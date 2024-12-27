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    Артета должен признать очевидное: «Арсенал» не станет чемпионом, если не купит забивного нападающего

    Нежелание «Арсенала» тратить деньги на центрального нападающего, скорее всего, снова помешает команде занять первое место в АПЛ

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    Микель Артета
    ESPN объясняет, почему лондонский «Арсенал» снова не сможет выиграть чемпионский титул в английской Премьер-лиге.
    «Арсеналу» нужно найти нового Робина ван Перси. Возможно, для некоторых болельщиков это болезненная тема, поскольку после своего перехода в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году нидерландец вызывает на «Эмирейтс» больше презрения, чем симпатии. Однако вряд ли кто-то сильно расстроится, если клуб найдет бомбардира, который сделает то, что ван Перси сделал на «Олд Траффорд».

    Ван Перси покинул «Арсенал», устав от постоянных неудач в борьбе за трофеи. Вместо этого он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», который благодаря его 26 голам в 38 матчах стал чемпионом АПЛ в сезоне-2012/2013. Любопытно, что с тех пор «красные дьяволы» ни разу не финишировали первыми.

    Иногда всё может изменить всего лишь один трансфер. Эрик Кантона превратил «Манчестер Юнайтед» из середняка в чемпиона в сезоне 1992/1993. Спустя 20 лет подобное влияние оказал и ван Перси.

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    • После того как «Арсенал» дважды занимал второе место, уступая титул «Манчестер Сити» в сезонах 2022/2023 и 2023/2024, команда Микеля Артеты оказалась в той же ситуации, из которой «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона выбрался благодаря подписаниям Кантона и ван Перси.

    Робин ван Перси
    globallookpress.com

    Для «Арсенала» это сейчас имеет большое значение в том числе из-за травм Букайо Сака и Рахима Стерлинга.

    Несмотря на то, что отсутствие надежного центрального нападающего остается очевидной проблемой «Арсенала» уже почти два года, она до сих пор по какой-то причине не решена.

    Сила и общее превосходство «Манчестер Сити», а также голы Эрлинга Холанна, вероятно, все равно лишили бы «Арсенал» возможности занять первое место в двух предыдущих сезонах АПЛ, даже если бы у команды Микеля Артеты был свой нападающий мирового уровня.

    Однако в этом сезоне, когда «Ман Сити» переживает не лучшие времена, отказ «Арсенала» от усиления атаки, похоже, снова помешает им завоевать титул.

    «Ливерпуль» под руководством Арне Слота уверенно лидирует в таблице, во многом благодаря голам Мохамеда Салаха.

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    • Лучшим бомбардиром «Арсенала» в текущей кампании пока что является Кай Хаверц. При этом немец забил всего лишь шесть мячей и находится за пределами топ-10 самых результативных игроков АПЛ. Результативность Сака тоже не впечатляет — сейчас в его активе пять голов.

    Возможно, если бы в распоряжении Артеты был классный нападающий, «Арсенал» не потерял бы очки в матчах с «Брайтоном», «Фулхэмом» и «Эвертоном» и смог бы лучше сыграть против «Ман Сити» и «Ливерпуля». Без такого игрока «канонирам» будет сложно бороться за титул.

    Кай Хаверц
    globallookpress.com

    Другой вопрос, что найти нападающего уровня ван Перси, Кантона, Тьерри Анри, Иана Райта и Николя Анелька не так уж и легко.

    Надо знать упорство Артеты в некоторых вопросах, касающихся способностей и характера игроков. Это поможет лучше понять, почему «Арсенал» не рискнул подписать Айвана Тоуни, который в итоге отправился в саудовский «Аль-Ахли».

    Можно предположить, что он мог бы проявить больше настойчивости в попытках подписать Беньямина Шешко из «Лейпцига» или Виктора Дьекереша из «Спортинга», будь у него полная уверенности в необходимости классического «девятого номера».

    Однако, когда речь идет о последнем недостающем элементе пазла, вполне понятно, что стандарты и ожидания становятся, возможно, нереалистично высокими. Ситуацию «Арсенала» не облегчает и текущее состояние рынка центральных нападающих.

    Виктор Дьекереш
    globallookpress.com

    «Все ищут нападающего, который забьет 20 голов за сезон, но лучшие уже играют за крупнейшие клубы, а остальные еще не доказали свою состоятельность. У "Сити" есть Холанн, у "Баварии" — Гарри Кейн, Роберт Левандовский играет за "Барселону", а "Реал" подписал Килиана Мбаппе на правах свободного агента. В остальных случаях подписание центрального нападающего все будет сопровождаться риском получить кого-то, кто попросту не готов к серьезным задачам.

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    Дьекереш и Саму Омородион из "Порту" часто забивают в этом сезоне, но чемпионат Португалии не настолько сложный, чтобы быть уверенным в их способности проявить себя в топ-лиге. Дарвин Нуньес — яркий тому пример.

    Посмотрите на ведущие европейские сборные, на кого они рассчитывают? У Франции есть Мбаппе, у Англии — Кейн, и оба играют в элитных клубах. Основным нападающим сборной Испании остается Альваро Мората, который провалился в "Челси".

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    • Криштиану Роналду почти 40 лет, но он всё еще играет за сборную Португалии. У сборной Италии вообще нет топ-форварда. Помимо Хаверца, у Германии есть Тимо Вернер и Никлас Фюллькруг, но оба испытывают серьезные трудности в АПЛ.

    Найти топового игрока на эту позицию крайне сложно», — отметил бывший спортивный директор клуба АПЛ.

    По некоторым данным, Артета отказался от трансфера Тоуни, посчитав, что «Арсенал» сможет бороться за титул с Хаверцем, Сака, Жезусом и Стерлингом. Несмотря на серьезный интерес к Дьекерешу, в лондонском клубе посчитали неправильным платить 100 миллионов евро за футболиста, который относительно не так давно выступал в Чемпионшипе.

    Айван Тоуни
    globallookpress.com

    Что касается Шешко, то он не лучшим образом провел Евро-2024 и подписал новый контракт с «Лейпцигом». Омородион должен был перейти из «Атлетико» в «Челси», но сделка сорвалась после того, как игрок провалил медосмотр.

    Артета и «Арсенал» оказались без идеального варианта, каждая возможная сделка представляла собой риск. Однако спустя шесть месяцев их нежелание предпринять активные действия начинает выглядеть как нерешительность и излишняя осторожность, а каждый неиспользованный момент на поле отражает упущенные возможности за его пределами.

    Поиск нападающего, который сможет превратить «Арсенал» из претендента в чемпиона, с некоторых пор является ключевым вопросом. Правда, сейчас перед клубом те же варианты, от которых они отказались летом.

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