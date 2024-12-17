Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский обсудил с бывшим футболистом ЦСКА, «Сарагосы», «Динамо» и «Зенита» Владиславом Радимовым свежие новости из мира футбола, самые любопытные высказывания последних дней, ну и скандалы — куда же без них. Кроме того, выяснили вместе с чемпионом России и обладателем Кубка Испании причину появления звезд Голливуда на европейском футболе.

«Этот "Оренбург" спасти очень тяжело»

— Начнем с последних известий и предстоящих событий. Александр Головин по опросу «СЭ» во второй раз подряд — лучший футболист года. Поддерживаете?

— Головина мы не так часто смотрим. Чемпионат Франции у нас не показывают, а мне хватает того футбола, который дают по ТВ. Головина видел лишь несколько раз в Лиге чемпионов, но слежу, конечно, за его выступлениями. Весенний отрезок прошлого сезона провел в «Монако» блестяще. В нынешнем дела похуже — только два гола в чемпионате и один ассист в проигранном матче с «Бенфикой». Но если брать в совокупности, все равно достоин признания с учетом уровня мастерства и стабильности, несмотря ни на что.

— Евгения Калешина сватают в «Крылья Советов». Именно он поменяет Игоря Осинькина, или хватает других вариантов?

— Думаю, это лишь один из кандидатов. Лично мне футбол Калешина импонирует. Другое дело, что у него не всегда складываются отношения с руководством, чему подтверждением история в «Акроне». Наверняка, новый губернатор все взвесит и посмотрит, на кого делать ставку. Могу сказать только, что это тренер очень хорошего качества, чье видение игры соответствует подбору игроков «Крыльев». Если раньше он играл исключительно с позиции силы, то сейчас появилась вариативность. И такой, трудяга — 24/7. Живет только футболом. Еще нравится Шаронов. У него, быть может, не совсем получилось в Хабаровске с точки зрения результата, но команда была узнаваема. После Осинькина такие тренеры и нужны. Мы же подбираем наставников под стилистику, философию клуба.

— Самарской губернатор Вячеслав Федорищев уже жалеет, что полез не туда?

— Не секрет, что зарплаты и подъемные в «Крыльях» были раздуты. Это цифры не для команды, которая занимает 8-10-е места. Наверное, они его и шокировали в первую очередь. Что касается трат на судей, то там же все передали в правоохранительные органы. Пусть разбираются. Теперь главное, чтобы до конца довели. Я вообще за чистый футбол у нас, как бы пафосно это ни звучало. Возможно это сделать в ближайшее время? Не знаю. Если у него есть доказательства, то правильно, что полез, как вы выразились. И я его в этом начинании поддерживаю.

— Вадим Шпинев грозит обратиться к президенту РФ во время Прямой линии, если в Нижнем ему не заплатят что-то за Тимура Сулейманова. Агентов уже совсем зашкаливает?

— Сейчас впервые от вас услышал. У президента, наверное, есть дела поважнее.

Владимир Слишкович globallookpress.com

— Новость буквально последних минут — в «Оренбурге» грядет полная смена руководства. Спасут ситуацию ребята, рулившие «Балтикой»?

— Мне нравилось, как «Балтика» функционировала при них. Но этот «Оренбург» спасти очень тяжело. С тем подбором игроков, который есть сейчас, необходимо точечное усиление. И останется ли Слишкович — важный вопрос. Футболистов будут подбирать под него, или кто-то другой придет? По мне так он совершенно не подходит тем игрокам, которые там сейчас собраны. Что происходит внутри, не знаю.

Поэтому давайте посмотрим чисто на математику. 18 туров — 8 очков, и лишь одна победа в первом матче со «Спартаком». Где-то не хватало удачи, но 8 очков отставания от спасительного места — это очень много. Осталось 12 матчей. Вот верите, что они выиграют хотя бы три? Я — нет. А даже трех может не хватить. С учетом потребностей, возможностей «Факела» и особенно «Ахмата» только пять побед дают какую-то гарантию. Для этого состава «Оренбурга» — задача абсолютно невыполнимая.

Все это веду к новому руководству. Оно приходит поработать с прицелом на следующий сезон, или сразу исправлять ситуацию? Но играть-то они вместо футболистов не выйдут. Даже не команда, а клуб попал в глубокую яму. Прежний спортивный директор Андреев дел нагородил, на год дисквалификацию получил. Еще и с игроками не угадали. Сейчас новому руководству необходимо в первую очередь вернуть психологический баланс в коллективе.

«Мы не знаем договоренностей Черчесова в Казахстане»

— 20 декабря выборы президента Федерации футбола Казахстана. Станислав Черчесов останется главным тренером сборной?

— Хотели бы убрать, уже убрали, наверное, раньше. Но с учетом 0:15 и пяти поражений при одной ничьей новое руководство может иметь свое мнение. Если же на берегу договаривались, что Лига наций — лишь разминка перед боем в отборочном турнире ЧМ, тогда другое дело. Раз Стас так говорит, наверное, имеет на то основания. Но новый руководитель в любом случае может прийти и сказать, что меня эти результаты не устраивают, ищите другого.

— В субботу президентом Грузии стал бывший форвард «Алании» Михаил Кавелашвили. Спортсмены в большой политике что для себя ищут?

— Не знаю. Каждый свое, наверное, как и все люди. Какая разница, спортсмен это, или не спортсмен. Может, человек хочет сделать для Грузии лучше. Если получится, хорошо. Если приходил для чего-то другого, плохо. Помню его лишь игроком, и то смутно. Касымов, Тедеев, Канищев в той чемпионской «Алании» запомнились намного больше. Где я и где политика, в конце-то концов.

— Василий Березуцкий удачно начал самостоятельную тренерскую карьеру в Азербайджане. Далеко пойдет?

— Последний раз, когда его видел...я их путаю, может, и не его. Если серьезно, то пусть заработает. Не в смысле денег, понятно, А очки в копилку команды, для своей репутации. Вообще уровень азербайджанского футбола слабо себе представляю. Помню только, что «Карабах» лет пять назад навел шороху в Лиге чемпионов.

— Арест инвестора Туфана Садыгова — это смерть «Химкам»?

— Не самая радужная, прямо скажем, картина. Тем более, столько разговоров ходило, что долги у них существуют. И, видимо, по сей день не закрыты. А как я понимаю, команда держалась на нем.

«Сатурн» может вернуться в РПЛ globallookpress.com

— По моей информации ставка в Подмосковье вновь может быть сделана на «Сатурн». Эти футбольные игрища в Московской области когда-нибудь закончатся?

— Я не играл ни в той, ни в другой команде. Но что «Сатурн» в мое время, был на виду, с первым чисто футбольным стадионом, нельзя забыть. Мне бы очень хотелось, чтобы в Раменское вернулся большой футбол. Имя звучное, народ ходил постоянно. И даже в этом сезоне на пятую по сути лигу со вторыми командами «Зенита», «Спартака» собиралась очень приличная аудитория. Широков за год работы там собрал очень неплохих игроков, построил приличную команду, вернули людей на трибуны. А внутренних областных раскладов я не знаю. Руководителям, наверное, виднее, на кого делать ставку.

«Только с Барко и Угальде вместе "Спартак" в порядке»

— Обсудим свежие реплики. Агент Тимур Гурцкая сказал, что по составу атакующей линии «Динамо» должно идти на первом-втором местах. То есть, что 20 пропустили не в счет?

— Атакующий потенциал у них действительно хороший. Карраскаль, Бителло, Тюкавин на острие, молодежь — хороший подбор для того, чтобы забивать. Другое дело, баланса нет. И, как мне кажется, им не хватает лидера. Тюкавин с этой долей, как за ним смотрю, справиться не может. Фомин слишком молчаливый. А динамовские легионеры, особенно после побед, начинают играть на публику. В итоге это аукается потерей очков. Так что и среди них лидера найти трудно. А задача после прошлого сезона, когда в 30 минутах от первого места остановились, — чемпионство. Поэтому нужно найти футболиста, который будет кремнем. Не поскупиться и купить игрока с лидерскими задатками. Такого, как Вендел в «Зените».

— Андрею Аршавину не внушают доверия спартаковские фланги и отсутствие подмены Манфреду Угальде. Серьезная преграда на пути к чемпионству?

— Да, обсуждали это все вместе. Если Угальде забил 12 и является лучшим бомбардиром чемпионата, то его потеря, наверное, может сказаться! Тем более Соболева, каким он ни был, нет на подмене. Николсона можете мне называть, а больше никого. Представьте еще, если Барко где-то потеряют. Только с ним и Угальде вместе «Спартак» в порядке. Что касается флангов, Рябчук слева мне нравится. А Денисов играет больше благодаря паспорту.

— Аршавин же считает, что «Локо» пока не готов продать Алексея Батракова. Насколько долго?

— Да Батракову куда спешить, в «Манчестер Сити»? Сильно сомневаюсь, что он заиграет там сходу. Год пройдет, тогда можно подумать. А сейчас окрепнуть, встать на ноги. Да, первую часть чемпионата отыграл «на ура», назабивал, наотдавал, а дальше к нему приспособились. Последние 3-4 матча уже не такой яркий, результативных действий — «ноль». Я просто по себе это помню, когда в 18 начинал. Все вроде бы здорово, а потом становится сложнее. Берут персонально, а ведь ждут от тебя прежней игры. Все от него зависит. Понятно, на молодого парня, одного из лучших в Лиге, будут обращать внимание.

Всё о футболе России

— Николай Писарев пророчит Валерию Карпину переход в топ-клуб. Какой, к примеру?

— Это — к Писареву.

«Чемпионом Испании станет Атлетико»

— Галопом по Европам. Вчера в матче «Лацио» — «Интер» был зафиксирован удивительный для таких серьезных противостояний счет 0:6. Команда Симоне Индзаги вновь без проблем выиграет «скудетто»?

— Главный претендент. «Аталанта» — это из разряда «Локомотива», не хватит запаса прочности на весь сезон. То же самое можно сказать и о нынешнем «Наполи». «Интер» с таким атакующим потенциалом, когда любой выставленный нападающий забивает в каждом матче, вне конкуренции. Да и вообще там в каждой линии собраны мастера высочайшего класса.

— Кира Найтли, Майкл Фассбендер и Эдриан Броуди были замечены в воскресенье на не слишком примечательном матче «Комо» — «Рома» (2:0). Не из любви же к футболу приехали звезды Голливуда в этот крохотный итальянский городок?

— Ну, и не из любви к озеру Комо. Известно, что владелец клуба, индонезийский бизнесмен, вхож в круги Голливуда. Что-то там даже сам снимал, кажется. Для него привезти таких звезд — дело плевое. Поэтому они так эмоционально и болели за «Комо». Сейчас вообще это стало модно. Вон Майкл Джордан недавно на игре «Монако» побывал.

— «Барса» и «Реал» будто соревнуются, кто больше очков потеряет на ровном месте. Как каталонцы умудрились проиграть дома «Леганесу»?

— А «Лас-Пальмасу» как могли «сгореть»! У «Барсы» слишком молодая команда. Плюс с этой высокой офсайдной линией — просто авантюра. Рано или поздно к этому все приспосабливаются. Попал девять раз М Баппе в офсайд в «классико», а в следующий раз попадет шесть и три забьет. Но француза в «Реале» никак не могут встроить да еще травмы. В этом проблема Мадрида.

— Так кто из них в итоге совершит в этом сезоне меньше не вынужденных ошибок?

— «Атлетико». Смотрел последний их матч с «Хетафе» (1:0). По мне, в сложившейся ситуации главные фавориты Примеры на сей раз именно «матрасники». Они этих ошибок вообще допускать не будут. На всех парах полетят, оторвутся в ближайшее время и станут чемпионами. Все отлажено, подбор игроков на уровне. Убирают Гризманна, выпускают Серлота, и ничего не меняется. Разве что тактика чуть-чуть.

Михаил Мудрик globallookpress.com

— Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест. Неужели даже для скоростных игроков анаболики столь важны, чтобы идти на такие риски?

— Печальная история, сегодня с утра прочитал. Вообще не понимаю, зачем это нужно в футболе. Тем более Мудрику, который имеет хороший контракт в «Челси», абсолютно защищен. Только начинаешь карьеру в Англии. Абсолютная глупость. Я категорический противник всяких этих веществ в спорте.

«Лига чемпионов все больше влияет на чемпионаты»

— «Сити» — «МЮ» — 1:2. Сколько еще будет продолжаться падение «горожан»?

— Не могу сказать, что и «Юнайтед» хорошо играл, так сложилось. Вспомнили про Ферги-тайм. Но «Сити» это, конечно, вообще не пойми что. Если из-за отсутствия одного Родри это все происходит, мне сказать нечего. Бросили играть, начали перекатывать, два раза ошиблись, и получили — 1:2. Пресыщения успехами, есть же такая история? Я ими никогда не пресыщался, не было их столько.

— «Ливерпуль» и «Арсенал» потеряли очки с середняками. На одном дыхании, как «Сити» в последние годы, дистанцию никто не осилит?

— Здесь еще Лига чемпионов вмешивается. Посмотрел «Ливерпуль» с «Жироной» в гостях, так англичане абсолютно не заслуживали победы. Не будь этого пенальти, не забей с него единственный гол Салах, испанцы спокойно могли выиграть этот матч.

— «Бавария» в Бундеслиге проиграла «Майнцу». Вообще есть такая тенденция, что после Лиги чемпионов ее участники неудачно играют в своих первенствах?

— Я же говорю — влияние Лиги чемпионов на состояние команд все сильнее. Быть может, от большего количества игр. Дортмунд тоже упустил победу дома на последней минуте. В 70-80 процентах случаев так и происходит.

— Во Франции Александр Головин провел за «Монако» весь матч, Далер Кузяев за «Гавр» — ни одной минуты. Так понимать, что первый надолго в своем клубе, а второй уходит?

— Читал интервью папы Далера, которого хорошо знаю, так говорит, будто остается. Что касается Головина, то при желании давно бы ушел. Значит этого желания нет, тем более продлил контракт.

Александр Головин globallookpress.com

— Завтра «Монако» — «ПСЖ». Монегаски что-то смогут противопоставить парижанам?

— «ПСЖ» тоже не блещет, хотя чуть воспрянули в последнее время. Меня больше волнует судьба русских за рубежом. Хочется, чтобы Сафонов играл постоянно, но ошибка в матче с «Баварией» дорого ему обошлась. Если о результате, думаю, дома «Монако» не проиграет.

Прогнозы и ставки на матч «Реал» — «Пачука»

— И завтра же в Катаре финал Межконтинентального Кубка «Реал» — «Пачука». Мексиканцы без шансов?

— Не знаю мексиканцев, а на бумаге «Реал» всегда фаворит. Но вот сейчас выйдет под 40 жары, и все прогнозы растают.

«Зениту никто не нужен»

— Поговорим о предполагаемых трансферах. Каких-то серьезных перестановок в российском футболе ждать до Нового года?

— Если что-то произойдет, уже после.

— С переходами футболисты тоже повременят до начала подготовительного периода?

— Все сейчас ушли в отпуск, голова об этом не думает.

— Зимнее трансферное окно откроется 23 января. Кто покинет РПЛ в первых рядах?

— Персонально очень трудно говорить. Но если за Угальде вдруг дадут 40-50 миллионов, то он. И купит потом «Спартак» на эти деньги двух таких же Угальде.

— Спрошу конкретно: Наир Тикнизян не уедет в Испанию?

— От таких предложений, как «Бетис» или «Севилья», отказываться грешно. Подписывать полноценный контракт, и спокойно пробовать себя.

— А кто пополнит? Говорят, «Краснодар» уже согласовал с бразильским «Интернасьоналем» покупку Уэсли Рибейро.

—Только читал об этом. Но много чего пишут. Вон Кордоба уже перешел в «Спартак» летом, тоже все было на мази.

— Чем ответят «Зенит» и «Спартак»?

— «Зениту» особенно никто не нужен. Глушенков вернулся, Вендел привел себя в порядок — вот и обойма сильная. «Спартаку» один нападающий, как мы уже говорили, не помешает.

— Артур, Густаво Мантуан и «потухший» Клаудиньо уедут из Питера?

— Как советник президента «Зенита», со всей ответственностью заявляю: понятия не имею. Но ясно, что есть игроки, которых надо куда-то пристраивать.