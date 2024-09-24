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    Энцо Мареска — одна из пяти причин, по которым «Челси» ждет трудный сезон

    Лондонский клуб ждет очередная непростая кампания — и вот почему

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    Энцо МарескаЭнцо Мареска — одна из пяти причин, по которым «Челси» ждет трудный сезон Бенуа Сен-ДениСен-Дени подерется с Мойкано, Имавов против Аллена. Анонс карда UFC Paris Карлос АлькарасЕвропейцы выиграли Кубок Лейвера, Касаткина пятый раз в сезоне дошла до финала, а Хачанов снова разочаровал
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    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска
    Для «Челси» все пошло под откос после их триумфа в Лиге чемпионов над «Манчестер Сити» в 2021 году. Пять разных тренеров, более 1 млрд фунтов стерлингов, потраченных на новых игроков и ничего ощутимого, чтобы показать за эти деньги. Издание Football365 нашло пять причин, почему мы можем ожидать того же самого при Энцо Мареске в сезоне 2024/2025.

    Недостаток опыта

    По состоянию на начало прошлого сезона у «Челси» был самый молодой состав в Премьер-лиге со средним возрастом игроков 23,7 года. Этим летом они потеряли Тиаго Силву, Рахима Стерлинга и Конора Галлахера, что еще больше снизило этот скромный показатель. В стартовом составе против «Вулверхэмптона» средний возраст был всего 23,4 года.

    Это важная часть плана Тодда Боэли и компании Clearlake, и пополнение состава детьми приносит пользу в плане энергии и долголетия состава, если среди них будет достаточно хороших игроков. И не все они новички, несмотря на свой нежный возраст.

    Энцо Фернандес
    globallookpress.com

    Двадцатитрехлетний Энцо Фернандес выиграл чемпионат мира в 2022 году и Кубок Америки, играя вместе с Лионелем Месси. Один из «ветеранов», Марк Кукурелья, которому 26 лет, является чемпионом Евро-2024, Коул Палмер вышел на том турнире в финал после потрясающего дебютного сезона за «Челси», да и Жоау Феликс был где-о там же.

    Вопрос в том, когда это молодая команда столкнется с трудностями на своем пути — а это неизбежно произойдет — не будет ли им не хватать мудрого опытного лидера, который проведет их через все трудности?

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    Доктор, доктор...

    Несмотря на отличный состав с избытком молодых талантов, «Челси» за последние два сезона столкнулся с рядом проблем с травмами.

    «Синие» набрали колоссальные 97 травм за весь прошлый сезон, что на 16 больше, чем любой другой клуб в пяти ведущих лигах Европы. И это не новая проблема. Клубный врач Пако Биоска и главный физиотерапевт Тьерри Лоран были уволены, когда Тодд Боэли возглавил клуб, но сменившие их новые лица, если уж на то пошло, только усугубили ситуацию.

    Календарь Премьер-лиги жесткий, и этот сезон принесет «Синим» еще больше давления по сравнению с прошлой кампанией, поскольку еврокубковые обязательства добавляют им нагрузки.

    Рис Джеймс
    globallookpress.com

    «Челси» начал сезон в том же ключе, поскольку лазарет пополнили новые игроки: Рис Джеймс, Коул Палмер и Мало Густо, который был основным правым защитником на «Стэмфорд Бридж», поскольку Джеймс так часто получал травмы.

    Джеймс — ключевой игрок «Челси», но его расстраивает количество времени, которое он проводит вне команды. В прошлом сезоне он пропустил 38 игр из-за травмы подколенного сухожилия; в общей сложности это 205 дней. В этом сезоне он пропустил пять игр из-за еще одной травмы подколенного сухожилия, и, похоже, дела у англичанина идут не лучше.

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    Нехватка защитников может стать проблемой, поскольку им будет сложно растягивать поле, разбивать команду соперника и защищаться от контратак.

    Несбалансированный состав

    У «Челси» достаточно глубины на флангах: Палмер, Феликс, Педру Нету, Кристофер Нкунку, Михаил Мудрик и Нони Мадуэке — все они боролись за место в стартовом составе еще перехода «на флажке» Джейдона Санчо.

    Может ли кто-нибудь из них играть на позиции левого защитника?

    Мареска исключил Бена Чилвелла из состава первой команды — хотя аренда в Турцию не состоялась — что оставляет тренеру только одного естественного левого защитника в лице испанца Марка Кукурельи, а Мало Густо, Леви Колвилл и другие, как ожидается, займут эту позицию, если и когда это потребуется.

    Джейдон Санчо и Николас Джексон
    globallookpress.com

    Их единственный вариант наверху — Николас Джексон, который получил свою долю справедливой критики с момента присоединения к клубу в 2023 году.

    Тодд Боэли хотел заполучить Виктора Осимхена из «Наполи», но не смог заключить сделку с нигерийцем, присоединившимся к «Галатасараю» в рамках необычной сделки в день дедлайна. Феликс, Нкунку и другие могли бы играть вместо Джексона, но мы можем ожидать, что их xG намного превзойдет их счет голов за «Челси», что уже стало традицией.

    Новый тренер

    Энцо Мареска — пятый тренер на «Стэмфорд Бридж» после Томаса Тухеля, и владельцы подверглись жесткой критике за то, что не дали другим специалистам достаточно времени; Грэм Поттер не продержался и сезона, а Маурисио Почеттино получил от ворот поворот, несмотря на то, что (в конечном итоге) произвел впечатление на большинство следящих за командой, вернув «Челси» в Европу.

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    • Очевидно, что Мареска хочет создать четкую идентичность в клубе, как это было позволено сделать Артете в «Арсенале». Его стиль очень похож на стиль Пепа, поскольку он любит пасовать мяч сзади, обыгрывая высоко прессингующих соперников и используя перевернутых защитников, в то время как Почеттино предпочитал высокопрессингующий, атакующий стиль футбола, перегружая оборону соперника.

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    Но в отличие от Почеттино, у Марески нет опыта или репутации, чтобы проталкивать свои идеи. И его очень легко выгонят, как только «Челси» попадет в черную полосу. И вы знаете, что эта полоса скоро наступит...

    Отсутствие выдающегося вратаря

    Несмотря на то, что «Челси» провел деятельное летнее трансферное окно, мы все еще не убеждены, что в их рядах есть вратарь высшего класса.

    Роберт Санчес в настоящее время является первым выбором для «синих», но многие болельщики считают, что он недостаточно хорош, чтобы вывести «Челси» на традиционные для команды высоты.

    Это звучит упрощенно, но других топ-клубов Премьер-лиги есть топовые вратари; у «Манчестер Сити» есть Эдерсон, у «Арсенала» — Дэвид Райя, а у «Ливерпуля» — Алиссон (которому уже нашли топовую замену). Санчес не близок к их уровню.

    Роберт Санчес
    globallookpress.com

    «Синие» пропустили 63 гола в высшем дивизионе в прошлом сезоне, что является их самым крупным показателем в кампании Премьер-лиги.

    Летом «Челси» подписал Филипа Йоргенсена из «Вильярреала». В прошлом сезоне он показал многообещающие результаты в Ла Лиге, сделав больше всего сейвов в высшем дивизионе Испании — 173, с процентом сейвов 73,1% по сравнению с 69,6% у Санчеса в «Челси».

    Играя под руководством Марески, датчанину нужно будет научиться комфортно действовать с мячом в ногах, и ему обязательно нужно будет улучшить этот показатель в «Челси». Йоргенсен успешно выполнил 49,4% своих дальних передач в национальной лиге, пытаясь сделать по 9,8 за игру. С другой стороны, Санчес предпринял 211 дальних передач и завершил 112, что составляет 53,1% процентов за весь сезон в Англии.

    Болельщики «синих» будут надеяться, что Йоргенсен расцветет под руководством Марески, надеясь, что он сможет стать вратарем, который им нужен, чтобы бросить вызов «Манчестер Сити» и «Арсеналу». Он молод и неопытен, но показал положительные результаты в Ла Лиге в прошлом сезоне, хотя, похоже, ему придется подождать своего шанса в Премьер-лиге.

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    • «В данный момент таков план. Но план может измениться, потому что я много раз говорил, что сужу игроков по уровню», — сказал Мареска.

    «Поэтому, если уровень останется прежним, вероятно, Роберт [будет в воротах], когда мы будем играть в Премьер-лиге, а Филип — в Лиге Конференций или кубках, которые у нас есть. Но в конечном итоге все сводится к игре, которую они показывают».

    «Нужно много работать, бороться до конца, чтобы занять свое место и выложиться на 100 процентов. Если ты думаешь, что я дам тебе шанс, не приложив усилий, забудь об этом».

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