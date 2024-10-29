Историческая победа Родри: опорный полузащитник затмил даже самых ярких нападающих

Погоня за «Золотым мячом»-2024 — это противостояние между универсальностью Родри и голами, скоростью и дриблингом Винисиуса.

В какой-то момент могло показаться, что у Родри не так уж и много шансов обойти Винисиуса и стать первым после итальянца Фабио Каннаваро игроком оборонительного плана, который получит главную индивидуальную награду в футболе.

Ну а после того, как бразилец оформил хет-трик в недавнем матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (5:2), почти ни у кого не осталось сомнений в том, что именно он отправится в Париж за наградой.

В 2006 году Каннаваро, игравший на позиции центрального защитника, выиграл «Золотой мяч» благодаря победе сборной Италии на чемпионате мира. Он стал первым футболистом не атакующего плана с тех пор, как в 1996 году в голосовании победил немец Маттиас Заммер, который помог своей сборной выиграть чемпионат Европы.

Фабио Каннаваро globallookpress.com

Еще раньше «Золотой мяч» выигрывал легендарный немецкий защитник Франц Беккенбауэр (1972 и 1976) и советский вратарь Лев Яшин (1963). Но в основном награду получали нападающие.

История была явно не на стороне Родри, точно так же, как и его текущее физическое состояние. Однако в прошлом сезоне он вместе с «Ман Сити» стал чемпионом английской Премьер-лиги. Это случилось спустя 12 месяцев после того, как его гол финале Лиги чемпионов принес клубу требл. А еще он был признан лучшим игроком на триумфальном для сборной Испании Евро-2024.

Родри буквально забыл, каково это — проигрывать в Премьер-лиге. Перед тем, как получить серьезную травму колена, он провел 52 матча подряд без поражений в одном из главных европейских чемпионатов.

Теперь, после того, как Родри стал обладателем «Золотого мяча», пока сложно сказать, сможет ли он положить конец давно всем надоевшей тенденции.

«Я действительно думаю, что большую роль здесь играет маркетинг. Мы все знаем, как это работает, поэтому я не расстраиваюсь.

Надеюсь, что в ближайшие 10 лет хотя бы несколько футболистов, которые играют в защите или полузащите, будут бороться за этот приз. На этих позициях есть отличные игроки, и важно, чтобы на них тоже обращали внимание», — сказал Родри за месяц до вручения «Золотого мяча».

Родри получает «Золотой мяч» из рук Джорджа Веа globallookpress.com

Успешная игра опорного полузащитника может стать преобразующим фактором для команды. Француз Клод Макелеле доминировал на этой позиции в начале 2000-х в «Реале» и «Челси» до такой степени, что буквально все клубы мечтали о таком игроке. В итоге в футболе даже появился такой термин, как «Роль Макелеле».

Хаби Алонсо («Ливерпуль», «Реал», «Бавария», сборная Испании), Майкл Каррик («Манчестер Юнайтед», Англия), Андреа Пирло («Ювентус», Италия), Йозуа Киммих («Бавария», Германия), Н'Голо Канте («Лестер», «Челси», Франция) и Серджи Бускетс («Барселона», «Интер Майами», Испания) — все они ориентировались на Макелеле. При этом Алонсо и Каррик нередко помогали команде важными голами, как это делал Родри в «Вильярреале», «Атлетико» и «Ман Сити».

Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола лучше всех осознает статус и роль Родри в мировом футболе. Грандиозные успехи его «Барселоны» были результатом невероятной игры не только Лионеля Месси, Хави и Андреса Иньесы, но и Бускетса.

«На данный момент Родри — лучший полузащитник в мире. Он может делать абсолютно всё. Опорный полузащитник должен сохранять позитив, это важно и для него, и для команды. Такова их роль. Понятно, что голы и результативные передачи это, в первую очередь, забота атакующих игроков. Но Родри тоже обладает способностью забивать голы в важные моменты. Он действительно невероятный игрок. Это очень удачный трансфер для нас. Честно говоря, с трудом понимаю, как бы мы играли и побеждали без него», — отметил Гвардиола.

Точку зрения Пепа разделяет и главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте, который знаком с Родри еще с тех пор, когда работал с юношеской сборной на победном для нее Евро-2015. Родри был одним из ключевых игроков в этой команде.

Родри против Фила Фодена в финале Евро-2024 globallookpress.com

«Думаю, он лучший игрок в мире на своей позиции. Было бы странно, если бы его не было среди главных претендентов на "Золотой мяч".

Те, кто давно знаком с Родри, не удивлены. Мы знали, что он обладает потенциалом стать лучшим в мире. И не только на своей позиции.

Родри свойственно быть лидером. Он один из тех, кто способен влиять на действия команды. У Родри колоссальная роль в испанском футболе», — сказал де ла Фуэнте.

Однако по мнению самого Родри наибольшее влияние на него оказал Диего Симеоне.

Испанец провел в мадридском «Атлетико» лишь один сезон после перехода из «Вильярреала» в 2018 году. Уже через 12 месяцев он уехал в «Ман Сити», но Родри считает, что именно благодаря Симеоне, который тоже играл на позиции опорного полузащитника, ему удалось за короткое время выйти на новый уровень.

Родри в составе «Атлетико» globallookpress.com

«Раньше я никогда не говорил об этом, но сейчас должен сказать, что встретил Симеоне в нужны момент. Общение с ним было отличным опытом.

От него я получил очень полезные знания. Раньше я думал, что футбол — это просто игра с мячом. Но если я хочу играть в полузащите, иногда нужно быть плохим парнем и стараться преуспевать в защите. В этом смысле Симеоне очень помог мне стать лучше.

Помню наш первый разговор»: «Я знаю, что ты очень хорошо работаешь с мячом. Но мне плевать на это. Я знаю, что в этом плане у тебя все в порядке. Поэтому я не буду работать над этим, меня интересует кое-что другое. Думаю, ты можешь стать еще лучше». В итоге он научил меня важным вещам в защите, управлять игрой, быть конкурентоспособным. Всё это я приобрел еще того, как пришел в «Сити».

Мы все знаем, какая интенсивность в АПЛ, как игрокам тяжело адаптироваться здесь, но год, проведенный в «Атлетико», облегчил мне эту задачу«, — уверен Родри.

Переход в "Сити" к Гвардиоле после продуктивного периода под руководством Симеоне стал для Родри в каком-то смысле заключительным этапом футбольного обучения.

"Я совершенствуюсь во всех аспектах благодаря Пепу. У него есть одна важная черта — он никогда не останавливается. Полностью согласен с ним в том плане, что всегда можно стать лучше.

Родри globallookpress.com

Сейчас во время матчей нужно постоянно искать пространство, следить за движением игроков, а не только концентрироваться на мяче. Важно четко понимать, что происходит, когда ты без мяча — постоянно смотреть по сторонам, быстро определять проблемные зоны.

Раньше я мог просто не задумываться об этом, но благодаря Пепу я стал чаще обращать внимание на эти важные нюансы. Если я буду двигаться более разумно, мне придется меньше бегать. Это всё благодаря Пепу", — добавил Родри о важности работы с Гвардиолой.

На пике своей карьеры и на фоне многочисленных успехов в "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри стал примером для многих молодых полузащитников.

Хавьер Кальеха, тренер Родри в "Вильярреале", признался, что для него не стал сюрпризом прогресс игрока.

"Меня не удивляет его эволюция. Я не знал, как далеко он зайдет, потому что не могу предсказывать будущее, но я не сомневался, что у него будет блестящая карьера. Техника, оценка ситуации на поле, интеллекта — он обладаем всеми качествами, которые присущи лучшим игрокам мира. И отдельно я бы отметил его характер. Его манера поведения сделала его лучшим полузащитником в мире, и с каждым годом он становится только лучше.

Не думаю, что сейчас есть игрок лучше, чем он. Это правда, что нападающие получают больше всего внимания, но, если 'Золотой мяч' получит Родри, это станет важным событием для футбола. Он действительно заслуживает этого", — сказал Кальеха.

Родри и Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Родри в двух предыдущих сезонах попал в символическую сборную АПЛ по версии профессиональных футболистов Англии. Если бы не травма, он бы попал туда и по итогам текущей кампании.

"Родри не получает столько признания только из-за того, что играет не в нападении. Для меня он один из лучших.

Если в нашей команде сейчас и есть кто-то незаменимый, то для меня это Родри. Он невероятно важный пазл в нашей системе", — сказал полузащитник "Ман Сити" Илкай Гюндоган.

Бывший футболист сборной Испании Хуанфран играл с Родри и против него в течение своей восьмилетней карьеры в "Атлетико". По его мнению, скромность и спокойствие делают Родри особенным игроком.

"Он очень простой парень, который приносит спокойствие в большинство ситуаций на поле и символизирует успех. Я бы сказал, что он очень нормальный парень, который окружает себя такими же людьми и ведет себя нормально. Это большое достоинство и один из ключей к его успеху.

Безусловно, ему повезло с учителями. Сначала это был Симеоне, а теперь Гвардиола, у которых при этом совершенно разные способы интерпретации футбола.

Если бы я мог, я бы проголосовал за него, не задумываясь об этом ни на секунду. Он номер один на своей позиции", — сказал Хуанфран.

"Родри прав в девяти случаях из десяти, когда принимает решения на поле, и он всегда на два шага впереди", — считает Рико Льюис, который из-за травмы испанца иногда играет на позиции опорного полузащитника.

Но, возможно, самые похвальные слова произнес Бускетс, которого Родри заменил в сборной Испании.

Родри — лучший игрок Евро-2024 globallookpress.com

Бускетс был ключевым игроков в "Барселоне" Гвардиолы и в национальной команде, которая вместе с ним стала и чемпионом мира, и победителем Евро.

"Наблюдать за его потенциалом можно было с тех пор, как он начал играть в 'Вильярреале', а потом в 'Атлетико' и 'Манчестер Сити'. Он многому научился за это время, и прямо сейчас он лучший полузащитник в мире на своей позиции.

Жаль, что он получил травму. Это худшее, что может случиться с футболистом. Я говорил с ним, и я надеюсь, что он сможет вернуться на прежний уровень", — считает Бускетс.

Майкл Оуэн выиграл "Золотой мяч" в 2001 году после того, как взял несколько трофеев вместе с "Ливерпулем". Это была другая эпоха, бывший нападающий сборной Англии в то время не понимал значимость этой награды.

"Когда тренер 'Ливерпуля' Жерар Улье сказал, что я выиграл 'Золотой мяч', я переспросил у него, мол, что это? Я даже не знал, что это такое. Я знал, что есть награда для лучшего игрока мира, но я не знал, как она называется. Я мало что знал о ней. Сейчас все совсем по-другому", — говорит Оуэн.

Майкл Оуэн globallookpress.com

В эпоху до Криштиану Роналду и Месси, которые в период с 2008 по 2023 год выиграли "Золотой мяч" в общей сложности 13 раз, важность этой награды была далеко не такой, как сейчас.

Оуэн был уверен, что в этом году приз получит Винисиус.

"Я не говорю, что опорный полузащитник не может выиграть 'Золотой мяч', но я думаю, что это все же редкость. И я считаю, что это и должно быть редкостью. Потому что самое сложно — забить гол. У защитников и многих полузащитников не такая сложная работа, как у нападающих.

Поэтому я всегда отдаю предпочтение атакующему игроку. Но Родри — доминирует на своей позиции, и он оказывает огромное влияние на команды, за которые играет. В этом году они выиграли почти все главные турниры. Так что он 'Золотой мяч' на этот раз может выиграть опорный полузащитник", — добавил Оуэн.

Преодоление футбольной тенденции отдавать предпочтение бомбардирам и созидателям — стало самой большой проблемой. Винисиус соответствовал всем возможным критериям потенциального обладателя "Золотого мяча", но Родри тоже играет важную роль. И хотя испанец осознает коммерческий аспект награды и то, что это больше, чем достижения на поле, он уверен, что его позиция на поле так же важна, как и роль бомбардира.

"Я прекрасно понимаю, что футбол — это голы, волнение от забитых мячей. Но с другой стороны, я могу показать вам, что быть полузащитником или защитником так же прекрасно, как и быть нападающим. Опорный полузащитник играет бОльшую роль на футбольном поле, чем нападающий.

Я думаю, все согласны, что забивать голы — самое сложное в футболе. Есть несколько игроков, которые могут забить 30 или 40 мячей за сезон. Но роль опорного полузащитника — самая важная в футболе.

Давайте просто посмотрим, что думают люди, которые будут выбирать обладателя награды в этом году", — сказал Родри до церемонии вручения "Золотого мяча".

Теперь мы знаем, что они думают: лучший командный игрок тоже способен выиграть самую престижную индивидуальную награду в футболе.