«Ливерпулю» на заметку. 10 самых страшных провалов в титульной гонке после Рождества

Мерсисайдцы присоединяются к познавшим боль разочарования «Арсеналу» (четыре раза), «Манчестер Юнайтед» (дважды), «Ньюкаслу» (дважды), «Норвичу», «Астон Вилле» и «Лидс Юнайтед», которые сначала радостно налегали на праздничную индейку, а затем закончили сезон с пустыми руками.

И некоторые из этих провалов были довольно впечатляющими. Вот десять худших за последние 32 года, включая несколько особенно примечательных из низших лиг.

10. «Манчестер Юнайтед» — 2003/04 (Премьер-лига)

У «Юнайтед» по крайней мере было оправдание — они боролись против «Непобедимого» «Арсенала», но глубина падения «Юнайтед» после Рождества все равно оказалась неожиданной для команды сэра Алекса Фергюсона.

Они проиграли всего три раза до Рождества, и единственный раз, когда они поделили очки, был безголевой ничьей с «Арсеналом» на «Олд Траффорд», что позволило им на один балл опередить «Арсенал» и «Челси» в Рождество.

«Арсенал» — «МЮ» manutd.com

Но «Юнайтед» терял очки чаще, чем набирал их: их послерождественская статистика была В10, Н5, П6, а особенно болезненным было поражение со счетом 1:4 от испытывающего проблемы «Манчестер Сити», потому, что это оставило команду Ферги всего с двумя победами в восьми играх.

«Юнайтед» в итоге финишировал третьим, отстав на 15 очков от непобежденного «Арсенала».

9. «Норвич Сити» — 1992/93 (Премьер-лига)

Не имеющий титула «Норвич» также уже был лидером в Рождество 1988 года, но в итоге финишировал третьим после «Арсенала» и «Ливерпуля». Что ж, на этот раз все должно было быть по-другому! Но, эм, нет, все было так же.

«Канарейки» не извлекли урока из своей предыдущей поездки в угольную шахту, и на самом деле их крах начался как раз перед Рождеством: они не выиграли ни одной из своих шести встреч между поражением на «Олд Траффорд» 12 декабря и ничьей 1:1 дома с «Ковентри» 16 января.

«Норвич» — «МЮ» manutd.com

Команда Майка Уокера оставалась в посредственной форме в середине турнирной таблицы до конца кампании, странным образом чередуя впечатляющие победы и сокрушительные поражения с крупным счетом.

«Норвич» в итоге финишировал на 12 очков позади «Манчестер Юнайтед» на третьем месте — и, что очень странно, с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей.

8. «Лидс» — 1999/00 (Премьер-лига)

«Лидс» лидировал с отрывом в два очка в последнее Рождество 20-го века (да, да, заткнитесь педанты со своим «на самом деле миллениум был 2001», вас никто не любит) отчасти потому, что у них была игра в запасе против «МЮ», но опять же, именно то, до какой глубины они опустились оттуда, делает это падение примечательным.

После того, как они проиграли на старте сезона «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю», «Лидс» Дэвида О'Лири был практически неудержим. Только «Эвертон» и «Уимблдон» преуспели в том, чтобы отобрать у них очки во время впечатляющего отрезка до и включая «Боксинг дэй», во время которого Майкл Бриджес и Гарри Кьюэлл особенно блистали.

«Лидс» — «Арсенал» planetfootball.com

Но после этого дела сразу пошли на спад: «Лидс» проиграл четыре из своих следующих шести встреч, включая матчи «за шесть очков» против других претендентов на титул «МЮ», «Арсенала» и «Ливерпуля».

Три победы подряд в марте ненадолго возродили надежды «Лидса» на то, чтобы потрепать команде Фергюсона нервы до конца — им оставалось набрать всего четыре очка в последних девяти играх — но они быстро проиграли четыре встречи подряд, чтобы окончательно сдаться и финишировав, отставая от чемпионского темпа примерно на 22 очка.

7. «Лидс» — 2018/19 (Чемпионшип)

И какой прекрасный способ перейти в раздел низших лиг нашего списка. На этот раз это был «Лидс» Марсело Бьелсы, и снова они были на одно очко впереди на вершине второго дивизиона в Рождество, сыграв ровно половину игр сезона. Что еще важнее для их перспектив автоматического повышения, они были на шесть очков впереди занявшего третье место «Вест Бромвича».

Мы не поддадимся искушению приписать их падение печально известному инциденту со шпионажем за соперниками, не в последнюю очередь потому, что «Лидс» фактически проиграл и последнюю игру 2018 года дома болтающемуся в нижней части таблицы «Халлу», и выездную игру в Новый год против «Ноттингем Форест».

«Лидс»skysports.com globallookpress.com

Тем не менее, несмотря на то, что «Лидс» выглядел гораздо более уязвимым и, честно говоря, измотанным, чем в первой половине сезона, Лидс остался в первой двойке. За четыре игры до конца сезона команда Бьелсы все еще была на втором месте, на три очка опережая занимающего третье место «Шеффилд Юнайтед».

Их список матчей также был чрезвычайно привлекательным: встречи с «Уиганом», занимающим 21-е место, «Брентфордом», занимающим 15-е место, «Астон Виллой» и находящимся на самом дне «Ипсвичем». Они набрали приличное очко против «Виллы», но умудрились проиграть остальные три матча.

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Это означало, что «Лидс» финишировал в шести очках от автоматического повышения в АПЛ; сюжет этой истории просто гарантировал, что они должны были проиграть «Дерби» в полуфинале плей-офф.

6. «Портсмут» — 2020/21 (Лига 1)

Мы все хотели бы забыть тот сезон при пустых трибунах, но больше всего хотел бы это сделать «Портсмут». Они возглавили чрезвычайно плотную таблицу третьего дивизиона на Рождество по разнице забитых и пропущенных мячей и сыграли на игру больше, чем занимавший второе место «Линкольн Сити», но их заслуги были подкреплены тем, что у «Помпи» были лучшие показатели в дивизионе как по забитым, так и по пропущенным голам.

Но ужасная серия, которая началась с поражения с четырья пропущенными голами дома от «Халла» в конце января, привела к тому, что «Портсмут» к марту опустился на 10-е место, что стоило тренеру Кенни Джекетту его работы.

«Портсмут» — «Оксфорд» skysports.com

Надежды на возрождение сезона, достаточное для того, чтобы претендовать на место в плей-офф, ненадолго пробудились, когда назначение Дэнни Коули на пост наставника команды привело «Помпи» к серии из четырех побед, но затем они выиграли всего две из оставшихся восьми встреч и оказались на восьмом месте, отстав на два очка от первой шестерки.

5. «Хаддерсфилд Таун» — 1999/00 (Чемпионшип, как его тогда не называли)

Первый английский клуб выигравший три чемпионства подряд провел 27 лет за пределами высшего дивизиона к тому времени, как они возглавили таблицу на Рождество 1999 года, во многом благодаря превосходной форме Маркуса Стюарта у чужих ворот.

Однако «террьеры» Стива Брюса выиграли всего одну встречу в январе и феврале и усугубили свое падение на пятое место, неожиданно продав Стюарта 1 февраля в «Ипсвич», занимающий четвертое место.

Маркус Стюарт skysports.com

Стюарт, естественно, забил победный гол в ворота «Хаддерсфилда» менее чем через две недели, а затем помог «трактористам» выйти в высшую лигу через плей-офф; а «Хаддерсфилд» даже не боролся за повышение, закончив сезон на восьмом месте.

Стюарт забил 19 голов в Премьер-лиге в следующем сезоне, а «Ипсвич» блестяще закончил сезон на пятом месте; «Хаддерсфилд» тем временем был переведен в третий дивизион. Так что трансфер сработал хорошо.

4. «Ливерпуль» — 1996/97 (Премьер-лига)

Хорошо, теперь вернемся к Премьер-лиге. И снова мы возвращаемся в 1990-е, когда еще можно было выиграть титулы, набрав в районе 70 очков. Ливерпуль был на пути к этому к Рождеству 1996 года, когда Spice Girls были на вершине чартов с «2 Become 1», а Spice Boys были на вершине Премьер-лиги. К несчастью для них, 1 стало 4.

Их погубила не какая-то одна длительная серия, когда они находились в особенно ужасной форме — они никогда не проводили больше двух игр без побед — а скорее общая неспособность выстроить убедительную серию побед: они сделали это только один раз во второй половине сезона, фактически выиграв три встречи подряд в январе-феврале.

Дэвид Джеймс skysports.com

Серия ошибок Дэвида Джеймса особенно дорого обошлась команде Роя Эванса, чьи надежды на титул были фактически убиты домашним поражением со счетом 1:3 от будущих чемпионов из «Манчестер Юнайтед», когда до конца сезона оставалось всего три игры. «Ньюкасл» и «Арсенал» опередили «красных» по разнице мячей в последнем туре, оставив «Ливерпуль» на четвертом месте в гонке двух лошадей.

3. «Астон Вилла» — 1998/99 (Премьер-лига)

Всегда приятно оглядываться на сезон, в котором «Манчестер Юнайтед» выиграл требл, и вспоминать, как легко они могли остаться совершенно с пустыми руками. Показательный пример: именно «Астон Вилла» Джона Грегори, а не «Юнайтед», возглавляла турнирную таблицу на Рождество того сезона.

Это продлилось недолго: «Вилла» была вытеснена с вершины из-за поражения на выезде от «Блэкберна» в «Боксинг дэй», вернулась туда очень ненадолго, обыграв «Шеффилд Уэнсдэй», а затем так и не вернула себе первое место, поскольку она вступили в действительно жалкий отрезок второй половины сезона, поскольку блестящая голеадорская форма Диона Даблина и Джулиана Йоахима испарилась.

Диона Даблин skysports.com

«Вилла» набрала всего 12 очков в своих последних 16 играх сезона, и их единственные три победы в этом отрезке пришлись на тщетный и сильно запоздалый проблеск хорошей формы в конце сезона. К тому моменту они уже опустились на шестое место, и три поражения подряд в конце сезона гарантировали, что именно там они и закончили.

2. «Ливерпуль» — 2013/14 (Премьер-лига)

О, боже, нам действительно нужно вспоминать этот провал? Он занимает столь высокое место не потому, что «Ливерпуль» Брендана Роджерса был намного впереди на Рождество, потому что это не так: они были на первом месте только по разнице забитых и всего на два очка впереди «Эвертона», занимающего пятое место.

И не потому, что «Ливерпуль» был особенно ужасен во второй половине кампании: они были второй лучшей командой в дивизионе с «Боксинг дэй», потеряв всего четыре очка между 20-м туром в Новый год и 35-м туром в середине апреля.

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» skysports.com

Но, ладно. Нельзя составить список титульных капитуляций, не включив в него «Ливерпуль» 2013/14. Этот провал не должен ускользнуть (в отличие от титула). Еще один Стамбул (который они получили от «Кристал Пэласа»). Чистая комедия. («Ливерпуль» лидировал со счетом 3:0 в матче с «Кристал Пэласом», претендуя на титул в 2014 году, но затем упустил победу, сыграв 3:3, и финишировал вторым — прим. ред).

1. «Ньюкасл» — 1995/96 (Премьер-лига)

Блестящий провал, который, возможно, никогда не будет превзойден. Десять очков. На десять чертовых очков «Ньюкасл» был впереди. Десять очков к Рождеству. Они были на вершине таблицы с тех пор, как победили «Ковентри» со счетом 3:0 в первом туре, и оставались там до самого конца марта. Титл был в кармане.

За исключением того, что, будучи совершенно бестолковым в преддверии Рождества, «Манчестер Юнайтед», вдохновленный возвращением Эрика Кантона после его дисквалификации за пинок фаната, был практически безупречен после того, как распотрошил чулок с подарками, выиграв все, кроме четырех своих игр, — начиная с победы со счетом 2:0 над самим «Ньюкаслом».

«Ньюкасл» — «Ливерпуль» skysports.com

«Сороки», тем временем, были очень, очень несовершенны, с приходом Фаустино Асприльи в середине сезона, добавившего еще больше яркости и без того атакующей команде, но заставившего Кевина Кигана катастрофически изменить расстановку, чтобы вписать его в игру, в то время как полузащитник-новичок Дэвид Бэтти не смог помочь команде.

Это знаменитое поражение со счетом 3:4 на «Энфилде» в начале апреля было четвертым поражением «Ньюкасла» в шести играх, и последовавшее за этим улучшение формы был слишком запоздалым: «Манчестер Юнайтед» обогнал их и обеспечил титул по очкам, а не по разнице забитых и пропущенных мячей, выиграв свои последние две игры, в то время как «Ньюкасл» смог только сыграть вничью.