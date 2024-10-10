Катастрофический «МЮ», забивной Джонсон и еще 8 сюрпризов на старте сезона АПЛ

В этом сезоне нас удивило довольно много вещей. Часто это потому, что мы не уделяли им достаточно внимания летом, так что потом приходилось удивляться: «Что? Росс Баркли теперь играет за "Виллу"?».

Часто это также потому, что мы отказываемся извлекать уроки из прошлого. Во многих случаях мы сами виноваты, что эти вещи нас удивили.. А в некоторых случаях мы должны удивляться, что мы еще этому удивляемся.

Но наверняка никто не думал, что «Кистал Пэлас» будет так паршив в этот раз после того, как закончился прошлый сезон?

«Шпоры» остаются до глупости упрямыми «Шпорами»

Или, точнее, Эндж остается таким упрямым Энджем. Во многом тут мы сами виноваты.. Доказательства того, что мы никогда не учимся на своих ошибках, а пора бы уже.

Но мы не говорим, что всерьез думали, что «Шпоры» внезапно станут разумными или даже начнут хорошо играть. Просто мы действительно не думали, что Большой План Большого Энджа Постекоглу на его второй сезон — сезон, в котором, как вы помните, он всегда что-то выигрывает — заключался в том, чтобы еще больше упорствовать в абсолютной и чистейшей глупости.

Они начали сезон так, как и собирались, профукав два очка, при том что абсурдно и абсолютно доминировали в Лестере в первом туре, прежде чем умудриться проиграть игру, в которой они доминировали, против «Ньюкасла», который так и не переключил скорость со второй передачи.

Они сыграли буквально самую глупую игру из возможных против «Арсенала», а затем продемонстрировали то, что — на данный момент — является их венцом славы в Брайтоне, поведя со счетом 2:0, а затем упустив преимущество и проиграв в череде оборонительных недоразумений, промахов и катастроф.

Конечно, «Шпоры» есть «Шпоры», и поражение от «Брайтона» на самом деле произошло в конце самой неубедительной серии из пяти побед в мире, включая победу со счетом 2:1 над «Ковентри», которая потребовала двух голов в последние пять минут, победу над «Брентфордом», после того как они пропустили в течение первых 25 секунд, пару неоправданно неуверенных побед в Лиге Европы над «Карабахом» и «Ференцварошем», а также ту идиотскую крупную победу при помощи «МЮ» на «Олд Траффорд» (подробнее об этом позже).

Таков путь «Шпор». Бредово выигрывают, бредово проигрывают, и все та же бредятина, когда играют вничью. Просто крайне несерьезный футбольный клуб.

Однако на этот раз мы усвоили урок. Было бы легко сказать, что тренер, проигравший 2:3 после того, как его команда вела 2:0, и заявляющий, что он не верит в концепцию замен, было бы непревзойденным пиком (или спадом, если хотите) в ставках на идиотизм. Вы больше нас не обманете, «Шпоры». Мы знаем, что вы собираетесь поднять ставки еще выше (ниже). Мы не можем дождаться вашего следующего хода.

Бреннан Джонсон забивает в шести играх подряд

Мы не чувствуем себя особенно плохо из-за этого. Абсолютно ничего в адекватном, но слегка разочаровывающем первом сезоне Джонсона в «Шпорах» — или, по сути, в его первых нескольких играх этой кампании — не указывало на то, что этот парень собирается сделать что-то подобное. Он забил пять голов в 40 с лишним играх «Шпор» до своей серии из шести голов, повторившей успехи Гарри Кейна.

Бреннан Джонсон globallookpress.com

Если у вас это было на вашей футбольной карточке бинго сезона 2024/25, то вам повезло. И это результативная серия, конечно, которая появилась после того, как он удалил аккаунты в социальныхе сетях. Этого почти достаточно, чтобы заставить нас задуматься о том, чтобы отказаться от споров с идиотами и объяснений шуток людям в твиттере. Почти.

«Манчестер Юнайтед» — настолько дерьмов

Опять же, не то чтобы мы думали, что они будут особенно хороши. Или что они приняли правильное решение, оставив Эрика Тен Хага. Просто мы не думали, что они будут настолько ужасающе плохи.

Дело в том, что в «Плохом Юнайтед» есть торжественное одиночество, которое действительно разрывает сердце. Например, в «Плохих Шпорах» все более беззаботно, не так ли? В их бедственном положении есть элемент фарса. Комедия, которая нам всем может понравиться.

«Плохой Юнайтед» — это просто гораздо, гораздо более суровое зрелище. В «Плохом Юнайтед» нет ничего веселого. Конечно, там есть повод для мрачного злорадства для всех тех, кто вырос в 90-х, но их футбол не до смешного плох, он просто плох. Безрадостно плох. Бездушно плох. Очень, очень плох. Не совпадение, что единственная реально смехотворная игра в унылом сером никчемном сезоне «Юнайтед» была против «Шпор».

Тренер, очевидно, совершенно потерял берега, его мозг медленно тает в его блестящей голове, как это часто бывает с судьбами тренеров, подвергающихся таким опасным уровням существования в положении осажденной крепости.

Маттейс Де Лигт globallookpress.com

Мы пытаемся избежать тропа «Эй, мы тут вообще-то про "МЮ" говорим!», но в то же время нет смысла притворяться, что это обычный футбольный клуб с обычными мечтами и стремлениями. Это, по сути, не совсем тот футбольный клуб, где можно указать на нулевую ничью с «Кристал Пэласом» как на доказательство того, что дела идут на лад, и ожидать, что вас будут воспринимать всерьез. Это не тот футбольный клуб, где вы, как тренер, можете отправиться на выезде к «Астон Вилле» и подумать: «Если я просто смогу увезти отсюда нулевую ничью, это даст мне передышку еще на две недели».

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» идет 14-м после 7 туров, что плохо, но это даже не худшее число. Пять забитых голов — три из них в матче с «Саутгемптоном», которые, следовательно, едва ли считаются. Они достигли стадии, когда они даже не выглядят как большая команда, которая испытывает небольшие проблемы, как, скажем, выглядит «Челси», когда у них одна из их черных полос. Они просто выглядят как плохая команда, играющая в плохой футбол.

И им даже еще не приходилось играть ни с одной из двух хороших команд.

«Челси» — настолько хорош

Нам вообще не понравилась смена Почеттино на Мареску на тренерском мостике, и мы решили, что даже если все в итоге и получится хорошо, это в лучшем случае обречет «Челси» на еще один медленный старт, пока другой новый — и гораздо менее опытный на этом уровне — тренер не разберется с бессмысленным раздутым составом, собранным настоящими безумцами.

Назначение на стартовый тур матча против «Манчестер Сити» также предоставило достаточно возможностей для определяющего сезон конфуза на самом первом же препятствии. Ничто из этого не предвещало ничего хорошего для «Челси», когда сезон начался.

Они должным образом проиграли «Сити», но сделали это без стыда, что, возможно, было важнее, чем кто-либо осознавал в то время. Это было поражение со счетом 0:2, конечно, но были обнадеживающие признаки. Некоторый проблеск сплоченности, всего лишь намек на план. Капля организации.

И это подтвердилось. «Челси» с тех пор не проигрывал, и хотя все было не совсем гладко, с домашними ничьими с «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест», ставшими источниками небольшого разочарования, они также разгромили некоторых дурней в отличном стиле и сейчас выглядят гораздо предпочтительнее, чем «Шпоры» или «Юнайтед», в роли команды, претендующей на то, чтобы серьезно побороться за место в четверке лучших.

Все футбольные трансферы

Конечно, это самое меньшее, что должен делать клуб со статусом и расходами «Челси», но это планка, которую они не могут преодолеть уже некоторое время.

Мгновенная адаптация «Ливерпуля» к Слот-боллу

Нужно признать, мы думали, что «Ливерпуль» может провести один из своих сомнительных сезонов. Даже если бы Юрген Клопп все еще был тренером, недавняя тенденция подскажет вам, что это должен был быть один из тех сезонов, через которые они иногда проходят, прежде чем перегруппироваться и снова пойти на взлет, если можно так выразиться.

Но нет, они начали сезон как скорый поезд. Арне Слот заслуживает большой похвалы за то, как он хитроумно стремится к эволюции команды, а не к революционным переменам, не разрушая все, а настраивая и осторожно направляя тяжелую машину Клоппа к чему-то более похожему на более контролируемый бренд «Слот-болла».

Это было, очевидно, правильным решением, но вам не нужно слишком далеко искать в этой лиге, чтобы найти тренеров, чье эго просто не позволит ничего столь безвкусного, как адаптация своей философии к ситуации или игрокам, имеющимся под рукой.

Слот столкнулся с тем, что по определению является необычной ситуацией для нового тренера. Он попал в среду, которая работала идеально. В команду, которая была идеально настроенной. В девяти случаях из десяти сам факт смены тренера означает, что что-то пошло не так. Во многих отношениях это намного проще. Это дает вам больше возможностей изменить что-то в соответствии с вашим образом мышления и больше времени для того, чтобы эти изменения закрепились.

Когда вы приходите в клуб, где все уже работало довольно хорошо, у вас просто нет этого льготного периода. Но Слот справился превосходно.

Все, что мы сказали, это то, что нам, вероятно, следовало бы как следует посмотреть на их календарь в начале сезона и понять, что у них было значительное преимущество, поскольку им разрешили начать свою кампанию исключительно против недавно вышедших в высшую лигу команд, таких как «Ипсвич», и безнадежных отстающих, таких как «Вулверхэмптон» или «Манчестер Юнайтед».

Кто знает, какую каверзу задумал ехидный компьютер, когда дал «Ливерпулю» стартовый отрезок из семи игр, в котором не было ни одной команды из первой семерки прошлого сезона, но нельзя игнорировать, насколько щадящим было это начало сезона.

Однако мерсисайдцы кажутся командой, которая оправдывает свою репутацию. Они, возможно, не являются претендентами на титул, как предполагает текущая таблица, но мы не думаем, что их преимущество обманчиво, как может показаться из их стартового списка матчей. Это очень хорошая команда, у которой был легкий старт, а не легкий старт сделал их очень хорошей командой. Мы так думаем.

Прогнозы и ставки на футбол

Все еще есть много причин для осторожности, но за исключением этого фиаско с «Ноттингем Форест», у «Ливерпуля» пока все гладко, как шелк.

«Кристал Пэлас» возвращается к привычному отстойному состоянию

Послушайте, разве мы думали, что они сохранят форму «19 очков из 21 возможных в последних матчах», с которой они закончили прошлый сезон? Нет, мы не думали. Но мы абсолютно уверены, что они и Оливер Гласнер были на пути к чему-то действительно захватывающему, и что они останутся, по крайней мере, довольно хорошей командой..

Эдди Нкетия globallookpress.com

Мы определенно не причисляли их к группе команд, которые, как мы думали, все еще могут остаться без побед после семи игр. Мы, конечно, не ожидали, что Гласнер начнет войдет в соревнование «кого из тренеров раньше уволят» в Премьер-лиге; как только пара очевидных неудачников уйдет, не исключено, что вскоре он может стать фаворитом, если дела не начнут быстро налаживаться после перерыва.

Да, лето было очень сложным. Майкла Олисе адекватно не заменили, да и не могли заменить, в то время как трансферная сага Марка Гэхи была досадной, а Эберечи Эзе все еще не вернул боевую форму, после невыразительного лета в Англии и слухов о его возможном уходе.

«Арсенал» в третий раз навязывает борьбу «Сити»

Мы думали, что «Арсенал» снова будет хорош, это очевидно. Мы были почти уверены, что их никто не обойдет. Но мы на самом деле не ожидали, что они в третий раз пойдут ноздря в ноздрю с «Сити».

Просто потому, что такого никогда не было. Мы уже говорили об этом раньше, но даже самые лучшие команды «Ливерпуля» под руководством Клоппа на пике карьеры, с сияющей улыбкой и широко открытыми глазами, не могли поддерживать почти невозможный темп, который требуется для того, чтобы сравняться с «Сити» в третьей кампании подряд.

У «Арсенала» таких проблем нет, они с радостью продолжили с того места, на котором остановились, одерживая победу за победой и, что особенно важно, сохраняя новообретенную в прошлом сезоне способность противостоять «Сити» в очных поединках.

Окажется ли это достаточным, чтобы на самом деле сделать последний шаг и завоевать титул, все еще остается под вопросом, и им пришлось копать немного глубже, чем можно было бы считать оптимальным, в паре домашних игр с пенальти против «Лестера» и «Саутгемптона», но «Сити» тоже не испытывал недостатка в такого рода драме.

Уйма времени, чтобы все это снова изменилось, и мы все знаем, что команды Пепа Гвардиолы, как правило, становятся все сильнее и сильнее по ходу сезона, но сейчас это больше похоже на то, что «Сити» изо всех сил пытается угнаться за «Арсеналом», чем наоборот.

Выездная форма «Ноттингем Форест»

В настоящее время они занимают третье место в выездной таблице, уступая только безупречным показателям «Ливерпуля» и «Челси».

Они подошли к этому в самом типичном для «Ноттингем Форест» стиле, который только можно себе представить, по-прежнему безрассудно разбазаривая очки налево и направо, но тем не менее они, несомненно, провели впечатляющий старт сезона. Дома или на выезде, они отставали всего в двух играх за весь сезон, в то время как только «Большая Двойка» проиграла меньше игр, чем команда, которая провела прошлый сезон, борясь за выживание и страдая из-за вычета очков.

Однако 80% очков в сезоне, набранные вдали от дома выглядят определенно странно. Обе их победы были одержаны на выезде, одна из них на «Энфилде», а также они набрали очки в матчах против «Брайтона» и «Челси».

Они, по-видимому, по какой-то причине до сих пор ненавидят своих домашних болельщиков, не сумев набрать все три очка ни в одном из трех чрезвычайно выигрышных столкновений на «Сити Граунд» с «Борнмутом», «Вулвз» или «Фулхэмом». Но на самом деле все это добавляет очарования ситуации.

И представьте, если они начнут демонстрировать дома хотя бы немного своей выездной компетентности. Хороший старт теперь может легко стать еще лучше, если после международного перерыва нас ждут еще несколько невероятных победнад «Пэлас», «Лестером» и «Вест Хэмом».

Конечно, после этого все неизбежно станет сложнее, так как в ноябре и начале декабря на повестке дня будут «Ньюкасл», «Арсенал» и «Ман Сити». Но даже тогда будут и легкие игры против таких команд, как «Ипсвич» и «Манчестер Юнайтед». Место в середине таблицы кажется вполне достижимым.

Конечно, очень помогает, когда вы выбираете достойного вратаря.

Домашняя форма «Брентфорда»

Инь для янь «Фореста», «Брентфорд» видит 80% очков «Ноттингема» на выезде и повышает их до 100% очков, набранных на своем поле. «Саутгемптон», конечно, тоже может этим похвастаться, но одно очко из одного дома не так хорошо, как 10 очков из 10, не так ли?

Домашние показатели «Брентфорда» в этом сезоне идентичны показателям «Ман Сити», и только разница забитых и пропущенных мячей отделяет их от «Арсенала» после трех побед и ничьей в четырех играх.

Брайан Мбеумо globallookpress.com

Ключом к старту сезона «Брентфорда» стала столь же приятно неожиданная форма Брайана Мбеумо. Он явно был приличным игроком в течение некоторого времени, но не настолько приличным, чтобы забить шесть голов в семи играх. Он находится в одном хет-трике от того, чтобы соответствовать общему количеству голов в Премьер-лиге, которое он забил в каждом из последних двух сезонов.

Независимо от того, добьется ли он этого таким особенно эффектным образом или нет, теперь будет довольно удивительно, если он впервые не достигнет двузначных цифр.

Проблемы «Ньюкасла» с результативностью

Результаты, вероятно, более успешны, чем выступления «Ньюкасла», но 12 очков в семи играх представляют собой как минимум проходной балл для их начала сезона.

Но им действительно не хватало голов. В прошлом сезоне они забили 85 голов, что намного больше, чем кто-либо за пределами первой тройки, и всего на один меньше, чем у «Ливерпуля». Это на 11 голов больше, чем, например, у «Шпор», которые сумасшедшие и бесшабашные в атаке.

В этом сезоне, несмотря на то, что у них все те же ингредиенты, им удалось забить всего восемь голов в этих семи играх. Энтони Гордон испытывает трудности. Александер Исак, такой смертоносный к концу прошлого сезона, сумел забить всего один гол в пяти играх, прежде чем сломал палец на ноге.

Но дело не только в том, что они не смогли воспользоваться своими шансами. Хотя это немного и так. «Ньюкасл» отстает от своего xG, но всего на пару голов. Их текущий объединенный xG 10,46 занимает лишь 12-е место в лиге.