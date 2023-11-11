Замыкая круг. Возвращение Серхио Рамоса добавит в севильское дерби огня

Ему было 17 лет, за свою взрослую карьеру он провел всего четыре игры, и у него была работа: не позволить нападающему «Бетиса» Дани прорваться.

«Севилья» играла вдесятером на «Бенито Вильямарине», уступая численностью как на поле, так и на трибунах. Встреча была напряженной, жесткой и жаркой — таким и должно быть дерби — и он сделал именно то, что ему сказали. Хотя бы потому, что ему вряд ли нужно было об этом говорить. Он и так был настроен на это.

Всегда есть небольшой элемент запугивания, когда ребенок противостоит мужчине. Но никакого страха, не от него. Он был подростком, никому неизвестным, но ему было все равно. Вместо этого Рамос сделал то, что делает Рамос. То, что он будет делать снова и снова в своей уникальной карьере, состоящей из тысячи игр, которая до сих пор не завершена, а теперь вернулась туда, где все началось.

То был февраль 2004 года. А в этот воскресный вечер на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» ему, 18 лет и 28 крупных трофеев с момента его третьего и последнего дерби в мае 2005 года, он вдвое старше, чем тогда и сыграет еще один матч против «Бетиса», соперника, с которым он вырос. Этим летом тот ребенок вернулся домой.

«Я бы порекомендовал это всем», — говорит он.

«Севилья видела, как я родился, она сформировала меня, сделала из меня футболиста, и внутри меня всегда было ощущение, что Севилья — это мое место. Я хотел жить этим, замкнуть круг. Я хотел вернуться домой, чтобы людей здесь имели ко мне такую же привязанность, как я имел к ним».

Серхио Рамос globallookpress.com

«У меня были варианты в других местах, например, в Саудовской Аравии, но у меня был долг перед клубом, моими родителями, бабушкой и дедушкой, Антонио Пуэртой и Хосе Антонио Рейесом. Это было эмоциональное решение, страсть.

Как только шанс поехать в "Севилью" стал реальным, я даже не думал ни о чем другом. Есть вещи, которые не решаются деньгами, а только чувствами».

«Все могло бы пойти хорошо или плохо, но если принять решение сердцем, оно всегда будет правильным», — добавляет Рамос.

Рамосу сейчас 37, и если многое и изменилось, то многое осталось прежним. Начиная с него самого. «Раньше я нервно потел на интервью; теперь я могу откинуться назад и наслаждаться этим», — говорит он, заложив руки за голову, как человек, который получает удовольствие от жизни.

«Но я по-прежнему точно так же живу футболом; у меня тот же менталитет, с которым я пришел в "Севилью". У меня был шанс много выиграть и многому научиться; единственная разница между мной сейчас и 20 лет назад — это опыт. Но я все еще просыпаюсь каждый день с желанием победить, как я всегда делал».

Эта фраза насчет интервью, возможно, даже не совсем правдива — то интервью, для которого он позировал без одежды, кроме пары удачно расположенных ботинок, висящих у него на шее, показала, что у него хватало смелости даже тогда. И кроме того, есть причина, по которой он сейчас единственный остался в футболе из участников того дерби, причина, по которой он возвращается не просто сыграв много игр, но и выиграв все трофеи, победитель чемпионатов мира и Европы, капитан, поднявший Кубок европейских чемпионов, самый результативный игрок в истории Испании — что-то в нем есть и всегда было. Это триумф характера и качества, которым он отличался с самого начала.

Посмотрите на составы того первого дерби и почувствуйте, как вас охватывает ностальгия, ведь это другая эпоха: Денилсон, Жулио Баптиста, Дани Алвес, Альфонсо, Дарио Силва. Даже Хоакин наконец попрощался с футболом в апреле. Сейчас уже никого нет. Хесус Навас все еще играет, он отсутствовал и вернулся, это правда, но он тогда был подростком и не играл в дерби. А Рамос играл и сделал это по-своему.

Если Рамос стал лучшим капитаном, как будто из комиксов, и в нем было нечто почти мультяшное, так это потому, что он всегда был таким. «Он был "синвергенсой" в лучшем смысле этого слова», — говорит вратарь «Севильи» в тот день дерби Эстебан Суарес. Понятие Sinverguenza сложно перевести. Это значит, что у него не было ни стыда, ни страха, ни сомнений. Он был негодяем, которого вы хотели видеть в своей команде, крепким, как старые и надежные сапоги. Выпячивая грудь, полный гордости, он не собирался ни перед кем отступать.

По четвергам «Севилья» проводила на тренировках двусторонние матчи полными составами, и парень, которого пригласили присоединиться к ним, был свирепым, сверхконкурентоспособным и никого не боялся. Он влетал в ветеранов, как в соперников, как будто они играли за «Бетис».

Фернандо Торрес и Серхио Рамос globallookpress.com

«У меня были Пабло Альфаро, Хави Наварро, Дарио Силва, Ренато, игроки, которые были моими крестными отцами, которые учили меня: они показали мне, что нужно делать, а что нет, хотя у всех игроков своя индивидуальность», — вспоминает Рамос. «Каждый игрок постарше должен сыграть свою роль в воспитании молодежи. Я получил это от них, и это наследие теперь я должен передать более молодым игрокам».

Альфаро и Наварро были просто замечательными ребятами, идеальными «родителями», утверждает один бывший игрок; они также были твердыми, как гвозди, живым примером того, как максимально эффективно использовать все, что у вас есть. Тренер Хоакин Капаррос тоже был жестким, сплошь гром и молнии. Он отвел Рамоса в сторону и сказал ему никогда не уклоняться от единоборств, никогда не позволять старшим игрокам давить на него или запугивать его, как будто это могло когда-нибудь произойти. Все было наоборот.

За одно занятие, молодой Рамос с самого начала врезался в Карлитоса. Ветеран, который был на 10 лет старше Рамоса во время его третьего пребывания в клубе, Карлитос был тем человеком, которого уважают. Он наехал на подростка. Что, по его мнению, он делал? Кем он себя возомнил? Они потолкались, обычное дело. Ветеран предупредил пацана: в раздевалке будет серьезный разговор. Ну, будет так будет. Когда тренировочная сессия закончилась и они вернулись в раздевалку, Рамос подошел к нему, выпятив грудь: так, что там насчет этого разговора... Карлитос отступил, сказав, что это все была шутка, он просто дурачился.

Первая битва выиграна.

Их будет гораздо больше. «Я помню его дебют в Корунье», — говорит Эстебан.

«Он сделал два подката. Не теряя контроля, он не ребенок, который не знает, как действовать, нет. Он объявлял: "Я Серхио Рамос, и это то, что я делаю". У него была невероятная физическая сила, технически он был очень хорош. Он оставался после занятий и практиковал штрафные удары, пенальти и все такое.

И индивидуальность: он учился у Пабло и Хави, которые были для него очень важны, но этот характер был его стандартом. Когда дети приходят в академию "Севильи", в них проявляется особая смелость. Ставьте перед собой цель и просто добивайтесь ее. Он был храбрым и бесстрашным».

Вскоре он покинул команду и перешел в «Реал Мадрид» за 27 миллионов евро. 18 лет спустя, когда большинство из них полностью ушли из футбола, не осталось ничего, что можно было бы выиграть, нечего было бы отдавать, он вернулся. Символ, влияние которого выходит за рамки поля, он никогда не был более актуальным, чем в эти выходные, в дерби которое является всем для этого города.

Серхио Рамос globallookpress.com

«Рамос находится на другом уровне, он один из самых важных спортсменов в истории Испании, победитель Кубка мира, как и Навас, прошедший через нашу молодежную систему», — говорит вице-президент «Севильи» Хосе Мария дель Нидо Карраско.

«Есть фраза, которая гласит, что сиквелы никогда не бывают хорошими, но на этот раз верно обратное: он, Навас и Иван Ракитич. Он и Навас выросли на дороге Утрера [где находится тренировочная база "Севильи"], и важно иметь в команде таких людей, которые чувствуют "Севилью", разделяют ценности академии, понимают особенности города и клуба, знают, что такое "Севилья", что такое дерби, могут обучать других игроков, показывая им, что значит этот клуб».

И это связано, говорит Дель Нидо Карраско, с тем, что значит для них другая команда, с этим самым особенным соперничеством в Испании. «Мы экстраверты. Севилья — страстный город, выраженный в своей культуре: апрельской ярмарке, пасхальной неделе, футболе. И это двойной город. Иногда вы спрашиваете себя, какой была бы "Севилья" без "Бетиса", чем был бы "Бетис" Без "Севильи"? У нас на двоих почти 100 000 обладателей абонементов. Если бы в городе была только одна команда, было бы у нее 100 000 обладателей абонементов? Это была бы команда масштаба "Реала" или "Барселоны"?».

Дель Нидо Карраско добавляет: «Возможно, нет, возможно, не было бы такой страсти, если бы была только одна команда. Возможно, у каждой из них было бы только 40 000 или 50 000 анатов с абонементами, которые есть у нас сейчас. "Севилья" очень важна для "Бетиса", а "Бетис" очень важен для "Севильи". Страсть здесь создается и переживается благодаря соперничеству; именно это дает обоим клубам такое огромное количество поклонников; это как если бы они были религией, образом жизни. Это город, которому нужны шутки, споры, пикировки».

«Это больше, чем просто игра; это эмоционально и сентиментально», — говорит Рамос. «Это игра, результат которой сохраняется четыре или пять месяцев, до следующего раза, когда у тебя появится шанс отомстить. Это игра, которая воплощает в себе все хорошее, что есть в футболе. Я помню волнение, когда играл в свой первый раз. Когда ты в академии, это всегда самый важный матч. Севильцы немного особенные. Чтобы понять, как мы живем, нужно быть здешним. Говорят, мы сумасшедшие, но связь между городом и командой глубокая. В этом суть: Севилья пахнет по-другому, у нее особый цвет. Мы это чувствуем. Это город, который разделен на две части — и моя семья всегда была на красно-белой стороне».

Он тоже жил в этом окружении. Как говорят в Испании, Рамос вскормлен «Севильей», на ней вырос; и если прежние игроки ушли, за исключением Наваса, то остаются другие. Он был, уходил и вернулся, воссоединившись с ними.

«У меня в клубе до сих пор есть хорошие друзья, люди, которых я знаю уже давно», — говорит Рамос. «Я праздновал их победы на расстоянии. Я покинул команду, которая была середняком, и вернулся в одну из крупнейших команд Европы; этот рост — это путь, по которому мы должны продолжать идти. Я много выигрывал, и все, чего мне не хватало — шанса выиграть что-нибудь с "Севильей".».

Серхио Рамос globallookpress.com

«Это прекрасное чувство — возвращаться и видеть их каждый день. Одно дело — говорить: "Это мой дом", другое — чтобы это снова стало твоим домом, почувствовать, что "Писхуан" — это твоя земля, что это твоя клубная эмблема.

Мало что можно сравнить с тем, что я чувствую каждый день, когда прихожу на тренировочную площадку. Видеть в прачечной ту же женщину, которая была там 20 лет назад, чувствовать, что это дом — это настоящий душевный комфорт», — говорит Рамос.

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«Что бы вы ни испытали где-либо еще, это нечто особенное. Прежде всего я хотел вернуться и построить отношения с "Севильей". Я чувствую себя как дома, я хотел завершить карьеру с моими болельщиками, моим домом, моей семьей. Я могу умереть теперь счастливым человеком».

«Иногда, чтобы вырасти, тебе нужно уйти, но ты никогда не забываешь, откуда ты, никогда не забываешь свои корни, никогда не чувствуешь стыда за то, кто ты есть».