В лучах славы. Гасперини, Дьёкереш, Палмер и еще 7 главных героев года

LiveSport.Ru составил список главных футбольных героев уходящего года.

Энцо Мареска

44-летний специалист, обучавшийся азам тренерского мастерства у Хосепа Гвардиолы, отправился в свободное плавание еще летом 2023. С того момента Мареска успел поработать у руля сразу двух английских футбольных коллективов.

Первым самостоятельным опытом итальянского наставника стал «Лестер», прозябающий в Чемпионшипе. Энцо понадобился всего год, чтобы привести «лис» в чувства, поставив им остроатакующий футбол и наладив игру в обороне.

Слаженный механизм, выстроенный Мареской, не заставил долго ждать положительных результатов — клуб закончил сезон 2023/2024 на первом месте, получив прямую путевку в АПЛ.

Пройдя огонь, воду и суровый второй дивизион английского футбола, Энцо пошел на повышение и возглавил лондонский «Челси». Лондонцы, которых сильно лихорадило, начали идти на поправку еще во время работы Маурисио Почеттино, однако окончательно добрались до практически оптимальных кондиций при итальянском тренере.

Энцо Мареска globallookpress.com

Мареска грамотно маневрирует имеющимися в обойме игроками, которых хватило бы сразу на несколько составов. Практически все футболисты лондонцев задействованы по ходу сезона — если кому-то не хватает места в чемпионате Англии, то у них есть шанс проявить себя в Лиге Конференций.

Такой ход позволяет Мареске сохранять позитивную атмосферу в раздевалке, нивелируя недовольство игроков из-за недостатка игровой практики. Под его руководством начали демонстрировать впечатляющие выступления даже исполнители, которых считали трансферными провалами «Челси».

Яркий пример тому полузащитник Энцо Фернандес, проделывающий огромный объем работы на поле и добавивший разнообразия в продвижении мяча вперед.

Быстрая адаптация итальянского тренера в реалиях высшего эшелона английского футбола моментально отразилась на общих результатах «аристократов», которые впервые за длительное время претендуют на место в тройке сильнейших АПЛ.

Виктор Дьёкереш

На данном этапе звание самого желаемого центрального нападающего принадлежит 26-летнему шведу, который штампует голы на любой вкус за лиссабонский «Спортинг».

За календарный 2024 Дьёкереш пополнил индивидуальную трофейную коллекцию сразу двумя наградами — лучшего бомбардира португальской Примейра-лиги и лучшего снайпера дивизиона С Лиги наций УЕФА.

Всего за год Виктор отметился 62 забитыми мячами, оторвавшись от ближайшего преследователя в лице Эрлинга Холанна на 14 результативных ударов. За нынешний сезон игрок сборной Швеции распечатал ворота соперников двадцать семь раз в двадцати шести поединках, что составляет 1,04 гола за матч — фантастическая статистика.

Дьёкереш входит в топ-5 претендентов на «Золотую бутсу», которая вручается ежегодно лучшему голеадору национальных чемпионатов стран, состоящих в УЕФА.

Виктор Дьёкереш globallookpress.com

В родной Швеции на Виктора возлагают большие надежды, видя в нем будущее национальной сборной и наследника Златана Ибрагимовича. Шведский футбольный союз вручил форварду «Золотой мяч», как лучшему игроку 2024 года.

Охоту на Дьёкереша ведет целая группа ведущих европейских клубов, жаждущих видеть его в своих рядах. Однако пока остается загадкой, где звезда «Спортинга» продолжит карьеру, ведь «зелено-белые» наверняка затребуют космическую сумму за главного бомбардира команды.

Флориан Вирц

Еще одним из главных хедлайнеров будущих трансферных окон является 21-летний полузащитник «Байера», продолжающий демонстрировать яркие выступления как в футболке «фармацевтов», так и в сборной Германии.

Благодаря утонченному чувству игры Вирц знает, как лучше продвигать мяч вперед, куда ему сделать передачу в тот либо иной момент. В немецком хавбеке объединен симбиоз молодости и зрелости — в свои юные годы Флориану несвойственна нервозность на поле, и к принятию решений он подходит с холодной головой.

Флориан Вирц globallookpress.com

От него можно ожидать обострения игры в любой момент, чем партнеры по команде нередко пользуются.

Наиболее полюбил забивать с передач Вирца Патрик Шик, эта связка является самой продуктивной в текущем сезоне в топ-лигах Европы. Флориан шесть раз ассистировал чешскому форварду, что позволяет Патрику идти в числе лучших бомбардиров Бундеслиги 2024/2025.

Портал Transfermarkt провел декабрьское обновление трансферной стоимости игроков чемпионата Германии, согласно которому ценник Вирца увеличился на 10 млн евро и составил 140 млн евро.

Вместе с Джамалом Мусиалой он является самым дорогим футболистом Бундеслиги — не исключено, что данный тандем в скором времени окажется по одну сторону баррикад в мюнхенской «Баварии».

Джан Пьеро Гасперини

Определенно, творец сказки «Аталанты» в 2024 один и имя ему — Джан Пьеро Гасперини. 66-летний специалист на протяжении многих лет по крупицам строил конкурентоспособную команду, которая заявила о себе как на национальной арене, так и международной.

При этом бергамаски продолжают жить по средствам и не тратят баснословные средства на усиления каждое трансферное окно. Гасперини удается придать новый импульс футбольным исполнителям, которые в других клубах затерялись и были далеки от оптимальной формы.

К примеру, Шарль Де Кетеларе за год нахождения в «Милане» не забил ни одного гола, имея роль игрока ротации. Перебравшись в Бергамо, бельгиец сходу вписался в тактическую модель Джан Пьеро и превратился в одну из главных движущих сил команды в атаке.

Гасперини имеет непоколебимый авторитет среди подопечных, которые воплощают на футбольном поле все его тренерские задумки. Итальянский специалист шел к первому трофею более двадцати лет, наконец подняв над головой кубок Лиги Европы в мае 2024.

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

Таким образом Джан Пьеро стал самым возрастным тренером, которому покорился второй по рангу еврокубковый турнир с момента его переименования.

Останавливаться на достигнутом Гасперини не планирует и успешно воплощает в жизнь конспекты, подготовленные во время межсезонья. «Аталанта» занимает лидирующую строчку в текущей кампании Серии А, выиграв одиннадцать последних матчей чемпионата.

Родри

Нынешний «Манчестер Сити», при всей его звездности состава, нельзя представить без одного игрока — Родри.

«Горожане» настолько зависимы от испанского полузащитника, что при отсутствии его в обойме, превращаются в совершенно другую команду, теряя всю грозность и скоординированность действий.

Родри globallookpress.com

Черная полоса, которая преследует дружину Хосепа Гвардиолы, как раз таки совпала с травмой шестнадцатого номера, порвавшего переднюю крестообразную связку правого колена. Не исключено, что столь серьезное повреждение оставит Родри без футбола до конца сезона.

Помимо важности для «Манчестер Сити», полузащитник был одним из ведущих исполнителей сборной Испании, завоевавшей золотые медали Евро-2024.

Многие эксперты называют Родри лучшим игроком на своей позиции, который проделывает колоссальный объем работы и оказывает глобальное влияние на построение игры всей команды.

Наградой для испанца за успешный сезон стал «Золотой мяч», вручаемый France Football по итогам журналистского голосования. Теперь он проходит длительный период реабилитации, чтобы вернуться на футбольное поле и продолжать показывать высококлассные выступления.

Коул Палмер

Попадание в яблочко — именно так можно охарактеризовать трансфер Палмера из «Манчестер Сити» в «Челси». Коул зажигал в стане «аристократов» при Маурисио Почеттино и продолжает сиять столь же ярко под началом Энцо Марески.

По итогам прошлого сезона АПЛ полузащитник занял второе место в списке лучших бомбардиров первенства, отметившись в воротах оппонентов 22 раза. К голевым свершениям Палмер добавил еще одиннадцать результативных передач.

Не сбавляет обороты он и в текущей кампании чемпионата Англии, имея 12+6 после восемнадцати туров Премьер-лиги.

За весь календарный 2024 Коул отправил игровую сферу в сетку соперников двадцать шесть раз, чем установил новый рекорд «Челси» по голам за год. Ранее достижение принадлежало Джимми Флойду Хассельбайнку, на счету которого было 25 забитых мячей.

Коул Палмер globallookpress.com

Проходы Палмера сквозь защитников и последующие точные удары, как в матче 18-го тура АПЛ против «Фулхэма», напоминают лучшие образцы Эдена Азара в футболке «синих».

Кажется, что нынешняя невероятная форма Коула далеко не предел, и у него есть задел для дальнейшего прогресса, чтобы в будущем стать не только лучшим в Англии, но и во всем мире.

Луис де ла Фуэнте

Приход де ла Фуэнте на тренерский мостик сборной Испании местные инчас приняли без особого энтузиазма. После мундиаля 2022 года «Фурия Роха» нуждалась в свежем взгляде, и мало кто верил, что Луис, практически не имеющий опыта работы в больших командах, станет ключом к успеху в будущем.

Наставник провел чистку состава, исключив старожилов Серхио Рамоса и Давида де Хеа из обоймы сборной. При этом под руководством де ла Фуэнте ряды национальной команды пополнили Ламин Ямаль и Робен Ле Норман, ставшие впоследствии незаменимыми игроками старта.

Перед стартом Евро-2024 «Фурия Роха» пребывала в статусе одного из главных фаворитов турнира наряду со сборными Англии и Франции. Хотя на бумаге составы «трех львов» и «синих» выглядели даже более предпочтительно.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

Испания набирала ход от матча к матчу, выйдя из непростого квартета сборных Италии, Хорватии и Албании со стопроцентным результатом. По ходу чемпионата Европы стало понятно, что подопечные де ла Фуэнте показывают наиболее привлекательный футбол, делая акцент на атаку.

Луис выбрал модель игры 4-3-3 с быстрыми флангами, на которых расположились Нико Уильямс и Ламин Ямаль. Оба крайка «Фурии Рохи» становились буквально кошмаром для противостоящих защитников, регулярно создавая угрозу воротам оппонентов.

В конечном итоге сборная Испании победной поступью прошла по дистанции первенства и стала обладателем Кубка Анри Делоне.

Де ла Фуэнте удалось вывести команду из застоя, подарив стране новое поколение звезд. Постепенно тренер формирует надежный фундамент для следующего вызова, которым должен стать ЧМ-2026.

Мохамед Салах

Многолетний лидер «Ливерпуля» продолжает находиться в феноменальной форме, ведя мерсисайдцев за юбилейным двадцатым титулом АПЛ.

Если выше мы называли Виктора Дьёкереша одним из претендентов на «Золотую бутсу», то Салах на данном этапе считается главным кандидатом на получение почетной награды. Мохамед за семнадцать матчей чемпионата Англии отличился 16 забитыми мячами и 11 ассистами.

Мохамед Салах globallookpress.com

Также египтянин по версии Goal занимает первую строчку в рейтинге претендентов на «Золотой мяч».

Смена главного тренера в «Ливерпуле» только пошла на пользу Салаху, который в последний год под руководством Юргена Клоппа немного сдал. В частности между игроком и немецким специалистом начали возникать конфликтные ситуации.

Приход Арне Слота на тренерский мостик «красных» положительно сказался на выступлениях Мохамеда, заигравшего более вдохновенно. Вот только дальнейшее будущее 32-летнего вингера остается туманным, ведь «Ливерпуль» не спешит предлагать ему новый контракт.

Хаби Алонсо

Человек, который преобразил «Байер» до неузнаваемости и заставил забыть обидное прозвище «Неверкузен», сменившееся на «Неверлузен». Беспрецедентная серия из 51 матча без поражений, длившаяся почти год, вписана «фармацевтами» золотыми буквами в историю футбола.

Алонсо привил клубу жесткую дисциплину, когда каждый игрок на поле точно знает свои функции и даже атакующие исполнители не избегают черновой работы. Часто «Байер» выгрызает необходимый результат на морально-волевых, оформляя камбэк уже в компенсированное время.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Успех метода Хаби основан на постоянном прессинге в течении матча, прогрессе футбольных исполнителей и использовании разнообразных схем. Испанец не боится отходить от излюбленной 3-5-2 в пользу 3-4-3, если команде необходимо добавить мощи в последней трети поля, либо 5-4-1 при игре без мяча.

Постоянная работа, направленная на становление лучшей версией себя, привела Алонсо и «Байер» к золотому дублю в Германии. Путь к третьему трофею за сезон 2023/2024 преградила «Аталанта», разобравшая леверкузенцев по полочкам в финале Лиги Европы УЕФА.

Текущее первенство Бундеслиги «фармацевты» проводят немногим менее стабильно, допуская ненужные потери очков. Однако завершить календарный 2024 подопечным Алонсо все же удалось на второй строчке, дыша в спину лидирующей «Баварии».

На полях Лиги чемпионов дела для «Байера» идут также неплохо, где клуб располагается в четверке сильнейших европейских коллективов.

Естественно, работа Хаби не остается без внимания — главным претендентом на испанского наставника считается мадридский «Реал», видящий в нем преемника Карло Анчелотти.

Ламин Ямаль

Ямаль постепенно сменил статус подающего надежды на одну из главных звезд «Барселоны» и сборной Испании.

В футболке «Фурии Рохи» Ламин стал откровением прошедшего Евро-2024, превратившись в головную боль для многих защитников противостоящих команд. На турнире 17-летний правый вингер отметился одним забитым голом и четырьмя результативными передачами, получив награду лучшего молодого игрока чемпионата Европы.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Кроме этого звания, Ямаль стал обладателем приза Golden Boy-2024 и победителем в номинации лучшего молодого футболиста по версии Globe Soccer Awards.

Тяжело представить нынешнюю «Барселону» без Ламина в составе, потеря которого по причине травм превращается в проблему для «блаугранас».

Молодое дарование каталонцев прогрессирует семимильными шагами — всего за полтора года его трансферная стоимость по данным портала Transfermarkt выросла с 0 до 180 млн евро. Теперь Ямаль входит в топ-3 самых дорогих футболистов мира, уступая лишь Эрлингу Холанну и Винисиусу Жуниору.