Нескончаемые скитания. «Дженоа» бросил спасательный круг Балотелли

Утопающий в Серии А «Дженоа» сделал авантюрный выбор, пригласив в свои ряды скандального 34-летнего нападающего. Станет ли пребывание в Генуе лебединой песней в игроцкой карьере Балотелли?

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Если составить рейтинг загубленных талантов в футболе, то Марио Балотелли по праву займет вершину этого списка. Ему было выдано бесконечное число авансов, которые итальянец легко перечеркивал тяжелым характером.

На профессиональный уровень он ворвался в юном возрасте, пройдя испытание трясиной итальянского футбола. Шестнадцатилетний форвард защищал цвета скромного «Лумеццане», выступавшего в Серии С.

Взор на Марио обратил мастодонт высшего дивизиона Италии — миланский «Интер», который отдал немалые на то время 360 тысяч евро за молодое дарование. Период адаптации в стане «нерадзурри» затянулся ненадолго, и после года игры в Примавере нападающему поступил вызов во взрослую команду.

Марио Балотелли (справа) globallookpress.com

Роберто Манчини, возглавлявший «Интер» в сезоне 2007/2008, доверился Балотелли и тот сходу заявил о себе, оформив 3+3 за одиннадцать встреч Лиги Кальчо. Окончательно вписался в основную обойму «черно-синих» Балотелли с приходом на тренерский мостик Жозе Моуринью.

Период работы с португальским менеджером стал наиболее плодотворным за всю карьеру Марио, который вместе с «Интернационале» дважды выиграл скудетто Серии А, по одному разу Кубок Италии и Суперкубок страны. До этого в трофейной комнате игрока находился один чемпионский титул итальянского первенства.

Помимо национальных наград, «нерадзурри» добрались до главной вершины в европейском футболе, забрав трофей Лиги чемпионов 2009/2010. После этого дорожки Балотелли и Моуринью с «Интером» разошлись: первый отправился в «Манчестер Сити», а второй возглавил мадридский «Реал».

Я мог бы написать книгу в 200 страниц про два моих года в «Интере» с Балотелли. Это была бы не трагедия, а комедия, потому что Марио — забавный парень. Жозе Моуринью

Пополнив ряды «горожан», итальянский форвард воссоединился с Роберто Манчини, который некогда открыл Марио большому футболу. Вместе они подарили «Манчестеру» долгожданный титул чемпионов АПЛ, но не все было так гладко в их отношениях.

В январе 2013 года между Манчини и Балотелли произошла стычка на тренировке, переросшая в драку. Помимо этого, нахождение Марио в английском клубе запомнилось рядом курьезных ситуаций: на разминке перед игрой с киевским «Динамо» он долгое время не мог справиться с манишкой, а уже во время игры опоздал на второй тайм, потому что заблудился в подтрибунном помещении.

Марио Балотелли и Роберто Манчини globallookpress.com

Разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» итальянец решил отпраздновать необычным образом, запустив фейерверки в ванной собственного дома. Под раздачу Балотелли попадали также одноклубники, когда на клубной базе «Сити» он начал кидаться дротиками в игроков молодежной команды.

Надпись на футболке «Почему всегда я?», продемонстрированная после гола в манкунианском дерби, стала лейтмотивом карьеры Марио. Выходки футболиста надоели руководству «горожан», и после конфликта с Роберто Манчини он был продан в «Милан».

Тиффози «Интера», где Балотелли делал первые шаги на высшем уровне, сразу записали его в ряды «иуд». Тем не менее Марио не обращал внимание на скатившуюся лавину негатива, и взбудоражил Серию А после возвращения.

За неполную кампанию 2012/2013 форвард отличился двенадцатью голами в тринадцати матчах, чем закрыл рот многим хейтерам. Ренессанс Балотелли продлился еще один сезон, когда он записал на свой счет 18+8 за 41 поединок в футболке «россонери».

Марио Балотелли globallookpress.com

Успех в итальянском первенстве вновь сделал Марио желанным усилением на трансферном рынке. «Ливерпуль» выкупил нападающего у «Милана» за 20 млн евро, о чем затем изрядно пожалел.

Второй заход итальянца в АПЛ обернулся фиаско — чаще всего Балотелли находился вне заявки «скаузеров» и отметился лишь одним забитым мячом. Спустя год «Ливерпуль» вернул его «Милану» на правах аренды, но Марио также провалился и там.

Череда неудач привела к тому, что европейские топ-клубы открестились от некогда лучшего молодого игрока Европы, грозившегося взять «Золотой мяч». Мерсисайдцы выставили его на трансфер летом 2016 года и вздохнули с облегчением, когда избавились от ставшего балластом Балотелли.

Начинал за здравие, заканчивал скандалом

«Сбитый летчик» пригодился «Ницце», которая ворвалась в топ-4 французской Лиги 1 по итогам кампании 2015/2016. Мало кто верил в реанимацию карьеры Марио, однако он в очередной раз засиял на футбольном небосклоне.

Уже в дебютном сезоне Балотелли стал лучшим бомбардиром «орлят», пятнадцать раз расписавшись в воротах соперников. «Ницце» покорились бронзовые награды французского первенства, что было ошеломительным успехом для клуба.

Марио Балотелли globallookpress.com

Хоть далее показатели «гимнастов» пошли по наклонной, Марио продолжал радовать публику результативными выступлениями. Розыгрыш Лиги 1 2017/2018 форвард завершил с восемнадцатью голами и одним ассистом.

Трансферная стоимость итальянца, упавшая до 6 млн евро после краха в «Ливерпуле», вновь стала двухзначной — 24 млн евро. Фанаты «Ниццы» были без ума от Супер Марио, однако любовная история продлилась недолго.

Балотелли не был бы собой, оставаясь всегда в геройском плаще, и на третий год нахождения во Франции у него случился очередной срыв. Летом 2018 года его хотел заполучить «Марсель», но переход не состоялся.

На тренерском мостике «Ниццы» произошли пертурбации — вместо Люсьена Фавра, ставшего для Марио вторым отцом, пришел Патрик Виейра. Итальянец вернулся из отпуска с лишим весом, из-за чего лишился места в составе «орлят».

Патрик Виейра globallookpress.com

Решить проблему не удавалось практически всю первую часть кампании 2018/2019, при этом начались конфликты между новым наставником и игроком. Балотелли был одним из худших в команде по многим метрикам и, как это случалось ранее, винил в этом не себя, а одноклубников.

Начало 2019 года поставило точку в отношениях «Ниццы» и Марио — стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Наконец нападающий оформил переход в «Марсель», и с первого же поединка его игра начала напоминать о лучших моменты карьеры Балотелли.

Всего за полгода форвард забил восемь голов в 15 матчах за «провансальцев», вот только стороны решили не продолжать дальнейшее сотрудничество.

Марио Балотелли globallookpress.com

Виной тому были несоизмеримые для бюджета «Марселя» финансовые запросы игрока и продолжающиеся выходки Марио вне поля. Переговоры были свернуты, и сказка Балотелли на «Велодроме» подошла к концу.

Форвард мечтал вернуться на родину — шанс попытать силы в Серии А предоставила ему «Брешиа». Тут Марио показал свой буйный нрав во всей красе: систематически пропускал тренировки, ругался со своими и чужими тиффози на почве расизма, успел поссориться со всеми часто сменяющимися тренерами «бьянкоадзурри».

Ему предложили разорвать трудовое соглашение по обоюдному согласию, на что форвард ответил отказом. Как итог, «Брешиа» отправила Балотелли на вольные хлеба в одностороннем порядке.

Марио Балотелли globallookpress.com

После перехода в «Монцу», выступавшую в Серии Б, скандалов стало меньше, но и яркой игры не добавилось. Полгода во втором эшелоне Италии оказалось достаточно для него, и Марио снова отправился за рубеж.

Турецкий «Адана Демирспор» решился заполучить одного из главных бунтарей футбола, который уже в третьей встрече за клуб оправдал свое реноме. Балотелли оказался недоволен заменой и устроил истерику на скамейке запасных, ударив при этом партнера по команде.

Даже высокий показатель результативности — 18 автографов в воротах оппонентов в 31 матче, не помог ему задержаться в Турции. Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак говорил, что не понимает поведение Марио и не знает, что с ним делать.

Единственным решением для него оказался трансфер в швейцарский «Сьон», которым владеет схожий с итальянцем по характеру Кристиан Константин. Однако даже он не смог совладать с проделками Балотелли.

Марио напивался и пропадал со связи на несколько дней, конфликтовал с болельщиками, которые возненавидели его. Торсида «Сьона» сжигала футболки самого дорогого игрока команды и призывала его проваливать.

Прошлую кампанию он выступал за «Адана Демирспор», пропустив большую часть сезона из-за травмы колена. Продлевать контракт с ним турецкий клуб не решился, и с июля 2024 года Балотелли находился в статусе свободного агента.

«Грифоны» устремились в пропасть

«Дженоа» терпит крах на старте сезона Серии А 2024/2025 и может повторить незавидную участь, как двумя годами ранее, покинув высший эшелон итальянского футбола.

Тогда спасителем «грифонов» стал Альберто Джилардино, выведший их со второго места Серии Б обратно в элиту. После возвращения от генуэзцев мало кто ждал убедительных выступлений, однако чемпион мира со сборной Италии 2006 года сумел построить крепкую команду.

Альберто Джилардино globallookpress.com

Дружина Джилардино давала бой даже лидерам Лиги Кальчо, лишив очков «Лацио», «Наполи», «Рому», «Ювентус», «Интер» и «Милан». Порой «Дженоа» удивлял впечатляющими сериями, не зная горечи поражений на протяжении множества поединков.

Альберто открыл Серии А таких исполнителей, как Альберт Гудмундссон, Матео Ретеги, Мортен Френдруп, Хосеп Мартинес. Их вклад в итоговое одиннадцатое место и закрепление «россоблу» в статусе крепкого середняка чемпионата Италии был огромен.

Естественно, в межсезонье вышеназванный квартет «Дженоа» попал в шорт-листы многих итальянских футбольных коллективов. В конечном итоге, прописку на «Луиджи Феррарис» сохранил только Френдруп.

Гудмундссон, оформивший 14+4 за генуэзцев, отправился в «Фиорентину» на правах аренды и борется сейчас вместе с «фиалками» за топ-3 Лиги Кальчо. «Аталанта» за 22 млн евро выкупила Матео Ретеги, который продолжает покорять Апеннинский полуостров, отметившись 11 голами и тремя ассистами в одиннадцати матчах за бергамасков.

Матео Ретеги globallookpress.com

Единственным, кто пока прогадал с выбором, является голкипер Хосеп Мартинес, полирующий лавку запасных «Интера».

Потеряв ведущих исполнителей, «Дженоа» выглядит блеклой тенью самой себя и плетется в конце пелотона Серии А. Хотя старт кампании выдался вполне безоблачным, когда подопечные Джилардино отобрали очки у чемпиона «Интера» и обыграли «Монцу».

Календарь и таблица Серии А

Проблемы начались с третьего тура — за последующие 8 встреч генуэзцы набрали всего два балла, потерпев крах при этом в шести поединках. Лишь в 11 туре черную полосу удалось прервать, победив «Парму» (1:0) и поднявшись с 20 на 17 место. Тем не менее, «Дженоа» остается в числе худших по многим другим показателям.

На счету «орлов» всего восемь забитых мячей — более удручающая картина только у «Лечче» (4). Имеющиеся в обойме пять центрфорвардов отличились всего 6 результативными ударами, при этом четыре из них оформил Андреа Пинамонти.

«Дженоа» globallookpress.com

Выкупленный за немалые 16 млн евро у «Марселя» нападающий Витинья вовсе ни разу не поразил ворота оппонентов, при этом получил травму и выбыл до середины декабря.

Перед Альберто Джилардино стоит нелегкая задача по выходу из образовавшегося кризиса и справляться с ней ему придется, находясь под немалым давлением. Руководство и фанаты «Дженоа», мягко говоря, не в восторге от выступлений команды — постепенно тренерское кресло под 42-летним исполнителем становится менее устойчивым.

Новый уровень для Супер Марио

Балотелли уже давно мог бы закончить с футболом, тем не менее принял вызов от «Дженоа», что говорит о все еще живущей в его сердце любви к игре.

Пребывая в статусе свободного агента, Марио усердно тренировался и мечтал вернуться в итальянский футбол. Он заявлял, что когда найдет новый клуб, то порвет Серию А.

Сообщалось, что Альберто Джилардино лично звонил нападающему и вел переговоры по возможному переходу. Как видим, итальянский специалист сумел убедить Марио, который согласился пойти на понижение зарплаты — он будет получать в «Дженоа» порядка 400-500 тысяч евро.

Марио Балотелли и Альберто Джилардино globallookpress.com

Трудовое соглашение с форвардов рассчитано до конца сезона 2024/2025, при этом оно предусматривает возможность расторжения, что является вполне логичным пунктом, если вы подписываете Балотелли.

Марио не пугает удручающая ситуация, в которой сейчас находятся «орлы». Думаем, что итальянец придется ко двору в Генуе, как минимум, на первоначальном этапе.

Именно результат «здесь и сейчас» необходим «Дженоа», чтобы выбраться из ямы и, хотя бы, прервать серию неудач. На короткой дистанции он умеет приносить пользу клубу, дальше все будет зависеть от настроения и мотивации Балотелли.

При всех проблемах генуэзцев в линии нападения, Марио выглядит вполне рабочей лошадкой, которая может цепляться за длинные мячи и создавать голы практически из ниоткуда. Это всецело вписывается в концепцию Джилардино, прививающего «Дженоа» низкий блок — команда идет в когорте замыкающих Серии А по интенсивности высокого прессинга.

Возраст Балотелли также не должен смущать поклонников «россоблу», ведь в Италии хватает примеров, когда игроки, перешагнувшие тридцатилетний порог, становились лучшими бомбардирами лиги.

Марио Балотелли globallookpress.com

Конечно, замахнуться на такое достижение, кажется чем-то из области фантастики для Марио, однако при должном настрое ему вполне по силам порадовать тиффози «орлов» десятком забитых мячей.

«Дженоа» и Марио находятся в одинаковом положении — пан или пропал, и этому дуэту есть что доказывать в рамках итальянского футбольного первенства.