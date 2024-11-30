РПЛ. «Краснодар» примет «Спартак», «Локомотив» сыграет с «Химками», «Зенит» — «Крылья Советов»

«Акрон» — «Оренбург» 1:0
Тольяттинский «Акрон» одержал победу над «Оренбургом» в домашнем матче 17-го тура РПЛ.
Матч в Самаре завершился со счетом 1:0 в пользу «Акрона».
Единственный гол в этом матче забил Стефан Лончар. Черногорский полузащитник «Акрона» отличился на 60-й минуте.
«Оренбург» проиграл пятый подряд матч в рамках РПЛ. Безвыигрышная серия уральского клуба составляет уже 16 матчей.
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ — 19 очков. «Оренбург» находится на последнем месте — восемь очков.
ЦСКА — «Рубин» 2:2
ЦСКА и «Рубин» поделили очки (2:2) в матче 17-го тура российской Премьер-лиги.
В составе «Рубина» голы записали на свой счет Мирлинд Даку на 43-й минуте и Егор Тесленко на 52-й минуте.
У ЦСКА дублем отметился Матвей Лукин, который забил свои голы на 63-й и 90+6-й минуте.
После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе, а ЦСКА — на 6-й позиции с 28-ю баллами.
Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу
«Ростов» — «Пари НН»
30 ноября, суббота, 19:00 мск
«Локомотив» — «Химки»
1 декабря, воскресенье, 14:00 мск
«Зенит» — «Крылья Советов»
1 декабря, воскресенье, 16:30 мск
«Динамо» Махачкала — «Факел»
1 декабря, воскресенье, 19:00 мск
«Краснодар» — «Спартак»
1 декабря, воскресенье, 19:30 мск