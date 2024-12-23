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    Трансферный дайджест. 17 — 23 декабря

    Дибала покинет Серию А, будущее Рашфорда под вопросом, а Холанн может сменить клубную прописку

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    Гарри Магуайр может покинуть «Манчестер Юнайтед»
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    Гарри Магуайр может покинуть «Манчестер Юнайтед»
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Пауло Дибала

    «Рома», нападающий, 31 год

    Этот форвард уже несколько лет является основным игроком атаки в «Роме». Всю свою карьеру Дибала не покидал чемпионат Италии, но все может измениться.

    Как сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио, турецкий «Галатасарай» заинтересован в подписании Дибалы летом 2025-го года. Агент футболиста уже встречался с представителями турецкого клуба.

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    • Сам Дибала не хочет уходить из «Ромы» по ходу нынешнего сезона, если клуб сам не захочет продать его. Действующий контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2025-го года.

    Руководство «Галатасарая» готово платить форварду 10 млн. евро в год. К тому же, если «Рома» будет готова продать Дибалу зимой, то турецкий клуб выплатит компенсацию за трансфер.

    Пауло Дибала
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне Дибала провел за римлян 14 матчей в рамках Серии А, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

    Наш прогноз: Дибала покинет «Рому» предстоящим летом.

    Эрлинг Холанн

    «Манчестер Сити», нападающий, 24 года

    Один из лучших игроков английской Премьер-лиги может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Холанн действительно может покинуть «Манчестер Сити» предстоящим летом.

    По информации Madrid-Barcelona.com, Руководство «Барселоны» попытается подписать норвежского форварда летом 2025-го года. Именно после окончания нынешнего сезона активизируется пункт об отступных в контракте футболиста.

    Эрлинг Холанн
    globallookpress.com

    «Барселона» надеется воспользоваться сложной ситуацией «Манчестер Сити», в которой клуб обвиняют в 115-и финансовых нарушениях. В каталонском клубе полагают, что летом Холанн будет готов покинуть команду.

    «Барселоне» необходимо заплатить минимум 150 млн. евро за трансфер норвежца. Действующий контракт Холанна с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027-го года.

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    • В нынешнем сезоне форвард провел за «горожан» 17 матчей в рамках АПЛ, забил 13 голов и сделал голевую передачу.

    Наш прогноз: Холанн не будет переходить в «Барселону» предстоящим летом.

    Маркус Рашфорд

    «Манчестер Юнайтед», нападающий, 27 лет

    Кажется, что история между Рашфордом и «Манчестер Юнайтед» не закончится никогда. Форвард, вероятно, покинет стан «красных дьяволов», но где продолжит карьеру?

    По данным The Telegraph, в услугах Рашфорда заинтересованы топовые клубы из Саудовской Аравии — «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия».

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    • Клубы готовы подписать форварда предстоящим летом. Пока у Рашфорда нет других предложений из-за большой зарплаты, его текущей формы и поведения вне поля.

    Сам форвард не хочет покидать Европу, но все может изменится до лета 2025-го года. Действующее соглашение Рашфорда с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2028-го года.

    Маркус Рашфорд
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне форвард провел за «манкунианцев» 15 матчей в рамках АПЛ, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

    Наш прогноз: Рашфорд покинет «Манчестер Юнайтед» летом 2025-го года, но форвард не станет переходить в Саудовскую Аравию.

    Тео Эрнандес

    «Милан», защитник, 27 лет

    Этот игрок уже много лет является основным в оборонительной линии «Милана». Эрнандесом уже интересуется топ-клуб английской Премьер-лиги.

    Как сообщает DAZN, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении защитника. Руководство «манкунианцев» считает трансфер Эрнандеса — главной целью.

    Тео Эрнандес
    globallookpress.com

    Пока что боссы «Манчестер Юнайтед» не вступали в переговоры с «Миланом», но в ближайшее время все может измениться.

    Действующее соглашение Эрнандеса с «россонери» рассчитано до лета 2026-го года. По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость защитника оценивается в 50 млн. евро.

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    • В нынешнем сезоне Тео провел за «Милан» 13 матчей в рамках Серии А, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

    Наш прогноз: Тео Эрнандес пополнит состав «Манчестер Юнайтед» летом 2025-го года.

    Гарри Магуайр

    «Манчестер Юнайтед», защитник, 31 год

    Защитник уже давно является своеобразной «легендой» клуба. Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» на протяжении 6-и лет, а теперь пора прощаться?

    По информации The Athletic, «Наполи» и «Галатасарай» заинтересованы в подписании защитника. Магуайр может пополнить один из клубов предстоящим летом.

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    • Действующий контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца нынешнего сезона. Магуайр может вести переговоры с другими клубами с января 2025-го года.

    К тому же, «Манчестер Юнайтед» может продлить контракт с защитником еще на один сезон. В контракте игрока с клубом есть опция об автоматическом продлении.

    Гарри Магуайр
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне Магуайр провел за «Манчестер Юнайтед» 10 матчей в рамках английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

    Наш прогноз: Магуайр все-таки покинет «Манчестер Юнайтед».

    Артур Мело

    «Ювентус», полузащитник, 28 лет

    Футболист так и не смог полноценно закрепиться в основном составе «Ювентуса», а теперь может быть отправлен в очередную аренду.

    По данным сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Вильярреал», «Бетис» и «Валенсия» претендуют на Артура Мело уже этой зимой. Игрок может пополнить состав одного из клубов в январе 2025-го года.

    Артур Мело
    globallookpress.com

    Ранее хавбек уже выступал в аренде, сейчас футболисту предстоит продолжить сезон внова в другом клубе. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 млн. евро.

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    Действующий контракт Артура Мело с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026-го года.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В прошедшем сезоне полузащитник выступал за «Фиорентину» на правах аренды, где провел 33 матча в рамках Серии А, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

    Наш прогноз: Артур Мело продолжит карьеру в испанской Примере.

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