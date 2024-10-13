Ямаль и его команда. Лучшие игроки в пяти топ-лигах Европы прямо сейчас

Прошлый сезон был годом прорыва для Ямаля, который продолжает становиться все лучше. Все сомнения относительно его способностей развеялись на Евро-2024, когда он блистал за сборную Испании на пути к завоеванию трофея, побивая рекорды по пути.

И он продолжил в том же духе в этом сезоне. Молодой испанец принял непосредственное участие в девяти голах в Ла Лиге в этом сезоне, и только четыре игрока непосредственно участвовали в большем количестве голов в пяти лучших лигах Европы.

Двое из этих игроков присоединяются к Ямалю в команде сезона Squawka из пяти лучших лиг Европы. Это состав, в котором доминируют команды Премьер-лиги и Ла Лиги, и только три игрока приехали из-за пределов этих двух лиг. Однако у Премьер-лиги есть преимущество: пять игроков против трех в Ла Лиге.

Squawka использовала свой рейтинг, чтобы определить 11 вариантов, основанных на лидировании по статистическим показателям, соответствующим их позициям. Издание также добавило еще 11 дублеров в качестве почетных упоминаний.

Голкипер: Петер Гулачи («РБ Лейпциг»)

Рейтинг игрока: 93%

Петер Гулачи globallookpress.com

Лучшим вратарем в этом сезоне пока что является Петер Гулачи. Голкипер «РБ Лейпциг» уже трижды в этом сезоне попадал в команду недели Бундеслиги по версии журнала Kicker, сохранив свои ворота «сухими» в пяти из шести матчей. Гулачи в среднем предотвратил 0,54 гола за 90 минут в Бундеслиге и отразил 3,83 удара за 90 минут, причем 3 из них были пробиты из пределов штрафной. Венгр также пропустил всего два гола — в победе со счетом 3:2 над леверкузенским «Байером».

Календарь и таблица Бундеслиги

Почетное упоминание: Давид де Хеа (91%) — недавно попавший в заголовки новостей за отражение двух пенальти в одной игре, бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» также в среднем делал 4,25 сэйва за 90 минут за «Фиорентину».

Правый защитник: Ашраф Хакими («Пари Сен-Жермен»)

Рейтинг игрока: 83%

Ашраф Хакими globallookpress.com

Переходя к защите, Ашраф Хакими был выдающимся правым защитником, если судить по статистике. Он сыграл в шести из семи игр «ПСЖ» в Лиге 1, где они пока находятся на вершине таблицы. За это время марокканец в среднем записывал на свой счет 0,17 голов за 90 минут и делал 0,34 преднамеренных голевых передач. Хотя все голевые передачи учитываются, преднамеренная голевая передача должна быть лучшим барометром креативности игрока.

Вдобавок к этому, Хакими создал 1,01 больших моментов за 90 минут в лиге в этом сезоне, что больше, чем любой защитник, сыгравший не менее 315 минут в одной из пяти лучших лиг Европы. В защите Хакими в среднем выигрывал 1,69 отборов и проигрывал только 0,34 единоборств.

Календарь и таблица Лиги 1

Почетное упоминание: Джованни Ди Лоренцо (78%) — итальянец помог сохранить 0,57 «сухих» матчей за 90 минут в Серии А за «Наполи» в этом сезоне, получив 2,43 удара в створ, пока Ди Лоренцо был на поле.

Центральный защитник: Эдер Милитао («Реал» Мадрид)

Рейтинг игрока: 81%

Эдер Милитао globallookpress.com

Наш первый визит в Ла Лигу приходится на центрального защитника «Реала», и одного из лучших в лице Эдера Милитао. Бразилец был скалой в обороне для мадридцев, с 0,49 пропущенными голами за 90 минут и 0,99 заблокированными ударами. Он также выигрывал 1,49 отборов за 90 минут. Однако Милитао не просто защищает, он является ключом к тому, чтобы «Реал» сохранял владение мячом. В этом сезоне Ла Лиги он удерживает мяч на уровне 89,99% и успешно завершает 4,81 паса за 90 минут.

Календарь и таблица испанской Примеры

Почетное упоминание: Диогу Лейте (77%) — центральный защитник «Унион Берлин» выигрывает 1,83 отбора за 90 минут и делает 0,33 перехвата в штрафной за 90 минут в Бундеслиге в этом сезоне.

Центральный защитник: Ян Пол ван Хекке («Брайтон»)

Рейтинг игрока: 79%

Ян Пол ван Хекке globallookpress.com

Ян Пол ван Хекке был ключевым звеном обороны «Брайтона» в Премьер-лиге в этом сезоне. Голландец помог сохранить 0,4 сухих матча и пропустил всего 0,8 гола за 90 минут под руководством Фабиана Хюрцелера. Ван Хекке — еще один ключевой распасовщик с показателем удержания мяча 92,09% и 5,4 завершенных длинных паса за 90 минут. Недавно он выбыл из строя на шесть недель из-за травмы, что станет ударом для «Брайтона».

Календарь и таблица АПЛ

Почетное упоминание: Бремер (76%) — Бремер выбыл из игры до конца сезона из-за травмы, но «Ювентус» не пропустил ни одного гола с ним на поле, а его показатель удержания мяча составил 92,61%.

Статистика Хакими и Ван Хеке squawka.com

Левый защитник: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»)

Рейтинг игрока: 78%

Йошко Гвардиол globallookpress.com

Йошко Гвардиол преуспевает в роли левого защитника в «Ман Сити», а Пеп Гвардиола гораздо больше вовлекает своего игрока в игру с мячом. Для левого защитника Гвардиол совершил впечатляющие 3,4 касания в штрафной соперника и нанес 0,77 ударов в створ за 90 минут. Он также выполнил 50% своих навесов с игры, что в целом является хорошим результатом. В защите хорват проиграл всего 0,31 единоборств за 90 минут, при этом получив 2,47 ударов в створ, находясь на поле.

Прогнозы и ставки на футбол

Почетное упоминание: Давид Раум (73%) — защитник «РБ Лейпцига» выполнил 2,4 передачи за 90 минут в этом сезоне, войдя в пятерку лучших среди защитников в пяти ведущих лигах Европы.

Центральный полузащитник: Федерико Вальверде («Реал» Мадрид)

Рейтинг игрока: 78%

Федерико Вальверде globallookpress.com

Федерико Вальверде годами оставался незамеченным в «Реале», но люди наконец-то начали осознавать его уровень. В этом сезоне у уругвайца показатель удержания мяча в Ла Лиге составляет 90,57%, что кажется обязательным для такой команды, как «сливочные». Он успешно выполнил 7,87 передач в последнюю треть поля и имеет точность передач в открытой игре 92,23%. В обороне Вальверде внес свой вклад, совершив 2,17 перехватов, сохранив мяч.

Все футбольные трансферы

Почетное упоминание: Андре-Франк Замбо-Ангисса (72%) — полузащитник «Наполи» в этом сезоне в среднем делал 2,29 перехватов, сохранив мяч, помогая своей команде занять лидирующие позиции в Серии А .

Центральный полузащитник: Райан Гравенберх («Ливерпуль»)

Рейтинг игрока: 76%

Райан Гравенберх globallookpress.com

Райан Гравенберх — словно новый человек под руководством Арне Слота. Голландский полузащитник наконец-то нашел свой ритм после медленного первого сезона в «Ливерпуле». И это очень легко увидеть. Гравенберх был частью команды, которая пропустила всего 0,29 голов за 90 минут в Премьер-лиге, сохранив ворота сухими в пяти матчах. Сам он выиграл 1,72 отбора за 90 минут и имеет показатель удержания мяча 88,42%. Точность паса Гравенберха в открытой игре, составляющую 89,34%, также не следует игнорировать.

«Каждый игрок индивидуален, и, честно говоря, мне нравится период адаптации. Я, конечно, не привык к Премьер-лиге, и я мало играл до того, как пришел сюда, но у меня было время адаптироваться, и мне это было действительно нужно», — рассказал Гравенберх веб-сайту «Ливерпуля» о своем пребывании в клубе до сих пор.

«Может потребоваться время, чтобы выстроить отношения на поле, и, как я уже сказал, каждый игрок индивидуален. Я думаю, если вы много тренируетесь с товарищами по команде, вы быстрее адаптируетесь к ним и к лиге».

Почетное упоминание: Мартин Зубименди (74%) — игрок, за которым «Ливерпуль» гонялся летом, Зубименди выполнил 7,76 передач в последнюю треть за 90 минут в этом сезоне и имеет показатель успешности дриблинга 85,71%.

Статистика Вальверде и Гравенберха squawka.com

Правый вингер: Усман Дембеле («Пари Сен-Жермен»)

Рейтинг игрока: 86%

Усман Дембеле globallookpress.com

Усман Дембеле может быть разочаровывающим игроком, но его статистика очень хороша в Лиге 1 в этом сезоне. Француз в среднем записал на свой счет 0,83 гола и 0,83 преднамеренных голевых передач за 90 минут за «ПСЖ», поскольку они остаются непобедимыми после семи матчей. У него было 10 касаний в штрафной соперника за 90 минут и 2,71 удара в створ. Дембеле столь же креативен, создав 1,04 больших шанса при показателе ожидаемых ассистов (xA) 0,48 за 90 минут. Ему просто нужно разобраться с проблемами при помощи тренера Луиса Энрике.

Почетное упоминание: Майкл Олисе (84%) — бывший игрок «Кристал Пэлас» очень хорошо начал свою карьеру в мюнхенской «Баварии», забивая 0,87 голов и делая 0,43 преднамеренных голевых передач за 90 минут.

Плеймейкер: Коул Палмер («Челси»)

Рейтинг игрока: 87%

Коул Палмер globallookpress.com

Коул Палмер продолжает успешно выступать после своего превосходного первого сезона в «Челси». Полузащитник, недавно названный игроком года в Англии, принял непосредственное участие в большем количестве голов, чем любой другой игрок Премьер-лиги в этом сезоне. В среднем он забивает 0,91 гола за 90 минут, имеет 0,52 xG без пенальти в створ, превосходя свой xG на 0,42. Палмер также наносил в среднем 1,66 ударов в створ ворот, будучи основным игроком «Челси» в атаке. Но Палмер так же креативен, с 0,6 преднамеренными передачами и 1,21 большими моментами за 90 минут.

Почетное упоминание: Джовани Ло Чельсо (85%) — бывший полузащитник «Тоттенхэма» имеет 9,8 выходов в штрафную за 90 минут за «Бетис» в Ла Лиге в этом сезоне, с 1,37 выигранными владениями в атакующей трети.

Левый вингер: Ламин Ямаль («Барселона»)

Рейтинг игрока: 91%

Ламин Ямаль globallookpress.com

Звезда команды, нет ни одного полевого игрока с более высоким рейтингом на своей позиции, чем Ламин Ямаль в этом сезоне. Хотя он и играет на правом фланге, Ямал провел целых 11 минут на левом, что мы и используем для создания звездной атаки. Ему всего 17, но в этом сезоне испанец был динамичен в составе «Барселоны», забивая 0,5 гола и отдавая 0,5 умышленных голевых передач за 90 минут.

Он создавал 1,12 больших моментов за 90 минут и совершил 6,99 касаний в штрафной площади соперника. Но Ямаль также играет важную роль в том, чтобы «Барселона» возвращала владение мячом высоко на поле, выиграв 1,37 владения в атакующей трети. Он также, кажется, является своим самым большим критиком. Ямаль недавно был заменен Ханси Фликом в победном матче «Барселоны» с «Алавесом» и выглядел явно расстроенным. Но позже испанец признался, что он был расстроен не решением, а своей собственной игрой.

«Это было больше огорчением, чем злость, потому что я был недоволен своей игрой», — сказал он репортерам. «Я думаю, что мог бы сыграть лучше. Я многого требую от себя, и это та линия, которой я должен следовать, чтобы на 100% выкладываться во время игры».

Почетное упоминание: Рафинья (83%) — бразилец — еще один игрок «Барселоны», который блистает в этом сезоне, забивая 0,6 гола и делая 0,48 преднамеренных ассиста за 90 минут в Ла Лиге.

Статистика Ямаля, Дембеле и Холанна squawka.com

Центрфорвард: Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»)

Рейтинг игрока: 84%

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Иногда Эрлинг Холанн может остаться незамеченным статистически, проводя так мало времени с мячом. Но когда он с мячом, Холанн — лучший нападающий. Несмотря на небольшое количество касаний в целом, Холанн все еще делает в среднем 8,16 касаний в штрафной соперника за 90 минут в Премьер-лиге в этом сезоне. Конечно, он также забивает 1,43 гола за 90 минут с 3,29 ударов в створ. Норвежец в первую очередь представляет угрозу с игры, имея 0,82 xG без пенальти за 90 минут и превосходя ожидаемый xG на 0,58 за 90 минут.

Почетное упоминание: Гарри Кейн (82%) — Гарри Кейн столь же креативен, сколь и смертоносен у ворот, имея 0,89 голов за 90 минут, 0,71 преднамеренных голевых передач и 0,54 созданных больших моментов.