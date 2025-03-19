Генеральная репетиция. Осимхен разрывает турецкую Суперлигу и ждет нового предложения из АПЛ

Чем ближе летнее трансферное окно, тем чаще о себе напоминает Виктор Осимхен. В матче турецкой Суперлиги против «Антальяспора» нигериец оформил хет-трик и помог «Галатасараю» одержать разгромную победу. Более того, благодаря его голам в этом сезоне стамбульский клуб закрепился на вершине турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на девять очков.

Тем временем Омар Мармуш, перебравшийся в январе в Премьер-лигу, продемонстрировал, почему он может вернуть «Манчестер Сити» на вершину английского футбола. Египтянин провел отличный матч против «Брайтона», однако его соотечественнику Мохамеду Салаху этот уикенд лучше забыть — он снова упустил шанс проявить себя в важном матче.

После переезда в Турцию Осимхен ушел на второй план. При этом «Галатасарай» больше не участвует в Лиге Европы после поражения от АЗ Алкмар.

Тем не менее, не должно быть никаких сомнений в том, что Осимхен по-прежнему остается одним из лучших форвардов мира, о чем свидетельствует его потрясающая игра в Турции.

Перед недавней игрой с «Антальяспором» в активе 26-летнего нападающего было 17 мячей в 20 матчах за «Галатасарай» в чемпионате Турции, а также еще шесть результативных ударов в семи играх Лиги Европы.

Возможно, история для турецкого гранда в Лиге Европы сложилась бы иначе, если бы Осимхен не был дисквалифицирован на первый матч против АЗ, в котором «Галатасарай» проиграл со счетом 1:4. Но эта неудача, похоже, никак не выбила его из колеи на внутренней арене.

Виктор Осимхен globallookpress.com

Забив шесть голов в предыдущих пяти матчах перед минувшими выходными, Осимхен оформил свой первый хет-трик в турецком футболе — и первый с февраля 2024 года, когда «Наполи» разгромил «Сассуоло» (6:1).

На этот раз он трижды поразил ворота «Антальяспора». Звезда «Суперорлов» открыл счет на 30-й минуте, замкнув прострел Альваро Мораты с фланга. Испанец удвоил преимущество на 45-й минуте, реализовав пенальти. Осимхен оформил дубль уже в компенсированное время к первому тайму, снова оказавшись первым на добивании после провала обороны гостей. А третий гол, завершивший разгром, он забил на 52-й минуте — точным ударом с правой ноги в дальний угол ворот Кенана Пирича после передачи Юнуса Акгюна.

Осимхен уходит на международную паузу в статусе лучшего бомбардира Суперлиги, имея на два гола больше, чем его ближайший преследователь — Кшиштоф Пёнтек из «Истанбул Башакшехир», — при этом нигериец сыграл на четыре матча меньше.

«Мы должны поздравить команду, а затем и наших болельщиков. Мы проделали отличную работу от первой до последней минуты, и каждый выложился по максимуму. Наша команда построена на любви, мы все братья — не только на поле, но и за его пределами», — сказал Осимхен после матча.

Взаимопонимание между Осимхеном и Моратой действительно удивляет с учетом того, что испанец перешел в «Галатасарай» всего лишь два месяца назад. Очевидно, что их дуэт продолжит прогрессировать.

«Мората — очень важный и великолепный игрок. Мы проявили взаимное уважение друг к другу. Это футболист, который доказал свою силу своими достижениями. Мы постараемся продолжить в том же духе и будем двигаться вперед, используя этот импульс», — отметил Осимхен.

Виктор Осимхен globallookpress.com

Некоторые источники утверждают, что Осимхен может остаться в «Галатасарае» на постоянной основе после окончания сезона. Однако его колоссальное влияние на игру стамбульцев может усложнить задачу клуба удержать свою главную звезду, учитывая огромное количество европейских грандов, которые наверняка захотят заполучить нападающего такого уровня.

По данным итальянского издания Tutto Mercato, «Ювентус» заинтересован в том, чтобы вернуть нигерийца в Серию А. Однако «Старая синьора» столкнется с конкуренцией со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», а также ряда других клубов. Кроме того, «Пари Сен-Жермен» также проявляет интерес к чемпиону Италии, стремясь найти для команды Луиса Энрике мощного центрфорварда.

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«Челси» и «Ливерпуль», скорее всего, тоже выйдут на рынок в поисках нападающего после завершения сезона.

Между тем, партнер Осимхена по сборной Нигерии Уильям Трост-Эконг уже подогрел слухи о возможном переходе нападающего в Премьер-лигу этим летом.

«Я знаю, что он фанат "Челси", но также знаю, что он вел переговоры со всеми топ-клубами.

Все зависит от его выбора. Он впишется в любую команду. Я знаю, что "Ливерпуль" рассматривает возможность подписания нового нападающего на следующий сезон. Посмотрим.

Как и все остальные, я тоже слышал, что в его контракте с "Наполи" прописаны отступные. Переход в "Галатасарай" оказался отличным решением. Но в следующем сезоне он будет в Премьер-лиге», — сказал капитан сборной Нигерии.

Перспектива завоевания трофеев с «Галатасараем» — и первого титула после победы в Серии А с «Наполи» в 2023 году — должна помочь Осимхену вернуться на правильный путь. Скорее всего, летом он снова окажется в центре внимания на трансферном рынке.

Сможет ли он конкурировать с Салахом или Мармушем за звание лучшего африканского игрока в Премьер-лиге в следующем сезоне?

Мармуш быстро доказывает, что его январский трансфер в «Манчестер Сити» был правильным выбором. Своей игрой он подтверждает, что английский клуб не зря заплатил за него 70 миллионов евро.

Омар Мармуш globallookpress.com

В матче против «Брайтона» Омар прервал четырехматчевую безголевую серию. Правда, встреча завершилась вничью из-за автогола Абдукодира Хусанова.

Кроме того, в той иге Мармуш заработал пенальти, который реализовал Эрлинг Холанн.

Его взаимодействие с Савиньо стало одним из ключевых моментов в атакующей игре «Сити» и едва не привело к первому голу, но бразилец не смог пробить Барта Вербрюггена.

В отличие от своих менее точных партнеров по команде, Мармуш продемонстрировал как меткость, так и силу ударов. Его второй гол стал настоящим шедевром: после мощного удара с дистанции мяч рикошетом от штанги залетел в ворота «Брайтона».

«Голы всегда облегчают процесс адаптации. Но даже без них игроки и тренерский штаб сделали так, что я чувствую себя как дома. Этот клуб напоминает большую семью, и я счастлив быть здесь. Переход в новую команду — это всегда вызов, но в клубе такого уровня, с такими игроками и, конечно, таким тренером, адаптироваться гораздо проще», — сказал Мармуш после матча с «Брайтоном».

Мохамед Салах globallookpress.com

В этом сезоне у «Манчестер Сити» есть шанс побороться за победу в Кубке Англии. Наверняка у Мармуша будет ключевая роль в предстоящих матчах.

А вот Салаху остается бороться «только» за победу в Премьер-лиге, поскольку «Ливерпуль» выбыл из Лиги чемпионов после поражения от «Пари Сен-Жермен», а затем проиграл «Ньюкаслу» в финале Кубка английской лиги.

Этот матч стал настоящим разочарованием для Салаха. Обычно он проявляет себя в ключевых встречах, но на этот раз был практически незаметен. Мо редко получал мяч, не смог повлиять на игру и всего один раз коснулся его в штрафной площади соперника, пока «Ливерпуль» безуспешно пытался переломить ход встречи во втором тайме.

Победа в Премьер-лиге по-прежнему остается для Салаха вполне вероятным достижением — «Ливерпуль» уверенно лидирует в таблице с отрывом в 12 очков. Однако за ее пределами 32-летнему египтянину так и не удалось вдохновить свою команду на победу ни в противостоянии с «ПСЖ», ни в финале против «Ньюкасла».