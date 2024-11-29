17-й тур РПЛ. Булыкин ждет победу ЦСКА над «Рубином», Кирьяков не видит фаворита в матче «Спартак» — «Краснодар»

В эксклюзивном интервью корреспонденту LiveSport.Ru Михаилу Пукшанскому форварды сборной России из куда лучших, чем нынче, для нее времен поделились ожиданиями от предпоследнего перед уходом на зимнюю паузу тура чемпионата России по футболу. Но для начала обсудили безумный тур в Лиге чемпионов.

— 62 матча за «Локомотив», 119 — за «Динамо», дальше «Байер», «Андерлехт», «Аякс»... В общей сумме за клубы — 102 гола в 350 матчах. В сборной России отметился хет-триком в ворота Швейцарии. Двукратный обладатель Кубка России, чемпион Голландии, лучший российский футболист зарубежья 2011-го года. Сегодня работает в структуре РФС.

Сергей Кирьяков — 91 матч за столичное «Динамо», 145 — за германский «Карлсруэ» в Бундеслиге. 66 игр и 34 гола за юношеские сборные СССР, 9 и 4 — в составе первой команды СНГ, 28 и 10 — в российский. Чемпион Европы среди юношеских и молодежных сборных. В них же работал тренером на протяжении многих лет, возглавлял тульский «Арсенал». Сейчас рассматривает предложения из-за рубежа.

Лига чемпионов

— 67 голов в 16 матчах тура — новый рекорд. Куда европейский футбол катится?

Дмитрий Булыкин: С точки зрения форварда голы — это всегда хорошо. Понятно, речь идет о некоем отсутствии баланса между обороной и атакой, если обобщать. А в целом мне все нравится, очень зрелищный розыгрыш.

Сергей Кирьяков: Но он не катится, а идет в направлении атакующих действий. Мы видим, что по всему миру атака сейчас преобладает над обороной. А здесь появилось достаточно много слабых команд, при сегодняшней формуле. Поэтому более сильные используют возможность пополнить разницу забитых и пропущенных мячей.

— 7 крупных побед, «Атлетико» и «Аталанта» забили по шесть на выезде. Такой разрыв в классе?

Д.Б.: Понятно, есть клубы, прямо скажем, не очень сильные. Им залетает иногда очень много. Расслоение, конечно, разительнее, чем прежде при групповой системе. Но и сегодня есть своя прелесть, когда игры не повторяются. В плей-офф, понятно, все будет иначе. А так, мы что, на уровне сборных не видим крупных побед? Тоже хватает.

С.К.: Да, таков разрыв в классе. Особняком стоит победа «Арсенала» над «Спортингом» (5:1), где стечение обстоятельств, скорее. Но мы можем вспомнить чемпионат мира, когда Германия не оставила камня на камне от Бразилии. Примерно одного класса команды, но не идет, и все залетает. Такое тоже случается. А в Лиге чемпионов сильные сегодня просто издеваются над слабыми.

— «Реал» играет без шести травмированных железно стартовых игроков. Кого винить — физиотерапевта, тренера по физподготовке, или Папа Карло с сыном засиделись?

Д.Б.: Не все ладно в мадридском Королевстве в этом сезоне. Травмы, не очень удачная игра лидеров — все это сказывается. О скорой отставке Анчелотти не говорит только ленивый. Но я бы подождал. «Реал» славится своей магией и бровями Карло. Поэтому посмотрим, как все сложится дальше. В прошлом сезоне тоже все думали, что Лигу чемпионов они не выиграют. Но они прошли «Манчестер Сити», который их возил и на характере забрали очередной трофей.

С.К.: Однозначно здесь сразу не ответишь. Это надо понимать ситуацию внутри, насколько правильно работает тренировочный процесс, медицинский штаб. А так, тренер по физподготовке, конечно, в ответе. Он планирует нагрузку, распределяет ее. Есть пред-соревновательные и соревновательные периоды. Первый — основной для него. Понятно, главному надо контролировать, держать руку на пульсе. Иногда эти тренеры по физподготовке могут как подготовить команду, так и убить. Граница достаточно тонкая здесь. В какой степени и Анчелотти сегодня виноват. Какие травмы, какого рода? «Кресты» — несчастный случай. А по поводу мышечных есть вопросы к людям, которые отвечают за физическую готовность.

— Действующий обладатель Кубка чемпионов занимает 24-е место. Может не выйти в плей-офф?

Д.Б.: Еще три тура предстоят до конечного результата. Кто-то из системообразующих еще успеет вернуться в строй до завершения отбора. Выйдут в плей-офф, не сомневаюсь, пусть и через «стыки». Добиваются своего всегда, или почти всегда.

С.К.: Нет, календарь достаточно легкий. «Реал» всегда собирается в непростые для себя моменты. Когда на кону стоит проход дальше, они не допускают ошибок. Для меня главное, что есть вопросы по игре. Команда стоячая, не бежала с «Ливерпулем» совсем. Беллингем все хотел получать в ноги, ни разу не открылся за спину. А подходить близко к защитникам, таскать мяч, играть на чистых, это путь вникуда.

— «ПСЖ» пока и вовсе на 25-м с четырьмя очками. Выберутся?

Д.Б.: Да. Отличная молодежь, есть опытные ребята, харизматичный тренер.

С.К.: Наличие игроков высокого уровня позволяет смотреть с оптимизмом для них. Календарь чуть потяжелее, чем у «Реала», но не настолько, чтобы совсем опустить руки и сказать, что у них будут проблемы. В трудные минуты те и те собираются, не допуская не вынужденных ошибок.

— У «Сити» дела чуть лучше, но как можно с 3:0 уйти на 3:3 против «Фейеноорда» за 15 последних минут?

Д.Б.: «Сити» проиграл пять игр подряд, плюс эта невероятная ничья. Команда в яме, пусть это в наших головах и не укладывается.

С.К.: «Сити» летит в пропасть. Такая ситуация, что команда «горит». И, самое главное, никто не понимает, что делать. Пеп поплыл немножко, для него это тоже неожиданно, никогда не попадал в такую историю. С таким составом есть, из кого выбирать. Понятно, плачется, ему надо что-то говорить. В футболе бывают такие моменты и у больших команд, серьезных клубов, когда ничего не получается. Сейчас это видим.

— Александр Головин отдал голевой пас, провел все 90 минут, но «Монако» проигрывает дома «Бенфике». Им по-прежнему ничего не угрожает?

Д.Б.: Головин, надо смотреть правде в глаза, не показывает суперстабильной игры для топ-клуба. Для нас самое главное, чтобы он вернулся на свой уровень, а выйдут-не выйдут, это их проблемы.

С.К.: Запас есть. Они так и рассматривались, как хороший середняк. Может, не попадут в первую «восьмерку», но в плей-офф точно выйдут. Мне больше не понятен «Лейпциг», который совсем недавно давал «шороху». И вдруг сейчас опускается на самое дно. Так быстро все происходит иногда в футболе. А «Монако» может обыграть «Барселону», проиграть «Бенфике», как жизнь показывает.

— О Матвее Сафонове против «Баварии» противоречивые отзывы. Каких он больше заслужил?

Д.Б.: Сафонов неплохо сыграл, много вытащил. Но единственная ошибка, когда он толком не попал кулаками по мячу после углового, привела к поражению.И смазала все его старания.Можно сказать, что чуть подтолкнули Матвея, поэтому и не сыграл, как надо. Но в этом и заключается мастерство, класс вратаря, что и из таких ситуаций надо выходить с честью. Все забудут его «сэйвы», а будут помнить этот промах.

С.К.: Контакт в моменте гола обычный. Думаю, все в рамках правил. Сыграй в этом эпизоде поувереннее, понаглее, и тогда был бы выдающийся матч. При полном преимуществе «Баварии», столько там отбил, и допустил такой ляп. Конечно, обидно, в первую очередь за него.

Матвей Сафонов globallookpress.com

— Другой российский вратарь Даниил Худяков в 20 лет дебютировал за австрийский «Штурм», и сразу в Лиге чемпионов. Далеко пойдет?

Д.Б.: Худяков хорошо начал. Есть небольшие шансы, но вряд ли далеко они пройдут со «Штурмом». Но в любом случае для молодого парня это гигантский опыт, отличный шанс показать и проявить себя на высшем уровне. Нет лучшей витрины, чем Лига чемпионов.

С.К.: Кто это, даже не знаю. По этому поводу могу только одно сказать: приятно, когда появляются наши игроки в европейских клубах, играют на таком высоком уровне.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

— «Ливерпуль» уже можно считать главным фаворитом Лиги чемпионов?

Д.Б.: Со столь категоричными оценками я бы повременил. «Ливер» выступает, безусловно, лучше всех в этом розыгрыше, не только по очкам. Хотя забей Мбаппе 11-метровый, могло что-то иначе сложиться. Но один из претендентов на финал Лиги чемпионов.

С.К.: «Ливерпуль», понятно, здорово сыграл против «Реала». Но против такого «Реала» не стал дифирамбы петь. В любом случае их нужно еще обыграть, тем более так, не дав ни единого шанса. Понятно, этот пенальти, который не забил Мбаппе, и вообще играет с трясущимися ногами. Потерял всю уверенность, которая у него была. На его примере видим, что даже такие большие игроки могут дрогнуть. И иметь проблемы с давлением, которое сейчас испытывает на себе. По этой части турнира «Ливерпуль» однозначно является кандидатом №1.

ЦСКА — «Рубин»

30 ноября, 16:30 мск

— Третья встреча этих команд за 24 дня. Психологическое преимущество на стороне армейцев, которые взяли верх в кубковом противостоянии?

Д.Б.: У ЦСКА не ладится в этом сезоне. Клуб явно рассчитывает на зимнюю паузу, где можно что-то поменять, натренировать, набегать, набрать форму. Пока же нет ни результата, ни игры.

С.К.: Наверное, это дает эмоциональный плюс. При этом Кубок смотрю без особого интереса. Бывают хорошие матчи, но их мало. В основном выходят те, кто мало играют, или вообще не играют.

— Марко Николич выпустил на Кубок практически всю основу, за исключением Игоря Акинфеева. Уже «пригорает» под одним местом?

Д.Б.: Важнейший матч для Николича, ему никто не простит очередной осечки. А с «Рубином» шутки плохи. За два тура до промежуточного финиша нет смысла менять любого тренера, но потом с него спросят.

С.К.: Понятно, что «горит». Здесь каждый используют эту ситуацию по-своему. Одни делают ставку на Кубок, другие все на чемпионат бросают. Есть принципиальные матчи, дерби, этого не отнять. Приходит зритель к тому же, надо играть.

Рашид Рахимов и Марко Николич globallookpress.com

— Миралему Пьяничу дали отдохнуть, готовят на субботу с первых минут?

Д.Б.: Да, будет играть в стартовом составе.

С.К.: Понятно, что футболист возрастной, не может постоянно играть в таком режиме. По себе знаю, что больше времени нужно на восстановление. Но на него рассчитывают, как на опытного игрока. В таких ситуациях будут делать ставку на него, Дивеева, который тоже должен взять на себя бремя лидерства, повести за собой.

— Тамерлан Мусаев считает, что ЦСКА в хорошем психологическом состоянии. Может быть, он о себе больше, чем о команде?

Д.Б.: Футболисты, тем более молодые, по-своему видят ситуацию изнутри. Порой, в плену иллюзий. Мы тоже такими были.

С.К.: Если мы будем слушать, что говорят молодые игроки, особенно на эмоциях, то не туда уйдем. Прекрасно понимаем, что у ЦСКА непростые времена. Тренер, наверняка, недоволен тем, что клуб не может делать сильные покупки. А в сегодняшней ситуации для них это невозможно. Бренд обязывает быть наверху, но по сегодняшнему уровню, по качеству исполнителей ЦСКА уступает многим. Но пытаются, стараются, цепляются. Думаю, что вряд ли залезут в «пятерку», 6-е, 7-е — их место.

— У ЦСКА все еще дисквалифицирован Виллиан Роша. Матвея Лукина по-прежнему вместо него ставить, хоть он и не лучшим образом сыграл с «Ростовом»?

Д.Б.: Здесь без вариантов.

С.К.: Конечно. Если ты ограничен в выборе, будешь находить даже одного того, на кого особо не рассчитываешь. В этом и состоит работа тренерского штаба, а не только когда все ясно и погода хорошая.

— Почему с «Ростовом» (1:2) долго не было замен, хотя ситуация того требовала?

Д.Б.: Да некем особо усиливать игру. Верил в тех, кто на поле. Тем более, все поменялось буквально в считанные минуты.

С.К.: Видимо, тренера все устраивало. Он же не враг сам себе. Кто знал, что так все обернется в концовке. Наверняка думал, что дотянет. Тренеры тоже ошибаются.

— «Рубин» вышел во вторник этаким половинчатым составом. При этом 0:3, согласитесь, не совсем по игре?

Д.Б.: Ну, все же это 0:3, а не 0:1. Просто так не бывает.

С.К.: Каждый использует эти игры по-своему. Рахимов посчитал, что должен дать определенной группе передышку. Попробовать, дать шанс другим.

— Рашид Рахимов назвал травму Валентина Вады серьезной проблемой. Но разве аргентинец настолько определяет игру, как в прошлом сезоне?

Д.Б.: На мой взгляд, нет. Но это нормально для тренера считать иначе, чем нам видится со стороны.

С.К.: Определяет Даку. Много таких сильных иностранцев «Рубин» не может себе позволить. Выпадают один-два, сразу проблема. «Спартак», или «Динамо» могут практически любого заменить, там никто не заметит потери бойца. А здесь каждый на вес золота.

Прогнозы и ставки на матч ЦСКА — «Рубин»

— ЦСКА все же возьмет верх в этом матче?

Д.Б.: Думаю, да. Игрокам пора поднять настроение, самим себе, руководству клуба и болельщикам.

С.К.: Будет тяжело. Не очень верю в армейцев, но если игра пойдет, возьмут три. Если не брать здесь при их положении, с остальными будет намного тяжелее.

«Зенит» — «Крылья Советов»

1 декабря, 16:30 мск

— Андрей Аршавин, а теперь и Влад Радимов в очередной открыто критикуют ту команду, где работают. Очень странная свобода слова для Питера.

Д.Б.: Сколько людей, столько мнений. У футболистов иногда тоже разные взгляды на одни и те же вещи. Все хотят им рассказать, как надо играть.

С.К.: Для меня тоже не понятно. Тем более что Аршавин одну из руководящих позиций занимает. Видимо, с позиции своего положения может себе позволить покритиковать. Влад всегда был непредсказуем в плане высказываний, интервью. Не знаю, что его на сей раз сподвигло.

— Но по сути игры они правы?

Д.Б.: Там есть Семак, который все выиграл, ему виднее, что делать сегодня.

С.К.: Когда столько лет выигрываешь чемпионат с таким хорошим запасом, за исключением прошлого, ждешь еще и красивого футбола. С большим количеством моментов, с хорошими индивидуальными, комбинационными, командными действиями. В праве и болельщики требовать более содержательного футбола. Но только главный тренер решает, каким путем добиваться результата. Но имея игроков такого уровня, прекрасных бразильцев, нужно из них вытягивать еще процентов 30.

Максим Глушенков globallookpress.com

— Максим Глушенков и Лусиано Гонду, или Глушенков и Педро?

Д.Б.: Сергей знает, кому играть, кого ставить. В прошлом сезоне в тяжелой борьбе взяли чемпионство. Все забудут, как, но будут помнить, что это случилось шесть раз подряд.

С.К.: Глушенков начал космически, ему никто не нужен был. Потом травма, и что-то сломалось во всех смыслах. Сейчас будет уже больше опираться на того, кто рядом. Мне из них трудно выбрать, оба хороши справа.

— Гонду явно доволен переездом в Россию. На прежде латиноамериканцы ее видели трамплином в Европу. Сейчас только деньги?

Д.Б.: Мне бы не хотелось это обсуждать. Ситуация ясна.

С.К.: Абсолютно. Какие здесь перспективы? Раньше была Лига чемпионов, где можно показать себя, и перейти в топ-клуб. Но контракт есть, нужно отрабатывать.

— Александр Соболев опять не забил, имея в кубковой встрече с «Ахматом» два отменных момента. В воскресенье не прорвет против своих бывших?

Д.Б.: Если поставят, все может быть. Пока особо ничего не показывает.

С.К.: Если исходить из его психологического и физического состояния, трудно ожидать. Но Семак в него верит, продолжает ставить. Но авансов он пока не оправдывает. Все зависит от него, насколько он сейчас способен переломить эту ситуацию.

— Чуть о главном скандале многих, возможно, лет. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прав, что вынес этот 36-миллионный долг «Крыльев Советов» судьям на всеобщее обозрение?

Д.Б.: Я, признаться, удивлен, обычно все эти истории проходят по-другому.

С.К.: Все немного напряжены этой историей, ждут определенные действия властей. Насколько я понимаю, общим собранием клубов ничего не ограничится. Но доказательств нет.

— РФС и РПЛ как должны реагировать не на словах, а на деле?

Д.Б.: Сейчас явно будут задействованы правоохранительные органы. От них в первую очередь зависит. Нужны доказательства, необходимо понимать, что же происходит на самом деле. Откуда это все идет, кто организатор — нужно расследование. И оно будет.

С.К.: Не знаю. Надо пока переждать. Потом давать какую-то оценку.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

— С учетом всех этих скандалов у «Зенита», полагаю, проблем не возникнет?

Д.Б.: В плане результата — нет. В больших клубах нулевая терпимость нулевая терпимость к нечестной игре.

С.К.: Хорошего будет мало. Все-таки судьи тоже люди, это же не роботы. И, наверняка, существует корпоративная солидарность. Не знаю, станут ли мстить, но будет проблема для Самары.

«Краснодар» — «Спартак»

1 декабря, 19:30 мск

— Кубковый триллер в Тюмени (3:3 и выигрыш по пенальти) на пользу «Краснодару»?

Д.Б.: Там совсем другой состав, иная история. Кубковые игры уже все забыли.

С.К.: Наверное, больше нет, чем да. Как мы уже говорили, Кубок скорее для эмоций. Потеря очков в Химках, плюс эта игра с 11-метровыми — явно не в плюс.

— Федор Смолов, забивший там два, получит шанс со «Спартаком»?

Д.Б.: Это не ко мне вопрос. Еще раз говорю, Кубок — одно, чемпионат — другое.

С.К.: Может быть, но навряд ли.

Манфред Угальде globallookpress.com

— Манфреда Угальде уже сравнивают с Гердом Мюллером. Но он же не такой игрок «пяточка»?

Д.Б.: Угальде набрал сумасшедшую форму, но Мюллер забивал, насколько знаю, большим командам. Посмотрим, как у костариканца получится в Краснодаре.

С.К.: Ну, это вообще не сопоставимые величины.

— Если о более приземленном и актуальном сравнении, кто на сегодня сильнее Угальде, или Джон Кордоба?

Д.Б.: На данный момент лучший бомбардир — Угальде. Это главный показатель. За ним нужен глаз да глаз. Кордоба пока чуть не тот все же, чем в прошлом сезоне. Но противостояние действительно интересное. Но Кордоба пока меньше забивает.

С.К.: Забил четыре, пошли эти восхваления. Кордоба посильнее, на мой взгляд, посолиднее, погабаритнее. Угальде маленький, юркий, но наверху не силен. В подыгрыше может завязать.

— Алексея Батракова нейтрализовали, с Эдуардом Сперцяном получится справиться?

Д.Б.: Будет сложнее, все-таки парень поопытнее уже.

С.К.: Отрядят того же Умярова, когда Сперцян будет в эту зону «нырять». Уверен, «Спартак» во всех линих сыграер в прагматичный и рациональный футбол.

— «Спартаку» по силам достать лидеров?

Д.Б.: Вот от этой игры и будет зависеть.

С.К. В плане конечного результата все будет зависеть от «Зенита», и от этой игры с «Краснодаром».

Всё о футболе России

— Какого результата ждать от главного матча тура?

Д.Б.: Очень интересный матч. «Спартаку» тоже нужны очки. Думаю, будет голевая ничья, поскольку обе команды одинаково хорошо сейчас играют в атаке. И она, эта ничья, всех в нынешней ситуации устроит. Хорошая проверка на прочность для обоих.

С.К.: Приблизительно равная. «Спартак» против «Ростова» на Кубок, хоть и проиграл, второй тайм провел с большим преимуществом. Опять-таки состояние у москвичей получше. В первые 15 минут все станет ясно лично для меня. Пока склоняюсь к ничьей.

«Ахмат» — «Динамо»

2 декабря, 19:00 мск

— Понятно, в первом кубковом мате с «Зенитом» все было решено не в пользу «Ахмата». Это имеет какое-то отношение к игре с «Динамо»?

Д.Б.: Нет. Грозненцам нужны очки, они уже про Кубок не думали. Приложат все усилия у себя дома.

С.К.: «Ахмат» уже Кубок вычеркнул для себя. Хотя бы очко сейчас набрать — будет сверхрезультат.

— Пора уже брать брать очки, или «Динамо» после Воронежа не допустит второй подряд осечки?

Д.Б.: Динамовцы остаются фаворитами. От них в большей степени будет зависеть. Но если быстрый мяч не забьют, будут большие трудности. Думаю, выиграют эту встречу, поскольку по-прежнему претендуют на высокие места. Такие очки вновь и вновь отпускать нельзя.

С.К.: «Динамо» не отличается стабильностью на этом отрезке чемпионата. Если в прошлом году команда была на ходу, уверенность просматривалась, то сейчас этого сказать нельзя. Хорошие матчи чередуются с плохими, даже с провальными. Отдельные игры разбиваются на периоды.

— Удивительная развязка во вчерашнем кубковом матче с «Локо» (1:0 и 4:3 по пенальти) окрылит динамовцев?

Д.Б.: Наверняка. Но еще надо силенки найти.

С.К.: Любая победа придает сил на скорейшее восстановление. Будем надеяться. Как динамовец, предскажу нашу победу — 2:0.

— Константин Тюкавин много не забил, в том числе и послематчевый 11-метровый, но все же его красавец-гол стал по сути решающим. Вернет себе место в основе и на первенство?

Д.Б.: Скорее да, чем нет.

С.К.: Гол для него важен, чтобы вернуть себе уверенность. Видно, что потерялся.