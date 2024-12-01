Реванш удался на славу. «Спартак» разнес «Краснодар» и ворвался в топ-3

В матче 17-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде переиграл «Краснодар» со счетом 3:0. Дублем смог отметиться форвард красно-белых Манфред Угальде. Также в компенсированное арбитром время забил Эсекьель Барко.

Спад «Краснодара»

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой подробно рассказал о том, как команды подходили к игре, какие позиции занимали, как сыграли в прошлых турах и какой результат был зафиксирован во встрече этих команд в первом круге.

«Краснодар не в лучшем настроении подходил к центральному матчу 17-го тура. В своей предыдущей игре в рамках чемпионата “быки” допустили осечку в Химках, сыграв вничью 2:2. Причём, южане упустили победу в самой концовке из-за гола Веры с пенальти. Краснодарцы во втором матче РПЛ кряду потеряли очки и позволили “Зениту” возглавить турнирную таблицу. А на текущей неделе команда Мусаева не без приключений съездила в Тюмень на кубковую игру с местным коллективом. “Краснодар” резервным составом вроде бы полностью контролировал ситуацию и по ходу второго тайма заработал преимущество в 3 мяча, однако дальше один из аутсайдеров Первой лиги внезапно организовал сумасшедший камбэк и ликвидировал отставание. “Быки” оказались на грани сенсационного вылета из турнира, но в серии пенальти они всё-таки добились нужного результата. В следующей стадии Пути регионов “Краснодар” сыграет с “Ахматом”, с которым он уже дважды встречался на групповой стадии.

Фрагмент матча ФК «Спартак»

“Спартак”, в свою очередь, также теперь продолжит двигаться по дистанции Кубка через Путь регионов, так как из Пути РПЛ красно-белые выбыли на четвертьфинальной стадии. В минувший вторник команда Станковича и в ответном матче уступила “Ростову” со счётом 1:2. Столичный клуб плохо провёл первый тайм и уступал к перерыву с разницей в 2 мяча. В перерыве сербский специалист сделал четверную замену и приблизил состав своей команды к основному. С появлением на поле ключевых футболистов “Спартак” добавил и сократил отставание усилиями Мартинса, но на большее не сподобился. В следующем раунде Пути регионов красно-белые встретятся с “Акроном”. Зато в чемпионате дела у команды Станковича в последнее время идут хорошо. К игре в Краснодаре спартаковцы подошли с серией из четырёх побед подряд в РПЛ. В минувшем туре красно-белые у себя дома в ярчайшем стиле разгромили “Локомотив” — 5:2. Главным героем дерби стал Угальде, сделавший покер и оформивший результативный пас на Барко. Команда Станковича находилась на четвёртой позиции в таблице чемпионата, отставая от идущего вторым “Краснодара” на 7 баллов. Так что, если “Спартак” всерьёз нацелен бороться за самые высокие места, ему было необходимо побеждать “быков”.

В первом круге “Краснодар” очень уверенно разгромил “Спартак” на “Лукойл-Арене” со счётом 3:0. Команда Мусаева провела одну из лучших игр в текущем сезоне, а у столичного клуба, напротив, не получилось практически ничего. Безусловно, краснодарцы являлись предстартовыми фаворитами и домашнего противостояния со “Спартаком”. Но к октябрьской игре “быки” подходили, находясь в пиковом состоянии. Сейчас же у команды Мусаева наметился спад. Коллектив Станковича, в свою очередь, именно после разгрома от “Краснодара” начал текущую четырёхматчевую победную серию. Так что, шансы “Спартака” на положительный результат на столь сложном выезде не выглядели совсем уж призрачными. Хозяева подходили к центральной игре 17-го тура без кадровых потерь. У гостей, в свою очередь, из-за дисквалификации отсутствовал Мартинс, а Чернов не мог сыграть из-за травмы».

Классный старт от «Краснодара»

Автор «Спорт-Экспресса» Марк Бессонов отметил стартовую активность «Краснодара», который начал матч с преимуществом, которое не продлилось долго.

«У "Спартака" же после разгрома от "Краснодара" дела пошли в гору — в следующих четырех матчах РПЛ команда Станковича одержала четыре победы и забралась на четвертую строчку. О чемпионских амбициях пока говорить рано, но позитивный тренд заметен, особенно после крупной победы над "Локомотивом" (5:2). Правда, нужно было перебить впечатление от проигрыша "Ростову" в FONBET Кубке России.

Фрагмент матча ФК «Спартак»

Матч в Краснодаре был интересен в том числе с точки зрения владения инициативой. "Спартак" — команда, которая контролирует мяч больше всех в лиге, "быки" шли по этому показателю третьими, но играли дома.

И первые минуты, как казалось, дали ответ на этот вопрос. Уже на 40-й секунде Батчи за счет скорости ушел от Рябчука и попробовал выцелить дальний угол — чуть неточно. Затем Сперцян собрал на себе нескольких оппонентов и сделал красивый скрытый пас на Са, но бразилец ударил прямо в Максименко.

"Спартак" же на стартовом отрезке был пассивен и пытался выходить из обороны за счет быстрых вертикальных комбинаций. На первых порах получалось не очень, но игру перевернула одна минута. Сперва судья Чистяков зафиксировал спорный фол Петрова на Рябчуке, после чего в трансляцию попал крик Мусаева: чисто в мяч!».

И снова Угальде!

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов рассказал о прекрасной игре нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, который сделал дубль в первом тайме.

«А затем наступило время Великолепного Угальде. Какую же форму набрал костариканец! И как же здорово раскрывает его Станкович! Манфред действительно как будто сбросил лишний груз с плеч.

На 17-й минуте Угальде реализовал, по сути, первый голевой момент Спартака. Получился внешне очень простой гол. Дуарте выполнил заброс к штрафной, Диего Коста сделал шаг вперёд, чтобы создать офсайд, и оставил костариканца за спиной. Но взаимодействие двух центральных защитников Краснодара нарушилось — Тормена, в свою очередь, остался на месте. В результате Угальде встретился с мячом и тремя классными касаниями решил эпизод.

Спартак очень качественно играл без мяча. Достаточно сказать, что до перерыва команда Мусаева лишь однажды пробила в створ. Лидер её атаки Кордоба только раз встретился с мячом в штрафной красно-белых. Спартаковские защитники сдерживали колумбийца. А вот москвичи до перерыва нанесли шесть ударов в створ и забили ещё.

Угальде опять включил режим супергероя. Диего Коста — едва ли не лучший центрбек первого круга РПЛ — снова проиграл один в один костариканцу. Эпизод завершился попаданием в штангу, пинболом в штрафной хозяев и неудачным выносом Петрова. Пруцев (проведший, к слову, пару лет в академии Краснодара) покатил мяч на ловко открывшегося в нужной точке Угальде, и тот идеально пробил низом.

Манфред Угальде ФК «Спартак»

Казалось, вице-чемпионы России поплыли, но, как ни удивительно, Мусаев в перерыве не сделал ни одной замены. Тренер Краснодара надеялся, что те же игроки исправят ситуацию, тем не менее команда Станковича продолжала контролировать игру — что с мячом, что без него. Красно-белые успешно рвали все связи между быками. Неутомимый Угальде в дебюте второго тайма в очередной раз ушёл от Диего Косты и замахнулся на хет-трик. Однако лишь подарил нетрудный сейв Агкацеву».

Манфред Угальде Нападающий «Спартака» Да, это была сложная игра для нас в Краснодаре. Но мы хорошо себя проявили, рады, что набрали три очка. Это нормально, когда ты играешь в таких играх, что много борьбы. Это часть игры. Пять побед подряд важны для нас, для нашей уверенности. Для команды важно это, мы должны работать над этим и фокусироваться на следующем матче

Кордобе не дали развернуться

Автор Sportbox Денис Петров отметил плохую игру «Краснодара» в атаке и подробно рассказал, что происходило на футбольном поле во втором тайме.

«После провального тайма от Мусаева стоило ждать решительных действий, но переломить ход матча тренеру "быков" не удалось. Вышедшие по ходу второго тайма Кастаньо, Дэвид, Смолов и Гонсалес особых изменений в игру не внесли. Поймавший кураж "Спартак" и не думал играть на удержание счета, а продолжал идти вперед в поисках третьего гола.

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Нельзя сказать, что у "Краснодара" вообще ничего не получалось в атаке. Хозяева нанесли более десяти ударов по чужим воротам, три из которых пришлись в створ. Главное отличие от недавнего московского матча этих команд заключалось в успешной нейтрализации Кордобы, которому на протяжении всех 90 минут не давали спокойно вздохнуть Дуарте и Бабич.

Отличительной чертой центрального матча тура стало обилие фолов и предупреждений. В общей сложности команды нарушили правила более 40 раз — показатель намного выше среднего по РПЛ. Главному арбитру встречи Артему Чистякову пришлось семь раз лезть в карман за желтыми карточками: по четыре игрокам обеих команд. Жесткие стыки не исчезли и в концовке, что было на руку "красно-белым". Постоянные остановки только мешали "Краснодару" организовать финальный штурм.

Фрагмент матча ФК «Спартак»

Уже в добавленное время эффектную точку поставил Эсекьель Барко, доведя дело до разгрома. Аргентинский полузащитник в одиночку поставил в тупик всю оборону хозяев и классным ударом вонзил мяч в сетку».

Джон Кордоба Нападающий «Краснодара» Вам кажется, что так было, что оборона «Спартака» меня закрыла? Те фолы, которые они просвистели и не дали, что с ними? Вы это видите в каждом матче. Можете пересмотреть некоторые моменты и проанализировать некоторые игры — когда держат, забираются сверху, не свистят в некоторых моментах. Но это не может быть оправданием — нам надо продолжать работать.

Станкович врывается в первую тройку

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что теперь «Спартак» может вполне рассчитывать на тройку сильнейших. Команда набрала хороший темп.

«Сегодня Деян сожалеет, что потеряли столько очков до матча в Краснодаре. Нельзя было проигрывать "Оренбургу". Этот соперник плохо готов к сезону и часто терял очки после победы над "Спартаком". Столичному клубу стоило переиграть "Зенит" в гостях, ничьей мало для борьбы за титул. Поражения от "Ростова" в Кубке страны напоминают, что команда у Станковича по-прежнему нестабильная. Особенно если проводят эксперименты в составе. Но в РПЛ у них теперь серия из пяти побед подряд. Причем начали её после разгрома 0:3 от "Краснодара".

Календарь и таблица РПЛ

Прошло всего полтора месяца, а москвичи изменились. Тогда как "горожане" устали и начали терять очки против середняков. К матчу со "Спартаком" хозяева подошли в неважном состоянии, чем москвичи воспользовались. Угальде забил два мяча, а дальше оставалась одна задача — защитить победу, не допустить ничью в пользу "Локомотива". Москвичи сегодня проиграли "Химкам", а "Зенит" уступил "Крыльям Советов". Уникальный вечер в РПЛ, когда три лидера в таблице проиграли. Зато теперь появился четвертый клуб с амбициями и надеждами.

"Спартак" может смело мечтать о месте на пьедестале. Станкович раньше плохо играл в центральных поединках в РПЛ. Уступил "Локомотиву" и "Краснодару" в первом круге. В большинстве не обыграл "Зенит". Но во втором круге разобрался с Галактионовым и Мусаевым. Команда серба идёт вверх, а оппоненты начали терять очки. Конечно, от "Зенита" тяжело дождаться серии поражений, как и от "Краснодара". Но "Локомотив" сломал залихватский матч против "Спартака". Дальше Галактионов уступил "Динамо" и "Химкам". У Мусаева тоже плохая серия.

Деян Станкович ФК «Спартак»

В Кубке "Краснодару" пришлось бить пенальти против "Тюмени", не хватило гола Козлова и дубля Смолова. А сегодня получили второй тайм, чтобы исправить ляпы первой половины ключевого поединка. Не использовали время, поскольку "Спартак" был хорош. Станкович никуда не спешил, даже замены долго не проводил, поскольку не видел смысла. Мусаев быстро ввел в игру пять новых футболистов, но не было ощущения, что "Краснодар" переломит ход матча и забьет три мяча. Третий гол забил "Спартак", а "Зенит" сохранил первое место».

Деян Станкович Главный тренер «Спартака» Стараемся играть от себя, у нас есть свой путь. Мы играли в Краснодаре с командой, которая борется за первое место. Логично, что нам было непросто. Сегодня ребята были львами с 1-й по 90-ю минуту.

Мучения краснодарцев поздней осенью

Автор «Советского Спорта» Андрей Тупиков отмечает плохую форму «Краснодара» и спад в игре команды Мурада Мусаева.

«Не умоляя заслуг "Спартака" в игре с "Краснодаром", стоит отметить, что до домашней игры с красно-белыми в 17-м туре РПЛ команда Мурада Мусаева не могла выиграть три матча подряд. Поражений не было, но после 11-ти побед подряд этот спад, во-первых, был предсказуем, а во-вторых, мучения краснодарцев поздней осенью — это уже своеобразная клубная традиция.

Фрагмент матча ФК «Спартак»

Сообразно более ранним в этом туре "Зениту" и "Локомотиву", южане решили не отставать от своих конкурентов в борьбе за медали и сыграли со "Спартаком", мягко говоря, безответственно. Первый тайм подопечные Мусаева и вовсе, наверное, хотели бы побыстрее забыть, потому что это был худший отрезок команды, начиная с августа.

"Краснодар", мало того, что впервые проиграл в этом сезоне, так ещё и ровно с тем же счётом, с каким обыграл подопечных Станковича в Москве. Небольшим утешением может служить потеря очков прямых конкурентов. Но сильно ли это могло подсластить пилюлю клубу, который ещё пару недель назад казался непобедимым? И многие уже сравнивали южан с прошлогодним леверкузенским "Байером". Однако интрига в РПЛ к окончанию осеннего отрезка вновь жива. К лидерам подтянулись те, на кого совсем недавно никто ставок не делал. И это не может не радовать».

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» Хорошее начало было, создали два момента, затем пропустили простой мяч. Попали в турбулентность, стали проигрывать дуэли, подборы. Ошибка на ровном месте и со вторым мячом. Сегодня был не лучший день для нас. Мы игры выигрывали за счёт дисциплины, проигрывали единоборства, но сегодня соперник был лучше нас. За счёт этого мы выигрывали прошлые матчи. Наверное, растерялись после пропущенного мяча. До этого действовали хорошо.

Самое время извиниться перед Амаралом

Автор «Спорт день за днем» Александр Макаров сделал акцент на потрясающей игре «Спартака» в целом и Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде, которых привел в команду Томаш Амарал, в частности.

«Возвращать долги можно по-разному. Можно, как Одиссей после Троянской войны долго скитаться по морям, стремясь вернуться домой из-за долга перед родными. Можно, как Анна Каренина завершить жизнь самоубийством, желая тем самым искупить вину и вернуть долг обществу за разрушенную семью. Можно, как Дон Кихот вопреки здравому смыслу помнить о рыцарском долге и неукоснительно его выполнять.

Или делать так, как московский "Спартак" — максимально больно наказывать тех, кто ранее поступил также с самими красно-белыми. Пропустили в добавленное время от "Динамо" и упустили победу в чемпионате? Через несколько дней голами на 83-й и 90-й минутах заставили грустить уже бело-голубых. Проиграли без шансов в конце сентября "Локомотиву"? Вышли злыми при новой встрече и отгрузили им "пятерку". Позволили "Краснодару" разгромить себя на собственном поле? Приехали к "быкам" домой и дали прочувствовать сполна те же чувства.

"Спартак" приучил к тому, что преждевременные выводы в последствии могут серьезно аукнуться. Хорошие отрезки при новом тренерском штабе у москвичей уже были. Но затем следовал провал. Как будет в этот раз, когда у команды 5-матчевая победная серия в чемпионате?

Выводы делать не будем, просто обозначим увиденное. К концу осени — началу зимы спартаковцы превратились в голодную до побед команду. Очевидно, что это идет от Деяна Станковича. У него и в игроцкой карьере всегда горели глаза, и на тренерском поприще он в первую очередь хочет видеть на поле желание. С этим, как оказалось, проблем нет. "Коуч, вы просто направьте, и все будет", — своими последними матчами говорят игроки.

Главный импульс идет от связки Эсекьель Барко — Манфред Угальде. То, с каким желанием они бросаются в борьбу, а не играют на чистых мячах, не может не подкупать. В этот момент хочется извиниться перед Томашем Амаралом, который и привез эту убийственную связку в Москву. Португальца постоянно критиковали, в том числе и за ценник костариканца с аргентинцем. "Эксперты" наперебой говорили, что "Спартак" снова развели, что это агентские игры, потому что ни Угальде, ни Барко не стоят заплаченных за них миллионов.

Фрагмент матча ФК «Спартак»

Еще как стоят! Такие футболисты и делают разницу на поле. Первый и третий голы в Краснодаре — будут важнейшими строчками в резюме каждого. Тот случай, когда ты практически из ничего все делаешь сам. Но самое главное — не довольствуешься этим, не проводишь остальные 90 минут с сигаретой, а пашешь на команду».