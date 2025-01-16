Убойная сила. Рашфорд, Нуньес, Влахович и еще 7 лучших нападающих, доступных в январе

10. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»)

Маркус Рашфорд действительно является человеком момента, и мы не могли игнорировать его, учитывая, что он буквально воплощает определение «доступен».

Вы можете утверждать, что Рашфорд не нападающий, и мы просто возразим, что он им является. В последние годы он в основном играл на флангах, но пробился и сделал себе имя как игрок он под номером 9. Он похож на Килиана Мбаппе в позиционном смысле, если не во многом другом.

Рашфорд, безусловно, доступен в этом месяце, и «Манчестер Юнайтед» открыт для продажи или аренды своего воспитанника. Полноценный трансфер может принести им до 50 миллионов фунтов стерлингов, что является переоценкой, в то время как его зарплата в 325 000 фунтов стерлингов в неделю также делает маловероятным, что клубы купят его. Одна только зарплата означает, что «красные дьяволы», вероятно, согласятся на половину запрашиваемой цены.

Если бы «Арсенал» уже не подписал неэффективного, переплачиваемого английского вингера из «Большой шестерки» в последние часы летнего трансферного окна, они могли бы сделать то же самое с Рашфордом в январе, хотя Микель Артета пристрастился к отказам от «Челси», а не от «Манчестер Юнайтед».

Трансфер за границу гораздо более вероятен, и Рашфорд не испытывает недостатка в интересе. Клубы в Италии, Франции, Испании и Германии, похоже, заинтересованы, и хотя 27-летний игрок прозябает уже 18 месяцев, он все еще является заманчивым проектом. Мы все знаем, каким игроком он может быть и какие цифры он способен выдавать. Либо его сезон 2022/23 продает нам мечту, либо у него в запасе есть еще один такой год.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Если футбол чему-то нас и научил за последнее десятилетие, так это тому, что несправедливо полностью судить или списывать футболиста со счетов на основе его пребывания в «Манчестер Юнайтед». От Анхеля Ди Марии до Алексиса Санчеса, Джейдона Санчо и Генриха Мхитаряна — некоторые игроки мирового класса потерпели сокрушительное фиаско на «Олд Траффорд», а затем добились успеха в других местах.

Манкунианцы стали отравленной чашей для любого тренера, достаточно смелого, чтобы взяться за эту работу, и кладбищем для слишком многих игроков. Черт возьми, с тех пор, как сэр Алекс Фергюсон ушел на пенсию, было два несомненно успешных подписания, а «Юнайтед» потратил за это время более миллиарда фунтов.

Все футбольные трансферы

Это риск, но если Рашфорд куда-то уйдет и снова начнет наслаждаться своим футболом, это может быстро стать гениальным подписанием.

9. Дарвин Нуньес («Ливерпуль»)

Вы в замешательстве? Не будьте. Были сообщения, связывающие Дарвина Нуньеса с уходом из «Ливерпуля», и у «красных» был интерес к Хвиче Кварацхелии, который переходит в ПСЖ, что указывает на то, что Арне Слот стремится усилиться, хотя продажа для этого и была бы необходима. И на сцену выходит Дарвин.

В возрасте 25 лет он все еще считается сырым игроком, что далеко от идеала. Он более отшлифован, чем игрок, который перешел из «Бенфики» в июле 2022 года, но все равно его игра довольно часто огорчает. Если ни Юрген Клопп, ни Арне Слот не смогут раскрыть его потенциал, мы действительно не знаем, кто сможет.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

То, чего Дарвину не хватает в футбольном IQ, он, безусловно, компенсирует усилиями. Экс-нападающий «канониров» Жереми Альядьер в ноябре сказал, что ему бы понравился нападающий «Ливерпуля» в «Арсенале». Это шокирует, но его рассуждения были достаточно убедительными.

«Я знаю, что он в "Ливерпуле", но я большой поклонник Дарвина Нуньеса. Абсолютно безумный фанат этого парня, потому что мне нравится его трудовая этика, его забеги, его решимость, и я бы хотел, чтобы у нас в "Арсенале" был такой игрок. Такой игрок постоянно беспокоит защитников, делает забеги за спину им, растягивает оборону, и хотя это приносит плоды не для него, а для команды, другие получают от этого огромную выгоду».

«Я знаю, люди скажут, что ему иногда нужно пять шансов, чтобы забить, он не лучший завершитель, меня это не волнует. Для меня усилия, скорость работы и драма, которую он вызывает, стоят всего».

Поверьте ему, а не нам. Он бывший нападающий Премьер-лиги, в конце концов.

8. Рандаль Коло Муани («Пари Сен-Жермен»)

Выходим из нашего пузыря Премьер-лиги... Форвард «ПСЖ» Коло Муани — еще один нападающий, выставленный на продажу, но этот, похоже, предназначен для «Ювентуса».

«ПСЖ» заплатил огромную сумму в 80 млн фунтов стерлингов за французского игрока сборной через год после того, как он бесплатно перешел в франкфуртского «Айнтрахт» из «Нанта», и он с трудом оправдывает свою цену, забив всего 11 голов и отдав семь результативных передач в 54 матчах, при том, что забил 43 гола в 50 матчах за немецкий клуб.

Рандаль Коло Муани globallookpress.com

Рыночная стоимость Коло Муани резко снизилась после возвращения во Францию, и — как и Рашфорда — его могут отдать в аренду, а не продать в январе. Также как и Рашфорд, Коло Муани — игрок, способный играть на любой позиции в передней тройке, обладающий высоким темпом и привлекающий интерес со стороны похожей клиентуры. Сообщается, что «Ювентусу» нравятся как оба игрока, так и Джошуа Зиркзе, который добился большого успеха под руководством Тиаго Мотты в «Болонье».

Как бы там ни было, Зиркзе, вероятно, 11-й лучший доступный нападающий в этом месяце.

7. Виктор Бонифейс («Байер» Леверкузен)

Нигерийский нападающий «Байера» Виктор Бонифейс стал чем-то вроде забытого человека, пропустив так много в прошлом сезоне из-за травмы. Он выбыл из строя после того, как забил 10 голов в своих первых 16 матчах Бундеслиги, включая три дубля в первых пяти матчах «Леверкузена» в лиге. Травма приводящей мышцы выбила его из игры более чем на три месяца, и травмы снова помешали ему в этой кампании.

Виктор Бонифейс globallookpress.com

Аналогично, все было отлично для Бонифейса и «Байера» вплоть до ноября, когда он получил травму подколенного сухожилия. В результате он пропустил 10 матчей и, как ожидается, вернется не раньше, чем через неделю или две. Это, очевидно, станет большой проблемой для заинтересованных клубов и оправданной причиной затишья в разговорах о трансфере, поскольку именно поэтому он занимает лишь седьмое место в этом списке.

У Бонифейса 20 голов и 10 результативных передач всего в 33 матчах Бундеслиги под руководством Хаби Алонсо, и он, очевидно, является фантастической «девяткой». Если не считать травм, не должно быть никаких сомнений в способности Бонифейса адаптироваться к Премьер-лиге. Он отлично обращается с мячом, быстр, хорош в воздухе... в общем, все, что вы хотите от нападающего.

Бонифейс может быть тем убийцей, который нужен «Челси» в атаке, потому что Нико Джексон ужасно глуп перед воротами.

6. Джонатан Дэвид («Лилль»)

Был ли кто-то более связан слухами с Премьер-лигой, но не был близок к переходу в клуб в 2020-х годах? В составе символической сборной, постоянно связанной трансферными слухами с АПЛ, Джонатан Дэвид — нападающий и капитан, ведущий в бой Сергея Милинковича-Савича, Адриена Рабьо и Юлиана Дракслера.

Джонатан Дэвид globallookpress.com

То, что Дэвид до сих пор не оказался в Англии, остается загадкой. Он натуральный игрок «Вест Хэма». Футболист сборной Канады изначально стоил более 50 млн фунтов стерлингов, когда его впервые связали с переходом из «Лилля» в английскую лигу, и эта цифра последовательно снижалась до уровня, когда он теперь доступен примерно за 10 млн фунтов стерлингов, вступив в последние шесть месяцев своего контракта. Никто не сделал ставку прошлым летом на 15 млн фунтов стерлингов, и теперь заинтересованные клубы будут ждать, чтобы подписать его бесплатно в конце сезона 2024/25.

Дэвид — фантастический, дешевый вариант для многих команд Премьер-лиги в этом месяце. На сегодняшнем рынке он будет стоить копейки, а его статистика голов говорит сама за себя. У него 82 гола в 163 матчах в Лиге 1, 7 в 14 в Лиге чемпионов и 31 в 59 матчах за Канаду. Серьезно, что тут может не понравиться? Ему нужно найти себе нового агента...

5. Душан Влахович («Ювентус»)

Сообщается, что «Арсенал» рассматривает возможность подписать Душана Влаховича в аренду до конца сезона, спустя три года после того, как он отклонил их в пользу «Ювентуса».

Душан Влахович globallookpress.com

Время Влаховича в Турине было довольно разочаровывающим, учитывая, что клуб заплатил 70 млн фунтов, чтобы подписать его из «Фиорентины», но 53 гола в 124 матчах — это не так уж плохо, не так ли? Он забил 49 в 108 матчах за «Фиорентину», так что большой серб забивает примерно с той же скоростью, что убедила «Ювентус» заплатить за него большие деньги.

По сообщениям, пренебрежение Влаховича «Арсеналом» нанесло урон стремлению канониров к квалификации Лиги чемпионов в сезоне 2021/22, но сейчас они совершенно другая команда. Вы не могли осуждать Влаховича за то, что он выбрал «Ювентус» вместо них, и вы были бы неправы, если бы критиковали его за то что он присоединился к гигантам северного Лондона в январе.

Очевидно, что Микелю Артете нужно подписать нового нападающего, и он может сделать это после того, как Габриэль Жезус получил травму передней крестообразной связки. По правде говоря, Артете не нужно была травма, которая заканчивала сезон игрока, чтобы действовать в январе. У Влаховича истекает контракт через 18 месяцев, что делает «Ювентус» очень открытым для продажи его в этом году, будь то в январе или в конце сезона, возможно, в качестве опции обязательного выкупа после аренды.

4. Омар Мармуш («Айнтрахт Франкфурт»)

Омар Мармуш globallookpress.com

Омар Мармуш недолго будет в этом списке, его переход в «Манчестер Сити» не за горами.

Неудивительно, что Мармушу суждено перебраться за большие деньги в стан одного один из главных клубов Премьер-лиги. С 20 голами и 14 передачами в 26 матчах этого сезона египтянин стал одним из лучших нападающих в Европе и, безусловно, лучшим и самым важным игроком «Франкфурта».

Интерес «Манчестер Сити» и его предстоящий трансфер говорят за нас. Когда это произойдет, мы обновим информацию соответствующим образом. Если он провалится, другой клуб должен будет его преследовать.

3. Виктор Дьёкереш («Спортинг»)

Лучший бомбардир 2024 года должен был реалистично возглавить этот список, но мы имеем то, что имеем. Тот факт, что Виктор Дьёкереш забивает голы за португальский клуб, немного пугает нас. Это не совсем Шотландия, но и не на уровне Франции или Германии.

Виктор Дьёкереш globallookpress.com

Тратить большие деньги на нападающих из-за пределов пяти лучших лиг всегда рискованно, но, по крайней мере, они обычно дешевле. Но с Дьёкерешем все иначе. У здорвяка-шведа есть пункт о выкупе в размере 84 млн фунтов стерлингов, и маловероятно, что он уйдет за меньшую сумму в январе, хотя «Спортинг» может быть открыт для переговоров летом.

Дьёкереш забил невероятные 52 гола за «Спортинг» в 2024 году, что на 12 больше, чем у Роберта Левандовского, на 13 больше, чем у Гарри Кейна, и на 14 больше, чем у Эрлинга Холанна.

Этого достаточно, чтобы убедить команды стиснуть зубы, и «Манчестер Юнайтед» может быть идеальным клубом для него, теперь, когда Рубен Аморим является тренером.

2. Виктор Осимхен («Наполи»/«Галатасарай»)

«Наполи» позволил Виктору Осимхену присоединиться к турецкому гиганту «Галатасарай» в сентябре прошлого года после того, как его лето пошло не по плану. Он находится только в аренде и может присоединиться к другой команде на постоянной основе в январе, если кто-то этого захочет.

Виктор Осимхен globallookpress.com

Клубы, похоже, очень неохотно подписывают Осимхена, и мы не совсем понимаем, почему. Есть ли проблема с отношением к делу? Он и его агент публично высказали несколько весьма сомнительных вещей, в частности, он потерял самообладание в отношении партнера по «Наполи» Кварацхелии и его агента из-за комментариев относительно будущего перехода нигерийца в Саудовскую Аравию.

Если отбросить драму, он замечательный нападающий и по праву занимает это место в списке. 26-летний игрок был, возможно, лучшим нападающим в Европе, когда «Наполи» выиграл Серию А в сезоне 2022/23, забив 26 голов в 32 матчах лиги. В следующем сезоне он был не столь впечатляющим, но все же забил 17 голов в 32 матчах во всех турнирах, а в 17 матчах за «Галатасарай» в этом сезоне он забил 13 голов.

Не похоже, что он хоть сколько то замедлился после того, как не смог заполучить крупный трансфер прошлым летом, и удивительно, что интерес к нему не растет.

1. Александер Исак («Ньюкасл»)

Нравится вам это или нет, но мы включаем Александера Исака. Заявленная запрашиваемая цена в 150 млн фунтов стерлингов более чем достаточна, чтобы считать его доступным. Доступный, просто очень дорогой.

Александер Исак globallookpress.com

Он чертовски гениален — идеальный нападающий. Болельщики «Ньюкасла» влюблены в шведа, и так и должно быть. Забив 13 голов в 18 матчах Премьер-лиги в этом сезоне, Исак помогал команде Эдди Хау достичь лучшей формы в течение почти двух лет, когда его голы помогли его новой команде впервые за два десятилетия пройти квалификацию в Лигу чемпионов.

«Ньюкасл» поставил себя в сильную позицию, чтобы снова пройти квалификацию в этом году, и твердо уверен, что их звездный нападающий никуда не уйдет. Однако есть запрашиваемая цена, которая делает его хоть и нереалистичным, но не неприкасаемым. Было много разговоров о том, что «Ньюкаслу» нужна одна большая продажа, чтобы сбалансировать счета, и если это произойдет, то уйдут Исак или Бруну Гимарайнш.

Он сделает «Арсенал» фаворитом на титул Премьер-лиги, и его переход куда-либо еще в Англии кажется маловероятным. Между двумя клубами есть небольшое понимание, поэтому предложение «канониров» должно соответствовать этой колоссальной оценке. Крайне маловероятно, что Исак покинет «Ньюкасл», но никогда не говори никогда.