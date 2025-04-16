Месси, Неймар, Сане и еще семь звезд, которые в 2025-м могут стать свободными агентами

Сезон подходит к концу, и пока борьба за чемпионские титулы и трофеи выходит на финишную прямую, топ-клубы Европы уже планируют будущее. Одним из ключевых вопросов становится судьба футболистов с истекающими контрактами — клубам предстоит либо договариваться о новых соглашениях, либо принимать непростые решения о расставании.

10. Томас Парти

Томас Парти globallookpress.com

Похоже, что время Томаса Парти в «Арсенале» подходит к логическому завершению — его контракт истекает в июне, вскоре после того, как ему исполнится 32 года.

Этот сезон ганец провел без серьезных травм и оставался важной фигурой в команде Микеля Артеты.

Однако новый спортивный директор «канониров» Андреа Берта, судя по всему, готовит обновление состава в полузащите. В частности, речь идет о потенциальном трансфере Мартина Субименди из «Реал Сосьедад». В связи с этим Парти, вероятнее всего, покинет клуб. В числе заинтересованных — «Барселона» и другие топ-команды.

9. Эйнджел Гомес

Эйнджел Гомес globallookpress.com

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эйнджел Гомес уже дорос до статуса игрока сборной Англии. Его контракт с французским «Лиллем» подходит к концу, и летом у него наверняка будет большое количество предложений.

Техничный и умный игрок центра поля, Гомес, похоже, готовится покинуть Лигу 1. По сообщениям СМИ, к нему проявляют интерес «Барселона», «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Рома», а также бывший клуб — «Манчестер Юнайтед». Летом он точно станет одной из ключевых фигур на трансферном рынке.

8. Лерой Сане

Лерой Сане globallookpress.com

Вторая половина сезона должна стать решающей для Сане в «Баварии». С момента ухода из «Манчестер Сити» в 2020 году он так и не смог стабильно заиграть в Мюнхене.

Достаточно ли он сделал, чтобы остаться? Время покажет. Ходят слухи, что «Бавария» готовит новое предложение по контракту, несмотря на интерес со стороны «Арсенала».

Несмотря на нестабильность, 28-летний вингер вряд ли останется без вариантов — к тому же, он недавно признался, что до сих пор с теплотой вспоминает английскую Премьер-лигу.

7. Неймар

Неймар globallookpress.com

Испорченный травмами период в «Аль-Хиляле» остался в прошлом. За полтора года в Саудовской Аравии он сыграл всего семь матчей. В январе, после расторжения контракта, состоялось эмоциональное возвращение бразильца в родной «Сантос», который он покинул 12 лет назад.

Однако его контракт с клубом из Сан-Паулу рассчитан всего на шесть месяцев. Это подогревает слухи о возможном возвращении в Европу — и, конечно, в числе претендентов уже фигурирует «Барселона», где Неймар провел свои лучшие годы.

6. Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне globallookpress.com

Теперь официально: Кевин Де Брейне покинет «Манчестер Сити» летом, завершив десятилетие, наполненное трофеями и волшебными передачами.

На закате своей карьеры 33-летний бельгиец так и дождался от «Сити» предложения продлить контракт. Пеп Гвардиола подтвердил: это было решение руководителей клуба.

Что дальше? Де Брейне давно связывают с потенциальным переездом в МЛС или Саудовскую Аравию. Также есть вероятность, что он продолжит карьеру в одном из клубов-партнеров «Манчестер Сити».

5. Джонатан Дэвид

Джонатан Дэвид globallookpress.com

Имя Джонатана Дэвида уже не первый год мелькает в трансферных слухах, и в ближайшие месяцы канадский нападающий снова окажется в центре внимания, поскольку его контракт с «Лиллем» подходит к концу.

В этом сезоне он снова демонстрирует отличную результативность: 23 гола в 43 матчах, включая девять результативных действий в десяти играх Лиги чемпионов.

Среди претендентов — «Бавария», «Барселона» и «Ювентус», а сам футболист не скрывает желания продолжить карьеру в Ла Лиге.

4. Джонатан Та

Джонатан Та globallookpress.com

В эпоху, когда топовые центральные защитники на вес золота, возможность подписать одного из них бесплатно — просто подарок судьбы.

Джонатан Та, ставший в составе «Байера» чемпионом Бундеслиги, уже подтвердил, что не продлит контракт с клубом.

Интерес к нему проявляют почти все европейские гранды: «Бавария», «Барселона», «Реал», «Челси» и другие. На данный момент, по сообщениям СМИ, именно каталонцы являются фаворитами в борьбе за его подписание.

3. Трент Александер-Арнольд

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

Если медиа настойчиво утверждают, что «Реал» нацелился на игрока — значит, это, скорее всего, правда. Испанские СМИ уверены: «Мадрид» подпишет Трента на правах свободного агента. Известно, что переговоры игрока с «Ливерпулем» о новом контракте зашли в тупик.

Говорят даже, что Александер-Арнольд уже сообщил клубу о своем намерении перебраться на «Сантьяго Бернабеу» и воссоединиться с Джудом Беллингемом. Похоже, остается только дождаться официального объявления. Адьос, Трент.

2. Лионель Месси

Лионель Месси globallookpress.com

Неужели сам Лионель Месси — лучший игрок в истории — может стать свободным агентом? Теоретически — да. Контракт аргентинца с «Интер Майами» действительно истекает в декабре. Но на практике почти все уверены, что аргентинец продлит соглашение хотя бы еще на один сезон.

Клуб, безусловно, рассчитывает, что Месси останется во Флориде, но явно захочет оформить новый контракт как можно раньше — пока интерес со стороны Саудовской Аравии не стал слишком навязчивым.

1. Вирджил ван Дейк

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Одна из трех главных контрактных головоломок «Ливерпуля». Но при этом многие убеждены, что ван Дейк склонен остаться на «Энфилде».

Прогнозы и ставки на футбол

Нидерландец дал понять, что хочет продолжить карьеру в «Ливерпуле» и, возможно, просто старается выбить максимально выгодные условия незадолго до того, как ему исполнится 33 года.

Ван Дейк уверен, что сможет выступать на топ-уровне еще несколько лет. По последним данным, стороны действительно близки к соглашению — сам защитник подтвердил, что «прогресс в переговорах есть».