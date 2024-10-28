Цифры вместо слов. Пять причин, по которым «МЮ» уволил Эрика тен Хага

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место. С момента образования Премьер-лиги в 1992 году они никогда не были ниже. За 38 матчей они пропустили на один гол больше, чем забили — также худший показатель для клуба в эпоху Премьер-лиги. Фактически, в последний раз, когда «Манчестер Юнайтед» показывал отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — в 1990 году, Премьер-лиги даже не существовало — мы все еще называли ее «Первым дивизионом».

Для команды с доходами выше, чем у всех, кроме четырех других команд в мире, «Юнайтед» почти пришлось активно стараться быть настолько плохими, чтобы повторить этот провал. А с новым миноритарным владельцем, миллиардером Джимом Рэтклиффом, который взял на себя управление футбольными операциями клуба, и Дэном Эшвортом (который помог перестроить национальную сборную Англии, «Брайтон» и «Ньюкасл»), возглавляющим новый фронт-офис, возможно, ожидалось седьмое, шестое или даже пятое место в этом сезоне.

Что ж, после девяти игр этого сезона «Юнайтед» находятся на 14-м месте. Они пропустили на три гола больше, чем забили, и они до сих пор даже не играли против «Ман Сити», «Арсенала» или «Челси». Это не совсем худший старт «МЮ» в истории — они были с показателем минус 3 в девяти играх в первом сезоне Эрика тен Хага; в 2019 году они набрали всего 10 очков в первом сезоне Уле Гуннара Сульшера.

В обеих этих других кампаниях «Юнайтед» в конечном итоге финишировали в первой четверке. Но хотя мы видели, как они оправлялись от подобных ситуаций раньше, мы никогда не видели, чтобы они были так плохи так долго. Теперь, когда они уволили главного тренера Тен Хага, давайте рассмотрим пять простых цифр, которые показывают, как клуб достиг нового минимума под его руководством, что привело к необходимости внести изменения.

Очки

Начнем с самого простого: очков за игру. База данных Stats Perform начинается с сезона 2008-09 для Премьер-лиги. С тех пор у «Манчестер Юнайтед» было шесть постоянных тренеров. Вот как их можно ранжировать по очкам за игру:

Среднее число очков за матч у тренеров «МЮ» ESPN

В течение сезона из 38 игр 1,7 очка за игру в среднем составляют около 65 очков.

В эпоху сезонов Премьер-лиги из 38 матчей команды сэра Алекса Фергюсона никогда не набирали меньше 75 очков; за два года Луи ван Гала 66 очков были их худшим результатом; за два полных сезона Жозе Моуринью никогда не опускался ниже 69; и минимальный показатель за весь сезон Уле Гуннара Сульшера составил 66.

После беспрецедентной серии успехов Фергюсона Дэвид Мойес занял его место, и в его единственный сезон команда в среднем набирала 1,7 очка за игру. Он был уволен после 34 матчей. Команды Тен Хага набирали очки почти с такой же скоростью — и он провел во главе «МЮ» 84 игры Премьер-лиги.

Пропущенные голы

В целом, самой большой проблемой эпохи Тен Хага было то, что «МЮ» позволял другим командам легко забивать голы. Вот как его защита выглядела по сравнению со всеми тренерами до него:

Среднее число пропущенных голов за матч ESPN

За последние пять сезонов Премьер-лиги в среднем команда, занимающая 10-е место, пропускала 50,4 гола за сезон. За два с лишним сезона Тен Хага в Премьер-лиге «МЮ» был немного хуже, с показателем 50,5 за 38 игр.

История того, почему защита была такой плохой, также довольно проста. При Тен Хаге они допускали больше ударов по своим воротам и удары были лучше, чем при любом из предыдущих пяти постоянных тренеров:

Количество и качество ударов по воротам «МЮ» при разных тренерах ESPN

Вдобавок ко всему, они допускали по 30 касаний соперника в штрафной площади за игру. Худшим показателем до Тен Хага было 21 касание, допущенное за игру в эпоху Сульшера.

Большинство тренеров вынуждены идти на компромисс в подходе к оборонительной стороне игры: допускать меньше ударов по своим воротам, защищаясь агрессивно, но пропускать более качественные удары в тех немногих случаях, когда агрессия не срабатывает.

Календарь и таблица АПЛ

Или: допускать кучу касаний в штрафной площади, но ограничивать качество моментов из-за того, сколько игроков отряжено в оборону.

При Тен Хаге защита «Юнайтед» имела все недостатки — и ни одного из преимуществ.

Забитые голы

Другой, более крупный компромисс — между обороной и атакой. Возможно, вы живете с дырявой обороной, потому что вы выдвигаете так много игроков вперед и забиваете так много голов.

Мы видим, как это происходит в реальном времени, в «Барселоне». Под руководством Ханси Флика они прессингуют очень высоко, живут на тонкой линии офсайда и пропускают довольно много голов, но забивают так много, что это не имеет значения. Вероятно, сейчас они лучшая команда в мире из-за рисков, на которые идут.

За исключением того, что при Тен Хаге неуклонное снижение оборонительных показателей не привело к реальному улучшению на другом конце поля:

Среднее количество забитых голов за матч ESPN

В первые два сезона Тен Хага «МЮ» в некоторой степени повезло финишировать так высоко. Согласно ожидаемым очкам — метрике, которая учитывает ожидаемую разницу голов для каждой отдельной игры и присуждает ожидаемое количество очков обеим командам — «Юнайтед» был шестыми в сезоне 2022-23 и 15-м в прошлом сезоне. Они, на самом деле, заняли третье место два сезона назад и восьмое в прошлом сезоне.

Единственная область, однако, где Тен Хагу не везло, — это нападение. Его команды забили 1,64 ожидаемых гола за игру — или чуть ниже совместного лучшего показателя в 1,65 как за последнюю эпоху Фергюсона, так и за все время правления Сульшера.

В этом сезоне, в частности, реализация «Юнайтед» была плохой. Разрыв между их ожидаемыми и фактическими голами является самым большим в Премьер-лиге за девять туров:

Голы минус ожидаемые голы ESPN

Но даже с учетом этого неудовлетворительного результата у «МЮ» все еще отрицательная разница ожидаемых голов в этом сезоне, а их ожидаемый общий результат по-прежнему ставит их на 10-е место.

То же самое происходит, если сравнивать с пятью тренерами «Манчестер Юнайтед» до Тен Хага:

Отношение ожидаемых голов к забитым ESPN

«МЮ» Тен Хага забил всего 50,7% ожидаемых голов в своих матчах. Другими словами, результат их средней игры определялся для обеих команд подбрасыванием монеты.

Прессинг

Когда «Манчестер Юнайтед» объявил, что нанимают Тен Хага из «Аякса», они назвали его тренером, «известным привлекательным, атакующим футболом своей команды». Во время своего первого предсезонного периода в клубе сам Тен Хаг сказал: «Мы хотим прессинговать, мы хотим прессинговать весь день и играть в проактивный футбол».

Два с лишним сезона, и этот прессинг так и не появился.

Мы можем количественно оценить намерение команды прессинговать, посмотрев на количество пропущенных ими пасов за защитное действие (PPDA), то есть количество пасов, которые команда пропускает за пределы своей защитной трети, прежде чем попытаться сделать подкат, перехват, совершить фол или заблокировать пас. Затем мы также можем посмотреть на процент пропущенных пасов соперника, чтобы увидеть, насколько эффективен прессинг на самом деле.

При Тен Хаге PPDA и число пропущенных пасов «Юнайтед» было выше, чем при любом из предыдущих пяти постоянных тренеров:

Количество пропущенных пасов за защитное действие ESPN

Это не идеальное сравнение, потому что PPDA и процент пропущенных пасов росли по всей лиге в течение выборки сезонов, которые мы рассматриваем. Но это также не является неточным. В девяти играх этого сезона PPDA «МЮ» занимает 15-е место в лиге, а восемь других команд допускают более низкий процент завершения передач.

Владение

Основная проблема эпохи Тен Хага была проста: они так и не нашли способ контролировать мяч. У каждого большого клуба в мире есть план, как получить мяч, как его сохранить и как использовать эти две вещи для создания сценариев во время игры, в которых они создают больше моментов, чем их соперники.

Хотя есть несколько примеров, когда клубы выигрывали много очков, не владея мячом — чемпионский «Лестер», мадридский «Атлетико» при Диего Симеоне, миланский «Интер» при Антонио Конте, «Монако», когда у них были все лучшие молодые игроки в мире в течение одного года — большинство современных команд добиваются устойчивого долгосрочного успеха, удерживая мяч подальше от своих соперников. Тен Хаг, безусловно, назывался тем тренером, который хотел делать именно это.

Вместо этого «Юнайтед» контролировал значительно меньшую долю владения мячом при Тен Хаге, чем при любом из пяти предыдущих постоянных тренеров клуба:

Процент владения мячом ESPN

Обычно самые успешные тренеры вырабатывают некое сплоченное чувство стиля со своей командой задолго до третьего года; есть некоторые легко идентифицируемые вещи, которые они пытаются делать, и некоторые очевидные вещи, которые они делают хорошо. Такие тренеры, как Юрген Клопп («Ливерпуль»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Микель Артета («Арсенал»), все сначала заставили свои команды играть определенным образом, прежде чем они начали играть этим определенным образом на элитном уровне.

Прогнозы и ставки на футбол

Не только результаты не были достигнуты в «МЮ», но и нет никаких доказательств того, что они вообще двигались в ту сторону, какой бы она ни была. Если и была какая-то стратегическая и стилистическая идея, над которой они работали, ее было невозможно увидеть. Они были абсолютно безнадежны без мяча и так и не нашли способа получать его при Тен Хаге.

Возможно, им повезет больше с новым парнем.