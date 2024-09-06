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    В удобной тени неудачника тен Хага. Еще пять тренеров АПЛ, у которых всё плохо

    Сезон только стартовал, а в некоторых клубах уже напрашивается смена главного тренера

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    Александр ВолкановскиВолкановски нужен перерыв. Реванш с Топурией грозит третьим проигрышем кряду Эндж ПостекоглуВ удобной тени неудачника тен Хага. Еще пять тренеров АПЛ, у которых всё плохо Антуан ГризманнФранция — Италия. Онлайн
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    Эндж Постекоглу
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    Эндж Постекоглу
    Новый сезон стартовал, в английской Премьер-лиге прошло уже три тура, вслед за которыми наступил первый перерыв на матчи сборных. А это означает, что футбольным СМИ сейчас почти не о чем говорить, особенно с учетом того, что трансферное окно во многих странах уже закрыто. Остается только обсуждать тренеров, оказавшихся в непростом положении после первых официальных матчей. Именно этим и занялся Football365.
    Совершенно очевидно, что под основным ударом находятся «Манчестер Юнайтед» и Эрик тен Хаг. Однако есть еще несколько тренеров, которые наверняка рады, что общественность следит в основном только за нидерландцем и его неудачливой командой.

    Энцо Мареска («Челси»)

    Очевидно, что Мареска нуждался в том, чтобы «Манчестер Юнайтед» привлекал к себе повышенное внимание — своими результатами и невыразительной игрой.

    Назначение Марески, учитывая его скромный опыт, стало настоящим сюрпризом. «Челси» сделал откровенно странный выбор.

    Правда, с некоторых пор в лондонском клубе все настолько хаотично, что порой уже даже нет желания анализировать их решения. По этой же причине «Челси» перестали воспринимать как топ-клуб.

    Энцо Мареска
    globallookpress.com

    Назначение Марески — очередной смелый эксперимент Тодда Боули, который доверил команду тренеру, ранее никогда не работавшему на таком уровне. Первое, что сделал итальянец, — сразу же вычеркнул из состава 15 футболистов.

    Пожалуй, можно сказать, что «Челси» вполне нормально стартовал в новом сезоне. Сначала было поражение от «Манчестер Сити» при неплохой игре, потом разгромная победа над «Вулверхэмптоном», а в третьем туре — домашняя ничья с «Кристал Пэлас», которую все-таки нельзя назвать катастрофой.

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    • Однако по-прежнему можно согласиться с тем, что от жесткого внимания СМИ «Челси» и Мареску уберег только провальный старт «Манчестер Юнайтед».

    Шон Дайч («Эвертон»)

    «Эвертон» начал новую кампанию с разгромного поражения от «Брайтона», после чего получил еще более суровый урок на поле «Тоттенхэма».

    В третьем туре случилась еще одна катастрофа: «Эвертон» проиграл на «Гудисон Парк» «Борнмуту», несмотря на то, что к 85-й минуте вел со счетом 2:0.

    Шон Дайч
    globallookpress.com

    Всего лишь в трех матчах команда Шона Дайча пропустила 10 мячей. По этому показателю они сейчас худшие в лиге. Безусловно, сказалось отсутствие Джаррада Брантуэйта, но это явно не главная причина провального старта.

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    Интересно, что три команды, забившие эти 10 мячей в ворота «Эвертона», в шести остальных матчах отличились в общей сложности лишь семь раз.

    Кажется, Дайч не в состоянии настроить игру команды таким образом, чтобы ее оборона стала чем-то труднопроходимым. Сейчас болельщикам приходится наблюдать за страданиями «Эвертона».

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    • Возможно, Дайча уволят даже раньше, чем тен Хага. Хотя в СМИ пока не было даже слухов о возможной смене тренера, у «Эвертона» действительно всё плохо.

    Эндж Постекоглу («Тоттенхэм»)

    «Тоттенхэм» уже давно играет в непонятный футбол, но Постекоглу в основном удается избегать внимания к своей персоне. В прошлом году он глупо нагрубил болельщикам после матча с «Манчестер Сити», а еще по его просьбе клуб потратил уже немалые средства на новых игроков.

    Эндж Постекоглу
    globallookpress.com

    «Тоттенхэм» неубедительно начал новый сезон, снова демонстрируя невыразительную игру. В связи с этим футбольным журналистам давно пора более пристально следить за тренером «шпор».

    Дело не только в том, что «Тоттенхэм» не очень часто выигрывает, но в и том — кого они обычно обыгрывают. Это очень показательный момент.

    В последних 14 матчах АПЛ «Тоттенхэм» выиграл только у «Лутона», «Бернли», «Ноттингем Форест», «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертона». «Шпоры» сыграли вничью с «Лестером» и «Вест Хэмом» и уступили любому более-менее приличному сопернику.

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    • В начале прошлого сезона «Тоттенхэм» выиграл первые восемь из десяти матчей, но потом плавно опустился на уровень типичного середняка.

    Впереди матч с «Арсеналом», который, скорее всего, станет очередным подтверждением, что под руководством Постекоглу «Тоттенхэм» не готов к чему-то серьезному.

    Гари О'Нил («Вулверхэмптон»)

    Несмотря на все старания О'Нила, его команда на старте сезона сделала всё, чтобы тренер в ближайшее время был в постоянном напряжении.

    Да уж, «Вулверхэмптон» пропустил на своем поле шесть мячей от команды, у которой по-прежнему нет основного центрального нападающего. Речь, конечно же, о «Челси», который, как многие думали, умеет только тратить деньги и бездумно скупать футболистов. Однако «синие» легко разобрались с «волками», да еще и на их поле.

    Гари О'Нил
    globallookpress.com

    О'Нил — один из тех менеджеров, которым максимально выгодно, чтобы «Манчестер Юнайтед» и «Челси» продолжали приковывать к себе внимание.

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    • Впереди у «Вулверхэмптона» максимально непростой график — матчи против «Ньюкасла», «Астон Виллы», «Ливерпуля», «Брентфорда», «Манчестер Сити» и «Брайтона». О'Нилу действительно не позавидуешь.

    Рассел Мартин («Саутгемптон»)

    Одно из больших преимуществ работы в скромном клубе заключается в том, что вы может абсолютно спокойно проиграть три стартовых матча — это вряд ли станет поводом для паники и поспешных решений.

    В отличие от большинства своих коллег, Мартин все равно может спокойно ходить по улицам своего города. В его случае совершенно неважно, как сыграл «МЮ», потому что результаты «Саутгемптона» все равно остались бы в тени.

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