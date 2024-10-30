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    Доводил до слез Роналду и материл Ферги. Знакомимся с временным тренером «МЮ»

    Рассказываем, кто стал временным тренером «Манчестер Юнайтед» после увольнения Эрика Тен Хага

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    Руд Ван Нистелрой
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    Руд Ван Нистелрой
    Новым главным тренером «Манчестер Юнайтед», с большой долей вероятностью станет Рубен Аморим, который покидает «Спортинг» посреди сезона ради шанса в АПЛ. Лиссабонцы уже объявили об этом, но «МЮ» пока молчит — возможно, стороны договариваются о последних деталях контракта. А кто стал временным тренером манкунианцев после увольнения Эрика Тен Хага? Многим знаком игрок Руд Ван Нистелрой, ESPN знакомит с тренером Ван Нистелроем.
    Лучшие тренеры, за редкими исключениями, обычно являются самыми яркими личностями в футбольной раздевалке, но Рууд ван Нистелрой без проблем справится с этой задачей в «Манчестер Юнайтед». Это человек, который заставил Криштиану Роналду плакать и закончил свои игровые дни в клубе ругательствами в адрес тогдашнего наставника «МЮ» сэра Алекса Фергюсона.

    Ван Нистелрой, назначенный временным главным тренером на «Олд Траффорд» после увольнения Эрика тен Хага с поста менеджера в понедельник, 28 октября, заслужил свое место в истории «Юнайтед» как игрок, как результативный нападающий, забивший 150 голов в 219 матчах за пятилетний период в клубе, прежде чем уйти при неприятных обстоятельствах в «Реал Мадрид» в 2006 году.

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    • «В свой последний сезон он [Ван Нистелрой] стал действительно трудным парнем», — вспоминает Фергюсон в своей автобиографии. «Я не думаю, что он был популярен к концу своего пребывания в команде. Руд начал постоянно ругаться с [помощником менеджера] Карлушем Кейрошем по поводу Роналду. Было несколько стычек».

    Эти столкновения включали в себя доведение Роналду до слез во время ссоры на тренировке вскоре после того, как молодой нападающий потерял отца, и момент во время финала Кубка лиги 2006 года, когда Фергюсон посадил Ван Нистелроя на скамейку запасных, когда он гневно отреагировал на решение тренера не давать ему игровое время.

    «"Ты — дерьмо", — сказал Ван Нистелрой. Я всегда буду это помнить», — рассказал Фергюсон в своей автобиографии.

    Руд Ван Нистелрой и Алекс Фергюсон

    Так насколько же это важно почти 20 лет спустя? Ван Нистелрой и Фергюсон давно наладили свои отношения, и 48-летний игрок сказал, что с тех пор они с Роналду «разобрались» и теперь у них «идеальные отношения».

    Но хотя события его игровых дней на «Олд Траффорд» уже давно в прошлом, характер Ван Нистелроя не изменился. Он по-прежнему яркая личность, человек с высокими ожиданиями, которые можно было бы связать с бывшим игроком «МЮ» и «Реала», и он по-прежнему делает все по-своему.

    Стиль тренерской работы и прошлое Ван Нистелроя

    Когда Ван Нистелрой ушел с поста тренера «ПСВ Эйндховен» за день до финальной игры своего единственного сезона в 2022–23 годах, источники в Нидерландах сообщили ESPN, что это произошло потому, что он чувствовал, что его не поддерживает иерархия клуба.

    В Нидерландах появились сообщения о том, что несколько игроков жаловались руководству на тренерский стиль Ван Нистелроя и его тактику, хотя источники сообщили, что Коди Гакпо и Хави Симонс, два молодых игрока, выступавших под началом Ван Нистелроя в ПСВ, считают, что он оказал значительное влияние на их карьеру.

    Ван Нистелрой, Люк Де Йонг и Коди Гакпо

    ПСВ завершил единственный сезон Ван Нистелроя в качестве победителей Кубка Нидерландов и с местом в квалификации Лиги чемпионов в качестве команды, занявшей второе места в Эредивизи, уступив титул «Фейеноорду» Арне Слота. Источники сообщили, что из-за слабости защиты ПСВ Ван Нистелрой настроил свою команду на игру в контратакующем стиле — прагматичное решение по сравнению с его предпочтением более экспансивного стиля, основанного на реалиях игроков, находящихся в его распоряжении. Но, несмотря на его уверенность в себе и уверенность в собственном подходе, на своем тренерском пути Ван Нистелрой был одним из тех, кто был готов слушать и учиться у других.

    Он дважды работал вместе с более опытными тренерами, Гусом Хиддинком и Рональдом Куманом, в штабе сборной Нидерландов, а до того, как начать работу в молодежной команде ПСВ, где он работал с игроками до 17, до 19 лет и с дублерами, Ван Нистелрой провел год в стажировках, наблюдая и изучая тренировки в мадридском «Реале», «Боке Хуниорс» и «Ривер Плейте».

    Ван Нистелрой работал в тренерском штабе Кумана

    Он жесткий, амбициозный, целеустремленный и гораздо более суровый по характеру, чем последний великий игрок «МЮ» — Уле Гуннар Сульшер, — который занимал должность временного тренера. Возможно, Ван Нистелрой — это именно то, что нужно «МЮ» прямо сейчас. Но если нет, не ждите, что он будет делать что-то не так, как он хочет.

    Почему «МЮ» выбрал Ван Нистелроя

    Его переход в «МЮ» этим летом на должность помощника Тен Хага мог быть воспринят Ван Нистелроем как еще один шанс поучиться у более опытного тренера. Он предпочел этот пост возможности вернуться к работе главным тренером и возглавить «Бернли» после того, как Венсан Компани ушел в «Баварию» после вылета клуба из Премьер-лиги в прошлом сезоне.

    У Ван Нистелроя и Тен Хага не было предыдущего опыта работы друг с другом, и это было назначение, обусловленное новым футбольным руководством «МЮ», назначенным INEOS. И хотя Тен Хаг в то время положительно отзывался о назначении, возможно, также было ощущение, что «МЮ» брал Ван Нистелроя именно на ту роль, которую он сейчас занимает — надежную замену, если Тен Хаг снова потерпит неудачу.

    Руд Ван Нистелрой и Эрик Тен Хаг

    Теперь Ван Нистелрой должен работать с неэффективной командой, занимающей 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, перед домашним матчем в воскресенье против «Челси».

    Помогает то, что он уже завоевал уважение игроков, которые теперь должны называть его «боссом». Ранее в этом месяце сообщалось, что Ван Нистелрой проводит личные встречи с игроками и что он «выглядит и действует как главный тренер». Один источник сказал о Ван Нистелрое, что у него «есть аура».

    Это исходит из его игрового опыта, но также и из его личности. Тен Хаг считался прилежным, похожим на учителя человеком, в отличие от Ван Нистелроя, который обладает развязностью человека, достигшего вершины в своей профессии.

    Однако, тренерская карьера Ван Нистелроя была настолько короткой, что «МЮ» было бы трудно раскручивать версию, что они наняли его из-за его потенциала как следующего большого тренера. Главным преимуществом Ван Нистелроя был его статус звездного бывшего игрока и того, кто оставался очень популярным среди болельщиков клуба.

    Руд Ван Нистелрой

    И он любит восхищения фанатов. После ничьей 3:3 против «Порту» в Португалии в начале октября Ван Нистелрой был последним из игроков и штаба «МЮ», покидавшим поле, благодаря фанатов, поющих его имя. Благодарность болельщикам или выдаивание из них восхищения — выбирайте сами, в зависимости от вашей точки зрения.

    Большинство других помощников тренеров поспешили бы уйти, чтобы избежать обвинений в подрыве авторитета тренера, но Ван Нистелрой всегда делал все по-своему, и это был еще один пример этого.

    То же самое будет, когда он выберет свой состав и озвучит свою тактику. Если некоторым игрокам это не нравится, Ван Нистелрою все равно.

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    Может ли Ван Нистелрой что-то изменить?

    Это сложная часть. Если бы ситуацию в «МЮ» можно было быстро исправить, Тен Хаг все еще был бы у руля и готовился к домашним играм этой недели против «Лестера» (четвертый раунд Кубка лиги) в среду и «Челси» (Премьер-лига) в воскресенье. Но реальность такова, что «МЮ» в полном бардаке, и Ван Нистелрой должен каким-то образом найти способ повернуть удачу в свою сторону.

    В ПСВ Ван Нистелрой успешно разыграл карты, которые ему сдали, и сделать это в «МЮ» было бы хорошим началом. Если он применит тот же прагматичный подход, он будет использовать игроков на их лучших позициях, без сбивающих с толку выборов, сделанных Тен Хагом, таких как использование защитника Нуссаира Мазрауи в роли «десятки» против «Фенербахче» или то включение центрального полузащитника Мануэля Угарте в состав, то исключение из него.

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    • «Юнайтед» — это команда, которая теряет форму в последние 20 минут игры — это было проблемой на протяжении всего времени, пока Тен Хаг руководил манкунианцами — поэтому Ван Нистелрой должен будет поработать над физической формой команды, а также над уровнем их концентрации.

    Однако одна область, в которой Ван Нистелрой начнет с чистого листа, — это игроки. У нескольких звезд первой команды «Юнайтед» были сложные отношения с Тен Хагом, и это проявилось в их выступлениях на поле, но Ван Нистелрой у руля может использовать это чувство облегчения среди игроков, даже если оно продлится всего несколько игр.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш — два игрока, которые не выступили на ожидаемом уровне, поэтому, если Ван Нистелрой сможет заставить их играть хорошо, «Юнайтед» сможет вернуться в игру и снова начать побеждать.

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