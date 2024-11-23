Лаки панч. «Байер» потерял то, что выиграло им Бундеслигу в прошлом сезоне

На протяжении беспрецедентной беспроигрышной внутренней кампании прошлого сезона леверкузенский «Байер» раз за разом призывал в конце матчей ту ментальную силу воли, которую приписывали иллюзионисту Ури Геллеру в его дни сгибания ложек. Шестнадцать голов в компенсированное время во всех турнирах привели от «Неверкузена» к «Позднокузену», что привело к «Чемпионкузену» и «Дублькузену».

В этом сезоне я собираюсь представить новое, менее лестное слово, и я предупреждаю вас, оно немного труднопроизносимо: «Лакипанчгегенторкузен».

Позвольте объяснить.

Ein Lucky Punch («удачный удар») — это классический пример «немецко-английского», использование, казалось бы, модных английских слов или фраз, которые обычно вообще не являются частью английского футбольного словаря, но которые каким-то образом проникли в немецкий лексикон. Это относится к позднему голу, обычно забитому вопреки ходу игры, чтобы достичь чего-то ощутимого.

Gegentor — это красивое, лаконичное немецкое слово для обозначения пропущенного гола, и поэтому мы можем позволить себе создать это замечательное новое составное слово с уже знакомым суффиксом -кузен.

Последний «удачный удар» был нанесен аутсайдером «Бохумом» и их японским атакующим полузащитником Кодзи Миёси на 89-й минуте как раз перед международным перерывом. «Леверкузен» забил гол в начале матча на «Воновия Рурштадион» благодаря Патрику Шику, но ощутил потрясение после того, как капитан и вратарь Лукаш Градецкий неаккуратно бросил мяч вперед, запустив события, которые привели к тому, что лица всех во время часовой поездке на автобусе домой были угрюмыми.

Суровый факт заключается в том, что «Байер» утратил свой фактор неутомимости 2023-24. В прошлом сезоне die Werkself («работяги»), казалось, почти незаметно повысили уровень своей производительности, вырвавшись вперед, и неустанно поддерживали конвейерную ленту, не потеряв ни одного очка после того, как лидировали в любой игре Бундеслиги.

В этом сезоне, когда прошло всего 10 игр, «Леверкузен» растратил ошеломляющие 11 очков из выигрышных позиций. Против «РБ Лейпциг» в их первом домашнем матче кампании лиги сработал фактор «стеклянной челюсти», и они умудрились превратить преимущество 2:0 в поражение 2:3. Хотя никто не должен ругать команду за ничью в Мюнхене после того, как они повели 1:0, с тех пор именно ничьи с «Хольштайн Килем» (упущенное преимущество 2:0), «Вердером» (дважды впереди и «гегентор» на 90-й минуте) и «Бохумом» действительно выделяются как упущенные золотые возможности.

Существуют разные теории относительно того, что пошло не так, даже внутри команды. Спортивный директор Симон Рольфес заявил, что, по его мнению, это в основном связано с тем, что они не были достаточно бескомпромиссными в том чтобы закрепить успех и довести дело до побед, в результате чего были потеряны очки.

Градецкий, признавая свою неудачу в матче с «Бохумом», говорил об отсутствии правильного Körpersprache (языка тела), в то время как Гранит Джака ранее описывал это как в основном проблему коммуникации в составных частях команды.

Можно также утверждать, что дыры в оборонительном плане команды сразу после потери мяча были очень заметны

Алейш Гарсия globallookpress.com

Странно, что на бумаге состав выглядит даже сильнее, чем в успешном прошлом сезоне. Однако реальность такова, что четыре новичка — Мартен Терье, Алейш Гарсия, Жанюэль Белосян и Норди Мукиеле — по разным причинам не стали незаменимыми членами команды. Гарсия, например, был ограничен всего двумя стартами Бундеслиги, и в центре полузащиты часто не хватает прочности, когда он играет рядом с Джакой, в отличие от более энергичного Роберта Андриха.

Рольфес провел часть международного перерыва в Бразилии — давний рынок для клуба — в тандеме с последним Trophy Tour, который «Байер» провел в Нью-Йорке два месяца назад. Он, безусловно, прав, когда утверждает, что провалы в форме, иногда едва заметные, сыграли свою роль в развивающейся сейчас ситуации.

По моему мнению, Градецкий, Эдмонд Тапсоба и Джереми Фримпонг — три примера игроков, чьи общие выступления заметно хуже, чем в кампании «Дублькузена». Кроме того, Виктор Бонифейс переживает голевую засуху, недавно уступив свое место в стартовом составе Шику.

Флориан Вирц был неизменно превосходен, но игрок не может тащить команду в одиночку, по крайней мере, не в течение длительного периода.

Титульные амбиции «Леверкузена», уже на девять очков отстающего от «Баварии», были фактически повержены даже на этой ранней стадии. Матчи Лиги чемпионов УЕФА принесли больше хорошего (особенно против «Милана»), чем плохого (разгром во втором тайме в Ливерпуле), но я не уверен, что кто-то с аналитическим складом ума сможет привести веские аргументы в пользу того, что эта версия «работяг» окажется в Мюнхене на финале 31 мая 2025 года.

Однако Мюнхен действительно имеет большое значение для «Байера», с решающей встречей третьего раунда Кубка Германии против Венсана Компани и компании на «Альянц Арене», запланированной через неделю во вторник. Способен ли «Леверкузен» выбить «Баварию» в одной игре? Безусловно. Плюс, они встретятся с баварцами после потенциально сложных для тех игр против «Пари Сен-Жермен» и «Боруссии Дортмунд».

Календарь и таблица Бундеслиги

Короткий путь к трофею, похоже, станет решающим фактором в том, как мы охарактеризуем, предположительно, последний сезон Хаби Алонсо в составе команды «Байера». Но сначала о главном: субботняя встреча с «Хайденхаймом» — еще одним соперником в неправильной половине турнирной таблицы Бундеслиги, способным нанести «удар удачи», если «Леверкузен» не будет осторожен.