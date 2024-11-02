АПЛ. «Ливерпуль» примет «Брайтон», «Ман Сити» отправится в гости к «Борнмуту», «МЮ» во главе с Аморимом сыграет с «Челси»

«Ньюкасл» — «Арсенал»
2 ноября, суббота, 15:00 мск
«Ноттингем» — «Вест Хэм»
2 ноября, суббота, 18:00 мск
«Ливерпуль» — Брайтон«
2 ноября, суббота, 18:00 мск
"Ипсвич" — "Лестер"
2 ноября, суббота, 18:00 мск
"Борнмут" — "Манчестер Сити"
2 ноября, суббота, 18:00 мск
"Саутгемптон" — "Эвертон"
2 ноября, суббота, 18:00 мск
"Вулверхэмптон" — "Кристал Пэлас"
2 ноября, суббота, 20:30 мск
"Тоттенхэм" — "Астон Вилла"
3 ноября, воскресенье, 17:00 мск
"Манчестер Юнайтед" — "Челси"
3 ноября, воскресенье, 19:30 мск