РПЛ. «Краснодар» примет «Спартак», «Локомотив» сыграет с «Химками», «Зенит» — «Крылья Советов»

Матчи 17-го тура российской Премьер-лиги пройдут с 30 ноября по 2 декабря

«Акрон» — «Оренбург» 1:0

Тольяттинский «Акрон» одержал победу над «Оренбургом» в домашнем матче 17-го тура РПЛ.

Матч в Самаре завершился со счетом 1:0 в пользу «Акрона».

Единственный гол в этом матче забил Стефан Лончар. Черногорский полузащитник «Акрона» отличился на 60-й минуте.

«Оренбург» проиграл пятый подряд матч в рамках РПЛ. Безвыигрышная серия уральского клуба составляет уже 16 матчей.

Футбол. Россия. Премьер-лига Акрон — Оренбург 1:0 Голы: 0:1 Артём Гуренко (14'), 1:1 Александр Теняев (50'), 2:1 Илья Родионов (63') Акрон: Даниил Фролкин, Александр Сергеевич Безчаснюк, Василий Черов, Анри Чичинадзе, Магомед Мусалов, Виталий Стежко, Роман Акбашев, Руслан Фищенко, Вячеслав Кротов, Никита Никифоров, Мераби Уридия Оренбург: Олег Баклов, Артём Гуренко, Даниил Корнюшин, Александр Перченок, Дмитрий Стоцкий, Александр Теняев, Глеб Захаров, Мигран Агеян, Валерий Бочеров, Никита Мацхарашвили, Pasevich R. Предупреждения: Анри Чичинадзе (29'), Дмитрий Стоцкий (57'), Дмитрий Стоцкий (68'), Олег Баклов (90+3')

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ — 19 очков. «Оренбург» находится на последнем месте — восемь очков.

ЦСКА — «Рубин» 2:2

ЦСКА и «Рубин» поделили очки (2:2) в матче 17-го тура российской Премьер-лиги.

В составе «Рубина» голы записали на свой счет Мирлинд Даку на 43-й минуте и Егор Тесленко на 52-й минуте.

У ЦСКА дублем отметился Матвей Лукин, который забил свои голы на 63-й и 90+6-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Рубин 2:2 Голы: 0:1 Мирлинд Даку (43'), 0:2 Егор Тесленко (52'), 1:2 Матвей Лукин (63'), 2:2 Матвей Лукин (90+6') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес, Хелвен, Данил Круговой, Матвей Лукин, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев, Тамерлан Мусаев, Pjanic M. Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Дардан Шабанхаджай, Угочукву Иву, Богдан Йочич, Никола Чумич, Мирлинд Даку Предупреждения: Богдан Йочич (22'), Угочукву Иву (35')

После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе, а ЦСКА — на 6-й позиции с 28-ю баллами.

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«Ростов» — «Пари НН»

30 ноября, суббота, 19:00 мск

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«Краснодар» — «Спартак»

1 декабря, воскресенье, 19:30 мск

«Ахмат» — «Динамо» Москва

2 декабря, понедельник, 19:00 мск