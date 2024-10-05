По осени считаем. Пять лучших решений клубов АПЛ, принятых этим летом

То, что «Астон Вилла» сохранила его — одно из пяти лучших решений, принятых топовыми клубами АПЛ этим летом. Худшее решение — Эрик тен Хаг.

«Астон Вилла» удержала Джона Дурана

Спортивный директор «Астон Виллы» Дамиан Видагани заявил в сентябре, что «не менее 40 клубов хотели заполучить Дурана» летом, но его коллега-руководитель Мончи сообщил, что Унаи Эмери хотел сохранить колумбийского нападающего, поскольку он был «на 100 процентов уверен, что за следующие 12 месяцев он может стать одним из лучших нападающих в мире».

Было много поднятых бровей и скептических усмешек перед отрезком, который Дуран выдал в начале этого сезона из шести голов с частотой один каждые 50 минут, что превратило скептиков в верующих. «Астон Вилла» сейчас была бы 11-й в Премьер-лиге, а не пятой без этих голов, и болельщики наслаждались бы хорошим, а не эйфорическим вечером в ​​среду.

Джон Дуран globallookpress.com

Проблема бедного Эмери в том, что у него есть два нападающих, оба из которых, вероятно, попали бы в состав любой другой команды АПЛ, кроме «Манчестер Сити». Но с логикой Мончи, отказывающегося от предложений по 20-летнему игроку этим летом, трудно спорить: «Если у вас есть два отличных нападающих, это лучше, чем когда он один».

Райан Гравенберх в качестве альтернативы Мартину Зубименди

Новый селекционный мозговой центр «Ливерпуля» в лице Майкла Эдвардса и Ричарда Хьюза были довольно смущен этим летом из-за того, что Мартин Зубименди резко изменил свое решение о своем, казалось бы, окончательном переходе в «Ливерпуль», и столкнулись с дальнейшей критикой со стороны некоторых кругов из-за своей предполагаемой неспособности найти ему альтернативу.

Возникали вопросы о том, почему они так затянули с этим трансфером и сложили все яйца в одну корзину. Даже сообщения в то время о том, что они решили не искать другое решение, поскольку не хотели в панике покупать неподходящего игрока — что звучит совершенно разумно — были встречены насмешками со стороны фанатов соперников и разочарованием со стороны их собственных болельщиков, которым вдолбили в голову, что, упустив несколько опорников прошлым летом, они не смогут обойтись без нового в этом сезоне.

Но, что совершенно очевидно является чуждым явлением для многих ведущих клубов, директора явно сели и поговорили с Арне Слотом, и все они пришли к выводу, что они лучше будут работать с тем, что у них есть сейчас, и ждать, пока нужный игрок станет доступен.

Райан Гравенберх globallookpress.com

И эта готовность быть терпеливыми окупилась сторицей, с набравшим форму Райаном Гравенберхом в этой роли, так что теперь они, возможно, рассматривают, какие еще части команды можно было бы усилить на 50 миллионов фунтов стерлингов, которые они потратили бы на Зубименди.

«Челси» нанял Энцо Мареску

Мы оставляем за собой право несколько раз изменить мнение по этому вопросу до конца сезона, но на данный момент нужно признать: мы ошибались относительно Энцо Марески.

Было трудно понять решение уволить Маурисио Почеттино после того, что мы считали очень достойным завершением сезона в «Челси», и нанять специалиста, чей единственный опыт в качестве главного тренера состоял из 14 игр с «Пармой» до увольнения и сезона в Чемпионшипе с «Лестером», причем абсолютным ключом к его назначению была его связь с Пепом Гвардиолой.

Энцо Мареска globallookpress.com

Но он превращает работу, которая считалась почти невозможной, когда он пришел, в абсолютное удовольствие для просмотра.

«Челси» снова купил нелепое количество игроков летом, и его критиковали за создание так называемой «команды лавочников». Однако клуб не оставил ему выбора, кроме как быть жестоким, и когда его спросили о его «бардаке» с нападающими, он спокойно и эрудированно объяснил, что у него есть по два игрока на каждую из четырех позиций в группе атаки.

Теперь в «Челси» впервые с тех пор, как Томас Тухель покинул клуб, есть четкий стартовый состав, после 6 туров они забили больше голов, чем кто-либо другой в Премьер-лиге (15), и за очень короткий период времени Мареска сумел внедрить четко распознаваемый стиль футбола, а также продемонстрировать свою способность изменять этот стиль в зависимости от соперников, с которыми они играют.

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Мы все уже некоторое время смеялись над «Челси», но с этой группой очень талантливых молодых игроков, сформированных тренером, который четко знает, что он делает, они могут добиться чего-то особенного.

Скотт Мактоминей покинул «Манчестер Юнайтед»

Любой, у кого есть хотя бы немного ориентированный на футбол алгоритм в социальных сетях, наверняка видел выступление Скотта Мактоминея за «Наполи» против «Ювентуса», предположительно, смонтированное с единственной целью — взбесить фанатов «Красных Дьяволов» тем, что они продали выпускника академии, который — без их ведома — может делать в футболе вещи, похожие на первоклассного Кака, причем до такой степени, что итальянский комментатор заявил, что шотландец заставил «игроков "Ювентуса" выглядеть детьми».

Скотт Мактоминей globallookpress.com

Его первый гол за клуб был забит в следующей игре против «Палермо», а его первая голевая передача — в победе со счетом 2:0 над «Монцей» в прошлое воскресенье.

«Наполи» Антонио Конте в настоящее время занимает первое место в Серии А с пятью победами и ничьей в последних шести играх после поражения в первом туре от «Вероны».

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«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место, и их единственные победы были над «Фулхэмом», «Саутгемптоном» и «Барнсли». Хороший выбор, Скотт.

«Ливерпуль» нанял Арне Слота

У «Ливерпуля» есть причины для осторожности, несмотря на рекордное начало сезона Арне Слота, но это не должно умалять девяти побед в десяти играх.

Сенсационное заявление Юргена Клоппа в январе оставило «Ливерпуль» с Невыполнимой Задачей поиска ему замены, и то, как их поиск нового тренера освещался в СМИ, а Рубен Аморим и Хаби Алонсо считались главными кандидатами, создавало впечатление, что они скорее довольствовались Слотом, чем изначально намеревались нанимать его в качестве тренера, который проведет их через то, что могло бы стать непростым периодом «после Клоппа».

Арне Слот и Ричард Хьюз globallookpress.com

Мы не можем знать наверняка, был ли Слот на первом месте в их шорт-листе или даже близко к нему, но мы знаем, что альтернативному варианту сложно было бы более успешно развеять существовавшие опасения о том, что мерсисайдскому клубу грозит участь, подобная той, что постигла «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал», после потери легендарного тренера.