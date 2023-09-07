Искупление Иско. Принятие плеймейкера «Бетисом» показывает силу второго шанса

Чрезвычайно трудно переоценить, насколько выдающимися были его достижения за такой короткий срок. Но волшебный испанец находится на пути к значительному изменению того, как люди его видят, и к доказательству того, что новые начинания могут исцелить, исправить и реабилитировать.

До начала этого сезона 31-летний Иско — шестикратный чемпион Европы и трехкратный чемпион Испании, который еще в 2017 году входил в команду сезона Лиги чемпионов — не играл в официальных матчах девять месяцев. И это вовсе не было связано с травмой.

В последний раз он играл в футбол за зарплату в ноябре 2022 года в составе «Севильи», на ветреном, дождливом и враждебном крайнем севере Испании, на стадионе Сантандера с максимальной вместимостью 1800 болельщиков — что далеко от его стартового места перед 60 000 зрителей в финалах Лиги Чемпионов против «Атлетико Мадрид» и «Ювентуса» или 75 000 зрителей на «Бернабеу», наблюдавших за его последним великолепным выступлением в «Реале» — голом в ворота «Манчестер Сити» за два года до той холодной и пустынной последней игры за «Севилью».

То, что произошло дальше, было драматичным. После сообщений о его драке с легендарным футбольным директором «Севильи» Мончи (который сейчас перебрался в «Астон Виллу»), контракт Иско был расторгнут. По сути он остался без работы, пострадав от череды неприятных слухов и став обладателем сильно запятнанной репутации.

Плюсом должно было быть то, что он был немедленно доступен для любого смышленого клуба Европы, в МЛС или даже в Саудовской Аравии, которая при обычных обстоятельствах никогда не смогла бы ни соблазнить его, ни позволить себе его волшебные игровые таланты.

На игроков, у которых закончился контракт, не распространяются обычные рыночные правила: Иско мог быть выбран в качестве свободного агента в любое время с ноября 2022 года до конца сезона, семь месяцев спустя. Тот небольшой интерес, который был, просто угас, и человек, о котором раньше говорили: «Нет Иско? Нет Диско!» остался без партнёра по танцам на бесконечное время.

Переходим к сегодняшнему дню и его потрясающей кампании по искуплению.

Иско в каждом из четырех выступлений «Бетиса» в чемпионате — две победы, одна ничья и даже одно поражение — получал награду MVP от спонсоров. Это тоже довольно примечательно: этот парень, который всегда защищал свое право время от времени бахнуть стаканчик пивка, пожевать чипсы или выпить коктейль, внезапно не только демонстрирует свои прекрасные, опьяняющие технические навыки, но и находится в отличной форме, острый и подтянутый, как никогда за последние 10 лет.

Его игра была настолько соблазнительной, что после того, как он сыграл главную роль в последней победе «Бетиса» над «Райо Вальекано» со счетом 1:0, этот парень покинул поле под хриплое скандирование по всему стадиону «Иско, Иско...ИСКОООО!» Это удивительно не только в контексте того, что играя за «Малагу» и «Реал» он принимал участие в абсолютных разгромах «Бетиса» (4-0, 6-1, 5-3), но и в контексте того простого факта, что он играл за «Севилью».

Команды, живущие в одном городе, обычно не ладят. Это данность. Но этот бурный, бурный, страстный, шумный, напряженный город добавляет дерби серьезной остроты.

Когда наступает День Дерби, это превосходит все пределы разумного. Ядовитая неприязнь подогревается завистью. «Севилья» — шикарный клуб (pijo), который всегда смотрел свысока на своих соперников-работяг в зелено-белых рубашках. Тот факт, что «Севилья» за последние пару десятилетий завоевала огромное количество трофеев, в том числе пять титулов Лиги Европы с 2013 года, добавил высокомерной насмешки к тому, как они относятся к «клубу рабочего класса».

Если вы играли за одну из этих двух команд, обычно не рекомендуется заигрывать с присоединением к другой. Стремиться к обожанию на стадионе «Бенито Вильямарин», будучи «рохибланко», все равно, что пытаться добраться до Луны, используя батут побольше. Нелепо. Таким образом, прогресс Иско уже представляет собой увлекательное зрелище.

То же касается и его стратегии вне поля: сознательно уклоняясь от интервью СМИ в течение многих лет, новая звезда «Бетиса» решил обратиться к своим критикам. Недавно он сказал Marca: «Мне не нравится, как ведут себя многие спортивные журналисты. Это принцип "Сначала сообщайте новости, а потом проверяйте факты". Это может нанести ущерб игрокам и нашим семьям. Мы ведь тоже люди».

«У меня нет проблем с признанием той роли, которую я сыграл в некоторых событиях, но я определенно не несу ответственности за все».

Инцидент с Мончи имеет решающее значение для Иско, который должен искать искупления — по иронии судьбы, в том же городе, Севилье, но во «вражеском» клубе «Бетис», где болельщики, которые когда-то презирали его, теперь с обожанием скандируют его имя. И все это спустя всего четыре матча!

Иско также решил рассказать свою версию истории и то, как он путешествовал из одного конца города в другой. «Хулен Лопетеги — один из лучших тренеров, с которыми я когда-либо работал, и он хотел, чтобы я был в "Севилье". Даже зарабатывая в четыре раза меньше, чем в "Мадриде", я поначалу был счастлив. Это была отличная раздевалка, и болельщики относились ко мне великолепно. Но с самого начала меня предупредили, что Мончи был против моего подписания».

«Когда они уволили Лопетеги, ситуация начала меняться. Клуб связался с моим агентом, чтобы обсудить мою продажу, не поговорив предварительно со мной. Невероятно! После этого Мончи сказал людям, что это я настаивал на моем уходе! Затем он начал звонить мне или моему адвокату каждый день, требуя от меня расторгнуть контракт».

«Это дошло до апогея однажды после тренировки. Я выступил против него, сказал, что он самый нечестный человек, которого я когда-либо встречал в футболе, и он напал на меня, схватил меня за горло, и охрана его утащила. Невероятно, но никто из клуба так и не извинился за этот инцидент».

«Независимо от того, насколько я был счастлив в клубе, у меня не было возможности остаться после этого. Я был полон решимости сыграть важную роль в борьбе команды за выживание, но нападение со стороны спортивного директора клуба сделало это совершенно невозможным. Заголовки местной прессы гласили о том, что я покинул тонущий корабль, а это совсем не так: я бы никогда не сдался таким образом».

Когда его спросили о словах Иско, Мончи ответил: «Каждый из нас отвечает за то, что мы говорим и о чем молчим. Если он считал уместным говорить об этом, у него, очевидно, были свои причины. Я не собираюсь тратить время, говоря о нем или о том эпизоде».

Вы вольны выбирать, чьей версии верить и на чьей стороне встать, но оказалось, что футбольный рынок разуверился в Иско. В поисках искупления, которого он теперь достигает, Иско обратился за помощью к психологу и неистово усердно работал с частным тренером, а это означает, что теперь он готов блистать.

Пока «Бетис» готовит свержение «Севильи» в их вечной внутригородской борьбе за власть и готовится к европейской кампании, он — их звездный игрок и он начал говорить о том, чтобы вернуть себе место в сборной Испании.

Спасибо ему: когда он блистает, футбол в Испании становится немного более волшебным.