17-й тур РПЛ. Булыкин ждет победу ЦСКА над «Рубином», Кирьяков не видит фаворита в матче «Спартак» — «Краснодар»

Сергей Кирьяков — 91 матч за столичное «Динамо», 145 — за германский «Карлсруэ» в Бундеслиге. 66 игр и 34 гола за юношеские сборные СССР, 9 и 4 — в составе первой команды СНГ, 28 и 10 — в российский. Чемпион Европы среди юношеских и молодежных сборных. В них же работал тренером на протяжении многих лет, возглавлял тульский «Арсенал». Сейчас рассматривает предложения из-за рубежа.
Лига чемпионов
— 67 голов в 16 матчах тура — новый рекорд. Куда европейский футбол катится?
Дмитрий Булыкин: С точки зрения форварда голы — это всегда хорошо. Понятно, речь идет о некоем отсутствии баланса между обороной и атакой, если обобщать. А в целом мне все нравится, очень зрелищный розыгрыш.
Сергей Кирьяков: Но он не катится, а идет в направлении атакующих действий. Мы видим, что по всему миру атака сейчас преобладает над обороной. А здесь появилось достаточно много слабых команд, при сегодняшней формуле. Поэтому более сильные используют возможность пополнить разницу забитых и пропущенных мячей.
— 7 крупных побед, «Атлетико» и «Аталанта» забили по шесть на выезде. Такой разрыв в классе?
Д.Б.: Понятно, есть клубы, прямо скажем, не очень сильные. Им залетает иногда очень много. Расслоение, конечно, разительнее, чем прежде при групповой системе. Но и сегодня есть своя прелесть, когда игры не повторяются. В плей-офф, понятно, все будет иначе. А так, мы что, на уровне сборных не видим крупных побед? Тоже хватает.
С.К.: Да, таков разрыв в классе. Особняком стоит победа «Арсенала» над «Спортингом» (5:1), где стечение обстоятельств, скорее. Но мы можем вспомнить чемпионат мира, когда Германия не оставила камня на камне от Бразилии. Примерно одного класса команды, но не идет, и все залетает. Такое тоже случается. А в Лиге чемпионов сильные сегодня просто издеваются над слабыми.
— «Реал» играет без шести травмированных железно стартовых игроков. Кого винить — физиотерапевта, тренера по физподготовке, или Папа Карло с сыном засиделись?
Д.Б.: Не все ладно в мадридском Королевстве в этом сезоне. Травмы, не очень удачная игра лидеров — все это сказывается. О скорой отставке Анчелотти не говорит только ленивый. Но я бы подождал. «Реал» славится своей магией и бровями Карло. Поэтому посмотрим, как все сложится дальше. В прошлом сезоне тоже все думали, что Лигу чемпионов они не выиграют. Но они прошли «Манчестер Сити», который их возил и на характере забрали очередной трофей.
С.К.: Однозначно здесь сразу не ответишь. Это надо понимать ситуацию внутри, насколько правильно работает тренировочный процесс, медицинский штаб. А так, тренер по физподготовке, конечно, в ответе. Он планирует нагрузку, распределяет ее. Есть пред-соревновательные и соревновательные периоды. Первый — основной для него. Понятно, главному надо контролировать, держать руку на пульсе. Иногда эти тренеры по физподготовке могут как подготовить команду, так и убить. Граница достаточно тонкая здесь. В какой степени и Анчелотти сегодня виноват. Какие травмы, какого рода? «Кресты» — несчастный случай. А по поводу мышечных есть вопросы к людям, которые отвечают за физическую готовность.
— Действующий обладатель Кубка чемпионов занимает 24-е место. Может не выйти в плей-офф?
Д.Б.: Еще три тура предстоят до конечного результата. Кто-то из системообразующих еще успеет вернуться в строй до завершения отбора. Выйдут в плей-офф, не сомневаюсь, пусть и через «стыки». Добиваются своего всегда, или почти всегда.
С.К.: Нет, календарь достаточно легкий. «Реал» всегда собирается в непростые для себя моменты. Когда на кону стоит проход дальше, они не допускают ошибок. Для меня главное, что есть вопросы по игре. Команда стоячая, не бежала с «Ливерпулем» совсем. Беллингем все хотел получать в ноги, ни разу не открылся за спину. А подходить близко к защитникам, таскать мяч, играть на чистых, это путь вникуда.
— «ПСЖ» пока и вовсе на 25-м с четырьмя очками. Выберутся?
Д.Б.: Да. Отличная молодежь, есть опытные ребята, харизматичный тренер.
С.К.: Наличие игроков высокого уровня позволяет смотреть с оптимизмом для них. Календарь чуть потяжелее, чем у «Реала», но не настолько, чтобы совсем опустить руки и сказать, что у них будут проблемы. В трудные минуты те и те собираются, не допуская не вынужденных ошибок.
— У «Сити» дела чуть лучше, но как можно с 3:0 уйти на 3:3 против «Фейеноорда» за 15 последних минут?
Д.Б.: «Сити» проиграл пять игр подряд, плюс эта невероятная ничья. Команда в яме, пусть это в наших головах и не укладывается.
С.К.: «Сити» летит в пропасть. Такая ситуация, что команда «горит». И, самое главное, никто не понимает, что делать. Пеп поплыл немножко, для него это тоже неожиданно, никогда не попадал в такую историю. С таким составом есть, из кого выбирать. Понятно, плачется, ему надо что-то говорить. В футболе бывают такие моменты и у больших команд, серьезных клубов, когда ничего не получается. Сейчас это видим.
— Александр Головин отдал голевой пас, провел все 90 минут, но «Монако» проигрывает дома «Бенфике». Им по-прежнему ничего не угрожает?
Д.Б.: Головин, надо смотреть правде в глаза, не показывает суперстабильной игры для топ-клуба. Для нас самое главное, чтобы он вернулся на свой уровень, а выйдут-не выйдут, это их проблемы.
С.К.: Запас есть. Они так и рассматривались, как хороший середняк. Может, не попадут в первую «восьмерку», но в плей-офф точно выйдут. Мне больше не понятен «Лейпциг», который совсем недавно давал «шороху». И вдруг сейчас опускается на самое дно. Так быстро все происходит иногда в футболе. А «Монако» может обыграть «Барселону», проиграть «Бенфике», как жизнь показывает.
— О Матвее Сафонове против «Баварии» противоречивые отзывы. Каких он больше заслужил?
Д.Б.: Сафонов неплохо сыграл, много вытащил. Но единственная ошибка, когда он толком не попал кулаками по мячу после углового, привела к поражению.И смазала все его старания.Можно сказать, что чуть подтолкнули Матвея, поэтому и не сыграл, как надо. Но в этом и заключается мастерство, класс вратаря, что и из таких ситуаций надо выходить с честью. Все забудут его «сэйвы», а будут помнить этот промах.
С.К.: Контакт в моменте гола обычный. Думаю, все в рамках правил. Сыграй в этом эпизоде поувереннее, понаглее, и тогда был бы выдающийся матч. При полном преимуществе «Баварии», столько там отбил, и допустил такой ляп. Конечно, обидно, в первую очередь за него.
— Другой российский вратарь Даниил Худяков в 20 лет дебютировал за австрийский «Штурм», и сразу в Лиге чемпионов. Далеко пойдет?
Д.Б.: Худяков хорошо начал. Есть небольшие шансы, но вряд ли далеко они пройдут со «Штурмом». Но в любом случае для молодого парня это гигантский опыт, отличный шанс показать и проявить себя на высшем уровне. Нет лучшей витрины, чем Лига чемпионов.
С.К.: Кто это, даже не знаю. По этому поводу могу только одно сказать: приятно, когда появляются наши игроки в европейских клубах, играют на таком высоком уровне.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
— «Ливерпуль» уже можно считать главным фаворитом Лиги чемпионов?
Д.Б.: Со столь категоричными оценками я бы повременил. «Ливер» выступает, безусловно, лучше всех в этом розыгрыше, не только по очкам. Хотя забей Мбаппе 11-метровый, могло что-то иначе сложиться. Но один из претендентов на финал Лиги чемпионов.
С.К.: «Ливерпуль», понятно, здорово сыграл против «Реала». Но против такого «Реала» не стал дифирамбы петь. В любом случае их нужно еще обыграть, тем более так, не дав ни единого шанса. Понятно, этот пенальти, который не забил Мбаппе, и вообще играет с трясущимися ногами. Потерял всю уверенность, которая у него была. На его примере видим, что даже такие большие игроки могут дрогнуть. И иметь проблемы с давлением, которое сейчас испытывает на себе. По этой части турнира «Ливерпуль» однозначно является кандидатом №1.
ЦСКА — «Рубин»
30 ноября, 16:30 мск
— Третья встреча этих команд за 24 дня. Психологическое преимущество на стороне армейцев, которые взяли верх в кубковом противостоянии?
Д.Б.: У ЦСКА не ладится в этом сезоне. Клуб явно рассчитывает на зимнюю паузу, где можно что-то поменять, натренировать, набегать, набрать форму. Пока же нет ни результата, ни игры.
С.К.: Наверное, это дает эмоциональный плюс. При этом Кубок смотрю без особого интереса. Бывают хорошие матчи, но их мало. В основном выходят те, кто мало играют, или вообще не играют.
— Марко Николич выпустил на Кубок практически всю основу, за исключением Игоря Акинфеева. Уже «пригорает» под одним местом?
Д.Б.: Важнейший матч для Николича, ему никто не простит очередной осечки. А с «Рубином» шутки плохи. За два тура до промежуточного финиша нет смысла менять любого тренера, но потом с него спросят.
С.К.: Понятно, что «горит». Здесь каждый используют эту ситуацию по-своему. Одни делают ставку на Кубок, другие все на чемпионат бросают. Есть принципиальные матчи, дерби, этого не отнять. Приходит зритель к тому же, надо играть.
— Миралему Пьяничу дали отдохнуть, готовят на субботу с первых минут?
Д.Б.: Да, будет играть в стартовом составе.
С.К.: Понятно, что футболист возрастной, не может постоянно играть в таком режиме. По себе знаю, что больше времени нужно на восстановление. Но на него рассчитывают, как на опытного игрока. В таких ситуациях будут делать ставку на него, Дивеева, который тоже должен взять на себя бремя лидерства, повести за собой.
— Тамерлан Мусаев считает, что ЦСКА в хорошем психологическом состоянии. Может быть, он о себе больше, чем о команде?
Д.Б.: Футболисты, тем более молодые, по-своему видят ситуацию изнутри. Порой, в плену иллюзий. Мы тоже такими были.
С.К.: Если мы будем слушать, что говорят молодые игроки, особенно на эмоциях, то не туда уйдем. Прекрасно понимаем, что у ЦСКА непростые времена. Тренер, наверняка, недоволен тем, что клуб не может делать сильные покупки. А в сегодняшней ситуации для них это невозможно. Бренд обязывает быть наверху, но по сегодняшнему уровню, по качеству исполнителей ЦСКА уступает многим. Но пытаются, стараются, цепляются. Думаю, что вряд ли залезут в «пятерку», 6-е, 7-е — их место.
— У ЦСКА все еще дисквалифицирован Виллиан Роша. Матвея Лукина по-прежнему вместо него ставить, хоть он и не лучшим образом сыграл с «Ростовом»?
Д.Б.: Здесь без вариантов.
С.К.: Конечно. Если ты ограничен в выборе, будешь находить даже одного того, на кого особо не рассчитываешь. В этом и состоит работа тренерского штаба, а не только когда все ясно и погода хорошая.
— Почему с «Ростовом» (1:2) долго не было замен, хотя ситуация того требовала?
Д.Б.: Да некем особо усиливать игру. Верил в тех, кто на поле. Тем более, все поменялось буквально в считанные минуты.
С.К.: Видимо, тренера все устраивало. Он же не враг сам себе. Кто знал, что так все обернется в концовке. Наверняка думал, что дотянет. Тренеры тоже ошибаются.
— «Рубин» вышел во вторник этаким половинчатым составом. При этом 0:3, согласитесь, не совсем по игре?
Д.Б.: Ну, все же это 0:3, а не 0:1. Просто так не бывает.
С.К.: Каждый использует эти игры по-своему. Рахимов посчитал, что должен дать определенной группе передышку. Попробовать, дать шанс другим.
— Рашид Рахимов назвал травму Валентина Вады серьезной проблемой. Но разве аргентинец настолько определяет игру, как в прошлом сезоне?
Д.Б.: На мой взгляд, нет. Но это нормально для тренера считать иначе, чем нам видится со стороны.
С.К.: Определяет Даку. Много таких сильных иностранцев «Рубин» не может себе позволить. Выпадают один-два, сразу проблема. «Спартак», или «Динамо» могут практически любого заменить, там никто не заметит потери бойца. А здесь каждый на вес золота.
Прогнозы и ставки на матч ЦСКА — «Рубин»
— ЦСКА все же возьмет верх в этом матче?
Д.Б.: Думаю, да. Игрокам пора поднять настроение, самим себе, руководству клуба и болельщикам.
С.К.: Будет тяжело. Не очень верю в армейцев, но если игра пойдет, возьмут три. Если не брать здесь при их положении, с остальными будет намного тяжелее.
«Зенит» — «Крылья Советов»
1 декабря, 16:30 мск
— Андрей Аршавин, а теперь и Влад Радимов в очередной открыто критикуют ту команду, где работают. Очень странная свобода слова для Питера.
Д.Б.: Сколько людей, столько мнений. У футболистов иногда тоже разные взгляды на одни и те же вещи. Все хотят им рассказать, как надо играть.
С.К.: Для меня тоже не понятно. Тем более что Аршавин одну из руководящих позиций занимает. Видимо, с позиции своего положения может себе позволить покритиковать. Влад всегда был непредсказуем в плане высказываний, интервью. Не знаю, что его на сей раз сподвигло.
— Но по сути игры они правы?
Д.Б.: Там есть Семак, который все выиграл, ему виднее, что делать сегодня.
С.К.: Когда столько лет выигрываешь чемпионат с таким хорошим запасом, за исключением прошлого, ждешь еще и красивого футбола. С большим количеством моментов, с хорошими индивидуальными, комбинационными, командными действиями. В праве и болельщики требовать более содержательного футбола. Но только главный тренер решает, каким путем добиваться результата. Но имея игроков такого уровня, прекрасных бразильцев, нужно из них вытягивать еще процентов 30.
— Максим Глушенков и Лусиано Гонду, или Глушенков и Педро?
Д.Б.: Сергей знает, кому играть, кого ставить. В прошлом сезоне в тяжелой борьбе взяли чемпионство. Все забудут, как, но будут помнить, что это случилось шесть раз подряд.
С.К.: Глушенков начал космически, ему никто не нужен был. Потом травма, и что-то сломалось во всех смыслах. Сейчас будет уже больше опираться на того, кто рядом. Мне из них трудно выбрать, оба хороши справа.
— Гонду явно доволен переездом в Россию. На прежде латиноамериканцы ее видели трамплином в Европу. Сейчас только деньги?
Д.Б.: Мне бы не хотелось это обсуждать. Ситуация ясна.
С.К.: Абсолютно. Какие здесь перспективы? Раньше была Лига чемпионов, где можно показать себя, и перейти в топ-клуб. Но контракт есть, нужно отрабатывать.
— Александр Соболев опять не забил, имея в кубковой встрече с «Ахматом» два отменных момента. В воскресенье не прорвет против своих бывших?
Д.Б.: Если поставят, все может быть. Пока особо ничего не показывает.
С.К.: Если исходить из его психологического и физического состояния, трудно ожидать. Но Семак в него верит, продолжает ставить. Но авансов он пока не оправдывает. Все зависит от него, насколько он сейчас способен переломить эту ситуацию.
— Чуть о главном скандале многих, возможно, лет. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прав, что вынес этот 36-миллионный долг «Крыльев Советов» судьям на всеобщее обозрение?
Д.Б.: Я, признаться, удивлен, обычно все эти истории проходят по-другому.
С.К.: Все немного напряжены этой историей, ждут определенные действия властей. Насколько я понимаю, общим собранием клубов ничего не ограничится. Но доказательств нет.
— РФС и РПЛ как должны реагировать не на словах, а на деле?
Д.Б.: Сейчас явно будут задействованы правоохранительные органы. От них в первую очередь зависит. Нужны доказательства, необходимо понимать, что же происходит на самом деле. Откуда это все идет, кто организатор — нужно расследование. И оно будет.
С.К.: Не знаю. Надо пока переждать. Потом давать какую-то оценку.
Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу
— С учетом всех этих скандалов у «Зенита», полагаю, проблем не возникнет?
Д.Б.: В плане результата — нет. В больших клубах нулевая терпимость нулевая терпимость к нечестной игре.
С.К.: Хорошего будет мало. Все-таки судьи тоже люди, это же не роботы. И, наверняка, существует корпоративная солидарность. Не знаю, станут ли мстить, но будет проблема для Самары.
«Краснодар» — «Спартак»
1 декабря, 19:30 мск
— Кубковый триллер в Тюмени (3:3 и выигрыш по пенальти) на пользу «Краснодару»?
Д.Б.: Там совсем другой состав, иная история. Кубковые игры уже все забыли.
С.К.: Наверное, больше нет, чем да. Как мы уже говорили, Кубок скорее для эмоций. Потеря очков в Химках, плюс эта игра с 11-метровыми — явно не в плюс.
— Федор Смолов, забивший там два, получит шанс со «Спартаком»?
Д.Б.: Это не ко мне вопрос. Еще раз говорю, Кубок — одно, чемпионат — другое.
С.К.: Может быть, но навряд ли.
— Манфреда Угальде уже сравнивают с Гердом Мюллером. Но он же не такой игрок «пяточка»?
Д.Б.: Угальде набрал сумасшедшую форму, но Мюллер забивал, насколько знаю, большим командам. Посмотрим, как у костариканца получится в Краснодаре.
С.К.: Ну, это вообще не сопоставимые величины.
— Если о более приземленном и актуальном сравнении, кто на сегодня сильнее Угальде, или Джон Кордоба?
Д.Б.: На данный момент лучший бомбардир — Угальде. Это главный показатель. За ним нужен глаз да глаз. Кордоба пока чуть не тот все же, чем в прошлом сезоне. Но противостояние действительно интересное. Но Кордоба пока меньше забивает.
С.К.: Забил четыре, пошли эти восхваления. Кордоба посильнее, на мой взгляд, посолиднее, погабаритнее. Угальде маленький, юркий, но наверху не силен. В подыгрыше может завязать.
— Алексея Батракова нейтрализовали, с Эдуардом Сперцяном получится справиться?
Д.Б.: Будет сложнее, все-таки парень поопытнее уже.
С.К.: Отрядят того же Умярова, когда Сперцян будет в эту зону «нырять». Уверен, «Спартак» во всех линих сыграер в прагматичный и рациональный футбол.
— «Спартаку» по силам достать лидеров?
Д.Б.: Вот от этой игры и будет зависеть.
С.К. В плане конечного результата все будет зависеть от «Зенита», и от этой игры с «Краснодаром».
— Какого результата ждать от главного матча тура?
Д.Б.: Очень интересный матч. «Спартаку» тоже нужны очки. Думаю, будет голевая ничья, поскольку обе команды одинаково хорошо сейчас играют в атаке. И она, эта ничья, всех в нынешней ситуации устроит. Хорошая проверка на прочность для обоих.
С.К.: Приблизительно равная. «Спартак» против «Ростова» на Кубок, хоть и проиграл, второй тайм провел с большим преимуществом. Опять-таки состояние у москвичей получше. В первые 15 минут все станет ясно лично для меня. Пока склоняюсь к ничьей.
«Ахмат» — «Динамо»
2 декабря, 19:00 мск
— Понятно, в первом кубковом мате с «Зенитом» все было решено не в пользу «Ахмата». Это имеет какое-то отношение к игре с «Динамо»?
Д.Б.: Нет. Грозненцам нужны очки, они уже про Кубок не думали. Приложат все усилия у себя дома.
С.К.: «Ахмат» уже Кубок вычеркнул для себя. Хотя бы очко сейчас набрать — будет сверхрезультат.
— Пора уже брать брать очки, или «Динамо» после Воронежа не допустит второй подряд осечки?
Д.Б.: Динамовцы остаются фаворитами. От них в большей степени будет зависеть. Но если быстрый мяч не забьют, будут большие трудности. Думаю, выиграют эту встречу, поскольку по-прежнему претендуют на высокие места. Такие очки вновь и вновь отпускать нельзя.
С.К.: «Динамо» не отличается стабильностью на этом отрезке чемпионата. Если в прошлом году команда была на ходу, уверенность просматривалась, то сейчас этого сказать нельзя. Хорошие матчи чередуются с плохими, даже с провальными. Отдельные игры разбиваются на периоды.
— Удивительная развязка во вчерашнем кубковом матче с «Локо» (1:0 и 4:3 по пенальти) окрылит динамовцев?
Д.Б.: Наверняка. Но еще надо силенки найти.
С.К.: Любая победа придает сил на скорейшее восстановление. Будем надеяться. Как динамовец, предскажу нашу победу — 2:0.
— Константин Тюкавин много не забил, в том числе и послематчевый 11-метровый, но все же его красавец-гол стал по сути решающим. Вернет себе место в основе и на первенство?
Д.Б.: Скорее да, чем нет.
С.К.: Гол для него важен, чтобы вернуть себе уверенность. Видно, что потерялся.