штанги в ворота, а не мимо… Разве история этого сезона не выглядела бы совсем иначе? Или если бы в серии пенальти всё сложилось немного по-другому. Тогда не было бы никакой «арки искупления» для Дембеле, не было бы прорыва Дезире Дуэ в финале и никто бы не говорил о ком-либо из «ПСЖ» как о претенденте на «Золотой мяч».

Откуда я это знаю? Потому что никто и не говорил об этом — до того самого матча.

Лучшее отражение коллективной футбольной мудрости — это команда месяца от European Sports Media. С 1995 года группа журналистов из различных европейских изданий голосует за лучшую символическую сборную месяца. Очки суммируются, и игроки с наибольшим количеством голосов попадают в эту команду.

Лионель Месси globallookpress.com

Голоса за «Золотой мяч» — это, конечно, не пустой звук, но они слишком зависимы от побед в турнирах, к тому же при голосовании не учитываются позиции игроков. В отличие от этого, список ESM обновляется ежемесячно и дает гораздо более объективную и целостную картину того, кого профессиональные журналисты считают лучшими по ходу сезона.

Например: с 1995 года Лионель Месси попадал в команду месяца 88 раз, Криштиану Роналду — 51, а больше 31 раза — никто.

А теперь внимание: на февраль этого сезона только один игрок «ПСЖ» попадал в символическую сборную месяца — и это не Дембеле. Это был Ашраф Хакими. Для сравнения: у «Ливерпуля» к тому моменту было 18 (!) попаданий в команду месяца. Причем там успели побывать даже вратари «красных» Алиссон и Куивин Келлехер. Следующими по количеству были «Барселона» и «Реал» — у них по семь попаданий.

Ашраф Хакими globallookpress.com

Так что, если сложить все голоса по итогам сезона, окажется, что игроки «ПСЖ» оцениваются гораздо ниже, чем можно было бы ожидать. Ниже список всех, кто получил минимум 20 индивидуальных голосов за сезон (данные июльского выпуска журнала World Soccer):

1. Мохамед Салах, «Ливерпуль» — 43

2. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль» — 42 T-3)

3. Роберт Левандовский, «Барселона» — 32 T-3)

3. Килиан Мбаппе, «Реал» Мадрид — 32 T-5)

5. Ламин Ямаль, «Барселона» — 26

5. Ашраф Хакими, «ПСЖ» — 26

7. Гарри Кейн, «Бавария» — 24

8. Усман Дембеле, «ПСЖ» — 23

9. Трент Александер-Арнольд, «Ливерпуль» — 22

10. Скотт Мактоминей, «Наполи» — 21

11. Коул Палмер, «Челси» — 20

Иными словами, противоположность «ПСЖ» — это «Ливерпуль». Их сезон можно назвать худшим возможным сценарием для большой команды, которая по всем параметрам заслуживала «Золотой мяч», но в итоге оказалась без него.

«Ливерпуль» доминировал как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов почти до середины марта. Но, несмотря на то, что команда заняла первое место в группе, ей не повезло попасть на «ПСЖ» уже в 1/8 финала. Спустя несколько дней они проиграли финал Кубка английской лиги, а до этого вылетели из Кубка Англии, играя вторым составом.

Таким образом, команда, которая была сильнейшей до весны, внезапно оказалась без реальных шансов на трофеи в концовке сезона.

А кто ещё заслуживает «Золотой мяч»?

Если просто взглянуть на голы и ассисты в национальных лигах, то не остается сомнений, кто должен получить награду. Один игрок обошёл всех по сумме результативных действий на 13 очков:

Самые продуктивные нападающие сезона в топ-5 лиг Европы espn.com

Да, это Мохамед Салах. Но тут есть две проблемы.

Во-первых, мы считаем пенальти равными обычным голам. Формально, конечно, они приносят тот же один гол, но в отличие от других ударов, игроку не нужно ничего делать, чтобы получить возможность пробить — если только он сам не заработал пенальти. Обычно тренер просто назначает исполнителя.

Мохамед Салах globallookpress.com

Во-вторых, все ассисты считаются равными. То есть шикарный пас в разрез, который выводит партнера один на один, оценивается точно так же, как и пас на Марадону перед тем, как он обыграет всю сборную Англии.

Но мы можем это скорректировать. В случае с итоговой наградой сезона, пенальти не должны обесцениваться, но и приравнивать их к полноценным голам — тоже не совсем честно. Поэтому мы будем оценивать каждый пенальти как разницу между ожидаемой реализацией (79%) и фактическим голом — то есть 0.21 гола.

Обновленный список самых продуктивных нападающих сезона в топ-5 лиг Европы espn.com

А для ассистов мы используем метрику ожидаемых голевых передач (xA) от Stats Perform — каждый пас получает оценку в зависимости от того, насколько он вероятно приведет к голу, если партнер по команде решит пробить.

Когда мы пересчитываем всё с этими поправками, получается, что новым лидером становится Килиан Мбаппе. Но тут мы всё еще не учитываем Лигу чемпионов — главный турнир, где эти игроки встречаются лицом к лицу.

Если же мы добавим в расчет и выступления в ЛЧ, то итоговая топ-10 выглядит так:

Список самых продуктивных нападающих сезона с учетом выступлений в Лиге чемпионов espn.com

Рафинья оказывается на первом месте в группе, которую можно сократить до трёх финалистов.

Мбаппе выбывает, потому что его суммарные показатели переоценивают его реальное влияние в «Реале». После его прихода команда стала хуже атаковать, а «ПСЖ», напротив, стал намного сильнее и выиграл Лигу чемпионов — сразу после его ухода.

Роберт Левандовский тоже выбывает — он не самый продуктивный игрок даже в своей команде. А всех игроков «Баварии» можно исключить просто потому, что они провели сезон в слабом чемпионате, где могли «набивать статистику».

Так что среди нападающих у нас остаются Рафинья, Дембеле и Салах.

И да, именно Рафинья, а не Ламин Ямаль. У Рафиньи на одну результативную передачу больше, чем у Ямаля — и при этом на 17 голов больше. Можно спорить, что Ямаль приносит больше пользы в других аспектах игры, но на 19 голов эквивалента пользы — такой аргумент уже не работает.

А как насчёт тех, кто не играет в атаке?

Вирджил ван Дейк набрал второе по величине количество голосов среди всех игроков в опросах ESM по ходу сезона. Более того, он чаще всех среди центральных защитников попадал в команду месяца с 1995 года. Если вы хотите сказать, что это лучший центрбек современной эпохи, мы не будем останавливать вас.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

У ван Дейка уже был самый высокий пик формы, а теперь он демонстрирует и долговечность на этом уровне. Но, как и в случае с Робертом Левандовским, который тоже чаще всех с 1995 года попадал в команду сезона среди центральных нападающих и, возможно, является лучшим игроком на своей позиции за это время, в этом сезоне ван Дейк не был лучшим даже в своей команде.

Зато есть другой защитник, которого точно стоит включить в дискуссию о «Золотом мяче».

Если мы посмотрим на те же самые скорректированные атакующие показатели, но отфильтруем их так, чтобы остались только те, кого Stats Perform классифицирует как защитников, — получится следующая топ-10:

Самые продуктивные защитники в топ-5 лиг Европы espn.com

И даже эта таблица недооценивает, насколько Ашраф Хакими лучше остальных.

Четыре ближайших к нему игрока — это вингбэки из «Байера» и «Интера». Да, формально они защитники, но на деле у них намного меньше оборонительной ответственности, чем у Хакими, который ближе к традиционному фулбэку.

Если искать адекватного сравнимого игрока — это Трент Александер-Арнольд, но даже его показатели на 50% хуже, чем у Хакими. При этом Хакими — в худшем случае средний защитник, то есть он не проваливается в обороне и не мешает команде без мяча.

Ни один другой футболист в мире не делает того, что делает он.

Дембеле, Салах, Рафинья или Хакими?

Хотя победа «ПСЖ» в конце сезона делает выбор обладателя «Золотого мяча» вроде бы очевидным, награду по праву заслуживают сразу четверо игроков.

Кого выбрать — зависит от того, как именно вы воспринимаете эту награду, ведь четких критериев по-прежнему нет, а значит — остается пространство для интерпретаций.

Усман Дембеле globallookpress.com

Аргумент в пользу Хакими: он настолько опережает ближайших конкурентов на своей позиции, насколько никто другой не опережает на своей. Если бы мы придумали условную метрику «ценности по сравнению со средним уровнем на позиции», Хакими, возможно, показал бы лучший результат в мире. А если добавить к этому требл, который выиграл «ПСЖ» — аргумент становится весомым.

Аргумент в пользу Рафиньи: он стал самым продуктивным игроком сезона после корректировок, убравших перекосы за счет пенальти и некачественных ассистов.

Кроме того, он лучше обороняется, чем два других нападающих в этом списке — он был ключевым элементом высокого прессинга «Барселоны». Его позиция — правоногий левый вингер — одна из наиболее конкурентных в футболе, и никто не был сильнее него на ней в этом сезоне.

Аргумент в пользу Салаха: он набрал 54 очка по системе гол + пас, и никто другой даже не добрался до отметки в 50 очков. Да, после корректировок его цифры становятся чуть скромнее, но все-таки АПЛ — самый конкурентный чемпионат мира, и в этом сезоне это было особенно заметно. (Достаточно сказать, что команды, занявшие 15-е и 17-е места, дошли до финала Лиги Европы, а 4-я выиграла Клубный чемпионат мира.)

Салах также чаще, чем кто-либо из конкурентов, входил с мячом в штрафную и отдавал передачи внутрь нее. Если заменить всех четверых на игрока среднего уровня, «Ливерпуль» пострадал бы больше всех. Салах тащил больше, чем кто-либо из тройки Хакими, Рафинья и Дембеле.

Рафинья globallookpress.com

Аргумент в пользу Дембеле — самый простой: он — лучший нападающий в лучшей команде мира. В очной встрече с Салахом в марте, когда сошлись, возможно, две сильнейшие команды сезона, он был лучше. И, по сути, он был прекрасен во всем, что ожидается от современного нападающего: голы, ассисты, работа в подыгрыше, движения без мяча и прессинг.

Главное, что говорят против Дембеле, — «он слишком мало играл». Но, впервые в карьере француза, этот аргумент можно обернуть в его пользу.

Салах и Рафинья провели более 4000 минут в ЛЧ и национальных чемпионатах. У Хакими — чуть больше 3600 минут. У Дембеле — чуть меньше 2900.

Салах занял шестое место по игровому времени среди всех футболистов сезона, включая вратарей (!), Рафинья — 14-е. Дембеле? 259-е.

И несмотря на это, он занял четвертое место по системе «гол+пас» и третье — по скорректированному показателю.

В пересчете на минуту он — самый продуктивный игрок мира, и с внушительным отрывом.

Смысл всей этой аналитики — попытаться выйти за рамки привычных нарративов и клубной предвзятости, чтобы понять: кто на самом деле был лучшим игроком сезона.

Все футбольные трансферы

И когда борьба настолько плотная, как в этом году, решающими могут стать детали: достижения команды, очные матчи, своевременность формы.

Дембеле проявил себя в ключевых играх, доказал, что его показатели в Лиге 1 — не случайность, и почти сравнялся с Салахом и Рафиньей по цифрам, проведя на тысячу минут меньше.

Поэтому, если бы у нас был свой бюллетень с топ-10, мы бы расставили его так:

1. Усман Дембеле, ПСЖ

2. Мохамед Салах, «Ливерпуль»

3. Рафинья, «Барселона»

4. Ашраф Хакими, ПСЖ

5. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»

6. Ламин Ямаль, «Барселона»

7. Роберт Левандовский, «Барселона»

8. Гарри Кейн, «Бавария»

9. Педри, «Барселона»

10. Хулиан Альварес, «Атлетико Мадрид»