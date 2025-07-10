Беспощадные чемпионы Европы: «ПСЖ» уничтожил «Реал» на пути в финал КЧМ

Когда Килиан Мбаппе ушёл в «Реал», Луис Энрике только начал собирать новый «ПСЖ». Год спустя француз снова на одном поле с парижанами — но уже как соперник. И Килиан увидел своими глазами, как его бывшая команда стала непобедимой машиной, которой и мечтал её видеть тренер. Беспощадной, чёткой, запредельно быстрой. Такой, что даже «Реал Мадрид» был просто сметён — не сражён, не обыгран, а именно сметён.

Футбол. Клубный ЧМ. Полуфинал ПСЖ — Реал Мадрид 4:0 Голы: 1:0 Фабиан Руис (6'), 2:0 Усман Дембеле (9'), 3:0 Фабиан Руис (24'), 4:0 Гонсалу Рамуш (87') Предупреждения: Орельен Чуаэми (28'), Жоау Невеш (45 + 2'), Даниэль Карвахаль (73')

«Метлайф Стэдиум», Нью-Джерси. Невероятная жара, в которой «ПСЖ» не дал «Реалу» ни малейшего шанса. Уже к шестой минуте «мадридисты» едва дышали: сначала Рауль Асенсио подарил мяч Дембеле, тот ворвался в штрафную и был сбит всё тем же Асенсио — но вместо пенальти был гол: Фабиан Руис подкараулил и спокойно пробил в пустые.

Первый гол Руиса globallookpress.com

А через три минуты «ПСЖ» забил второй. На этот раз Рюдигер, казалось, попал в хронику кошмара: промах по мячу в простейшей ситуации — и Дембеле снова тут как тут. Никаких раздумий, только скорость и точность: 2:0.

Усман Дембеле и Дезире Дуэ globallookpress.com

А ведь до этого и Дембеле, и Руис уже создавали моменты. Куртуа отбивался, как мог. Но и он, и его защита в этот вечер тонули в волнах парижского давления. Это была демонстрация силы.

Полчаса на уничтожение

К 30-й минуте было уже 3:0. Комбинация началась у своих ворот, но за несколько касаний — и, что важнее, преодолев почти 50 метров, — Хакими доставил мяч в штрафную, откуда Руис спокойно уложил Вальверде и закатил третий.

На табло 3:0. По ударам — 10:1. Владение — 78%. «ПСЖ» играл так, будто это был матч против середняка Лиги 1, а не европейского гиганта. К этому моменту единственной реальной реакцией стал проход Мбаппе по левому флангу — но даже он завершился тем, что... Хакими убежал в контратаку и соорудил гол.

Ашраф Хакими и Фабиан Руис globallookpress.com

У «Реала» не было ни игры, ни эмоций. Новая эра под руководством Хаби Алонсо началась с серьёзной пощёчины. Без Александер-Арнольда, без Дина Хёйсена — но и без чёткой структуры. Даже голевые подвиги Мбаппе в сезоне (48 очков по системе гол+пас) не помогли. На фоне идеальной синергии «ПСЖ» — безликая команда в белом.

Фабиан Руис был не просто хорош — он дирижировал. Витинья и Жоау Невеш закрывали любую зону в центре, а Хакими и Мендеш были скорее вингерами, чем фулбеками. И даже когда Дембеле и Кварацхелия ушли отдыхать в начале второго тайма, «Париж» продолжал держать темп — просто не на пределе.

ПСЖ — Реал Мадрид globallookpress.com

Удар по мадридскому мифу

На 87-й минуте, когда матч уже давно был формальностью, Барколя и Гонсалу Рамуш в своём стиле разыграли комбинацию в штрафной, и португалец забил четвёртый — почти в шутку. Просто для того, чтобы подчеркнуть разницу. Чтобы показать, что парижане могли забивать ещё и ещё.

Лука Модрич, игравший свой прощальный матч за «Реал», уходил со сцены без фанфар. 597-я игра за «бланкос» стала одной из самых болезненных. Теперь — «Милан», новая глава. А «Реал» — впервые за 21 год пропускает три мяча за 25 минут, впервые за всю историю не выигрывает Клубный чемпионат мира.

Лука Модрич globallookpress.com

«ПСЖ», выигравший Лигу чемпионов с разгромом «Интера», выбил по пути к титулу «Атлетико» (4:0), «Баварию» (2:0, играя вдевятером) и вот теперь «Реал». Пять последних матчей на вылет — общий счёт 18:0.

Сейчас им предстоит финал против «Челси» — и это будет встреча двух философий: английской прагматики и парижского напора. Мбаппе, оставивший «ПСЖ» ради славы в «Реале», вряд ли ожидал, что станет жертвой разгрома от бывшей команды.

Луис Энрике не просто выстроил команду. Он создал механизм, который становится лишь сильнее под давлением. «ПСЖ» идёт за пятым трофеем сезона — и выглядит так, будто способен выигрывать вечно. Даже финал в воскресенье кажется лишь ещё одной остановкой Парижа на пути к величию.