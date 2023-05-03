Безработный Хамес. Что случилось со звездой ЧМ-2014?!

Бывшая суперзвезда «Реала» Хамес Родригес когда-то считался одним из лучших футболистов на планете, но теперь стал свободным агентом после ухода из «Олимпиакоса».

Хамесу Родригесу 31 год, и в настоящее время он безработный, пишет Goal.

Проведя год, зарабатывая деньги в Катаре, в сентябре прошлого года он, по сути, умолял дать ему возможность вернуться в «элитный футбол»: «Посмотрим, кому снова нужна моя левая нога!».

Он был приглашен «Олимпиакосом», но его контракт был расторгнут всего через семь месяцев в Греции.

Трудно понять, в чем тут дело и что тут не так, возможно, потому, что долгое время было трудно понять, что не так с Хамесом, как с игроком, так и с человеком.

Все наше представление о нем сформировано летом 2014 года, когда он заблистал на чемпионате мира в Бразилии. Он выиграл «Золотую бутсу», забив шесть голов, но также покорил сердца футбольных фанатов по всему миру.

Даже Леброн Джеймс был поражен этой новой сенсацией с мальчишеской внешностью в атаке сборной Колумбии.

После того, как атакующий полузащитник забил лучший гол турнира в победном матче 1/8 финала с Уругваем, легенда НБА написал в соцсетях: «Ух ребята, наблюдая за этой игрой сборной Колумбии, я думаю, что у меня появился любимый игрок чемпионата мира!»

«Почему бы ему не стать величайшим?»

Даже тогдашний тренер «Арсенала» Арсен Венгер, который был гораздо лучше знаком с Хамесом, был «совершенно поражен качеством его игры» в Бразилии.

«Меня впечатлили интеллект его паса, его гибкость и плавность его игры», — сказал француз beIN Sport. «Также его скорость принятия решений. Проникающие передачи, которые он делал, были просто фантастическими».

«Хотелось, чтобы мяч был у него как можно дольше, а когда вы хотите, чтобы кто-то владел мячом, это всегда признак исключительного качества. И у него оно определенно есть».

Хамес Родригес globallookpress.com

Флорентино Перес был также поражен подвигами Хамеса на чемпионате мира, поэтому неминуемо последовал трансфер в «Реал Мадрид». Статус суперзвезды маячил на горизонте.

«Он один из лучших игроков в мире, — восторгался кумир детства Хамеса Карлос Вальдеррама, — почему бы ему не стать величайшим?»

Идеальная «десятка»

Хамеса точно ничто не останавливало, по крайней мере, с точки зрения таланта.

Колумбиец был идеальной «десяткой», у него было все: выдающаяся техника, отличное зрение и взрывной удар. Возможно еще более важным было то, что он был умен.

«Самое удивительное в Хамесе, — объяснял в 2014 году тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман, — это то, что, несмотря на свой юный возраст, у него нет проблем с выполнением вещей, на понимание которых большинству футболистов требуются годы».

Хотя, возможно, это не должно было слишком удивлять. В конце концов, Хамесу тогда было 22 года, а он уже восемь лет играл в взрослом футболе, дебютировав за «Энвигадо» всего в 14 лет.

Он также бил один рекорд за другим, помогая «Банфилду» выиграть первый для клуба титул чемпионов Аргентины, будучи еще подростком, а затем проявил себя в Европе, сначала в «Порту», а затем в «Монако».

Хамес Родригес (слева) globallookpress.com

Это был молодой человек с чертовски большим опытом работы на высшем уровне.

Тогда, возможно, его последующие проблемы со здоровьем были неизбежны. Возможно, суровый мир профессионального футбола всегда будет сказываться на тех, кто начал так рано.

Однако Хамес — не классический случай эмоционального выгорания. Были и другие проблемы.

«Мальчик не сфокусирован»

Травмы часто бывают результатом неудачного стечения обстоятельств, но иногда их можно объяснить неспособностью должным образом заботиться о своем физическом состоянии, и Хамес на протяжении всей своей карьеры сталкивался с обвинениями в том, что ему не хватает дисциплины, необходимой для футбола высокого уровня.

«Мальчик не сосредоточен, — сказал Futbolred в 2019 году бывший врач сборной Колумбии Эктор Фабио Крус. — Вместо того, чтобы начать готовиться к новому сезону, он пошел поправлять брови и делать прическу, хотя должен был работать».

«Большие команды, такие как "Реал", ожидают профессионализма, игроков, которые будут хорошо подготовлены, но отношение у этого мальчика неправильное.

Игрок, который проводит месяцы без практики и переходит из клуба в клуб. Но если бы он подготовился должным образом, ему бы не пришлось сталкиваться с этим».

Хамес Родригес globallookpress.com

«Криштиану Роналду взял неделю отпуска [после ЧМ-2018]. Он отправился на яхте со своей семьей в Грецию, а затем на следующей неделе 15 человек готовили его к сезону. Он самый профессиональный игрок, которого я знаю».

«Однако Хамес покинул тот же чемпионат мира с травмой, нанял частный самолет, отправился на пляж и расслабился. Это просто невозможное поведение. Я уже предсказал, что у него все пойдет не так, потому что он не вкалывает».

Игрок из другой эпохи

Также были утверждения, что Хамес недостаточно усердно работает на поле, что указывает на другую проблему.

Хамес всегда чувствовал себя кем-то из прошлого, игроком из другой эпохи, в которой «десятка» была точкой опоры для атаки и лишена каких-либо оборонительных обязанностей.

Такая свобода больше не предоставляется плеймейкерам. Можно даже утверждать, что позиция треквартисты больше не существует или, по крайней мере, была полностью переосмыслена.

Зидан и Хамес globallookpress.com

Это, безусловно, свидетельствует о серьезном тактическом сдвиге в наше время, когда такой тренер, как Зинедин Зидан, в прошлом один из лучших атакующих полузащитников, не мог найти постоянного места в стартовом составе своего «Реала» для Хамеса, который казался родственной душой для него.

На самом деле, если бы не Карло Анчелотти, можно предположить, что время Хамемса на самом высоком уровне закончилось бы намного раньше.

«Знаете, сколько спринтов у него было? Семь!»

Именно во время игры под руководством итальянца Хамес провел свой лучший сезон на «Сантьяго Бернабеу» — свой первый в 2014–2015 годах — и Анчелотти также сыграл ключевую роль в его последующих пребываниях в мюнхенской «Баварии» и «Эвертоне».

Сам Хамес признался, что относился к тренеру как к отцу, и Анчелотти, возможно, понимал лучше, чем кто-либо другой, что именно колумбиец мог предложить команде и, что более важно, чего он не мог.

После того, как Хамес впечатляюще начал свое время в Мерсисайде в 2020 году, Анчелотти сказал France Football:

«Когда мы подписали Хамеса, все переживали о его физическом состоянии и о том, как он будет справляться с интенсивностью игры в Премьер-лиге.

Знаете, сколько спринтов у него было в четырёх первых матчах? Семь! Результативных передач и голов у него было больше, чем спринтов. О чём тут говорить? Чего мы ожидаем от игрока на поле?

Анчелотти и Хамес globallookpress.com

Когда я работал в "Милане", мы взяли Роналдо. Когда он приехал, то весил 100 кг. Перед первым матчем я сказал ему: "Ты знаешь, что я не могу выпустить тебя. Тебе нужно сбросить вес".

Он ответил: "Чего вы хотите от меня на поле? Чтобы я забивал или бегал? Если хотите, чтобы я бегал, оставьте меня на скамейке, если хотите голов, то выпустите меня на поле!"

Я выпустил его. Он не бегал, но забил два гола. С Хамесом та же история»

Жертва эмоционального выгорания?

Можно, конечно, понять этот аргумент, но, честно говоря, ситуация не были равнозначными.

Статус Роналдо как одного из лучших футболистов в истории был закреплен задолго до его переезда в «Милан». Его время на «Сан-Сиро» ничего не добавило к его невероятному наследию. Но карьера Хамеса была далеко не такой завершенной.

Конечно, когда дело доходит до Роналдо, нельзя не задаться вопросом, насколько лучше он мог бы быть, если бы не травмы колена. Но он войдет в историю как, пожалуй, самый зажигательный центрфорвард, которого когда-либо видел футбол.

Хамес Родригес globallookpress.com

Вместо этого Хамес, вероятно, будет рассматриваться как классический случай эмоционального выгорания. Но, по правде говоря, колумбиец не очень вписывается в какие-то одни рамки..

Его карьера не была полностью разрушена травмами. Или даже плохой дисциплиной. Нельзя утверждать, и что его душа не лежала к этому, ведь он очень страстный человек, который в детстве не любил проигрывать даже в Playstation.

Хамес не растратил свой талант

Он не идиот и не растратил свою жизнь. Мы говорим о футболисте, который стал предпринимателем, заработавшим миллионы на различных инвестициях в кофейную франшизу, свой бренд воды, энергетические напитки, недвижимость и агробизнес.

Он осуществил многие из своих желаний на поле, и теперь он пытается помочь другим осуществить их посредством различных инициатив на своей родине.

Хамес также остается чрезвычайно целеустремленным. Он не утратил любви к футболу. Он имеет степень магистра в области спортивного менеджмента и администрации и очень хочет стать директором клуба после того, как закончит свою игровую карьеру.

Он по-прежнему чувствует, что может многое предложить футболу, и это понятно. Он, лучше многих понимает потенциальные ловушки футбола, потому что он столкнулся со многими из них.

Хамес Родригес globallookpress.com

Итак, что случилось с Хамесом? Много чего, по правде говоря. Он легко мог бы стать величайшим игроком в мире, но по ряду причин так и не приблизился к этому.

Значит, он зря растратил талант? Стал жертвой собственного успеха? Или он сам себе злейший враг? Может быть, всё это справедливо.

Что мы знаем наверняка, так это то, что в течение одного памятного месяца в 2014 году он был не просто любимым футболистом Леброна; он был таким для всех. И это немалый подвиг.

Но хотя история Хамеса Родригеса не является спортивной трагедией, все же немного грустно, что никому больше не нужна эта левая нога...