Трансферный дайджест. 19 — 25 ноября

Леон Горецка

«Бавария», полузащитник, 29 лет

Этот футболист уже давно выступает в мюнхенском клубе. Руководство «Баварии» хочет продать Горецку после 7-и лет сотрудничества. К полузащитнику уже проявляются интерес.

По данным Sky Sport, «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Горецке. Если руководство «Баварии» устроит трансферное предложение «красных дьяволов», то переход может состояться уже зимой.

Леон Горецка globallookpress.com

Боссы мюнхенского клуба хотят побыстрее продать Горецку для того, чтобы сделать попытку подписания полузащитника «Байера» Флориана Вирца, который может покинуть левенкузенцев предстоящим летом.

Горецке уже сообщили в «Баварии» о желании расстаться. По данным интернет портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 21.5 млн. евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 6 матчей за мюнхенцев в рамках Бундеслиги и отметился 1-й голевой передачей.

Наш прогноз: Горецка все-таки перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Нуну Мендеш

ПСЖ, защитник, 22 года

Этот защитник уже не является основным в парижском клубе. Мендеш может покинуть ПСЖ, претендент на покупку игрока — снова «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, руководство «красных дьяволов» действительно проявляют интерес к защитнику. Действующий контракт Мендеша с ПСЖ рассчитан до лета 2026-го года.

К тому же, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим уже работал с этим защитником в «Спортинге». Наставник знает сильные стороны игрока.

Помимо Мендеша, в «Манчестер Юнайтед» также рассматривают возможность подписания Алфонсо Дэйвиса из «Баварии» и Милоша Керкеза из «Борнмута».

Нуну Мендеш globallookpress.com

В нынешнем сезоне Мендеш провел за ПСЖ 6 матчей в рамках Лиги 1 и отметился 1-й результативной передачей.

Наш прогноз: Мендеш не покинет ПСЖ до лета 2025-го года.

Патрик Шик

«Байер», нападающий, 28 лет

Форвард уже давно выступает за немецкую команду, забивая довольно много голов в последние годы. Шик также является одним из лидеров в сборной Чехии.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» претендует на подписание нападающего ближайшей зимой. «Старая синьора» хочет взять Шика в аренду с опцией выкупа.

Патрик Шик globallookpress.com

Дело в том, что нападающий «Ювентуса» Душан Влахович получил травму. Руководство туринцев ищет замену нападающему на время повреждения основного игрока, но Шик может и остаться в «старой синьоре».

Интересно, что 7 лет назад чешский нападающий уже был близок к переходу в «Ювентус», но не смог пройти медосмотр. Боссам итальянского клуба нравится универсальность Шика в нападении.

В нынешнем сезоне чешский форвард провел за «Байер» 9 матчей в рамках чемпионата Германии и забил 4 гола.

Наш прогноз: Патрик Шик станет игроком «Ювентуса» предстоящей зимой.

Далер Кузяев

«Гавр», полузащитник, 31 год

Этот футболист в прошлом сезоне выдал отличную игру за французскую команду, а сейчас потерял место в основном составе и может вернуться в «Зенит», но не все так просто.

По данным инсайдера Ивана Карпова, Кузяев ведет переговоры с «Зенитом» о возможном возвращении предстоящей зимой. Журналист считает, что переход состоится с вероятность в 60-70%.

Трансфер может реализоваться еще и потому, что у «Гавра» существуют финансовые проблемы. Руководство клуба планирует продать нескольких футболистов, чтобы улучшить свою ситуацию.

Интересно, что спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер заявил, что Далер Кузяев не хочет переходить в «Зенит», но этот трансфер действительно возможен.

Далер Кузяев globallookpress.com

В нынешнем сезоне россиянин провел за французскую команду 10 матчей в рамках Лиги 1 и забил один гол.

Наш прогноз: Кузяев вернется в «Зенит».

Маркюс Тюрам

«Интер», нападающий, 27 лет

Один из ключевых игроков миланского клуба может пополнить состав одного из клубов АПЛ. Тюрам действительно стал топовым нападающим за последние несколько лет.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Ливерпуль» уже давно нацелился на покупку нападающего. С каждым годом интерес «мерсисайдцев» к Тюраму только растет.

Маркюс Тюрам globallookpress.com

В контракте форварда с «Интером» есть сумма отступных в размере 85-и млн. евро. Действующее соглашение Тюрама с клубом рассчитано до лета 2028-го года.

Сам нападающий не хочет покидать «Интер» в ближайшее время. Тюрам намерен побить свою рекорд по забитым голам (16), продолжая помогать своей команде.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Интер» 16 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: Тюрам продолжит выступать за миланскую команду.

Матс Хуммельс

«Рома», защитник, 35 лет

В прошлом сезоне Хуммельс был основным защитником в дортмундской «Боруссии», выступая в финале Лиги чемпионов, а сейчас немецкий игрок обороны не проходит в стартовой состав «Ромы».

Как сообщает Sky Sport Deutschland, Хуммельс может покинуть римлян предстоящей зимой из-за отсутствия игровой практики. Защитник хочет продолжать выступать на высоком уровне, а не сидеть на «банке».

Хуммельс рассчитывает на то, что новый главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери даст ему больше игрового времени. Сам специалист готов ставить немца в стартовый состав.

Если этого не произойдет, то Хуммельс покинет «Рому» в зимнее трансферное окно и может завершить футбольную карьеру.

Матс Хуммельс globallookpress.com

В нынешнем сезоне защитник провел только 2 матча за римлян в рамках Серии А.

Наш прогноз: Хуммельс получит место в стартовом составе «Ромы», а летом 2025-го года завершит карьеру.

Криштиану Роналду

«Аль-Наср», нападающий, 39 лет

Казалось бы, переход португальца из Саудовской Аравии выглядит очередной «уткой», но такие слухи действительно есть. На это может повлиять другой португалец — Жозе Моуринью.

По данным Sun Sport, Криштиану Роналду может оказаться в «Фенербахче» благодаря главному тренеру турецкого клуба Жозе Моуринью. Форвард может завершить карьеру именно там.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Интересно, что болельщики «Фенербахче» восприняли возможный приход нападающего «Аль-Насра» со скепсисом, называя эту идею «бесполезной».

Сам Жозе Моуринью уже прокомментировал эти слухи: «Новости о переходе Криштиану Роналду в "Фенербахче" просто смешны. Криштиану может приехать в Стамбул поесть, потому что он находится прямо посередине пути между Саудовской Аравией и Португалией. Или, может быть, он приедет к своему старому другу Жозе, можем поесть в моем отеле».

Прогнозы и ставки на футбол

В нынешнем сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 10 матчей в рамках чемпионата Саудовской Аравии, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: Криштиану Роналду продолжит выступать за «Аль-Наср».