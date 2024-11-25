Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский обсудил с экс-капитаном «Локомотива» Игорем Чугайновым все 8 удивительных встреч минувшего 16-го тура РПЛ. Вместе с тем, бывший тренер юношеской сборной России дал прогноз на исход противостояний в плей-офф Кубка России, который начнется уже во вторник, 26 ноября.

«Спартак» — «Локомотив» — 5:2

— Четыре гола Манфреда Угальде после двух тяжелейших матчей за Коста-Рику говорят о его настрое, физическом состоянии, прочих нежданных возможностях?

— Если говорить на футбольном языке, звезды так сошлись. Не стоит в этом глубоких причин искать. А то начинают там вспоминать «покер» Ширко. Да Саша сам, уверен, смеется по этому поводу. Лантратов на 10-й минуте «привез», вот он точно в праве поделить лавры с Угальде. Не умоляя заслуг этого товарища, который черт-те знает откуда летел, иногда такое должно случаться в футболе. Даже в российском, и спустя 26 лет. Может, был раздосадован неудачей сборной, злой вернулся. Везет тому, кто везет.

— Выходит, российский климат латиноамериканцам при должном отношении не помеха?

— Это все те же сказки, как о голах. Где-то ветер подул, что-то упало с неба. Нет, это профи — есть, или должны быть. Понимаю, еще с высокогорья возвращаешься, а из жары в холод вообще не проблема для организма. Они же не с карнавала приехали.

— Обе команды прежде плохо играли после пауз на матчи сборных. «Спартак» в большей степени извлек уроки из ошибок? Скажем, в плане ставки на быстрый гол.

— Здесь снова надо говорить об индивидуальной подготовке людей, которые приезжают из сборной. Отдельно взятые спартаковцы в конкретный час были лучше готовы локомотивцев, все. Если давший такую «плюшку» Лантратов, Самошников... кто там еще... Батраков, Карпукас, Пиняев играли против Брунея, то спартаковские сборники проводили официальные матчи высокого накала. Бабич, Перейра, Угальде, Бонгонда.

— Срджан Бабич сыграл с травмой на морально-волевых. Настрой спартаковцев ощущается все больше?

— На первом месте в футболе все же поставлю эти качества, а не мастерство. Без них самые большие звезды ничего не смогли бы достичь. Что вышел на одной ноге, молодец, но ничего героического в этом нет.

— Специалисты большей частью считали фаворитом «Локомотив». С чего такой провал в первом тайме?

— Все с того же. Люди не смогли перестроиться с простых матчей на сложный. В отличие, от мобилизованных спартаковцев.

— «Локо» вроде бы вернулся в игру. Мог еще что-то сделать для ничьей хотя бы?

— Не видел, за счет чего по игре. «Спартак» матч контролировал.

— Наиль Умяров «съел» Алексея Батракова?

— Да. У Батракова наступает сложный период, к нему будут отдельно готовиться.

— Сергей Пиняев сделал игру этих команд в первом круге. Почему на сей раз ему не доверили места в старте?

— Это не одно и то же. Прошло достаточно времени. Галактионов посчитал, что он не готов с первых минут.

Манфред Угальде globallookpress.com

— Теперь модно говорить о нехватке концентрации, представители «Локо» тоже на это сетовали. Это как, на пять пропущенных голов собранности не хватило?

— А что такое «концентрация»? Понюхай нашатырь, сразу появится. Когда тебе «втыкают» пять, смешно об этом говорить.

— Если чуть с юмором, может, все дело в спартаковской погоде, когда мяч быстро катится?

— Если не хватает концентрации, всегда виновата погода. А всерьез, и там, и там быстрые игроки, для всех одинаковая.

Календарь и таблица РПЛ

— Вы восемь раз входили в число «33 лучших» футболистов страны, когда «Локо» объективно был слабее «Спартака». Сегодня в этом противостоянии вновь решают индивидуальные качества?

— В приблизительно равных составах это всегда. Находятся люди, которые перевешивают чашу весов. Сейчас таким стал Угальде.

«Оренбург» — «Зенит» — 0:1

— С чемпионством в очередной раз все ясно?

— Нет. «Зениту» будет непросто. Не тот состав, не та игра. Плюс к тому «Краснодар» все еще не проиграл ни одного матча. Для них это тоже психологическое подспорье, пусть и отстают теперь на очко.

— Андрей Аршавин признал, что в игре «Зенита» нет прежней мощи. Куда что девалось?

— Годы берут свое, с настроем соперников все труднее справляться. Но есть шесть золотых медалей подряд, это серьезно.

— Без Вендела, как в Оренбурге, совсем другая команда, тем не менее?

— Не сказал бы, что совсем другая в плане шансов на результат. Состав обширный все же, позволяет варьировать. Другое дело, есть игроки, которые откровенно не оправдывают возлагавшихся на них ожиданий.

— Понятно, о ком речь. У Александра Соболева — 0 результативных действий в девяти матчах. Все же ошибочка с его покупкой вышла?

— Рассчитывали на опыт, более продуктивную игру. Пока никак. Посмотрим после сезона, что оправдает из выданных авансов.

— Александр Коваленко столь безропотно покидал поле после удаления в первом тайме, что невольно вспомнилось его недавнее зенитовское прошлое...

— Давайте не будем устраивать «охоту на ведьм». Может быть, человек реально, адекватно оценил произошедшее. И с чем там спорить, нахватать себе еще лишнего? Спокойно ушел.

«Химки» — «Краснодар» — 2:2

— Над «быками» все же довлело психологическое бремя лидерства?

— Не думаю. Там уже давно не мальчики для битья. Второй год реально за чемпионство борются. Насыщенную оборону научились вскрывать, но здесь другой случай.

— В том плане, что «Химки» хорошо выглядят с лидерами и куда хуже с себе равными. Им легче против команд, играющих в атаку?

— Да, получают интересный шанс сыграть на встречных курсах. Им это нравится. «Краснодару» сейчас не очень понравилось. Если есть креативные игроки впереди, вряд ли кому по душе вскрывать «консервную банку», будь то лидеры, или аутсайдеры.

ЦСКА — «Ростов» — 1:2

— Столь обильная ротация в ЦСКА не причина ли всех этих неудач?

— Когда постоянно все резко меняется, это и приводит к таким результатам. Стабильность — признак класса. А если все время много перестановок, это во вред, конечно.

— При этом Марко Николич опять говорит, что знает, как все исправить. Еще верим ему?

— Уверенно идут на шестом месте, это точно знаем. Верить, или не верить, вопрос не к нам, а к руководству.

ЦСКА — «Ростов» ЦСКА

— «Ростов» теперь скорее наверх, или все же борьба за выживание не исключена?

— Там есть, кому бороться, чтобы остаться. «Ростов» бы к ним не относил. Наберут свои очки, к ЦСКА туда поближе подберутся.

— Валерий Карпин сказал, что в клубе нет премиальных. Такое возможно, даже с учетом плачевного финансового положения?

— Не знаю, что он имел в виду. Может быть, по итогу их платят. В том же ЦСКА так было, что в ходе сезона премиальные не давали, а потом выплачивали огромные бонусы.

«Факел» — «Динамо» (Москва) — 1:1

— Фантастическая развязка с голом воронежцев на 99-й минуте по характеру игры, согласитесь, напрашивалась?

— Справедливость, безусловно, восторжествовала, команда с характером. Молодцы, до конца «умирают», добиваются этих чудесных спасений.

— Воронежцы в четвертый раз за последние семь матчей отыгрываются, или побеждают, уступая по ходу в счете. Такая спортивная злость их наставника Дмитрия Пятибратова всему причиной?

— Не только. Есть ребята с характером, взять капитана Квеквескири. Морально-волевые качества, плюс хорошая физическая готовность. Без нее при всем характере соперника не додавить.

— Чем объяснить неожиданное столь серьезное игровое и территориальное превосходство «Факела»?

— Видимо, сыграли роль трибуны и не лучшая, прямо скажем, готовность «Динамо».

— У динамовцев Константин Тюкавин вышел лишь на 67-й минуте, а Нумин Нгамале и Фабиан Бальбуэна после игр за сборные не приехали вовсе. Оправдано?

— Значит, было иное отношение к этой игре, чем у вернувшихся из сборных спартаковцев. Понятно, перелеты у всех разной сложности, но не это главное. Что-то в коллективе, может, не совсем так.

— Наверное, из россиян должны быть довольны Даниилом Фоминым, а больше кого в «Динамо» отметить?

— По этой игре некого. А он стабилен, на должном уровне почти всегда. Но одного мало, поэтому не отыгрывался в пас, а бил с любого расстояния.

«Крылья Советов» — «Ахмат» — 2:1

— Столь же непредсказуемый сюжет и в этой встрече. «Крылья» по делу вырвали победу, уступая в счете?

— Футбол тем и интересен, что порой такие нелогичные вещи происходят. Забей Грозный пенальти при 1:1, был бы совсем другой результат. С другой стороны, Самара стремилась к победе больше, как мне показалось. И уходит в отрыв от «Ахмата» на 6 очков. Вот так все перевернулось. Одни справились с психологическим давлением, другие нет.

— Самарцы выиграли впервые за 10 туров. Пойдет дело дальше?

— С учетом всех пережитых моментов — неплохая стартовая площадка. Есть все предпосылки уйти на зиму в достаточно хорошем настроении.

— «Ахмат» который раз проигрывает сам себе, согласны с Сергеем Ташуевым?

— Самому себе тяжело проиграть. Но что очки теряют на ровном месте, соглашусь.

— Множество роскошных голов на россыпь в этом туре, здесь два первых тоже были из разряда фантастики. Есть в РПЛ прибавка в индивидуальном мастерстве?

— Мы недавно подтверждали категорию PRO, и вот анализ всех матчей показал, что увеличилось количество голов из-за штрафной. Начиная совсем недавно, буквально с чемпионата Европы.

Всё о футболе России

— Не за счет траектории полета мяча?

— Нет. Такая плотная оборона у всех, кучу эту можно только издалека пробить. На то и акцент. Учатся наносить удары из сложных ситуаций, неожиданных зон. В этом тенденция сегодняшнего футбола тоже.

«Рубин» — «Акрон» — 3:0

— Мирлинд Даку, или Рашид Рахимов — залог последних успехов «Рубина»?

— Зная Рашида Маматкулыча, могу сказать, игроки без его ведома не появляются. Работа двух людей, но главный тренер прежде всего.

— Кто-то уже сказал, что албанский форвард лучше Кришитиану Роналду и всех остальных в мире...

— Когда он забьет не «Акрону», а «Барсе», точно подумаем над этим.

«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала) — 0:0

— Матч практически без моментов, но хозяева все же были ближе к победе?

— Чуть-чуть. Но Махачкала — самая прагматичная команда в РПЛ. Четко знает, как добывать очки. Футбол не столь красочный, но там и в составе нет Роберто Карлоса или Это О, как при Керимове в свое время. Биджиев работает здорово, выживает максимум. По пропущенным команда при 11-м месте в пятерке лучших.

— Почему не идете туда, в помощь своему другу?

— Дома хочется пожить, в семье. Уже наездился. Сейчас мне нравится в «Красногвардцейце» работать.

Кубок России

— В середине недели стартует кубковый плей-офф. Опять ждать обильной ротации составов, или уже не тот этап?

— Зачем? Большинство футболистов только что жило две недели без игровой практики.

— Кто видится фаворитами в четвертьфинальных парах «пути РПЛ»?

— ЦСКА в матче с «Рубином» попытается реабилитировать себя. Но поставлю на казанцев — 0:1. В той же степени не исключу неожиданную победу «Ахмата» над «Зенитом». «Ростову» со «Спартаком» могут помочь родные стены. Галактионов всегда ставит первый состав на Кубок, поэтому с «Динамо» отдам предпочтение «Локо». Тем более, после 2:5.

Прогнозы и ставки на Кубок России по футболу

— Как вам этот формат, когда из верхней сетки и все проигравшие продолжают борьбу?

— Для меня Кубок абсолютно особенным соревнованием всегда был, поэтому нынешний регламент не воспринимаю. Хорошо помню и Кубок Федерации еще в союзные времена. Ну, не было такого никогда.