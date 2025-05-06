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    Незавершенное наследие. Как сказка Трента в «Ливерпуле» подошла к концу

    Трент Александер-Арнольд так и не осуществил свою детскую мечту

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    Трент Александер-Арнольд
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    Трент Александер-Арнольд
    The Athletic рассказывает о решении Трента Александера-Арнольда покинуть «Ливерпуль» — о его наследии, влиянии эпохи Клоппа и о том, почему даже любовь к клубу не заставила его отказаться от возможности продолжить карьеру в мадридском «Реале».
    Когда в Ливерпуле по-настоящему уважают футболиста — особенно своего, местного — это всегда проявляется в отношении к нему.

    Стивен Джеррард, легенда и бывший капитан клуба, стал просто «Стиви». Джейми Каррагер, преданный клубу защитник, — «Карра». А Трент Александер-Арнольд — просто «Трент». Его имя произносили с такой легкостью и теплотой, как будто он был в списке контактов у каждого в городе.

    Он был своим — обычный парень из Ливерпуля, добившийся невероятных успехов. К 21 году он сыграл 100 матчей за клуб и стал победителем Лиги чемпионов. Он помог клубу впервые за 30 лет выиграть чемпионский титул в Премьер-лиге и, казалось, был обречен однажды стать капитаном «Ливерпуля».

    Но вместо этого, в 26 лет, он уходит. Александер-Арнольд не будет продлевать контракт, который истекает по завершении сезона 2024/25 — сезона, в котором клуб снова стал чемпионом Англии. Всё указывает на то, что его будущее связано с Испанией: в ближайшие недели он, скорее всего, перейдет в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

    Это конец современной футбольной сказки — истории о местном мальчишке, мечтавшем однажды вести за собой любимую команду, но в итоге отвернувшемся от неё.

    В детстве он подолгу стоял у старой базы клуба в Мелвуде, заглядывая в щели серой стены в надежде увидеть своих кумиров.

    Он вырос совсем рядом. Семья жила на кольцевой дороге Куинс-Драйв, охватывающей восточную часть Ливерпуля — от рабочего района Бутл на севере до более благополучного Эйгберта на юге.

    Трент Александер-Арнольд
    globallookpress.com

    Район Уэст-Дерби находится примерно посередине. Он граничит с Норрис-Грином и Крокстетом — местами, которые в последние десятилетия ассоциируются с бандами и уличной преступностью. Но Уэст-Дерби удалось избежать дурной славы. Этот район больше известен Мелвудом — базой, где легендарный Билл Шенкли творил футбольную магию и превратил «Ливерпуль» из команды второго дивизиона с менее чем 30 тысячами зрителей в один из самых узнаваемых клубов мира.

    Интересно, что корни Трента связывают его не с «Ливерпулем», а с главным соперником клуба — «Манчестер Юнайтед », с которым «красные» теперь делят рекорд по числу титулов (по 20).

    Двоюродный брат его матери, Джон Александер, был секретарем «Юнайтед». А еще удивительнее то, что сэр Алекс Фергюсон — легендарный тренер «МЮ» — в своей автобиографии признался, что его первой девушкой была Дорин Карлинг, бабушка Трента по материнской линии. Позже она переехала в Нью-Йорк, где вышла замуж, и благодаря этому Трент имел право выступать за сборную США.

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    • Попадание Трента в систему «Ливерпуля» во многом оказалось делом случая. Учась в St Matthew’s Primary School на Куинс-Драйв, он был случайно выбран для участия в летнем футбольном лагере академии в Киркби. Под конец этих сборов к его маме, Диане, обратились представители «Ливерпуля» — клуб был заинтересован в мальчике, но столкнулся с проблемой: по правилам регистрации они не могли оформить его в ближайший год. В итоге Трент оказался в детской команде, связанной с академией. В Country Park за его развитием продолжали пристально следить и, главное, не давали другим клубам возможности увезти его.

    Трент Александер-Арнольд
    globallookpress.com

    В то время Александер-Арнольд играл на позиции центрального нападающего. Его команда почти всегда уверенно побеждала, а когда счет становился комфортным — Трент уходил в центр обороны, чтобы сохранить преимущество.

    Однажды во время углового Count Трент решил сам выполнить подачу. Ему сказали: если соперник перехватит и забьет, виноват будешь ты. Так и вышло — противник убежал в контратаку. Но Трент со всех сил бросился назад, догнал форварда и в последний момент вытянул ногу, сбив его. Вместо того чтобы отругать, тренеры поняли: даже в детстве в нем была невероятная жажда бороться до конца.

    Постепенно он начинал понимать, что значит быть профессионалом. В академии «Ливерпуля», если команда проигрывала, он переживал это очень остро — и иногда это отражалось на его поведении дома. Отец, Майкл, бизнесмен, часто работал в Лондоне, так что в основном за воспитание отвечала Диана. Если Трент вел себя плохо, она звонила в Киркби и говорила, что не пустит его на следующую тренировку.

    В клубе уже привыкли к такой ситуации. Чаще всего Трент всё равно приходил на занятия, несмотря на «запрет». Диана верила, что он достаточно умен, чтобы поступить в университет — возможно, на что-то связанное со спортом. Но сильнее всего он любил футбол.

    О своем первом выходе в стартовом составе в Премьер-лиге Трент узнал в день матча. Это случилось не где-нибудь, а на «Олд Траффорд» против «Манчестер Юнайтед». Это было в январе 2017 года, а новость ему сообщил лично Юрген Клопп во время обеда. Услышав это, Трент тут же побежал в гостиничный номер и позвонил Диане. Она расплакалась.

    Трент Александер-Арнольд
    globallookpress.com

    Матч закончился вничью 1:1, а 18-летний дебютант провел его на удивление уверенно. Но следующий выход в старте случился только спустя три месяца — против «Сток Сити». Ту игру он начал с первых минут, но уже в перерыве, при счете 0:1, был заменен. Без него команда перевернула ход встречи и выиграла 2:1.

    Внутри клуба всегда верили, что у Александера-Арнольда есть шансы закрепиться в основе. Когда Стивен Джеррард в том же 2017 году давал интервью на «Энфилде», он закончил его словами: «Из Трента получится шикарный игрок».

    Джеррард, главный символ «Ливерпуля» 21-го века, за два года до этого сам завершил карьеру, но уже тогда следил за молодежью, а позже вернулся в академию в роли тренера. В Тренте он видел нечто родственное — тот же характер, ту же готовность брать на себя ответственность.

    Когда позже в том же году Александеру-Арнольду исполнилось 19, он сказал журналистам, что его «мечта» — стать капитаном «Ливерпуля», и что он «не будет удовлетворен», пока этого не добьётся. Уход Джеррарда оставил в команде огромную пустоту — особенно в плане идентичности: между 2015 и 2017 годами у «Ливерпуля» не было местного стержня, связующего звена с прошлым. Джеррарда в свое время тренировал Стив Хайуэй, один из учеников легендарного Билла Шенкли. Если представить, что эстафетная палочка передавалась из поколения в поколение, то теперь она лежала на земле. Александер-Арнольд пришел, чтобы поднять ее.

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    • Играть за «Ливерпуль» в статусе местного воспитанника — это не только честь, но и ответственность. Шенкли когда-то говорил своим игрокам: «Не подведите их» — и в этом послании чувствуется нечто большее, чем просто слова. Это почти гражданский долг — играть не только за клуб, но и за город, имя которого он носит. Когда Джейми Каррагер заменял Джеррарда в роли капитана, он отменял все свои планы после матча, если команда проигрывала — понимал, как может выглядеть празднование на фоне поражения.

    За пределами поля давление и ограничения, которые сопровождают местных игроков, могут испытать их верность. Даже Джеррард в свое время подумывал об уходе — в «Челси» в 2005 году. Правда, там была и другая причина: он считал, что в Лондоне у него будет больше шансов выиграть титулы. Но как правило, если местный парень покидает «Энфилд» — это решение клуба, а не игрока.

    Трент Александер-Арнольд и Юрген Клопп
    globallookpress.com

    Опыт Александера-Арнольда всё же отличался от того, что пережили другие уроженцы Мерсисайда. В какой-то момент он переехал в Чешир, чтобы уйти от повышенного внимания в родном городе. А сам «Ливерпуль» при Клоппе стал командой куда более сильной, чем та, что была при Рое Эвансе или в годы, когда на поле блистали Джеррард с Каррагером.

    В итоге он дважды выиграл Премьер-лигу — достижение, которое Джеррард и Каррагеру так и не покорилось. Но даже до этого его статус был увековечен: на Сибил-роуд, в тени «Энфилда», появилась фреска с его изображением. Там до сих пор написаны его слова после финала Лиги чемпионов в 2019 году: «Я просто обычный парень из Ливерпуля, чья мечта только что сбылась». Вот только всё, чего добивался Александер-Арнольд, было совсем не обычным.

    Летом 2023 года до окончания его контракта с клубом оставалось два года. Его шестой сезон в первой команде завершился небывалым разочарованием: «Ливерпуль» занял пятое место в Премьер-лиге и впервые за долгие годы остался без Лиги чемпионов.

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    Обычно клубы уровня «Ливерпуля» начинают переговоры с такими игроками, как Александер-Арнольд, задолго до окончания контракта. Но в этот раз связь словно оборвалась. Ранее условия новых соглашений обсуждались с Майклом Эдвардсом, а окончательное одобрение шло от президента клуба, Майка Гордона. Однако Эдвардс покинул клуб, его преемник Джулиан Уорд подал в отставку, и «Ливерпуль» с трудом нашел спортивного директора, который согласился бы работать с Юргеном Клоппом, чья власть внутри структуры значительно возросла. Параллельно с этим, в конце 2022 года владельцы клуба, Fenway Sports Group, выставили «Ливерпуль» на продажу, а сам Гордон также отошел от управления.

    Казалось, что «Ливерпуль» теряет вектор развития. В итоге Клопп нашел временное решение: он пригласил своего спортивного директора, но Йорг Шмадтке получил полномочия работать только с трансферами первой команды — и то под полным контролем самого Клоппа.

    Трент Александер-Арнольд
    globallookpress.com

    Оставалось неясным, кто отвечает за удержание ключевых игроков. Майк Гордон ненадолго вернулся в клуб, и предполагалось, что он возьмет это направление на себя. Но шли месяцы, а никакого серьезного диалога с игроками так и не происходило. И хотя на поле команда прибавила и даже некоторое время претендовала на титул Премьер-лиги, всё рухнуло после того, как в январе 2024 года Клопп объявил о предстоящем уходе. Это заявление лишь усилило ощущение нестабильности внутри клуба.

    Александер-Арнольд стал называть себя «топ-атлетом» — это выражение он не раз повторял в интервью. И как раз в тот момент, когда «Ливерпуль» находился в фазе перестройки, он оказался перед сложным выбором: подписывать новый контракт или подумать о будущем.

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    • Тем не менее, всё это не мешало ему продолжать развиваться. Лето 2023 года он начал в инновационном центре своего тогдашнего спонсора — компании Under Armour в Портленде (штат Орегон). Горы, тренировки на высоте…Позже он говорил журналистам, что возвращается в Мерсисайд в лучшей форме в своей жизни. А спустя всего несколько недель, во время предсезонного тура по Юго-Восточной Азии, он был назначен вице-капитаном «Ливерпуля».

    Это был ещё один важный шаг вперед в личной карьере, но он всё меньше совпадал с успехами клуба. Еще в 2022 году Александер-Арнольд говорил, что каждый сезон «Ливерпуль» обязан выигрывать хотя бы один трофей, иначе он не может считаться удачным. А о масштабах своих амбиций он дал понять давно, отказавшись выставлять дома медали за Лигу чемпионов и Премьер-лигу: «Сейчас имеет значение только одно — выиграть еще раз», — сказал он в интервью The Times в 2020 году.

    Трент Александер-Арнольд после гола в ворота «Лестера»
    globallookpress.com

    В последующие четыре года команда дважды выигрывала Кубок лиги и один раз — Кубок Англии. В тот же период она еще дважды боролась за титул в Премьер-лиге и второй раз уступила в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу». Но до серьезного успеха все-таки не добралась. И теперь, когда уход Клоппа стал делом решенным, оставалось только гадать: сколько времени потребуется новому тренеру, чтобы вернуть «Ливерпуль» на вершину?

    В таких обстоятельствах неудивительно, что Александер-Арнольд начал задумываться, как может выглядеть его карьера вне «Энфилда». Точно неизвестно, когда он сообщил клубу о своем намерении уйти и насколько активно клуб пытался его удержать. Но ясно одно: владельцы из Fenway Sports Group упустили момент, когда он начал поглядывать в сторону выхода, в последние 12 месяцев эпохи Клоппа.

    Он еще в самом начале своей карьеры понял, что стоять на месте — значит, быстро оказаться позади. Это ощущение ему передали ветераны Мелвуда — Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер, Адам Лаллана и Деян Ловрен — игроки, для которых ничего не было гарантировано. Юный Трент ходил за ними по пятам: поднимался наверх в тренировочном комплексе, наблюдал, что они едят, как работают на тренировках.

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    • В академии всё было по-другому — индивидуальные планы, наставники, четкие рекомендации, как жить и чему учиться. В первой команде каждый сам за себя. Никто не подсказывает, что делать за пределами тренировочной базы. И в этом он вырос: стал более самостоятельным, научился думать своей головой.

    Александер-Арнольд видел, как менее талантливые игроки отчаянно пытались попасть в поле зрения Клоппа. Кевин Стюарт (старше на пять лет) сыграл 20 матчей за «Ливерпуль», прежде чем отправиться в «Халл Сити» — как раз в тот момент, когда Трент начинал закрепляться на позиции правого защитника. На тренировках Стюарт иногда играл исключительно левой ногой — так он старался развивать себя, и Клопп ценил его за смелость. Александер-Арнольд понял: если он хочет быть частью команды, ему тоже придется рисковать. И за всю карьеру в «Ливерпуле» он никогда не боялся этого — именно в риске и заключалась суть его игры.

    Трент Александер-Арнольд
    globallookpress.com

    В своем дебютном матче в Европе он забил «Хоффенхайму» со штрафного, и с тех пор это чувство ответственности никогда его не покидало, несмотря на конкуренцию со стороны Салаха и ван Дейка, которые после тренировок бросали ему вызов в серии ударов со штрафных.

    Когда клуб в 2020 году выложил ролик с тренировки, Александер-Арнольд был раздражен — статистика Вирджила была лучше. Это случилось незадолго до начала пандемии — периода, когда он ушел в изоляцию и тренировался один в саду своего дома в Чешире. Он бил по мячу так часто, что в итоге просто разрушил купленные специально для этого ворота.

    Его стремление максимально реализовать футбольный потенциал шло рука об руку с желанием добиться коммерческого успеха.

    По мере роста его карьеры рос и список спонсоров. В ноябре 2023 года Adidas сменил Under Armour в роли его поставщика бутс — и предложил один из самых дорогих контрактов в футболе. Александер-Арнольд уже давно является амбассадором Red Bull.

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    • Часто эти сделки сопровождались спортивной составляющей — например, Red Bull в июне 2021 года организовал для него курс по тренировке зрения, чтобы улучшить пространственное восприятие. Но не всегда всё было связано со спортом.

    В ноябре 2024 года — спустя два месяца после того, как в интервью ITV он признался, что его главная цель теперь не капитанство в «Ливерпуле», а «Золотой мяч» и стремление «изменить игру» — в центре Мадрида появилась реклама джинсов Guess. Мужская модель в дениме? Да, это Александер-Арнольд.

    Трент Александер-Арнольд
    globallookpress.com

    Та же реклама уже была замечена в городах Италии и Нидерландов, и хотя Трент давно интересуется модой (он бывал на Неделях моды в Милане и Париже), именно установка баннера на площади Фелипе II подстегнула слухи: игрок начинает смотреть за пределы северо-запада Англии.

    Пока Fenway Sports Group ищет пути к расширению влияния «Ливерпуля», Мадрид остается главной футбольной столицей мира. И хотя Александер-Арнольд по-прежнему близок с семьей (его брат Тайлер играет важную роль в делах), его взгляд стал заметно более глобальным.

    Это открывает для него мир — и в спортивном, и в финансовом смысле. Вероятно, он понял это, глядя на своего друга Джуда Беллингема, чья коммерческая привлекательность резко выросла после перехода из «Боруссии» в мадридский «Реал».

    Александер-Арнольд — человек со стратегическим мышлением (он — один из нескольких игроков Премьер-лиги, увлеченных шахматами, как и его партнер по команде Салах), и трудно представить, что он не потратил много времени на размышления и планирование своей карьеры.

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    • Видео, которое он выложил в соцсетях, объявляя об уходе из «Ливерпуля», было записано в стиле прямого обращения в камеру, с печальной фортепианной мелодией на фоне — и было, безусловно, тщательно продумано. Он постарался подчеркнуть, что это решение «не связано с поиском чего-то лучше», а является частью его «личного пути как игрока».

    И всё же есть в этом ирония: Александер-Арнольд уходит из «Ливерпуля» как раз в тот момент, когда клуб выглядит наиболее готовым снова стать доминирующей силой английского футбола — впервые после победы в Премьер-лиге в 2020 году.

    Трент Александер-Арнольд
    globallookpress.com

    Очередной титул Премьер-лиги уже завоеван. Конкуренты переживают турбулентность: «Манчестер Сити», главный соперник последних лет, сдал позиции и находится в процессе перестройки; «Челси» делает ставку на молодежь, а «Манчестер Юнайтед» всё ещё далек от возвращения прежней мощи. «Арсенал», казалось, был способен навязать борьбу, но в третий раз подряд остался ни с чем.

    Именно это странное совпадение по времени заставляет многих задуматься: каким будет наследие Александера-Арнольда в «Ливерпуле»?

    Он точно останется в памяти как выдающийся игрок. Но как один из величайших? Увы, вряд ли. Даже Джеррард не остался в клубе навсегда, но его, скорее, вытеснили — и всё равно он не решился поехать туда, где мог бы сыграть против «Ливерпуля». Эту дистанцию ему обеспечил «Лос-Анджелес Гэлакси».

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    • У Александер-Арнольда такой гарантии нет. «Реал» — частый соперник «Ливерпуля» в Европе за последние десять лет, и кажется неизбежным, что их пути снова пересекутся.

    В прощальном видео Трент признал, что его шаг может быть воспринят неоднозначно. Он назвал его «эмоциональным» и заверил, что его любовь к клубу «никогда не угаснет» и он надеется возвращаться на «Энфилд» как зритель «всякий раз, когда это будет возможно».

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    Какую встречу ему там устроят — вопрос открытый. Болельщики «Ливерпуля» редко поворачиваются спиной к своим, но в этом клубе репутацию часто формируют финальные акты.

    Да, память о его голе в ворота «Лестера», приблизившем команду к чемпионству, будет бережно храниться. Но вместе с тем останется и горечь — он уходит бесплатно, и это не может не задевать, даже если постеры с надписью «предатель», развешанные у «Энфилда» в прошлом месяце, не отражают мнение большинства.

    Для большинства он навсегда останется просто «Трентом» — важной фигурой революции Клоппа, которая принесла клубу почти все возможные трофеи.

    И всё же правда такова: его лучшие игровые годы теперь достанутся другому клубу. А это значит, что место в пантеоне величайших игроков «Ливерпуля», возможно, навсегда останется для него недостижимым.

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