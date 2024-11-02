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    АПЛ. «Ливерпуль» примет «Брайтон», «Ман Сити» отправится в гости к «Борнмуту», «МЮ» во главе с Аморимом сыграет с «Челси»

    Обзор матчей 10-го тура английской Премьер-лиги

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    Рубен Аморим — новый главный тренер «МЮ»
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    Рубен Аморим — новый главный тренер «МЮ»
    Матчи 10-го тура английской Премьер-лиги пройдут со 2 по 4 ноября

    «Ньюкасл» — «Арсенал»

    2 ноября, суббота, 15:00 мск

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ноттингем» — «Вест Хэм»

    2 ноября, суббота, 18:00 мск

    «Ливерпуль» — Брайтон«

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    2 ноября, суббота, 18:00 мск

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    "Борнмут" — "Манчестер Сити"

    2 ноября, суббота, 18:00 мск

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    "Саутгемптон" — "Эвертон"

    2 ноября, суббота, 18:00 мск

    "Вулверхэмптон" — "Кристал Пэлас"

    2 ноября, суббота, 20:30 мск

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    • "Тоттенхэм" — "Астон Вилла"

    3 ноября, воскресенье, 17:00 мск

    "Манчестер Юнайтед" — "Челси"

    3 ноября, воскресенье, 19:30 мск

  • Победители и проигравшие. Кому из игроков «Манчестер Юнайтед» поможет/навредит увольнение тен Хага
  • В «МЮ» намечается очередная кадровая революция
  • 30/10/2024

    • "Фулхэм" — "Брентфорд"

    3 ноября, воскресенье, 23:00 мск

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