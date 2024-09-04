Налетай, подешевело. Депай, Рабьо и еще 7 лучших свободных агентов

На трансферном рынке все еще много талантов, доступных бесплатно, включая пару победителей Лиги чемпионов.

Этим летом Ассоциация профессиональных футболистов (АПФ) запустила интуитивно понятную схему: устроила летний тренировочный лагерь для игроков, которые оказались без контракта. Во время лагеря, продлившегося более 10 недель, свободные агенты даже приняли участие в нескольких просмотровых играх против клубов низшей лиги, и последний матч сборная АПФ провела с «Кэмбридж Юнайтед» в конце августа.

Бывшие звезды Премьер-лиги Киран Кларк, Дуайт Гейл и Рэйвел Моррисон были среди тех, кто участвовал в организации этой схемы, которая получила множество похвал от игроков и СМИ. Она также оказалась успешной, и после этих смотрин клубы раскупили приличное количество членов команды АПФ.

Однако другим игрокам повезло меньше. Действительно, этим летом снова множество игроков, которые, вероятно, не хотели бы играть в таких просмотровых матчах, остаются безработными, а на календаре тем временем уже осень.

У этих свободных агентов все еще есть время заключить контракт, поскольку клубы, которые не смогли завершить все свои трансферные дела до дедлайна, стремятся заткнуть дыры в своих составах. Ниже Goal рассмотрел некоторых из самых известных игроков, которых все еще можно забрать бесплатно в ближайшие недели.

Адриен Рабьо

Адриен Рабьо globallookpress.com

Французский футбольный «анфан террибль» был одним из лучших игроков «Ювентуса» за последние два сезона. Однако, как это часто случалось в карьере Рабьо, возникли проблемы, когда дело дошло до продления его контракта.

Сообщается, что его агент и мать Вероника потребовала, чтобы ее сын стал самым высокооплачиваемым игроком «Ювентуса», если итальянцы хотят, чтобы он остался в Турине.

Клуб, вероятно справедливо, отказался идти у них на поводу, и семейство Рабьо решили попытать счастья в качестве свободного агента.

«МЮ» и «Ливерпуль» в какой-то момент были связаны слухами с его трансфером, как и «Милан», но соглашение пока не достигнуто. Тот, кто подпишет Рабьо, получит надежного полузащитника, но он придет с большим багажом.

Антони Марсьяль

Антони Марсьяль globallookpress.com

В течение нескольких лет Марсьяль был очень спорной фигурой в «Манчестер Юнайтед». Но к тому времени, когда его уход с «Олд Траффорд» был окончательно подтвержден этим летом, было трудно найти слишком много болельщиков, которые бы терпеливо относились к французу.

Постоянно страдающий от трав Марсьяль едва ли внес какой-либо значимый вклад в игру и успехи «Манчестер Юнайтед» после сезона 2019-20, да и аренда в «Севилью» не смогла возродить его карьеру.

После его ухода из «МЮ» лето для Марсьяля выдалось на удивление спокойным. Говорят, что некоторые французские клубы интересовались им еще в мае, но эти слухи так и не привели ни к чему конкретному.

Если он вернется в игру, ему, несомненно, придется смириться с существенным сокращением зарплаты, поскольку, как сообщается, он получал 250 000 фунтов стерлингов в неделю во время своего пребывания в Манчестере.

Мемфис Депай

Мемфис Депай globallookpress.com

Мемфис всегда был последовательно нестабильным, и он пережил один из, как это часто с ним бывает, неудачных сезонов в мадридском «Атлетико» в минувшей кампании. Его выступления за сборную Нидерландов на Евро-2024 также были ненамного лучше.

Нападающий поддерживал себя в форме по крайней мере летом, после того как он и «Атлетико» разорвали его контракт, но его свободная доступность не вызвала шквала предложений и конкуренции от претендентов.

«Ницца» и «Райо Вальекано» — едва ли элитные клубы — стали последними, с кем слухи связывали голландца, в то время как Мемфис стремится вернуться к чему-то похожему на его лучшие годы.

Андре Гомеш

Андре Гомеш globallookpress.com

В тех редких случаях, когда он выходил на поле за «Эвертон» в прошлом сезоне, Гомеш выглядел реликвией былых времен. Он один из немногих оставшихся игроков после эры больших расходов «ирисок»

Но ряд факторов помешал бывшему футболисту «Барселоны» показать себя с лучшей стороны на «Гудисон Парк», и теперь он ищет свой следующий вызов.

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Сложно представить, что топ-клуб будет делать ставку на Гомеша, и медленный уход в МЛС выглядит его лучшим выбором в сентябре.

Жоэль Матип

Жоэль Матип globallookpress.com

Матипа всегда будут с теплотой вспоминать за его вклад в современный успех «Ливерпуля», с которым защитник выиграл все доступные ему награды, кроме Лиги Европы, во время своего пребывания на «Энфилде».

Но после того, как он пропустил львиную долю прошлого сезона из-за травмы передней крестообразной связки, неудивительно, что клуб решил расстаться с ним этим летом.

Говорят, что его повторяющиеся проблемы с физической формой отпугнули многих потенциальных покупателей, но у Матипа еще достаточно времени, чтобы найти себе следующий вызов, если 33-летний игрок захочет продлить свою превосходную карьеру.

Деле Алли

Деле Алли globallookpress.com

Технически Деле является свободным агентом. Хотя «Эвертон» разрешил полузащитнику продолжить тренировки с ними, у него нет контракта на «Гудисон Парке», а его предыдущее соглашение истекло в июне.

Сообщается, что Шон Дайч готов предложить Деле годичный контракт, хотя ему все равно нужно будет доказать боссу «Ирисок» свою физическую форму, поскольку он не играл в официальных матчах с февраля 2023 года.

Календарь и таблица АПЛ

Нет никаких сомнений в том, что он, по крайней мере, голоден до футбола. Бывший любимчик «Тоттенхэма» даже заявил во время выступления в качестве эксперта на Sky Sports в апреле прошлого года, что нацелен на возвращение в сборную Англии к чемпионату мира 2026 года.

Брэндон Уильямс

Брэндон Уильямс globallookpress.com

Уильямс отличается от большинства имен в этом списке тем, что у него еще впереди большая часть карьеры. Защитник, родившийся в Манчестере, был одним из выпускников молодежной команды «МЮ», дебютировавших во время работы Уле Гуннара Сульшера, но он так и не закрепился на «Олд Траффорд».

Теперь защитник без клуба после того, как «красные дьяволы» расстались с ним в конце кампании. Тот факт, что он не смог найти новую команду, удивляет, учитывая его возраст и полученный во время аренд опыт как в Чемпионшипе, так и в Премьер-лиге. Это, безусловно, лишь вопрос времени, когда кто-то из клубов второго эшелона даст ему шанс.

Серхио Рамос

Серхио Рамос globallookpress.com

После насыщенного событиями и эмоционального возвращения в клуб своего детства «Севилью» в прошлом сезоне Рамос снова вышел на рынок. И несмотря на то, что ему сейчас 38 лет, он не показывал никаких признаков того, что готов повесить бутсы на гвоздь.

Долгое время казалось, что легенда мадридского «Реала» переберется в стан будущих новичков МЛС «Сан-Диего». Но поскольку сделка пока не подтверждена, а его потенциальные новые работодатели не планируют провести свою первую игру до следующего года, Рамос все равно может выбрать другое место назначения.

Эрик Максим Шупо-Мотинг

Эрик Максим Шупо-Мотинг globallookpress.com

Когда Шупо-Мотинг покинул «Сток Сити» в 2018 году, он, возможно, опасался, что его шансы выступать на высшем уровне исчерпаны. На самом деле, он успел продолжить карьеру и в «Пари Сен-Жермен», и в «Баварии Мюнхен», собрав по пути череду трофеев.

Его последнее приключение в «Баварии» подошло к концу в июне, и одним из крупных клубов, которые, как сообщается, соблазнились подписать этого эффективного игрока был «Манчестер Юнайтед».

Прогнозы и ставки на футбол

С тех пор их интерес остыл, хотя были некоторые тихие слухи, что «Интер» может быть готов предложить ему краткосрочную сделку.