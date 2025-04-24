Новая звезда АПЛ. Кунья — идеальный игрок для системы Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Вспомните известных бразильских атакующих игроков, которые когда-либо играли в Премьер-лиге, и клубы, за которые они выступали. Вспомните Габриэла Жезуса или Робиньо в «Манчестер Сити», лучшие годы Роберто Фирмино и Филиппе Коутиньо в «Ливерпуле», прогресс Габриэла Мартинелли в «Арсенале» или Виллиана в «Челси».

А теперь представьте себе игрока, который может превзойти их всех по количеству голов за один сезон. И он играет за «Вулверхэмптон».

Матеус Кунья находится всего в одном голе от того, чтобы сравняться с лучшими результатами Фирмино и Мартинелли — оба в разное время забили по. 15 голов в течение одной кампании. И если бы он не был дисквалифицирован в общей сложности на шесть матчей, то, вероятно, уже давно обошел бы остальных звезд.

У Куньи был непростой путь: сначала он играл в Бундеслиге за «Герту», откуда перешел в «Атлетико», где так и не смог пробиться в основном составе. На первых порах было нелегко и в «Вулверхэмптоне».

Однако за последние два сезона бразилец вновь впечатляет своей результативностью. Он практически в одиночку удержал «Вулвз» в Премьер-лиге.

Поговаривают, что в переходе Куньи заинтересованы «Арсенал» и «Челси». Главным конкурентом лондонских клубов будет «Манчестер Юнайтед». Более того, Матеус якобы уже провел переговоры с «красными дьяволами». Сумма трансфера может составить около 85 миллионов долларов.

Такой трансфер стал бы идеальным вариантом для «Юнайтед», которые вскоре начнут перестройку под руководством Рубена Аморима.

Лучше любого атакующего игрока «МЮ»

Кунья принял участие в 37 голах «Вулверхэмптона» в в двух последних сезонах — это составляет 38% от общего числа голов команды за этот период.

Матеус Кунья globallookpress.com

И, несмотря на то, что он играет за клуб, занимающий в таблице 15-е место (и занявший 14-е в прошлом сезоне), он опережает по количеству забитых мячей и результативных действий любого игрока «Манчестер Юнайтед» в каждом из этих сезонов.

Игроки «Юнайтед» прекрасно знают, насколько он опасен: Кунья терроризировал их в первом матче прошлого сезона на «Олд Траффорд». Тогда хозяева вырвали победу 1:0, несмотря на крайне спорное решение не назначать пенальти в компенсированное время за фол Андре Онаны на Саше Калайджиче. Кунья трижды проходил сквозь защиту «МЮ», один раз пробил рядом со штангой, а потом попал в нее с близкого расстояния.

Позже в том же сезоне он отдал голевую передачу на Педру Нету, которая помогла «Вулверхэмптону» обыграть «МЮ» (4:3) на «Молинью», а в текущем стал главным героем в домашнем матче с «Юнайтед» (2:0), забив шикарный гол с углового.

Главная головная боль Аморима

Кунья — один из нескольких атакующих игроков, которых «Манчестер Юнайтед» рассматривает для решения своей главной проблемы. После своего первого матча у руля команды в ноябре Рубен Аморим заявил, что его беспокоит низкая результативность команды — и спустя пять месяцев в этом плане почти ничего не изменилось.

Расмус Хейлунн globallookpress.com

В этом сезоне «МЮ» в среднем забивает лишь 1,2 гола за матч в Премьер-лиге — меньше только у «Эвертона» и четырех аутсайдеров: «Вест Хэма», «Ипсвича», «Лестера» и «Саутгемптона».

Аморим остался настолько разочарован в атакующих игроках, что в январе отправил в аренду Антони и Маркуса Рашфорда. А совсем недавно он заявил, что Гарри Магуайр является его самым опасным игроком в атаке, после того как выпустил центрального защитника в нападение на последние восемь минут матча с «Ноттингем Форест».

Это заявление оказалось не таким уж безумным: за эти несколько минут Магуайр создал больше ожидаемых голов (xG), чем Расмус Хейлунн за предыдущие 15 матчей. Ну и просто вспомните, какое влияние он оказал в драматичном матче против «Лиона» (5:4) в Лиге Европы.

Хейлунн, который забил лишь два гола в Премьер-лиге при Амориме, не единственный, кто не оправдывает ожиданий. Например, Алехандро Гарначо тоже отличился всего дважды в чемпионате за этот же период.

Травма подколенного сухожилия Йозуа Зиркзее и его вылет до конца сезона стал серьезным ударом для «МЮ», несмотря на то, что нидерландец не забивал в чемпионате с 1 декабря.

Лучше Кунья, чем Делап

Кунья входит в число главных атакующих целей «Манчестер Юнайтед» наряду с Лиамом Делапом из «Ипсвича». В клубе решили отказаться от подписания Виктора Дьекереша, за которого «Спортинг» требует больше 100 миллионов долларов.

Лиам Делап globallookpress.com

Бразилец обойдется немного дешевле, чем швед, поскольку недавно подписал новый контракт с «Вулвз», в котором указана сумма отступных. При этом он все равно стоит примерно вдвое дороже Делапа.

Однако, несмотря на перспективность Делапа, «Юнайтед» сейчас нуждается в гарантированном качестве в атаке. В 2023 году клуб выбрал Расмуса Хейлунна вместо Гарри Кейна — вопреки мнению Эрика тен Хага — и эта ставка обернулась провалом.

Продажа Хейлунна ради покупки Делапа может оказаться просто заменой одного молодого форварда на другого, без всякой уверенности, что англичанин справится с ролью лидера атаки.

Кунья же — гораздо более надежный вариант и способен решить сразу две проблемы «Юнайтед».

Хотя он и главный голеадор «Вулвз», Кунья — не классическая «девятка» вроде Делапа или Хейлунна, а скорее левый атакующий полузащитник, играющий под нападающим (№10), одинаково хорошо создающий моменты и завершающий их.

Кунья не просто лучший бомбардир своей команды, но и лидер по созданным шансам, а также по ожидаемым голевым передачам (xA), даже несмотря на то, что у вингбэка Райана Аит-Нури фактически больше ассистов.

Кунья вполне может заметно увеличить результативность «Юнайтед», как самими голами, так и тем, что улучшит статистику партнеров по команде.

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Более того, в определенной ситуации он может даже «разблокировать» потенциал Хейлунна, подняв общий уровень атакующих действий команды.

Идеально вписывается в систему Аморима

Ещё одним преимуществом Куньи является то, что он уже играет в той системе, в которой его планируют использовать и при Рубене Амориме в «Манчестер Юнайтед».

Матеус Кунья globallookpress.com

С декабря, когда Витор Перейра сменил Гэри О'Нила у руля «Вулвз», Кунья задействован в тактической расстановке 3-4-2-1. Наличие игрока, привыкшего действовать в узкой роли под нападающим (так называемая позиция №10), должно быть особенно привлекательно для Аморима, учитывая, что Гарначо, Рашфорд и Антони испытывали трудности с адаптацией к этой роли.

Хотя Бруну Фернандеш в последние недели снова начал блистать в атаке, сам он видит свое будущее в более глубокой роли плеймейкера, действующего ближе к опорной зоне. И хотя Амад Диалло, как ожидается, займет одно из двух мест под центральным нападающим после восстановления от травмы лодыжки, на противоположном фланге, скорее всего, останется вакантная позиция. И кто подойдет лучше, чем Кунья?

Бразилец неоднократно играл по схеме 3-4-2-1 еще при О'Ниле — человеке, которого он сам считает тем, кто помог ему изменить карьеру.

«Гэри полностью меня понял. Он пришел и сказал: "Чувак, ты потрясающий человек, но тебе не хватает тепла. Я дам тебе это тепло. Я буду ругаться, когда это будет нужно, но я стану для тебя почти семьёй". Когда кто-то видит в тебе не только игрока, но и личность — это трогает. Эти разговоры и уроки сыграли большую роль в моей жизни», — сказал Кунья интервью The Guardian в прошлом месяце.

«Безграничный талант»

О'Нил высказался о прогрессе Куньи после того, как бывший игрок «Атлетико» стал героем в победном матче против «Фулхэма» (4:1) в ноябре.

«Все знают, насколько он важен для нас, но также важно признать работу, которую он проделал с тех пор, как оказался здесь. Это уже не тот Матэус Кунья, который пришал в "Вулвз".

Мне нравится с ним работать, потому что он, наконец, понял, что может быть топ-игроком. Раньше были пробелы, но теперь он работает каждый день, чтобы быть лучшей версией себя», — заявил экс-тренер «Вулверхэмптона».

«Мне действительно нравится с ним работать. Его талант, безусловно, невероятен. Но если вы посмотрите на лучших игроков, они демонстрируют высокий уровень каждую неделю. Взгляните на Бернарду Силву, Мартина Эдегора — они хороши как с мячом, так и без него.

А Кунья сейчас показывает такие же цифры, как и они. У него нет предела в плане способностей. Он останется в "Вулвз" так долго, как это возможно, но дальше… у него нет потолка», — добавил О'Нил.

Доказал, что Симеоне ошибался

Кунья не впечатлил предшественника О’Нила — Хулена Лопетеги: во второй половине сезона 2022/23 он забил всего два мяча в 12 стартовых матчах после перехода в аренду из «Атлетико».

Матеус Кунья globallookpress.com

Но еще хуже сложилась его карьера под руководством Диего Симеоне — за два года в Мадриде он лишь в 10 матчах Ла Лиги выходил на поле в стартовом составе, несмотря на статус олимпийского чемпиона в составе сборной Бразилии.

Из-за недостатка игрового времени в «Атлетико» он не попал в состав сборной на ЧМ-2022. И не только сам Кунья был зол на Симеоне за нехватку игрового времени.

После ухода из Мадрида его отец Кармело попытался объяснить, почему сын не смог раскрыться в Испании: «С системой Симеоне невозможно, чтобы нападающий преуспел. Это очень сложно».

Свой непростой период в Испании Кунья вспоминал в интервью The Guardian: «Я чувствовал себя ужасно. Я сильно страдал. Мне было особенно тяжело из-за того, что я не попал на чемпионат мира. А ведь не попал я туда только потому, что не играл за клуб. Мне просто хотелось получить шанс показать свой футбол и побороться за место на равных».

«Манчестер Юнайтед» нужны более волевые игроки

В «Вулверхэмптоне» Кунья наконец смог продемонстрировать свой настоящий уровень и не скрывает, что хочет перейти в топ-клуб, хотя зимой отказался от ряда предложений.

Матеус Кунья globallookpress.com

«У меня было много вариантов, но я бы не чувствовал себя хорошо, если бы ушел. Некоторые вещи ты не можешь контролировать, но я не мог оставить клуб в середине сезона, когда мы были в зоне вылета.

Сейчас мы близки к достижению нашей цели. Но я ясно дал понять, что хочу сделать следующий шаг. Я хочу бороться за титулы, за что-то большее».

Эти слова не понравились болельщикам «Вулвз» и привели к ссоре Куньи с популярным фан-сайтом. Этот конфликт стал очередным проявлением его резкого характера, как и два нашумевших инцидента на поле: сначала он ударил локтем члена штаба «Ипсвича» и сорвал с него очки после поражения от «трактористов» в декабре, за что получил двухматчевую дисквалификацию. Позже он был отстранен еще на четыре матча за удар и попытку боднуть Милоша Керкеза из «Борнмута» в матче Кубка Англии.

Темперамент Куньи может отпугнуть некоторые клубы, но можно утверждать, что «МЮ» как раз не помешал бы футболист с такой страстью к победе. В истории клуба не раз блистали игроки с «вулканическим» характером — например, Рой Кин и Эрик Кантона.

Слишком долго в команде царит атмосфера комфорта и безразличия к скатыванию в посредственность. Сейчас Бруну Фернандеш — единственный, кто идет против течения. И как недавно заметил Аморим: «Нам нужно больше таких, как Бруну».

Кунья забил больше, чем любой игрок «Юнайтед» за последние два сезона. Если клуб действительно хочет снова быть среди лучших, ему нужны лучшие игроки. А Кунья — без сомнений, один из них. После долгих лет борьбы он выходит на пик карьеры. И «МЮ» нужно сделать всё, чтобы он оказался на «Олд Траффорд».