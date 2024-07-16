Закат поколения Месси. Аргентина закрепила место в истории триумфом на Кубке Америки

Он полон великолепных оттенков и ярких цветов, отражающих радость завоевания трех крупных трофеев за три года, самым последним из которых стала победа в дополнительное время со счетом 1:0 над Колумбией в финале Кубка Америки 2024 года.

Легко забыть, что нынешняя серия следует за периодом постоянных разочарований и многочисленных поражений в финалах как на Кубке Америки, так и на чемпионате мира. Но затем был Кубок Америки 2021 года, первый крупный трофей Аргентины за 28 лет, сопровождавшийся огромным выдохом облегчения, вызванным осознанием того, что Лионель Месси не завершит свою международную карьеру без трофеев. Созданный импульс помог «Альбиселесте» на чемпионате мира 2022 года, обеспечив команде место в пантеоне незабываемых, и позволил Месси сравниться с другой аргентинской легендой, Диего Марадоной. Теперь, когда когда этот трофей стал третьим подряд, повторив серию трех трофеев Испании с 2008 по 2012 год, он делает эту команду легендой.

«Эта команда постоянно всех удивляет», — сказал с помощью переводчика главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони. «Она преодолела все трудности в матче с очень сильным соперником, сложным соперником. И без хорошей игры в первом тайме. Я думаю, что во втором тайме мы прибавили и заслужили победу. А в дополнительное время они всегда прикладывают дополнительные усилия, и очень приятно видеть награду за это».

Воскресный матч еще глубже запечатлел роль таких игроков, как Месси, Анхель Ди Мария и Николас Отаменди в аргентинской истории, несмотря на то, что команда на протяжении всего матча играла не так уж и хорошо. Тем не менее, 36-летний Ди Мария, который бесстрашно бежал на соперников, сыграл ключевую роль в том, что, по его словам, станет его последней соревновательной игрой за «Альбиселесте».

«Анхель провел с нами много потрясающих матчей, но эта игра стала для него одной из лучших», — сказал Скалони. «Он играл хорошо, но он был очень настроен на прессинг. И когда все начали чувствовать усталость, он бежал, как будто ему 25 лет. ... Он легенда, и он покидает нас. Мы постараемся заставить его сыграть еще один матч, чтобы попрощаться — домашнюю игру, я думаю, он этого заслуживает. Это как в кино».

Николас Отаменди, Лаутаро Мартинес и Анхель Ди Мария globallookpress.com

Тем не менее, этот матч также стал последним признаком того, что следующее поколение готово вступить в свои права. Скалони говорил об этом на протяжении почти всего турнира, и в этот вечер его слова оказались пророческими. Победный гол забил не Месси или Ди Мария, а Лаутаро Мартинес.

Нападающий миланского «Интера» делал все возможное, чтобы убедить Скалони в том, что он заслужил место в стартовом составе, забив дважды после выхода со скамейки запасных на групповом этапе и забив пять голов в целом до финала. И все же в этом матче он все равно оказался вне стартового состава, предпочтение отдали Хулиану Альваресу. Но Мартинес оказался лучшим козырем Скалони, выйдя на седьмой минуте после начала дополнительного времени. И, как всегда эта замена оказалась решающей , он воспользовался восхитительным пасом Джовани Ло Чельсо и пробив мимо Камило Варгаса в ворота Колумбии.

«[Мартинес] всегда был моей "девяткой", всегда», — сказал Скалони. «И он не вышел в старте в финале, но показал, что является прирожденным бомбардиром. Конечно, он мог быть недоволен тем, что не попал в стартовый состав, но он вышел и выложился на полную, хотя мог выйти на поле совсем с другим настроем. И я думаю, что мы должны ценить его за все это».

К тому времени Месси даже не было на поле. На 66-й минуте символ сборной Аргентины рухнул на землю с травмой лодыжки, которая со временем разрослась до размеров грейпфрута. Когда он сел на скамейку, слезы текли, на лице его читалась мука. И все же Аргентина не промахнулась. Фактически, они улучшили свою игру с помощью другого игрока, вышедшего на замену, — Николаса Гонсалеса, который, казалось, вывел Аргентину вперед, но его гол был (правильно) признан офсайдом. Были и другие ключевые участники матча. Эмилиано Мартинес сделал несколько своевременных и важных сейвов в воротах, в том числе отклонил кончиками пальцев удар Джефферсона Лерма на 33-й минуте; а Лисандро Мартинес великолепно играл в обороне, включая ключевой удар вынос мяча головой в дополнительное время.

Лионель Месси globallookpress.com

Реакция Месси дает ощущение, что к Ди Марии, завершающему карьеру на международном уровне, вскоре может присоединиться и нападающий «Интер Майами». Если это так, то Аргентина уже давно знала, что этот день наступит, особенно с учетом того, что Месси в июне исполнилось 37 лет. Тем не менее, даже если вы знаете, что что-то произойдет, это все равно может быть неприятно. Именно так и было в данном случае, и это сопровождалось надеждой, что Месси еще не откажется от своей сборной.

Подумать только, было время, когда болельщики Аргентины думали, что Месси не волнует национальная сборная. Они открыто задавались вопросом, почему он не может повторить свои выступления за «Барселону» в матчах сборной Аргентины, которая потерпела несколько поражений в финалах на Кубке Америки и чемпионате мира. Это заблуждение уже давно развеяно, во-первых, благодаря его угрозам уйти после мучительного поражения от Чили в финале Кубка Америки 2016 года, а затем и благодаря завоеванным трофеям. Привязанность Аргентины к Месси теперь очевидна. Когда он хромал, почти каждый поклонник «Альбиселесте» преклонялся перед своим героем.

Увы, как это слишком часто случалось во время Кубка Америки, знаковое событие турнира было омрачено ещё большей организационной некомпетентностью. Перед матчем Скалони сказал, что надеется, что финал станет вечеринкой, но то, что он получил перед игрой, напоминало мош-пит, с которым организаторы иногда не справлялись.

Эта людская масса была в опасной близости от превращения в давку, которая подстегнула страх и отчаяние, когда фанаты пытались защитить своих близких и проникнуть на стадион. Болельщиков не пускали на стадион, поскольку власти пытались восстановить подобие порядка. В конечном итоге это не сработало. Ворота были открыты, и неопределенное количество зрителей без билетов проникло на площадку, а это означает, что начало матча было отложено на 82 минуты. Оба тренера назвали задержку «странной», хотя и признали, что она была одинаковой для обеих команд.

Сборная Аргентины globallookpress.com

В любом случае, это еще одна плохая реклама для КОНМЕБОЛ и она стала последним примером того, как организации не удалось в достаточной степени сотрудничать с местными организаторами, чтобы предотвратить подобные события. Чтобы внести ясность: это явление характерно не только для Кубка Америки. Подобные проблемы возникли в финале Евро-2020 (который состоялся в 2021 году из-за пандемии COVID-19) в Лондоне, а также в финале Лиги чемпионов 2022 года в Париже. Это еще одна причина, по которой КОНМЕБОЛ должен был быть лучше подготовлен.

К счастью, катастрофу удалось предотвратить, а финал завершился незабываемым моментом. Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренцо заявил, что достижения Аргентины — «это не серия. Это целая эпоха». И к тому времени, когда трофей должен был быть вручен Аргентине, слезы Месси превратились в улыбку. И он позаботился о том, чтобы его давние напарники Ди Мария и Отаменди помогли ему поднять трофей среди взрыва конфетти.

Даже для такой легендарной команды, как Аргентина, этот момент стал подходящим финалом для поистине волшебного поколения.