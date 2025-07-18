«Галактикос» без тренера? Почему в «Реале» все решают игроки

Когда речь заходит о мадридском, чаще всего мы восхищаемся не тренерами, а игроками. В центре внимания — индивидуальное мастерство, а не вдохновляющие тактические находки, отработанные на тренировках.

Это давняя традиция, уходящая корнями как минимум в 1950-е годы — именно тогда президент клуба Сантьяго Бернабеу начал собирать под знамена «Реала» лучших игроков своего времени: Альфредо Ди Стефано, Ференца Пушкаша, Раймона Копу. Этот курс положил начало первой великой эпохе клуба — «Реал» пять раз подряд выигрывал Кубок европейских чемпионов с 1956 по 1960 год.

С тех пор и до наших дней стратегия практически не изменилась — включая политику нынешнего президента Флорентино Переса, который и публично, и в кулуарах подчеркивает: он лишь продолжает дело Бернабеу.

Флорентино Перес globallookpress.com

Однако не все было так однозначно. В истории «Реала» бывали периоды, когда клуб пытался плыть против течения, делая ставку на тренеров с ярко выраженным стилем и философией. Назначение Хаби Алонсо преемником Карло Анчелотти — еще один поворот в этом цикле. Уже на Клубном чемпионате мира мы увидели, насколько его подход отличается: команда добралась до полуфинала, но была разгромлена «ПСЖ» — 0:4.

Так почему же «Реал» так часто полагается на лидеров в раздевалке, а не на тех, кто руководит с бровки? И что это означает для Алонсо, который строит свою команду с нуля?

Лучше всего философию «Реала» — ставку на личность, а не на тактику — иллюстрирует список его самых успешных тренеров.

«Семь последних побед в Лиге чемпионов пришлись на (Висенте) Дель Боске, (Зинедина) Зидана и (Карло) Анчелотти — а ведь ни один из них не считается ярко выраженным тактическим специалистом», — говорит The Athletic бывший нападающий «Реала» и сборной Аргентины, а также экс-генеральный директор клуба Хорхе Вальдано.

— «Помню, как-то внутри клуба у Зидана спросили, какую схему он предпочитает в обороне — с тройкой или четверкой защитников. И он ответил, что это не главное. Для него важнее были взаимоотношения между великими игроками. Прежде всего — атмосфера единства, которая порождает ту самую соревновательность, к которой стремится каждый тренер. Метод всегда стоял ниже таланта».

Зинедин Зидан с кубком Лиги чемпионов globallookpress.com

В истории мадридского клуба ключевую роль в спортивных вопросах традиционно играли не тренеры, а руководство и в особенности президенты. Их логика проста: тренеры приходят и уходят, а именно функционеры обеспечивают стратегическую преемственность и долгосрочный проект.

Но у такого подхода есть и обратная сторона — у тренеров остается меньше пространства для самостоятельных решений. Поэтому тех, кто оказывался на тренерском мостике «Сантьяго Бернабеу», чаще выбирали за умение лавировать и договариваться, а не за выдающуюся тактическую философию.

Это нашло отражение и в стиле игры «Реала»: он, как правило, строится не на идеях наставника, а на характеристиках футболистов.

Во время второго срока Анчелотти в клубе (2021–2025), его штаб акцентировал внимание на том, как сильно игроки развиваются просто за счет совместной игры друг с другом. Логика была проста: дай команде свободу, позволь звездам раскрыться — и они засияют как единое целое, не жертвуя индивидуальностью.

Штаб Карло Анчелотти подчеркивал важность того, чтобы футболисты учились на поле друг у друга. Однако такой подход срабатывал не во всех случаях — и бывало, что руководство жалело о том, что отдало слишком много власти игрокам.

После первого ухода Флорентино Переса с поста президента в 2006 году (в 2009-м он вернулся), он откровенно признал: «Я плохо воспитал игроков» — речь шла о тех самых галактикос, которых он сам и привел в клуб. Эти слова попали на первую полосу испанской спортивной газеты Marca. Тогда «Реал» второй сезон подряд остался без трофеев, несмотря на наличие звезд первой величины: Дэвида Бекхэма, Зинедина Зидана, Роналдо.

В том же году бразды правления в «Реале» во второй раз взял Фабио Капелло — после работы с «Миланом», «Ромой» и «Ювентусом».

Фабио Капелло globallookpress.com

«Нужно было изменить стиль игры», — вспоминает Капелло в беседе с The Athletic о сезоне 2006/07. — «Когда я пришел, мы много работали над тактикой. Я понимал: вся команда должна двигаться как единое целое — и в атаке, и в обороне. Это был не оборонительный стиль, просто сбалансированный.

Сейчас все в футболе говорят о необходимости двигаться, помогать друг другу — но именно этим я тогда и занимался. Все просто. Я решил продать Роналдо — он выбыл на два с половиной месяца из-за травмы.

Я хотел, чтобы команда стала коллективом, а не набором индивидуальностей. И в первый, и во второй мой приход в "Реал" случился после неудачных периодов — в сезоне 1995/96 клуб финишировал лишь шестым и остался без трофеев. Главное — это коллектив».

Подход Капелло помог «Реалу» взять долгожданный титул чемпиона Испании — первый за четыре года. Впрочем, в Лиге чемпионов и Кубке Испании команда вновь вылетела уже на стадии 1/8 финала. А через 11 дней после победы в Примере Капелло был уволен.

Тогдашний спортивный директор Предраг Миятович объяснил это словами: «Мы всегда должны искать тренеров, которые могут дать нам нечто большее, чем просто результат». Капелло же просто хотел построить «Реал», в котором командный дух важнее звездных фамилий.

Алонсо идет другим путем — но готова ли команда принять это?

Хаби Алонсо и Карло Анчелотти в «Баварии» globallookpress.com

С момента своего прихода, незадолго до Клубного чемпионата мира, Хаби Алонсо внедрил в «Реале» совершенно иной подход. После победы над «Ювентусом» в 1/8 финала он дал интервью DAZN, в котором признался: в течение сезона он внимательно слушал советы Анчелотти, особенно в разговорах о проблемах баланса в атаке — ведь в распоряжении у тренера сразу четыре суперзвезды: Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Родриго и Джуд Беллингем.

Алонсо подчеркивает: вне зависимости от статуса, каждый игрок должен работать на команду — в том числе отрабатывать в обороне. Источник, близкий к одному из футболистов, выразил сомнение: насколько реалистично поддерживать такой уровень интенсивности в долгосрочной перспективе? И главное — хватит ли у звезд смирения, чтобы принять все идеи Алонсо?

На самом деле, подобная ситуация уже случалась. В сезоне 2012/13, последнем для Жозе Моуринью в «Реале», Алонсо еще сам выходил на поле в белой футболке.

Жозе Моуриньо и Зинедин Зидан globallookpress.com

Моуринью построил команду по своему образу: агрессивное давление, прямолинейный стиль, тотальный контроль над раздевалкой. Годом ранее это принесло рекордный титул: 100 очков и 121 забитый мяч в Ла Лиге. Однако высокая требовательность в итоге привела к расколу внутри команды.

Методы Моуринью работали — но нравились далеко не всем.

Серхио Рамос, Пепе, Криштиану Роналду и Икер Касильяс явно не разделяли методов португальца и постепенно отстранялись от него. Все стало окончательно ясно в финале Кубка Испании против «Атлетико» Диего Симеоне — том самом, который стал последним матчем Моуринью у руля «Реала». Он был удален на 75-й минуте, и после этого складывалось ощущение, что игроки сами управляли командой с бровки.

Спустя два года после его ухода похожая ситуация повторилась с Рафаэлем Бенитесом.

Рафаэль Бенитес и Флорентино Перес globallookpress.com

Одна из самых обсуждаемых историй той эпохи — появившиеся в испанской прессе сообщения о том, что Бенитес якобы запретил Луке Модричу бить по мячу внешней стороной стопы. Причина? Такие передачи якобы были «неэффективными».

В 2023 году Бенитес опроверг это в интервью радиостанции Cadena Ser: «Я лишь сказал ему, что на коротких передачах — в 3–4 метра — не обязательно бить внешней стороной, потому что мяч закручивается и может неудобно прилететь партнеру. А вот на дистанции 15–30 метров — да, у него это получается просто шикарно».

Впрочем, долго Рафаэль Бенитес в клубе не задержался. Уже в 2016 году его сменил Зинедин Зидан — воспитанник структуры клуба, которого повысили из «Кастильи».

А как игроки отреагировали на методы Алонсо?

Прошлый сезон показал: труднее всего с игрой без мяча справлялись Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор. Однако на турнире в США уже были заметны первые признаки изменений: оба начали активнее включаться в прессинг и возвращаться назад.

В руководстве «Реала» приход баскского специалиста охарактеризовали как «смену эпохи». А сам Алонсо на первой пресс-конференции сказал именно то, что так хотели услышать болельщики: его команда будет «заряжать энергией и эмоциями».

«Сегодня футбол становится все более тактическим, и вот мы приходим к мадридскому "Реалу" под руководством Хаби Алонсо — тренера с очень-очень четкими идеями. Без сомнений, на него повлияли годы в "Баварии" и работа с командой Гвардиолы », — говорит Хорхе Вальдано.

— «Все команды, которые сейчас пытаются доминировать на международной арене, неизбежно делают ставку именно на тренера, а не на игрока. Хаби придется конкурировать с Мбаппе, Винисиусом и другими большими именами, у которых огромный вес в раздевалке. Но, приглашая Алонсо, клуб делает ставку на коллективное влияние».

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До разгрома в полуфинале от «ПСЖ» все выглядело обнадеживающе. И сейчас «Реал» как никогда нуждается в том, чтобы проект сработал — ведь минувший сезон стал первым за четыре года без единого большого трофея.

Станет ли Алонсо следующим в ряду великих, наравне с Зиданом и Анчелотти — или пойдет по пути Моуринью и Бенитеса — покажет лишь время.