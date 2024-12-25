Сборная Испании лучшая в Европе, непобедимый «Байер» и закат эпохи Клоппа. Топ-10 событий 2024 года

LiveSport.Ru вспоминает главные футбольные события 2024 года.

Могучий «Байер» прервал гегемонию «Баварии» в Бундеслиге

Фундамент победной серии «фармацевты» заложили еще в 2023, однако точка в ней была поставлена только 22 мая 2024. «Байер» не знал горечи поражения на протяжении 51 матча, проведя за этот период встречи в чемпионате Германии, Кубке страны и Лиге Европы.

Таким образом леверкузенцы обновили рекорд «Бенфики», которая в середине 1960-х не проигрывала 48 поединков кряду.

«Байер» globallookpress.com

Устоять перед машиной Хаби Алонсо не сумела даже «Бавария», сложившая чемпионские полномочия впервые за 12 сезонов Бундеслиги. К «Серебряной Салатнице» клуб из Леверкузена добавил еще Кубок Германии и финал Лиги Европы, где путь к заветному треблу преградила «Аталанта».

В текущем розыгрыше немецкого первенства «Бавария» пытается вернуть все на круги своя, тем не менее «Байер» оказывает серьезное сопротивление и отстает от идущих первыми мюнхенцев всего на 4 балла.

Триумф сборной Испании на Евро-2024

Главным футбольным праздником уходящего 2024 стал чемпионат Европы. 24 национальные сборные на полях Германии боролись за главный трофей турнира с 14 июня по 14 июля.

Для кого-то из участников первенство закончилось разочарованием, а кто-то получил только положительный опыт от выступлений. По-настоящему золотым Евро стал для сборной Испании, возглавляемой Луисом де ла Фуэнте.

Сборная Испании globallookpress.com

Под руководством 63-летнего специалиста «Фурия Роха» прошла без поражений всю дистанцию, разделавшись по пути с Хорватией, экс-чемпионом Италией, Албанией, Грузией, хозяйкой турнира Германией, Францией и Англией.

Кубок Анри Делоне по праву оказался в руках лучшей сборной континента, которая радовала зрителей яркой игрой на протяжении всего чемпионата. Неудивительно, что лучшим футболистом и лучшим молодым игроком турнира стали исполнители сборной Испании — Родри и Ламин Ямаль соответственно.

Мбаппе перебрался в «Реал»

Трансферная сага с переходом Килиана Мбаппе в стан «сливочных» подошла к концу минувшим летом. Француз исполнил детскую мечту, пополнив ряды «Реала» на правах свободного агента.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Начал 26-летний нападающий в Мадриде за здравие, отличившись в дебютной встрече за Суперкубок УЕФА и завоевав сходу трофей с новым для себя клубом. Тем не менее общее пребывание Мбаппе в расположении «галактикос» оставляет скомканные впечатления, и нередко он становится объектом насмешек со стороны футбольной общественности.

Килиан привык занимать позицию на левом фланге атаки, однако в «Реале» на этом месте играет почти неприкасаемый Винисиус. Поэтому главный тренер «Лос Бланкос» Карло Анчелотти использует французскую звезду в центре нападения, из-за чего Мбаппе нередко растворяется на поле и попадает в офсайдные ловушки.

Всего в футболке «сливочных» Килиан провел 23 встречи, отличившись тринадцатью голами и тремя результативными передачами.

«Аталанта» завоевала трофей Лиги Европы

Шансы на победу бергамасков во втором по рангу еврокубковом турнире котировались довольно низко, и мало кто верил в такой ошеломительный успех дружины Джан Пьеро Гасперини вплоть до финального свистка главного матча против «Байера».

Идущие практически год без поражений «фармацевты» выглядели явными фаворитами поединка, однако тотальный контроль «Аталанты» склонил чашу весов в пользу итальянского клуба.

«Аталанта» globallookpress.com

Образцово-показательный футбол в исполнении бергамасков позволил им отпраздновать разгромную викторию со счетом 3:0 — все голы на свой счет записал Адемола Лукман, выдавший «матч жизни».

Нынешняя кампания Серии А также проходит под эгидой «Аталанты», занимающей первую строчку в турнирной таблице и имеющей серию из двенадцати побед подряд в национальном первенстве.

Прощание Крооса и других именитых игроков с футболом

Сразу целая группа известных футбольных исполнителей подвела черту выступлений на профессиональном уровне в 2024 году. Бутсы на гвоздь повесили Тони Кроос, Рафаэль Варан, Тьяго Алькантара, Леонардо Бонуччи, Луиш Нани, Джо Харт, Пепе, Лукас Билья и Маруан Феллайни.

Тони Кроос globallookpress.com

Кроос не изменил своим принципам и не отправился зарабатывать на безбедную старость в Саудовскую Аравию, закончив карьеру после Евро-2024. В прощальном письме Тони отдал должное всем, кто поддерживал его весь футбольный путь, и отблагодарил прекрасную игру за проведенные вместе годы.

Закат эпохи Клоппа в «Ливерпуле»

Начало 2024 потрясло фанатов мерсисайдцев, когда Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона АПЛ 2023/2024. До последнего тлела надежда, что немецкий специалист передумает, однако решение оказалось окончательным.

Юрген Клопп globallookpress.com

Финальным аккордом Клоппа у руля «скаузеров» мог стать «квадрупл», но в итоге клуб одержал победу лишь в Кубке Английской лиги. Вот только это никак не сказалось на безмерной любви болельщиков «Ливерпуля» к Юргену, отдавшему почти девять лет жизни мерсисайдцам.

Прощальная встреча 57-летнего тренера сопровождалась невероятно громким исполнением «You'll Never Walk Alone», баннером на трибунах и многочисленными кричалками в его честь. Клопп покинул «Энфилд» с гордо поднятой головой и улыбкой на лице.

Второй подряд Кубок Америки для Месси и сборной Аргентины

Минувшее лето выдалось насыщенным для любителей футбола в исполнении национальных сборных, ведь им приходилось разрываться между двумя крупными турнирами — Евро-2024 и Копа-2024.

В борьбе за Кубок Америки схлестнулись десять представителей КОНМЕБОЛ и шесть команд КОНКАКАФ. Во второй раз кряду главный трофей первенства оказался в руках Аргентины, подтверждающей статус одной из лучших сборных мира.

Сборная Аргентины globallookpress.com

«Альбиселесте» победной поступью прошли по дистанции турнира, завоевав кубок благодаря голу Лаутаро Мартинеса в дополнительное время финального матча против Колумбии. Именно 27-летний форвард примерил на себе статус героя для команды, отметившись пятью забитыми мячами в шести поединках.

Лионель Месси провел Копу куда менее результативно, однако дружина Лионеля Скалони справилась и без колоссального влияния «капитана». Сборная Аргентины восседает на первой строчке рейтинга ФИФА среди национальных команд по итогам 2024.

Очередная победа «Реала» в Лиге чемпионов

После непродолжительной разлуки «сливочные» вернули «ушастый» трофей себе по итогам розыгрыша Лиги чемпионов 2023/2024.

«Реал» показал стальную волю на дистанции турнира, страдая от эпидемии травм практически на протяжении всего минувшего сезона. Большую часть времени мадридцы обходились без ряда ключевых игроков, таких как Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Давид Алаба.

«Реал» globallookpress.com

Тем не менее Карло Анчелотти удалось совершить чудо, находя грамотные замены отсутствующим исполнителям. Так одним из главных творцов победы «галактикос» стал голкипер Андрей Лунин, уверенно справившийся со статусом первого номера «Реала».

«Королевский клуб» закончил прошлую кампанию Лиги чемпионов без единого поражения, уверенно разобравшись с дортмундской «Боруссией» в финале. Таким образом «сливочные» отпраздновали юбилейный пятнадцатый триумф в ведущем еврокубке.

Также «Реал» пополнил трофейную комнату Суперкубком УЕФА и Межконтинентальным кубком, получив награду лучшего клуба по итогам сезона 2023/2024 от France Football.

Борьба Родри и Винисиуса за «Золотой мяч»

Ежегодная премия вручения наград от France Football не обошлась без скандала. Среди главных претендентов на «Золотой мяч» числились Винисиус и Родри, у которых за плечами были весомые титулы в виде кубка Лиги чемпионов и трофея Евро-2024 соответственно.

Родри globallookpress.com

Больший коэффициент на победу имел бразильский вингер «Реала», который и сам был уверен в триумфе. Однако в день проведения церемонии все перевернулось с ног на голову — известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Золотой мяч» достанется Родри, и мадридский клуб в полном составе отказался присутствовать на мероприятии.

В конечном итоге почетная награда отправилась в руки испанца, который опередил Винисиуса всего на 41 голос. Впервые в истории «Золотой мяч» достался игроку, выступающему на позиции опорного полузащитника.

Небольшим утешением для 24-летнего бразильца стала награда The Best, вручаемая ФИФА лучшему футболисту года.

Роналду покорил планку в 900 голов

Криштиану в свои 39 продолжает зажигать на футбольном небосклоне. Конечно, завоевание клубных трофеев в футболке саудовского «Аль-Насра» идет со скрипом, однако индивидуальные достижения покоряются португальцу регулярно.

Криштиану Роналду globallookpress.com

В сентябрьском матче Лиги наций УЕФА между сборными Португалии и Хорватии Роналду забил 900-й гол в профессиональной карьере. Согласно сведениям Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), пятикратный обладатель «Золотого мяча» первым в истории достиг столь высокой отметки.

Останавливаться на достигнутом Криштиану не планирует и продолжает погоню за фантастической 1000, которая позволит ему оставить еще более великий след в истории футбола.