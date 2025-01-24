Звезда в тени. Топ-клубам пора вспомнить о существовании Джонатана Дэвида

Джонатан Дэвид уже давно является одним из самых стабильных нападающих в топ-5 лигах Европы. С момента перехода из «Гента» в «Лилль» за 30 миллионов евро в августе 2020 года канадец забил 101 гол в 213 матчах и сделал 25 результативных передач.

Только в этом сезоне на счету Дэвида уже 24 результативных действия в 30 матчах во всех соревнованиях. Его блестящая игра помогает «Лиллю» превосходить ожидания в Лиге чемпионов и бороться за место в топ-3 в Лиге 1.

Дэвида действительно можно назвать топовым нападающим, и в связи с этим можно предположить, что за ним следят все ведущие клубы Европы.

Однако это не так. Большинство болельщиков, скорее всего, даже не знают о существовании Дэвида. И это еще более удивительно, учитывая, что через шесть месяцев он станет свободным агентом.

Это один из тех редких случаев, когда 25-летний игрок такого масштаба остается без внимания. Уже сейчас рядом с ним должна выстроиться очередь из клубов, желающих предложить ему выгодный контракт, однако на данный момент дела обстоят совершенно иначе.

Прорыв

Джонатан Дэвид родился в Нью-Йорке, но уже в раннем детстве переехал на Гаити, а позже эмигрировал с семьей в Канаду. На тот момент он даже не интересовался футболом, о чем рассказал несколько лет назад в одном из интервью: «Мы играли в американский футбол. Я впервые увлекся футболом, когда мне было десять лет. Мой отец решил просто записать меня на тренировки в местную команду».

Джонатан Дэвид globallookpress.com

Решение оказалось судьбоносным. В 2011 году Дэвид присоединился к местному клубу «Оттава Глостер Хорнетс», откуда его потом приглашали на просмотр в «Штутгарт» и «Зальцбург».

Однако ни один из этих клубов не предложил Дэвиду контракт. Тем не менее, уже в 18 лет он переехал в Европу, подписав контракт с бельгийским «Гентом», который разглядел в нем будущую звезду.

Дэвид быстро оправдал доверие: ему удалось забить в своем дебютном матче за основную команду в чемпионата Бельгии против «Зюлте Варегем» в августе 2018 года и быстро стать ключевой фигурой в составе.

Дэвид забил 37 мячей в первых двух сезонах в составе «Гента». В 2019-м его назвали лучшим футболистом года в Канаде.

«Я должен сказать, что этот парень способен заиграть в любом элитном чемпионате. У него есть все, чтобы стать звездой мирового футбол. Дело не только в таланте, но и в его человеческих качествах», — сказал однажды о Дэвиде бывший тренер «Гента» Йесс Торуп.

«Хладнокровный убийца»

После стремительного прорыва Дэвида в Бельгии писали, что он привлек внимание «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Но в итоге он уехал во Францию и подписал контракт с «Лиллем», который ради этого не побоялся совершить рекордную сделку в истории клуба.

«Лилль» купил Джонатана Дэвида за 30 миллионов евро globallookpress.com

Дэвид сразу начал доказывать, что «Лилль» не зря заплатил за него 30 миллионов евро.

В первом же сезоне Джонатан помог «Лиллю» стать чемпионом Франции. Позади остался даже звездный «Пари Сен-Жермен». Канадец сыграл ключевую роль в этом невероятном успехе, отметившись 18 результативными действиями. У него было невероятное взаимопонимание с турецким нападающим Бураком Йылмазом.

К сожалению, «Лиллю» не удалось развить этот успех, в следующем сезоне команда опустилась на 10-е место. Однако Дэвид доказал, что не является игроком одного сезона, забив 19 голов во всех соревнованиях, за что получил особую похвалу от бывшего ассистента тренера сборной Канады Стивена Колдуэлла: «Джонни — действительно особенный игрок, и я думаю, он может выступать за любую команду. В ключевых эпизодах он похож на хладнокровного убийцу».

Дэвид оправдал это описание в сезоне 2022/23, когда забил еще 26 голов. В прошлом сезоне он повторил этот результат, при этом добавив к забитым мячам девять результативных передач.«Лилль» в итоге занял четвертое место и вернулся в Лигу чемпионов.

Вскоре заговорили о том, что Дэвид может продолжить карьеру в АПЛ — якобы его звали в «Челси» и «Астон Виллу». Но в итоге 25-летний форвард снова остался в «Лилле».

Следующий шаг

«Просто так получилось. Было несколько предложений, но мы просто не смогли завершить сделку, вот и всё», — рассказал Дэвид в интервью The Athletic в сентябре, отвечая на вопрос, почему он так и не перешел в другой клуб.

Джонатан также подтвердил, что велись переговоры с «Лиллем» о возможном продлении контракта. Но его последующие комментарии четко объясняют, почему до этого так и не дошло.

«Я открыт для всего. Думаю, Премьер-лига, очевидно, считается одной из лучших лиг в мире. Но это не значит, что я не собираюсь рассматривать предложения из других чемпионатов», — добавил Дэвид.

Два месяца спустя, в другом интервью для The Athletic, канадский форвард фактически признался, что хотел бы играть за «Барселону»: «Они всегда были командой, за которую я болел. Когда ты с детства поддерживаешь команду, твоя мечта — играть за нее».

Очевидно, что Дэвид отчаянно хочет сделать следующий шаг в карьере, но пока никто не проявляет серьезного интереса. Его шансы на переход в январе, кажется, уменьшаются с каждым днем.

«По моей информации, "Лилль" не собирается продавать его в это трансферное окно. Думаю, есть понимание, что он не подпишет новый контракт и покинет клуб летом на правах свободного агента. Возможно, он даже не подпишет предварительный контракт ни с одной командой», — сказал журналист Sky Sports Дхармеш Шетх в интервью GiveMeSport.

«Самый умный игрок из тех, кого я тренировал»

В текущем сезоне Дэвид демонстрирует все так же продуктивен. Более того, в плане результативности эта кампания может стать для него лучшей в карьере. Джонатан забил 17 мячей в 30 матчах. Больше всего, конечно, впечатлила его игра в Лиге чемпионов.

Джонатан Дэвид globallookpress.com

Команда Брюно Женезьо стала настоящей сенсацией в Европе в этом сезоне, набрав 13 очков из 18 возможных в первых шести турах общего этапа Лиги чемпионов. Дэвид забил единственный гол в домашнем матчем с «Реалом» (1:0), оформил дубль в игре против «Атлетико» (3:1) на выезде и отличился в ничейном матче с «Ювентусом» (1:1).

И это ещё не всё: Дэвид также демонстрирует свои способности в составе сборной Канады. Он поучаствовал в восьми из десяти голов национальной команды в первых 13-ти матчах под руководством Джесси Марша. «Это самый умный игрок, которого я когда-либо тренировал», — сказал Марш о Дэвиде.

Марш также выразил уверенность, что Дэвид может стать одним из лучших игроков в мире, но этого точно не случится, если он останется в «Лилле». К сожалению, в данный момент он выступает в лиге, которая находится в состоянии глубокого кризиса, и чтобы раскрыть свой полный потенциал, Дэвиду необходимо выйти за ее пределы.

Лига одной команды

«Пари Сен-Жермен» выиграл 12 из последних 14 титулов Лиги 1 и уверенно идет к тому, чтобы сохранить корону, опережая на девять очков ближайшего преследователя в текущем чемпионате.

Уход Килиана Мбаппе, а также Неймара и Лионеля Месси в предыдущие годы, никак не сказался на возможностях «ПСЖ».

Джонатан Дэвид globallookpress.com

«Марсель», «Лилль», «Монако», «Ницца» и «Лион» составляют остальную часть топ-6, но никто из них не может по-настоящему бросить вызов «ПСЖ», и общая конкурентоспособность лиги значительно снизилась. Что еще хуже, «ПСЖ» может не выйти в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне. Это еще больше подчеркнет падающий статус Лиги 1 как одного из ведущих чемпионатов Европы.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, который сейчас выступает за «Аль-Наср», вызвал резонанс на премии Globe Soccer Awards в декабре, когда неожиданно раскритиковал французский чемпионат: «Саудовская профессиональная лига лучше Лиги 1. Я говорю это не потому, что играю здесь. Во Франции есть только "ПСЖ". Никто не может их победить, потому что у них больше денег и самые лучшие игроки».

Первая половина этого заявления абсолютно ошибочна, и Роналду заслуженно подвергся критике со стороны французских СМИ. Но трудно не согласиться со второй частью. Дэвид — один из многих, кто пострадал от беспрецедентного доминирования «ПСЖ». Как бы хорошо ни продолжал играть канадский бомбардир за «Лилль», он никогда не получит должного признания, выступая в Лиге 1.

Ярмарка свободных агентов

Удача также не на стороне Джонатана Дэвида. В любой другой год он бы входил в летнее трансферное окно как один из самых желанных свободных агентов в Европе, но в 2025 году намечается невероятная конкуренция как никогда ожесточенная.

Основное внимание сейчас приковано к трио из «Ливерпуля» — Мохамеду Салах, Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд до сих не договорились с клубом о продлении контрактов. Летом они могут уйти бесплатно, и не для кого не секрет, что у каждого из них уже есть предложения.

В то же время «Бавария» рискует потерять Йозуа Киммиха, Алфонсо Дейвиса и Лероя Сане. Кевин Де Брейне, как ожидается, завершит свою выдающуюся девятилетнюю карьеру в «Манчестер Сити».

Спекуляции также бурлят вокруг будущего Роналду и Лионеля Месси, хотя, по сообщениям, «Аль-Наср» и «Интер Майами» намерены продлить соглашения со звездами. Между тем, Неймар вот-вот покинет «Аль-Хиляля» и вернется в «Сантос».

На фоне этих имен Дэвид остается в тени и вне поля зрения, что для него уже стало привычным. «Честно говоря, я не получаю столько внимания, как многие остальные игроки. В сборной Канады ты выходишь вместе с Алфонсо Дейвисом, и везде люди ждут его у отеля, повсюду», — сказал Джонанат в прошлом году.

«Манчестер Юнайтед» пора обратить внимание на Дэвида

На днях Дэвид воспользовался еще одной возможностью доказать свою ценность, забив в гостевом матче с «Ливерпулем» (1:2) в Лиге чемпионов. Несмотря на то, что «Лилль» проиграл, он все равно подтвердил, что готов к новому вызову.

Джонатан Дэвид — один из лидеров сборной Канады globallookpress.com

Не так много игроков обладают таким набором качеств, как Дэвид. Он способен сыграть на любой позиции в атаке и эффективен как при забеганиях за спины защитников, так и при игре спиной к воротам. При этом он может пробить как правой, так и левой ногой.

В плане скорости к нему тоже не может быть претензий. У него есть талант создавать пространство, будь то за счет быстрых комбинаций или дриблинга. Добавьте к этому его хладнокровие в завершающей стадии атак, за которое он получил прозвище «Ледяной человек» сборной Канады, и вы получите нападающего мирового класса.

Такие игроки, как Виктор Дьекереш, Виктор Осимхен и Александер Исак, также входят в эту категорию, но их стоимость превышает 100 миллионов фунтов. За Дэвида же вообще не придется платить.

Игнорировать возможность подписать Дэвида — огромная ошибка для топ-клубов, особенно это касается «Манчестер Юнайтед», которому так отчаянно нужны дополнительные атакующие силы на фоне трудностей Расмуса Хейлунна.

Если Дэвид все еще будет играть за «Лилль» в это же время в следующем сезоне, это станет приговором для скаутов топ-клубов.

Главная звезда «Лилля» готов расправить крылья. Настало время, чтобы кто-то обратил на это внимание.