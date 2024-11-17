Загнанный зверь. «Рома» отчаянно пытается выбраться из зоны турбулентности

Фраза «правая рука не знает, что делает левая» всецело описывает нынешний уровень управления «джаллоросси». Руководство «Ромы» настолько запуталось в своих решениях, что в образовавшемся кризисе практически не видно просвета.

Жизнь после Особенного

Одна из половин футбольного Рима давно позабыла о спокойной жизни, ведь ее любимая «Рома» преподносит все новые сюрпризы, которые совсем не добавляют оптимизма местным тиффози.

Назначенный на пост главного тренера в январе 2024 года Даниэле Де Росси подарил «римлянам» надежду. Казалось, что может быть лучше легендарного «гладиатора», чье игроцкое сердце билось в унисон с «Ромой» на протяжении почти двух десятилетий.

Даниэле Де Росси globallookpress.com

Итальянскому специалисту действительно удалось вдохнуть второе дыхание в столичный клуб, выглядевший абсолютно разрозненным механизмом в последние месяцы при Жозе Моуринью. Результаты сразу пошли в гору и в оставшихся восемнадцати матчах Серии А «волки» потерпели всего 4 поражения.

В конечном итоге Де Росси удалось затащить «римлян» в еврокубковую зону, завоевав путевку в Лигу Европы УЕФА 2024/2025. К слову, второй по значимости турнир едва сходу не покорился итальянцу в минувшем сезоне — тогда путь «Ромы» к трофею в полуфинале преградил непобедимый «Байер».

Все выглядело так, словно на тренерском небосклоне восходит новая звезда, и еще один некогда выдающийся игрок построит не менее успешную карьеру наставника в родном клубе. Трудовые отношения с Де Росси были пролонгированы до 2027 года, в довесок к чему он получил порядка 100 млн евро на трансферную кампанию.

Проект «Ромы» становился все более целостным, когда команда летом обросла мышцами, заполучив в свои ряды лучшего бомбардира испанской Ла Лиги Артема Довбика, одно из открытий минувшего итальянского первенства Матиаса Суле и переживающего вторую молодость Матса Хуммельса.

Если перед стартом текущего розыгрыша чемпионата Италии «джаллоросси» и не расценивали, как претендентов на скудетто, то в борьбу за место в топ-4 они должны были вклиниться. Входили в новый сезон «римляне» тяжело, не одержав ни одной победы в первых четырех турах Лиги Кальчо.

Даниэле Де Росси globallookpress.com

Однако совсем не складывалось ощущение, что положение «Ромы» выглядит катастрофически. Больше походило на то, что команда находится в поисках своей игры и нужно время, чтобы механизм «желто-красных» начал работать, как единое целое.

Закулисные игры

Процесс саморазрушения был запущен в сентябре, когда Де Росси буквально выставили за дверь. Как оказалось, во главе угла отставки итальянского специалиста стояли вовсе не результаты «волков», а интриги, которые плела генеральный директор римского клуба Лина Соулуку за спиной Даниэле.

Летом тиражировался переход одного из лидеров «Ромы» Пауло Дибалы в саудовскую «Аль-Кадисию». Кейс по трансферу аргентинца активно продвигала Соулуку, тем не менее игрок предпочел остаться в Риме, после чего попал в опалу гречанки.

Пауло Дибала globallookpress.com

Гендиректор негласно запретила Де Росси ставить Дибалу в состав, чтобы тот не получил необходимое количество игровых минут для продления контракта. Вот только 41-летний наставник не имел никаких конфликтов с Пауло и продолжил использовать нападающего, в частности выпустив его в основе против «Эмполи» и «Дженоа».

Действия тренера привели Соулуку в бешенство, после чего она начала тайный поиск нового менеджера для «Ромы». Увольнение Даниэле планировалось после матча с «Ювентусом», но «волки» выстояли в Турине и увезли оттуда один балл.

Осечка в поединке против «Дженоа», когда Кони Де Винтер сравнял счет за считанные секунды до финального свистка (1:1), стоила итальянцу должности. Лина сразу связалась с Иваном Юричем и сообщила, чтобы он готовился принять бразды правления в свои руки.

На следующий день после ничьи в Генуе, гречанка организовала встречу с игроками, стараясь заручиться их поддержкой. При этом приглашение не получили Лоренцо Пеллегрини, Джанлука Манчини и Леандро Паредес, которых Соулуку относила к лагерю членов команды, преданных Де Росси.

По итогам беседы футболисты «Ромы» не приняли сторону Лины, однако останавливаться она не планировала. Гендиректор пошла на хитрость, устроила разговор тет-а-тет с владельцами «джаллоросси» Дэном и Райаном Фридкиными, сообщив им об негативном настрое команды против Даниэле.

Лина Соулуку globallookpress.com

Афера сработала, и уже утром 18 сентября итальянского специалиста отправили на вольные хлеба. Отставкой Де Росси остались недовольны Манчини и Пеллегрини, решившие выяснить причины увольнения наставника.

Вот тут обман Соулуку всплыл на поверхность: Фридкины узнали, что легенда римского клуба пользовалась всеобщим доверием в коллективе. В «Роме» началось внутреннее расследование, по итогам которого выяснились другие неприятные факты деятельности Лины на посту генерального директора.

Ей дали возможность самой подать прошение об отставке, чем гречанка воспользовалась. Вернуть время назад и восстановить теплые отношения с Де Росси не представлялось возможным, поэтому Рим ждала третья тренерская перестановка за год.

Лишний пассажир

Римский Колизей под названием «Стадио Олимпико» разгневало решение правящей верхушки «Ромы». Трибуна Curva Sud бойкотировала начало матча против «Удинезе», на который пришелся тренерский дебют Ивана Юрича.

Хорватский наставник, сам того не понимая, стал участником темных игр Лины Соулуку, поэтому к его персоне было приковано максимальное внимание, а уровень оказываемого давления зашкаливал.

Иван Юрич globallookpress.com

Юрич, возглавлявший ранее не хватавшие звезд «Дженоа», «Верону», «Торино», получил в свое распоряжение большой, но знатно лихорадивший клуб. Впервые в его тренерской карьере перед ним были поставлены цели, связанные с завоеванием трофеев и борьбой за лидирующие позиции в Серии А.

Стартовые победы над «Удинезе» и «Венецией», а также ничья с «Монцей» добавили Ивану немного уверенности, однако далее удержать ситуацию под контролем ему не удалось.

Минимальное поражение от «Интера» со счетом 0:1 было читаемым, по-настоящему холодным душем для Юрича стал разгром в исполнении «Фиорентины» со счетом 1:5. Атмосфера в раздевалке накалилась до предела — в перерыве встречи с «фиалками» хорватский специалист повздорил с Манчини, бросив в него бутылку, после чего началась потасовка.

Иван Юрич и Джанлука Манчини globallookpress.com

Произошедшее стало звоночком для Ивана, потерявшего авторитет в глазах игроков, и запустило обратный отсчет дней пребывания наставника в «Роме». Жирная точка была поставлена после двух поражений подряд от «Вероны» и «Болоньи» с одинаковым результатом 2:3.

«Римляне» упали в турнирной таблице Лиги Кальчо на двенадцатую строчку, и Юрич собрал чемоданы.

Иван Юрич globallookpress.com

На фоне неудач «Ромы», еще большего раздражения торсиде «джаллоросси» добавляет то, что заклятые враги из «Лацио» наоборот расправили крылья.

«Орлы» идут на пятом месте Серии А, вписавшись в плотный трафик чемпионской гонки и отставая от вершины всего на один балл.

В Лиге Европы УЕФА «бьянкочелести» вовсе идут со стопроцентным результатом, набрав 12 очков после четырех туров, и занимают первую позицию. «Волки» могут только позавидовать успехам соседей по городу, расположившись на двадцатой строчке в общей турнирной таблице еврокубка.

Мэтр снова в деле

Избавляться от бардака в «Роме» в очередной раз придется Клаудио Раньери, которому никак не дают спокойно наслаждаться отдыхом на пенсии.

Многие думали, что лебединой песней итальянца станет работа с «Кальяри». Он красиво завершил тренерскую карьеру, оставив «россоблу» в элите итальянского футбола, и ушел на покой.

Дон Раньери пообещал, что больше никогда не будет трудиться в каком-либо клубе. Однако «Рома» для Клаудио не просто проходная команда — здесь он отдавал силы в качестве футболиста, а впоследствии тратил нервы уже на посту наставника.

Клаудио Раньери globallookpress.com

Первый период работы итальянца с «джаллоросси» едва не закончился для дуэта триумфом, когда в сезоне 2009/2010 «римляне» отстали от лидирующего «Интера» всего на два балла.

Затем случилась почти десятилетняя разлука, и Раньери вернулся в Рим весной 2019 года. «Рома» переживала непростые времена, ведя борьбу за место в еврокубковой зоне.

Потерпев два поражения в трех стартовых поединках, Клаудио удалось стабилизировать игру «волков» и сплотить команду вокруг себя. Последние девять туров Серии А «римляне» прошли без единого проигрыша, пополнив копилку девятнадцатью очками.

Календарь и таблица Серии А

Финишировать удалось на шестой строчке, которая подарила столичному клубу путевку в Лигу Европы УЕФА. От заветного четвертого лигочемпионовского места «Рома» отстала лишь на три пункта.

Прощание Раньери со «Стадио Олимпико» было достойно экранизации — римские болельщики отблагодарили Клаудио за помощь в трудный час огромным баннером и порцией оваций. Итальянец покинул газон домашней арены «джаллоросси» со слезами на глазах.

«Рома» globallookpress.com

Ради «Ромы» 73-летний специалист пожертвовал собственным обещанием и снова готов засучить рукава, вытаскивая ставший родным коллектив из пропасти. Раньери — безусловный авторитет для всех игроков «римлян», поэтому никаких истерик в раздевалке больше возникнуть не должно.

Задачей минимум для него является вытягивание из моральной ямы коллектива, которому изрядно надоела неразбериха на тренерском мостике клуба. Как можно понять по предыдущему заходу Клаудио в «Рому», проблем с этим возникнуть не должно, ведь он прекрасный психолог.

Клаудио Раньери globallookpress.com

Не стоит ждать, что «волки» будут играть в развеселый футбол — Раньери сторонник прагматизма и ставит результат превыше шоу. Думаем, что тиффози столичной команды простят этот момент итальянцу, главное для них наконец увидеть свет в конце тоннеля и выздоравливающую «Рому».

Выход из кризиса, стабильные выступления и место желательно в еврокубковой части таблицы будут достойным финишем для Клаудио в Риме. Полагаем, что он справится — такие истории просто обязаны заканчиваться хэппи-эндом.

Американская трагикомедия «Ромы»

Выбор Раньери, закончившего с тренерским ремеслом, произошел точно не от хорошей жизни «римлян».

Сообщалось, что руководство «Ромы» провалило переговоры сразу с восьмью потенциальными кандидатами: Маурицио Сарри, Винченцо Монтеллой, Роберто Манчини, Грэммом Поттером, Фрэнком Лэмпардом, Эдином Терзичем, Массимилиано Аллегри и Эриком тен Хагом.

Причины отказов были разнообразные — от финансовых разногласий до нежелания одной из сторон начинать сотрудничество. Более всего тренеров отпугивает хаос, созданный в «Роме» Фридкиными.

Американские бизнесмены предстают в Риме патрициями, желающими хлеба и зрелищ, а не дальновидными инвесторами, старающимися выстроить грамотный футбольный проект. Если твоя работа в «Роме» начинает давать сбой, то второго шанса тебе не дают, и ты сразу получаешь палец вниз.

Райан и Дэн Фридкины globallookpress.com

Фридкиных точно нельзя назвать жадными владельцами, как пример недавнее трансферное окно в исполнении «джаллоросси». Однако приобретая потенциальных либо состоявшихся звезд, никак не удается построить команду-звезду.

Текущее биполярное управление «Ромой» вызывает недовольство не только у фанатов клуба, но и среди игроков. Примером является Матс Хуммельс, который абсолютно не понимает смысла своего нахождения в Риме.

Лучший игрок прошлого сезона Лиги чемпионов по версии портала Goal провел в футболке «римлян» всего 23 минуты, оставшееся время полируя скамейку запасных. Немецкий защитник подумывает даже над завершением игровой карьеры, если ситуация не изменится либо он не найдет новую команду в январе.

Матс Хуммельс globallookpress.com

Надеемся, что Клаудио Раньери сумеет внедрить Хуммельса в игровую модель «Ромы», и 35-летний игрок пересмотрит свое футбольное будущее. Матсу по силам ликвидировать образовавшийся хаос в оборонительных порядках римского клуба.

Помимо владения «Ромой», компания The Friedkin Group приобрела еще один футбольный коллектив, которым стал английский «Эвертон». Поклонники «ирисок» были, мягко говоря, не в восторге правлением прошлого владельца Фархада Мошири, чьи действия загнали клуб в непростую финансовую ситуацию.

Команда страдала из-за действий руководства всю минувшую кампанию АПЛ, теряя столь важные очки из-за наложенных штрафных санкций, и только благодаря стальному характеру открестилась от борьбы за выживание.

Сперва переход «Эвертона» во владение Фридкиных болельщики «синих» восприняли позитивно, однако складывающаяся катастрофа в «Роме» заставляет их взглянуть на это событие более настороженно.

Американские владельцы в последние годы действуют достаточно сумбурно в английском футболе. Глейзеры ведут «Манчестер Юнайтед», находящийся у них во владении, абсолютно непонятным курсом и используют «красных дьяволов» больше в роли своей визитной карточки.

Тодд Боэли, кажется, только сейчас разобрался, что в футболе можно не только тратить баснословные суммы на игроков, но и бороться за трофеи. «Челси» впервые за долго время вклинился в тройку лучших команд Английской Премьер-лиги.

Посмотрим, сумеет ли семейство Фридкиных разорваться между двумя футбольными проектами и построить грамотный управленческий симбиоз в обеих. Пока необходимо сконцентрировать фокус на «Роме», где руководящий процесс точно требует пересмотра.