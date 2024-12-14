Запоминающийся перформанс. Топ-5 героев первой половины РПЛ

Огромный вклад в получившуюся яркой первую часть чемпионата России 2024/2025 вложили клубы-участники, игроки и тренеры. Отдадим должное тем, кто заслужил оценку со знаком «плюс» по итогам восемнадцати туров Премьер-лиги.

«Краснодар»

Для южан становится хорошей традицией уходить на зимние каникулы в статусе лидера Российской Премьер-лиги. «Быки» показали столь впечатляющие выступления на дистанции, что даже чуть забуксовав в концовке, все равно по инерции добрались до финиша первыми.

Хотя прошлым летом «Краснодар» понес, как казалось, ощутимые потери в составе. Клуб покинули сразу несколько основных исполнителей: голкипер Матвей Сафонов, центрбек Хуниор Алонсо и правый защитник Сергей Волков.

Однако «быкам» удалось успешно закрыть каждую из позиций как за счет внутренних резервов, так и грамотно сработав на трансферном рынке.

Роль первого номера в команде получил Станислав Агкацев, которому уход Сафонова в «ПСЖ» только сыграл на руку. Как и Матвей, 22-летний голкипер является воспитанником системы «Краснодара», что в очередной раз подчеркивает уровень футбольной школы клуба.

Станислав Агкацев globallookpress.com

Агкацев, получив долгожданный шанс, сходу застолбил за собой место в основе южан. Он провел все восемнадцать встреч первой части РПЛ от звонка до звонка, пропустив лишь 12 раз.

Именно благодаря надежным выступлениям Станислава «Краснодар» идет в числе лидеров по наименьшему количеству пропущенных голов.

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Вместе с тем, главному тренеру «черно-зеленых» Мураду Мусаеву удалось сформировать одну из самых надежных пар центральных защитников в чемпионате России. Перешедший за 7,5 млн евро из «Сан-Паулу» Диего Коста составил компанию Витору Тормене, зацементировав оборону «быков».

25-летний бразилец за счет грамотного выбора позиции часто нивелирует старания атакующей линии соперников, действуя при этом очень самоотверженно. К примеру, практически всю встречу 18-го тура против «Локомотива» Коста провел с перебинтованной головой, получив рассечение в одном из эпизодов.

Правый фланг обороны занял многоопытный Сергей Петров, пропустивший большую часть прошлого сезона из-за травмы. 33-летний защитник пока уверенно выигрывает конкуренцию у более молодого коллеги по цеху — Джованни Гонсалеса, который только адаптируется к реалиям российского первенства.

Стабильными остаются лидеры «Краснодара» Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Колумбийский форвард отправился в отпуск с зеркальными прошлому году результатами, отличившись восемью забитыми мячами.

Сперцян, на руке которого с текущего сезона красуется капитанская повязка, остается главным дирижером атак «черно-зеленых». На счету «десятки» южан шесть голов и три результативные передачи.

Эдуард Сперцян и Джон Кордоба fckrasnodar.ru

Тем не менее, даже при всех впечатляющих сериях, как шестнадцать матчей без поражений кряду, «Краснодару» сформировать по-настоящему чемпионский задел не удалось. «Зенит» остался позади лишь из-за фиаско в очной битве, столичные клубы также находятся на расстоянии вытянутой руки от «быков».

В минувшей кампании РПЛ для завоевания золотых медалей южанам не хватило запаса прочности, что может сыграть с ними злую шутку и сейчас. Под занавес летне-осенней части сезона было видно, что команда выдохлась, а выходящие на замену игроки часто вовсе не становились усилением для «Краснодара».

Свежая кровь нужна «черно-зеленым», как минимум на флангах атаки. Вингеры Жоау Батчи и Витор Са хоть и имеют хороший технический арсенал, однако часто действуют достаточно прямолинейно.

«Краснодар» fckrasnodar.ru

«Быки» уже работают в этом направлении, сделав предложение «Интернасьоналу» по атакующему полузащитнику Уэсли, который является лучшим бомбардиром бразильского клуба.

Посмотрим, учтут ли «черно-зеленые» прошлые ошибки и готовы ли они провести масштабную селекционную кампанию, чтобы дать бой оппонентам в весенней части Российской Премьер-лиги.

Манфред Угальде

Костариканец в первой половине РПЛ 2024/2025 наглядно продемонстрировал, что всегда нужно бороться и двигаться только вперед, даже если в твой адрес звучит один негатив.

Своей игрой Угальде закрыл рты всем критикам, которые списали его со счетов после неудачного дебюта в футболке «Спартака». Под руководством Деяна Станковича нападающий превратился в прекрасного лебедя, штампуя забитые мячи в чемпионате России.

22-летний игрок сходу принялся за дело, огорчив оппонентов шесть раз в девяти встречах. Небольшая голевая засуха настигла Угальде с 10-го по 14-й туры российского первенства, однако завершил летне-осеннюю кампанию форвард на мажорной ноте.

В том числе под раздачу попали «Локомотив» и «Краснодар», в чьих воротах оказалось сразу четыре и два мяча соответственно. Манфред стал первым игроком «Спартака» в ХХI веке, которому удалось отличиться покером.

Манфред Угальде globallookpress.com

Угальде с большим отрывом лидирует в гонке бомбардиров, расположившись на вершине с пятнадцатью забитыми голами. Игрок сборной Коста-Рики сделал громкую заявку на «Золотую бутсу» нынешней кампании РПЛ.

Манфред обрел инстинкт хищника, благодаря которому может создать гол практически из ничего. Хорошие технические задатки позволяют ему удачно разбираться с защитниками буквально на «носовом платке», как во встрече второго круга с «Краснодаром», когда костариканец оставил не у дел пару Тормена-Коста.

Теперь нападающий «красно-белых» попал на радары клубов из топ-5 европейских лиг. Целая когорта команд АПЛ следит за выступлениями костариканца.

Вот только «Спартак» явно не намерен расставаться с лучшим снайпером, трансферная стоимость которого возросла сразу на 6 млн евро. Таким образом Угальде стал самым подорожавшим игроком чемпионата России — на данном этапе его ценник составляет 15 млн евро.

Михаил Галактионов

Футбол, демонстрируемый «Локомотивом», очаровывал в летне-осенней части российского первенства.

Огромная заслуга в этом лежит на плечах главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова, проделавшего колоссальный труд за текущий год. Главным козырем 40-летнего специалиста выступает работа с молодежью, которая под руководством наставника прогрессирует семимильными шагами.

Михаил Галактионов globallookpress.com

Напомним, что именно «Локомотив» является одной из самых молодых команд РПЛ, чей средний возраст составляет 24,5 года.

Казалось, что уход лучшего ассистента прошлого сезона Максима Глушенкова сильно скажется на атакующих действиях «красно-зеленых». Однако Галактионов быстро нашел замену лидеру, доверившись Алексею Батракову, и ставка на 19-летнего хавбека действительно сыграла.

Еще одним ведущим исполнителем в последней трети поля москвичей стал Сергей Пиняев, которому лишь в ноябре исполнилось двадцать лет.

Галактионов доказывает, что ему для достижения успеха не обязательно делать заоблачные вложения, и он умеет работать с имеющимся резервом кадров. При этом состав «железнодорожников» в основном состоит из российских игроков: из 25 исполнителей только 5 — легионеры.

Михаил Михайлович предпочитает использовать схему 4-2-3-1 с активным подключением фланговых защитников к атакующим действиям команды. Наиболее в данном компоненте преуспел Илья Самошников, который выжигает левую бровку «Локомотива», будучи полезен как в обороне, так и в завершающей фазе.

Илья Самошников и Алексей Батраков fclm.ru

Также Галактионов хорошо справляется в качестве психолога, помогая тому же Батракову в дальнейшем развитии. Наставник столичного клуба не раз выступал в защиту молодого дарования, обращаясь к СМИ с просьбой снизить градус восторгов вокруг Алексея.

Если «Локомотиву» удастся укрепить обойму еще парой стабильных исполнителей, особенно это касается позиции центрального нападающего, то дружине Галактионова, как минимум, будет по силам зацепиться за медали РПЛ.

Евгений Латышонок

Латышонок, ставший открытием прошлого сезона чемпионата России, быстро отправился на повышение летом. «Зенит» выкупил голкипера у «Балтики» всего за 300 тысяч евро.

Кажется, что данную инвестицию можно назвать одной из лучших в исполнении «сине-бело-голубых» за последние годы по соотношению цена-качество. Клуб с берегов Невы, вполне вероятно, надолго закрыл вопрос с первым номером команды.

Только травма бедра помешала Евгению отыграть все матчи первой части РПЛ, чтобы еще более упрочить позиции одного из лучших вратарей первенства. Латышонок сохранил ворота «сухими» в 10 поединках Премьер-лиги и имеет показатель пропущенных голов за матч всего 0,53.

Первый номер «Зенита» не раз выручал команду в тяжелых ситуациях, совершая эффектные сейвы. Молниеносная реакция, уверенная игра на выходах, отсутствие серьезных ошибок — лишь малая часть достоинств Евгения.

Евгений Латышонок fc-zenit.ru

26-летний страж ворот по данным портала WhoScored имеет среднюю оценку 6,99 за летне-осеннюю кампанию чемпионата России. Только Станислав Агкацев, сыгравший большее количество матчей, опережает коллегу по цеху с твердой семеркой.

Любопытно будет понаблюдать за противостоянием двух воспитанников «Краснодара» во второй половине РПЛ, когда, в том числе, от их выступлений будет зависеть судьба «Зенита» и «быков» в чемпионской гонке.

Эсекьель Барко

Безусловно, лучший летний трансфер Российской Премьер-лиги 2024/2025 произвел московский «Спартак».

Барко с первых матчей начал оправдывать потраченные средства «красно-белыми», заплатившими «Ривер Плейту» 14 млн евро за аргентинца.

Латиноамериканскому кудеснику мяча удается практически все на футбольном поле — он хорош как в созидательной части, так и в завершающей. В лице Эсекьеля «Спартак» заполучил мастера стандартных положений, с которыми у москвичей возникали ранее проблемы.

Дебютный мяч Барко забил именно прямым ударом со штрафного, уложив сферу точно в девятку ворот «Химок». Всего за семнадцать матчей РПЛ атакующий полузащитник отличился 8 голами и 6 результативными передачами.

Эсекьель Барко globallookpress.com

Став ключевой фигурой в «Спартаке», аргентинец дирижирует игрой команды. Чрезмерная зависимость от Барко иногда идет во вред «красно-белым» — если у Эсекьеля не идет, то и выступления москвичей сразу меркнут.

Возможно, переход 25-летнего игрока помог раскрыться другому герою первой части чемпионата России — Манфреду Угальде.

Дуэт «Спартака» наводит страх на любую защиту клубов Российской Премьер-лиги, взламывая ее неординарными решениями. Стоит отметить, что дальнейшие ударные выступления Барко и Угальде могут стать ключом к заветному чемпионству для «народной команды».