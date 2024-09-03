Стихийное бедствие. Холанна не остановить — и он становится все лучше

«Обычно мы не встречаемся с командами, играющими так», — размышлял Эрлинг Холанн о третьем из своих трех голов в субботу, 31 августа. «Обычно соперники опускаются в глухую оборону, но "Вест Хэму" нужен был гол, а линия обороны была выше, и у меня было пространство, чтобы зайти за нее».

Дело в том, что именно Холанн и предоставил «Манчестер Сити» эту дополнительный шанс, забив два гола, которые и заставили «Вест Хэм» изменить свою тактику.

В первом из них он ударил после того, как «Сити» отобрал мяч высоко на поле, обнажив зияющую дыру в обороне из-за того, что «Вест Хэм» пытался играть из глубины. «С пространством позади его не остановить», — сказал менеджер «Сити» Пеп Гвардиола. «Нет такого центрального защитника, пусть даже он будет с пистолетом... его невозможно остановить. Он такой быстрый, такой мощный».

Во втором случае «Сити» терпеливо продвигался по полю, как им обычно и приходится, и Холанн вколотил мяч — на самом деле, это был полушанс — после серии сложных передач.

Мораль истории в том, что что бы вы ни пытались сделать, когда Холанн в своей лучшей форме — и его партнеры по команде могут его найти пасом — вы развалитесь. Он добавил этот третий гол в контратаке после того, как, как он сказал, «Вест Хэм» пошел вперед, чтобы сравнять счет.

В прошлые выходные после разнообразного хет-трика против «Ипсвича» (пенальти, после заброса за спину защитникам и удар из-за пределов штрафной) один из его товарищей по «Сити» написал на игровом мяче, который норвежец забирал после матча, что ему надоело подписывать их для него. На этот раз один просто написал в шутку: «Отвали».

Эрлинг Холанн globallookpress.com

У Холанна уже 11 хет-триков за «Сити» всего за два года с момента присоединения к «горожанам», и, вероятно, скоро их будет больше.

«Он играет намного лучше», — сказал Гвардиола на стадионе в Лондоне, не оставляя места для сомнений. «Прибавил во всем».

Гвардиолу спросили, выглядели ли голы Холанна немного «четче», чем те, которые он забил в прошлом сезоне, и в иной день тренер мог бы указать, сколько на самом деле забил норвежец в прошлом сезоне — 38 в 45 матчах во всех турнирах (он выиграл «Золотую бутсу» Премьер-лиги, забив 27 голов, как и в свой дебютный год 2022–23, когда он наколотил 36 голов) — но в этот раз наставник «Сити» был рад встретиться с правдой лицом к лицу.

Летом Гвардиола немного говорил о некоторых наблюдениях, возможно, даже о некоторых разочарованиях, о вкладе Холанна, раскрыв то, чем он не счел нужным поделиться в прошлом сезоне. А в последние две недели он решил раскрыться еще больше.

«После требла (2022-23) ему было непросто, и, возможно, ему не хватило времени для отдыха», — сказал Гвардиола на прошлых выходных. «Я помню, как в начале сезона он сказал: Я все еще устал, все еще немного истощен».

И после того, как во время предсезонного тура клуба в Соединенных Штатах он намекнул, что хочет большего от Холанна, он воспользовался возможностью, чтобы объяснить, что именно это было. Разумеется, это происходило после того, как Холанн забил тот хет-трик против «Ипсвича».

«Мы немного поговорили в Штатах. Мне не нравилось кое-что в его игре, и он подумал об этом и поменял ее», — поддразнил Гвардиола, и когда позже его спросили, что ему не понравилось, он снова выбрал путь открытости и честности.

«Мне нравится, когда он много бегает. Мне нравится, когда он прессингует, как животное. Мне это нравится. Это помогает забивать голы. Когда вы связаны в защите, вы связаны и в нападении. Когда вы отключаетесь в защите, бежите, а мяч вас застает врасплох, вы неточны».

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Это важное сочетание: точно знать, что делать и помогать нам. Его язык тела... представьте, что у центрального защитника мяч, и он делает на него рывок с этим своим телом и ногами. Это страшно. И это помогает нам, потому что люди в середине поля и сзади поддерживают его, и мы более эффективны в нашем высоком прессинге».

«Он нам нужен. Это не подлежит обсуждению. Если Холанн не забьет гол, это нормально, но ему нужно делать работу по прессингу. Особенно когда мы связываем игру через него, он должен лучше контролировать мяч, но мы работаем с ним над этим. Надеюсь, он сможет это делать».

Что касается голов, все это было очевидно в субботу вечером. Холанн ассистировал Рико Льюису в ситуации, которая должна была закончиться третьим голом «Сити», с помощью прекрасного паса вразрез, и однажды он рванул назад, чтобы предотвратить контратаку «Вест Хэма» после углового.

Это было его лучшее выступление за всю историю, и если это кажется жестоким по отношению к тому, кто, в конце концов, забил кучу голов в прошлом сезоне, то в то время всегда казалось, что ему приходится немного сложнее на втором году в английском футболе. Оглядываясь назад, понимаешь, что это определенно так и было.

«Есть детали», — продолжил Гвардиола после игры. «Он остается на 20 минут или полчаса после тренировок, чтобы поработать над завершением, точным контролем, короткими передачами. В прошлом сезоне он ни разу этим не занимался, потому что чувствовал себя неважно; большую часть сезона он был усталым».

После своего гола в первом матче чемпионата против «Челси» две недели назад Холанн признался, что он мог «стоять и смотреть», пока его товарищи по команде выносят мяч на поле, и это нормально, потому что, просто находясь там, он может вытянуть своих опекунов в зоны, где они не могут помешать другим угрозам со стороны «Сити».

Проблемы могут возникнуть, когда «Сити» не может найти его для того самого единственного момента или, когда это происходит, а он все равно упускает его, что случалось довольно часто в прошлой кампании, особенно по сравнению с его первым сезоном.

Но сообщение от Гвардиолы заключается в том, что «Сити» продолжит его находить пасами, и Холанн, похоже, готов выполнить свою часть сделки.

Холлан, Бернарду Силва и Кевин Де Брейне globallookpress.com

«Нам нужно, чтобы команда играла все лучше и лучше, чтобы дать ему больше мячей в последней трети поля, и с Рико, Кевином (Де Брёйне), (Илкаем) Гюндоганом, Бернарду (Силвой), (Джеймсом) Макати мы собираемся создавать такие ситуации, потому что они действительно хороши в ограниченном пространстве», — сказал тренер «Сити».

Интересно, что Гвардиола пытался использовать другой способ заставить Холанна выполнить несколько относительно простых завершений моментов: навесы на дальнюю штангу. Он выпустил Савиньо и Жереми Доку на их сильнейших флангах против «Челси», с прицелом на то, что они будут с лицевой навешивать на Холлана, которому нужно будет только кивнуть для завершения, но игроки взяли на себя смелость поменяться флангами через 15 минут в тот день, и они выглядели лучше после этого.

В начальных обменах с «Вест Хэмом» «Сити» явно искал такие же навесы, но когда один из них достигал цели, Холанн головой отправлял его выше перекладины. Но даже низкие навесы часто не срабатывали.

«На небольших пространствах, что случается с нами довольно часто, нам нужны игроки с хорошими кроссами, но мы все еще не настолько умны», — продолжил Гвардиола. «Например, Жереми прибывает в последнюю треть, но мы недостаточно точны, как Джек (Грилиш) иногда, но на небольших пространствах. Когда мы усовершенствуемся в этом отношении, у него будет больше шансов, и мы знаем, насколько он хладнокровен. Все это знают».

Холанн и Пеп Гвардиола globallookpress.com

Тем не менее, невероятная статистика, которая, казалось, сопровождала каждое выступление Холанна в его дебютном сезоне, внезапно вернулась.

Его восемь хет-триков в Премьер-лиге были сделаны в 69 играх — Тьерри Анри потребовалось 258 матчей, чтобы сделать то же самое.

Теперь Холанн забил больше одного гола в 26 процентах своих игр в лиге за «Сити» — 10 дублей и те восемь хет-триков — что является самым высоким показателем среди всех игроков.

Он начал свою карьеру в Премьер-лиге здесь, на этом стадионе, два года и три недели назад с пары голов против «Вест Хэма» в своем дебютном матче лиги, а с хет-триком против «Ипсвича» на прошлых выходных он сохранил свой рекорд по забитым голам против каждой команды, с которой он встречался в соревновании.

Возвращаясь к тому, с чего все началось, и делая еще один хет-трик, он, похоже, выходит на новый уровень.