Александр-Арнольд сообщил об уходе из «Ливерпуля»

Защитниксообщил, что уйдет из «Ливерпуля» после окончания сезона-2024/25.

Соглашение с 26-летним футболистом истекает летом 2025 года.

«Это самое сложное решение, которое я когда-либо принимал. "Ливерпуль" был клубом всей моей жизни, моим миром в течение 20 лет. Та любовь и поддержка, которую я ощущал еще с академии останутся со мной навсегда. Я навсегда буду перед вами в долгу», — сказал защитник на видео, опубликованном в соцсетях.

За «Ливерпуль» Александр-Арнольд провел 352 матча, забил 23 гола и сделал 92 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболист продолжит карьеру в мадридском «Реале».