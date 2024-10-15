Приятные сюрпризы. Игрок-неожиданность этого сезона в каждом клубе АПЛ

«Арсенал»: Томас Парти

Легко забыть, насколько важен был Парти с тех пор, как он присоединился к «Арсеналу» в 2020 году. В первые несколько лет команда Микеля Артеты была намного лучше, когда он играл, и выглядела потерянной без него.

«Канониры» переросли необходимость обязательно иметь его на поле, в этом нет сомнений, но во время не отягощенного травмами начала сезона бывший полузащитник «Атлетико Мадрид» был очень стабилен и, возможно, на некоторое время оставит новичка Микеля Мерино вне стартового состава.

Его значимость снизилась, но он еженедельно получает оценку 7/10 за свою игру, что идеально для опорного полузащитника.

«Астон Вилла»: Юри Тилеманс

В это же время в прошлом году Тилеманс жаловался на недостаток игрового времени на «Вилла Парк» после того, как присоединился к команде Унаи Эмери в качестве свободного агента из «Лестера». Теперь бельгиец является одним из важнейших игроков Эмери.

Часто критикуемый за отсутствие скорости в середине поля, Тилеманс не показал никаких слабостей в этом сезоне и безупречно занял место, освобожденное Дугласом Луисом.

Юри Тилеманс globallookpress.com

Джон Дуран и Морган Роджерс, очевидно, заслуживают почетного упоминания. Когда стало известно об интересе «Челси» к Дурану, это удивляло, но теперь все обрело смысл, в то время как Роджерс играет на уровне, о котором никто и не подозревал за пределами «Астон Виллы».

«Борнмут»: Антуан Семеньо

Не будет ли слишком грубо сказать, что Семеньо был просто очередным нападающим клуба середины таблицы в прошлом сезоне? Вероятно, нет. В первых семи матчах сезона 2024/25 он доказал, что он больше, чем просто такой игрок. Мы считаем, что большие клубы Премьер-лиги будут пристально следить за ним.

«Брентфорд»: Миккель Дамсгор

Брайан Мбеумо, забивший шесть голов в семи матчах, вероятно, больше впечатляет, чем удивляет. Мы все знали о его талантах перед началом сезона.

В Интернете есть футбольный сайт, и мы проверили его, чтобы узнать, какой игрок «Брентфорда» получил самый высокий рейтинг в этом сезоне — Дамсгор был там третьим, и мы доверяем его мнению.

«Брайтон»: Карлос Балеба

По общему признанию, пять голов Дэнни Уэлбека в семи матчах лиги довольно удивительны. Но это Дэнни Уэлбек. Он всегда был великолепен.

Карлос Балеба globallookpress.com

Балеба просто больше нас удивил. Он обошелся «Брайтону» более чем в 20 миллионов фунтов стерлингов, чего, похоже, никто не осознает. Ему всего 20 лет, чего, похоже, никто не осознает. «Брайтон», похоже снова провернул свой трюк.

«Челси»: Джейдон Санчо

Да, футболист стоимостью 72 миллиона фунтов стерлингов хорош в футболе. Кто бы мог подумать? Пребывание Санчо в «Манчестер Юнайтед» было более чем жалким и привело к тому, что его списали со счетов.

Всегда было подозрение, что это был случай правильного игрока в неправильном клубе, поскольку он не оправдал ожиданий на «Олд Траффорд», а теперь он в клубе, где его любят, играет регулярно, и в осмысленной атакующей схеме 24-летний игрок процветает.

Прогнозы и ставки на АПЛ

«Манчестер Юнайтед» делает все возможное, чтобы гробить игроков, хотят они этого или нет. К счастью для «Челси», в Санчо много жизни.

«Кристал Пэлас»: Максанс Лакруа

«Пэлас» были абсолютным шлаком в этом сезоне. У них ноль побед и три ничьи в первых семи матчах, что является поразительным результатом, учитывая, как они завершили кампанию 2023/24 под руководством Оливера Гласнера.

Максанс Лакруа globallookpress.com

Одним из ярких моментов стал новичок Лакруа, который перешел в клуб из «Вольфсбурга» летом. В четырех стартах Премьер-лиги француз сделал два выноса с линии и выглядит комфортно рядом с Марком Гэи, которому все еще будет не хватать своего приятеля Йоакима Андерсена.

«Эвертон»: Джеймс Гарнер

Дуайт Макнил был блестящ, что, мы бы сказали, не стало сюрпризом. Однако то, что Гарнер — надежный правый защитник, удивляет. Он играл на этой позиции за молодежную сборную Англии под руководством Ли Карсли, но то, что он делает это на высоком уровне в АПЛ, заслуживает признания.

Календарь и таблица АПЛ

«Фулхэм»: Рауль Хименес

Можно простить вас за то, что вы считаете, что Хименес уже закончил играть на высшем уровне. Он забил гол в каждом из своих четырех стартов в сезоне 24/25, поразив ворота «Вест Хэма», «Ньюкасла» и «Ноттингем Фореста», а также отдав лучшую голевую передачу всех времен в матче с «Ман Сити».

«Ипсвич»: Лиам Делап

Уже четыре гола? Очень хорошо. Некоторые определенно предвидели это, но точно не мы. Надеемся, звездное начало сезона Делапа может вылиться в несколько побед, потому что возвращение в высший дивизион для «Ипсвича» пока что было невеселым.

«Лестер»: Уилфред Ндиди

Ндиди был трансферной целью для всех крупных клубов, когда «Лестер» под руководством Брендана Роджерса угрожал поменять состав «большой шестерки». Его акции резко упали в год, когда «лисы» вылетели в низшую лигу, и то, что игрок остался с ними в Чемпионшипе, было самым сильным признаком того, что он никогда не пойдет на повышение.

27-летний нигериец великолепно проявил себя с момента возвращения «Лестера» в высшую лигу, отдав четыре результативные передачи и показывая надежную и уверенную игру, в частности, в матчах против «Тоттенхэма» и «Эвертона».

Уилфред Ндиди globallookpress.com

До того, как стало известно, что Ндиди всего 27 лет, мы думали, что у него нет шансов уйти с «Кинг Пауэр». На самом деле это все еще может произойти. Это не будет «Арсенал» или «Ливерпуль», как предполагали старые слухи, но мы можем увидеть, что переход произойдет в 2025 году. Мы просто не можем поверить, что ему не 32.

«Ливерпуль»: Райан Гравенберх

В Премьер-лиге не было более стремительного и значимого взлета, чем у Гравенберха в «Ливерпуле». Арне Слот сделал его ключевым игроком и сердцем полузащиты «красных». Тренер пытался заполучить Мартина Зубименди, из-за чего все могло сложиться иначе, но он не смог, и бывший юниор «Аякса» был великолепен на этой позиции.

Гравенберх был одним из самых многообещающих молодых игроков в мире в «Аяксе» и присоединился к «Баварии» с большими надеждами. Он почти не играл и ушел в «Ливерпуль» примерно за 35 млн фунтов стерлингов. Опять же, он почти не играл в своем первом сезоне на «Энфилде», заставляя людей забыть, насколько он хорош. Нам всем напоминают об этом в сезоне 24/25.

«Манчестер Сити»: Матео Ковачич

Легко остаться незамеченным, когда ты такой игрок, как Ковачич, и когда ты играешь в той же полузащите, что и Родри с Кевином Де Брёйне.

Матео Ковачич globallookpress.com

Как и многие игроки в этом списке, Ковачич не совсем недооценен, но о том, как безупречно он заменяет Родри, следует говорить больше. Что за игрок и какую карьеру он сделал.

«Манчестер Юнайтед»: Джонни Эванс

Было крайне заманчиво написать «никого нет», потому что «МЮ» был постыдно плох. Эванс начал одну игру в стартовом составе и был назван игроком матча, поскольку его команда впервые за три матча отыграла на ноль. Этого для нас достаточно.

«Ньюкасл»: Дэн Берн

Болельщики «Ньюкасла» могут быть очень суровы к своим игрокам, и Берн — тот, кого много критиковали. Общее мнение таково, что он недостаточно хорош для того уровня, на котором «Ньюкасл» хочет быть, и в роли левого защитника, это, безусловно, так. Но как центральный защитник? Он определенно достаточно хорош, чтобы заменить травмированного Свена Ботмана.

Начало кампании Берна было довольно уверенным и стабильным. Еще один удивительный игрок, несомненно, Харви Барнс, у которого три гола и результативная передача в сезоне 24/25.

Дэн Берн globallookpress.com

«Ноттингем Форест»: Крис Вуд

Можем ли мы все еще удивляться тому, что Вуд забивает голы в Премьер-лиге? Наверное, нет. Тем не менее, мы можем. У него четыре гола, все из которых были забиты в разных играх, и все они были сыграны вничью.

«Саутгемптон»: Тайлер Диблинг

У нас здесь есть только один вариант «никого нет», и это не «Саутгемптон» или «МЮ». Причина, по которой мы выбрали Диблинга, заключается в том, что он появился из ниоткуда и выглядел очень хорошо в очень плохой команде.

«Тоттенхэм»: Бреннан Джонсон

Никто не считал Джонсона плохим игроком, но его результативность в этом сезоне определенно удивила нас всех. Он забивал в шести матчах подряд! Черт возьми, это гениально.

«Вест Хэм»: Томаш Соучек

Болельщики «Вест Хэма» списали Соучека со счетов еще до начала сезона, но мы видим проблески его знаменитой голевой формы, которую он показывал во время карантинного периода пандемии Covid. Он по-прежнему ограниченный игрок, но хорошо отреагировал на подписания, сделанные новым главным тренером Юленом Лопетеги.

Карлос Солер и Гвидо Родригес пришли через год после прихода Эдсона Альвареса, но из всех четырех игроков Соучек уверенно был лучшим в этом сезоне.

Томаш Соучек globallookpress.com

«Вулверхэмптон»: никого нет

Никто не был хорош, не говоря уже о том, чтобы быть на удивление хорошим. Можно, пожалуй, привести аргумент в пользу Матеуса Куньи, но он не выступил на более высоком уровне, чем кто-либо ожидал от него. «Волкам» нужно уже привести себя в порядок.