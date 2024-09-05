Топ-10 южноамериканцев, которые уже в январе уедут в Европу

В большинстве стран трансферное окно будет открыто только в январе, в связи с чем некоторым игрокам придется ждать еще как минимум четыре месяца, прежде чем они окажутся в Европе.

Главные таланты Южной Америки по-прежнему стремятся продолжить карьеру за границей. При этом европейские клубы чаще всего подписывают молодых игроков.

Правда, теперь у них появился серьезный конкурент в лице амбициозных и богатых клубов Саудовской Аравии.

Но есть и другая тенденция: бразильские клубы существенно увеличили трансферные расходы. Но это пока не означает, что Бразилия способна конкурировать с Европой за самых известных молодых футболистов континента. Чаще всего бразильцы выкупают игроков из соседних стран, а потом перепродают их в Европу.

ESPN составил список из десяти южноамериканцев, которые могут переехать в Европу уже в начале следующего года. Восемь из них выступают в Бразилии, но при этом только у троих местное гражданство.

Джон Ариас («Флуминенсе»)

Полузащитник, 26 лет

Благодаря продаже Андре и еще некоторых игроков у «Флуминенсе» появилась возможность отклонить недавние предложения по Ариасу.

В клубе не скрывают, что Ариас рвется в Европу. Он все еще может оказаться в Турции — трансферное окно здесь открыто до 13 сентября. Если это не случится сейчас, то пока с трудом можно понять, за счет чего «Флуминенсе» удержит колумбийца в январе.

Джон Ариас globallookpress.com

Ариас хорошо проявил себя на Кубке Америки, но по-настоящему он блистал именно в составе бразильского клуба. Выносливый, техничный, с классным пасом — у него есть всё, чтобы заиграть в Европе. К слову, Джон — единственный, кто достойно провел матч против «Манчестер Сити» в финале клубного чемпионата мира.

Тьяго Альмада («Ботафого»)

Полузащитник, 23 года

Когда Альмада переходил из «Атланты» в «Ботафого» он четко понимал, что его следующим этапом будет переезд в Европу.

Тьяго Альмада globallookpress.com

Альмада, ставший чемпионом мира в составе сборной Аргентины, играет на позиции плеймейкера. В плане техники и футбольного интеллекта к нему нет никаких вопросов, но пока не очень понятно, готов ли Тьяго к европейскому футболу в плане выносливости.

С учетом того, что владелец «Ботафого» Джон Текстор имеет долю в «Лионе» и «Кристал Пэлас», вполне вероятно, что Альмада окажется в одном из этих клубов.

Франко Мастантуоно («Ривер Плейт»)

Полузащитник, 17 лет

Мастантуоно не сможет перебраться в Европу до августа следующего года, когда ему исполнится 18 лет. Но его будущее определится еще до наступления совершеннолетия.

Франко Мастантуоно globallookpress.com

Известно, что мадридский «Реал» был близок к подписанию аргентинца, но в какой-то момент отказался от сделки. Не исключено, что Франко в итоге окажется в «Барселоне».

Способный играть как на фланге, так и в центре, Мастантуоно демонстрирует не по годам высокий уровень. Также стоит отметить его удары со штрафных — это всегда опасно. Ни у кого нет сомнений в том, что Мастантуоно ждет большое будущее.

Яимар Медина («Индепендьенте дель Валье»)

Полузащитник, 19 лет

Медина выступает на позиции левого полузащитника в эквадорском «Индепендьенте дель Валье», который давно славится своей академией.

Яимар Медина globallookpress.com

Яимар — шустрый вингер, который опасен, прежде всего, своими стремительными прорывами в чужую штрафную. Кроме того, периодически он играет на позиции правого защитника, ориентированного на постоянные подключения к атакам. А еще он специалист по штрафным ударам.

Летом был интерес к Медине из Бельгии, но ближайшие полгода 19-летний эквадорец проведет на родине, после чего, скорее всего, отправится в Европу.

Витор Рейс («Палмейрас»)

Защитник, 18 лет

Рейс — еще один выпускник академии «Палмейрас», только в отличие от Эндрика и Эстевана, он играет не в атаке, а на позиции центрального защитника.

Витор Рейс globallookpress.com

Европейские топ-клубы заметили Витора еще до того, как он стал играть за первую команду «Палмейрас».

Отмечается, что 18-летний Рейс одинаково комфортно чувствует себя как в системе с четырься защитниками, так и в расстановке с тремя центральными защитниками.

Возможно, ему еще нужно окрепнуть физически, но очевидно, что у этого бразильца огромный потенциал. Этим летом «Палмейрас» отказался рассматривать предложения по Рейсе, но следующем году парень, скорее всего, покинет родной клуб.

Ричард Риос («Палмейрас»)

Полузащитник, 24 года

У Риоса не самая обычная история успеха. На колумбийца обратили внимание на турнире по мини-футболу. Прежде чем оказаться в «Палмейрас», он успел поиграть даже в Мексике.

Ричард Риос globallookpress.com

В клубе из Сан-Паулу Риос быстро стал одним из основных игроков. В прошлом году он помог команде выиграть чемпионат Бразилии.

В сборной Колумбии Ричард с недавних пор тоже не ведущих ролях. Достаточно вспомнить его выступление на недавнем Кубке Америки — это было очень убедительно.

«Палмейрас» уже не первый месяц отбивается от настойчивых предложений европейских клубов, но все идет к тому, что уже в ближайшее время Риос покинет Бразилию.

Луис Энрике («Ботафого»)

Нападающий, 23 года

Луис Энрике — быстрый вингер, который предпочитает атаковать с правого фланга. При этом он способен играть и на позиции центрального нападающего.

Луис Энрике globallookpress.com

Луис Энрике уже играл в Испании за «Бетис», но и за скандал, связанного с букмекерскими ставками, ему пришлось вернуться в Бразилию.

Первые несколько месяцев в «Ботафого» получились непростыми, но потом он вышел на такой уровень, что в итоге получил приглашение в сборную Бразилии. Скорее всего, позже Луис Энрике вернется в Европу.

Лусиано Родригес («Баия»)

Нападающий, 21 год

Родригес был ключевым нападающим молодежной сборной Уругвая, которая в прошлом году выиграла чемпионат мира для игроков до 20 лет.

Лусиано Родригес globallookpress.com

Кроме того, Родригес помог уругвайскому «Ливерпулю» выиграть первый в своей истории чемпионский титул. И уже после этого он уехал в Бразилию, подписав контракт с клубом «Баия», в котором надеются, что уругваец пойдет по стопам Савиньо.

Уже в скором времени Родригес может стать основным нападающим и в первой сборной Уругвая.

Дамиан Бобадилья («Сан-Паулу»)

Полузащитник, 23 года

Дамиан Бобадилья — сын бывшего вратаря сборной Парагвая Альдо Бобадильи. В начале года 23-летний полузащитник покинул родной «Серро Портеньо» и стал игроком «Сан-Паулу».

Дамиан Бобадилья globallookpress.com

Многие отмечают, что Бобадилья прибавляет буквально с каждым матчем. Бобадилья хорош в отборе мяч, умеет создавать пространство для партнеров по команде.

Несколько удачных матчей за национальную команду этой осенью могут ускорить его переезд в Европу.

Алиссон Сантана («Атлетико Минейро»)

Атакующий полузащитник, 18 лет

Уже этим лет к 18-летнему вингеру «Атлетико Минейро» был интерес из английской Премьер-лиги. Алиссон может играть как на фланге, так и в центре полузащиты ближе к атаке.

Алиссон Сантана globallookpress.com

Несмотря на возраст, он уже довольно крепкий, цепкий и отличается принятием грамотных решений во время движения с мячом.

Вероятно, будет лучше, если Сантана проведет еще какое-то время в Бразилии, поиграет за первую команду «Атлетико Минейро».

В будущем он наверняка станет трансферной целью для многих европейских клубов.