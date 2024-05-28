Энцо Мареска: Рос с Де Дзерби, играл как Гаскойн, учился у Гвардиолы, сменит Почеттино

«Челси» получил от «Лестер Сити» разрешение вести переговоры с Энцо Мареской о том, чтобы он стал их следующим главным тренером, и ожидается, что итальянец вскоре сменит на «Стэмфорд Бридж» ушедшего Маурисио Почеттино.

Ожидается, что 44-летний специалист, приведший «Лестер» к титулу Чемпионшипа в свой единственный полный сезон во главе команды, подпишет с лондонцами контракт минимум на пять лет.

Единственным тренерским опытом Марески до того, как прошлым летом он возглавил «Лестер», был недолгий период из 14 игр во главе «Пармы» и гораздо более успешный сезон в качестве тренера молодежной команды «Манчестер Сити» для игроков до 23 лет.

«Лестер» обратил внимание на его опыт игрока, завоевавшего много трофеев в «Ювентусе» и «Севилье», а также на его стремление стать одним из самых высоко оцениваемых тренеров в мире, в том числе на его вклад в выигрыш требла в качестве помощника Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«Челси», похоже, сделал то же самое и после всего лишь одного полного сезона в Англии надеется сделать его своим новым тренером. The Athletic объясняет карьеру Марески с помощью тех, кто его знает.

Футбольный путь Марески начался в «Милане» — вместе с Роберто Де Дзерби. Мареска родилась в Понтеканьяно-Фаяно недалеко от Салерно, на глубоком юге Италии. Он перешел в «Милан» в возрасте 10 лет и быстро подружился с Де Дзерби в их академии.

«Мы были очень маленькими детьми», — рассказывал Де Дзерби. «Ты ходишь в школу и играешь в футбол. Вечерами было тяжело, потому что ты был там один и чувствовал одиночество. Все было не так радужно, как кажется».

«С Энцо у меня всегда были очень хорошие отношения. Я играл под номером 10. Он был под "шестеркой" или "восьмеркой". Он был отличным игроком, лучше меня».

Именно в «Милане» он впервые встретил тренера Фульвио Фьорина, который более 25 лет спустя поможет Мареске начать его тренерскую карьеру.

«Он прибыл в "Милан", где я был тренером "Джованиссими" (команда для детей до 14 и 15 лет)», — рассказал Фьорин ForzaParma. «Он был новичком, но уже был настолько силен, что я перевел его в команду постарше. Он сыграл с нами несколько игр».

«Энцо — замечательный мальчик, у него замечательная семья. Он тот, кто уважает семейные ценности. Он не показывает этого, потому что хочет спрятаться за фасадом крутого парня, но он очень чувствительный».

Мареска в «Вест Бромвиче» globallookpress.com

После трех лет в «Милане» он на четыре года перебрался в «Кальяри». Затем Мареска сделал смелый шаг и в 18-летнем возрасте переехал в Англию, присоединившись к «Вест Бромвичу» в Чемпионшипе. Он должен был пройти просмотр в нескольких клубах, но «Вест Бромвич» был первым. Главный тренер Денис Смит был полон решимости подписать Мареску.

«История, которую мы слышали, и я не знаю, правдива ли она, заключается в том, что как только он закончил тренировку, мы заставили его подписать контракт, прежде чем он смог пойти и потренироваться где-нибудь еще», — вспоминает защитник Дэрил Берджесс.

«Сразу было видно, что у него были уверенность и талант, и он был действительно приятным парнем».

Нападающий Джеймс Куинн вспоминает яркого, уверенного в себе подростка, которого не пугало новое окружение и который освоил все аспекты игры в Англии — на поле и за его пределами.

«Я помню, когда он впервые вошел», — говорит Куинн. «У нас никогда не было игрока из Италии, а потом у нас появилось сразу два, потому что он пришел с Марио Бортолацци (полузащитник, который был на 15 лет старше и приближался к концу своей карьеры)».

«Присутствие пары итальянских парней было чем-то вроде новинки. Он был очень уверен в себе. Он прошел по раздевалке и с широкой улыбкой на лице пожал всем руки».

«Первое впечатление, которое у меня сложилось о нем, заключалось в том, что он был уверенным в себе, беспечным парнем, и все время, что он выступал за нас, он был очень веселым человеком».

«Он был действительно хорошим парнем, но у него было свое мнение об игре. Это был очень ранний период его карьеры, поэтому невозможно было сказать, пойдет ли он на тренерскую работу или нет, но для такого молодого человека он не боялся высказывать свое мнение и с уважением относиться к профессионалам, которые были старше. И, честно говоря, он подкреплял свои слова делом на поле, так что им не на что было жаловаться».

Мареска мгновенно стала любимцем фанатов на «Хоторнс». Куинн вспоминает, как за его приятным и скромным поведением скрывался игрок, стремящийся к успеху и твердо настроенный быть победителем.

«Я бы не сказал, что глядя на него вы восхищались тем, насколько красивая у него техника, но он был уличным футболистом», — говорит Куинн.

«Он любил вести мяч, мог делать слаломные проходы между соперников и был силен физически. Прежде всего, он был агрессивен и был победителем. Он расстраивался, если проигрывал единоборства, а такое не всегда бывает, когда молодые легионеры появляются в составе».

«Честно говоря, на поле по большей части делал то, что хотел делать сам. Он был немного похож на Пола Гаскойна. Он тащил мяч на большие расстояния, обходил игроков, пытался попасть в штрафную, и у него были трюки. С ним было сложно справиться, и в 19 или 20 лет он выглядел старше, чем сейчас».

«Он был немного пухловат, его тело все еще росло. Сейчас он выглядит отлично, и даже моложе, чем когда вошел в нашу раздевалку!»

Мареска в «Ювентусе» globallookpress.com

Берджесс вспоминает, что в его игре отсутствовал только один аспект, который не позволял ему добиться еще большего успеха, как игрок.

«Если бы у него было чуть больше скорости, он стал бы лучшим игроком мира», — говорит он. «У него просто не было той скорости, которая, кажется, есть у всех полузащитников мирового класса. Он бы пробыл в "Ювентусе" (куда он перешел из "Вест Бромвича" в 2000 году) намного дольше, если бы у него она была».

«Он всегда хотел получить мяч и делать с ним то, что ему хотелось, и это нормально, если рядом с тобой правильные игроки».

Несмотря на его ограниченный поначалу английский, Мареска с головой погрузился в жизнь на Альбионе, относительно легко интегрируясь в команду.

«Он немного говорил по-английски, когда вошел в раздевалку, но я помню, что он освоил его очень быстро», — говорит Куинн. «Это позволило ему участвовать во всех пикировках и подшучивании в раздевалке. Он всегда смеялся и улыбался. Он подшучивал над людьми, и если подшучивали над ним, он не воспринимал это всерьез».

«Раньше он был правой рукой Хьюзи (Ли Хьюза), когда дело касалось розыгрышей. Я помню вечернюю игру, которую показывали в прямом эфире по телевизору, и мы начали разминку с круга пробежки по половине поля. Когда мы прошли половину круга, телекамеры сфокусировались на нас».

«Хьюзи позвал клубного маскота "Бэгги Берд", чтобы пожать ему руку. Телевизионщики нацелились прямо на них. Энцо опустился на четвереньки позади Бэгги Берда, и как только тот протянул руку, Хьюзи толкнул его через Энцо, и эти двое побежали дальше разминаться, хихикая, как два школьника».

Мареска в «Ювентусе» globallookpress.com

«Раньше Хьюзи просто использовал его для всех своих маленьких шуток. Это просто показывает, что Энцо не был самоуверенным. Ему нравилось веселиться и быть частью всего этого. Он был во многом типичным английским футболистом, если это имеет смысл. Он очень хорошо вписался в раздевалку, словно был молодым парнем из Бирмингема».

«Когда он и Марио впервые пришли, я пытался немного выучить итальянский, утром первым делом пытался говорить на нем, а он смеялся надо мной».

«Марио было около тридцати пяти лет, и он был прекрасным парнем, который присматривал за Энцо. Энцо ходил к нему в гости домой, обедать с его женой и детьми, но, поскольку он был настолько зрелым, он очень быстро освоился в английской жизни».

«Он нашел себе жилье, сам о себе заботился и готовил. Он был крепким пареньком, каким и надо быть в таком возрасте, чтобы уехать из семьи в страну, язык которой ты знаешь лишь на базовом уровне».

«Он был очень популярен», — добавляет Берджесс. «Раньше он тусовался со мной, иногда с моей женой, Энди Хантом и другими. Он гулял со своими друзьями, а потом появлялся везде, где мы бывали».

«Я помню, когда он был в душе, все, что можно было услышать, это "Quando Quando Quando" (итальянская песня, прославившаяся в Англии знаменитым фанатом "Лестер Сити" Энгельбертом Хампердинком). Думаю, это была единственная песня, которую он знал».

Помимо другой культуры английского футбола на поле, Мареска также принял образ жизни за пределами поля. Он пользовался успехом у местных женщин, особенно после того, как улучшился его английский.

«Он определенно влился и не был стеснительным, когда мы выходили на гулянки», — говорит Куинн. «Он был веселым парнем, который получал удовольствие от жизни».

«Он не был охоч до выпивки. Иногда он тусовался с нами и не пил, а иногда мог хватить лишку, но никогда не пил так, как мы привыкли в те дни. Я думаю, он был немного удивлен тем, что происходило, когда игроки тусовались в конце 90-х, но он все равно был вместе с нами, смеялся и шутил».

«Он был красивым парнем, и дамы уделяли ему немного внимания, и ему это нравилось, но он всегда вел себя уважительно. В те дни в Бирмингеме было не так много красивых итальянцев, особенно молодых, известных футболистов с экзотическим акцентом».

«Поэтому я полагаю, они с большей вероятностью подходили поболтать с Энцо, чем со мной или Хьюзи (Ли Хьюзом). Он наслаждался этим, как и любой другой человек, но он никогда не переусердствовал».

«Он с головой погружался во все, чем занимался, будь то подшучивание в раздевалке, тренировки, уроки английского, кулинария, и он действительно хорошо адаптировался».

Пребывание Марески в западном Бирмингеме продлилось всего 18 месяцев, но он внес огромный вклад, прежде чем был подписан итальянским топ-клубом «Ювентус» за 4,3 миллиона фунтов стерлингов.

Мареска в «Фиорентине» globallookpress.com

«Я был удивлен, когда мне сказали, что он пробыл с нами всего 18 месяцев, потому что мне казалось, что это было намного дольше, такое влияние он оказал», — признается Куинн.

«Я был немного ошеломлен, когда произошел его трансфер, потому что он он не был твердым игроком основы, поэтому для такого большого клуба, как "Ювентус", прийти и заплатить за него так много денег (по тем временам) было своего рода сюрпризом».

«Не каждый день твоего партнера по команде продают в "Ювентус", поэтому я всегда следил за ним и за его карьерой. Я не удивлен, что он добился успеха, потому что у него были все качества для этого, не только физические или технические, но и ментальные, и меня не удивляет, что он стал хорошим тренером. Я могу представить, как он ведет себя с игроками».

После пребывания в «Вест Бромвиче» Мареска выиграл титул Серии А с «Ювентусом» и провел там четыре года, которые перемежались с периодами аренды в «Болонье» и «Пьяченце», прежде чем перебраться в «Фиорентину».

«Я всегда говорю, что с "Ювентусом" я научился побеждать», — сказал Мареска сайту «Манчестер Сити». «С "Ювентусом" в первую очередь нужно побеждать, поэтому, работая там с его игроками, понимаешь, насколько это важно».

Большую часть своих побед он добыл в качестве игрока в «Севилье», выиграв два Кубка УЕФА, Суперкубок УЕФА и Кубок Испании. Он также познакомился там со своей женой Марией Хесус Париенте, которая родом из Севильи, и во время пребывания в Испании у него родился сын Паоло.

Мареска в «Севилье» globallookpress.com

После года, проведенного в греческом «Олимпиакосе», он вернулся в Испанию в «Малагу», чтобы играть под руководством Мануэля Пеллегрини. Пеллегрини впервые заронил в него зерно размышлений о том, что Мареска может стать тренером, когда придет время вешать бутсы на гвоздь.

«Я всегда говорил, что с точки зрения футбольного опыта Мануэль для меня как отец», — говорит Мареска. «Кроме того, Мануэль был и тренером, и человеком, который убедил меня самому попытаться стать тренером».

«Я все еще работал с ним в качестве игрока в "Малаге", и однажды во время разговора с ним он сказал мне: "Тебе нужно попытаться стать тренером, потому что я думаю, у тебя может хорошо получиться".».

«Это был просто разговор, но с того дня я начал думать, что, возможно, у меня действительно есть будущее в качестве тренера. Вот так все и началось».

После «Малаги» Мареска успел поиграть в «Сампдории», «Палермо» и, наконец, в «Вероне», прежде чем перешел на тренерскую работу, отучившись в Коверчано — футбольном университете итальянской футбольной ассоциации.

Там он написал диссертацию на тему «Футбол и шахматы», в которой сравнил свою тренерскую и тактическую философию с философией настольной игры.

«Между ними есть много общего», — говорит он. «Самое важное — это позиционная игра и стратегия. Тренеру важно иметь менталитет шахматиста: разрабатывать план, изучать контрходы, выбирать расстановку фигур».

Он снова воссоединился с Фиорином в «Асколи» и был ассистентом в «Севилье», прежде чем снова присоединиться к Пеллегрини в «Вест Хэме», где его тренерский стиль очень впечатлил игроков, как вспоминает бывший полузащитник Роберт Снодграсс.

«С самого начала можно было сказать, что он хорош — очень хорош», — говорит он. «Все в нем заставляло думать: Этот парень настоящий победитель».

«До этого момента в моей карьере я привык к другому стилю управления людьми, к тренерам, которые добивались от тебя максимума, мотивируя, — Стив Брюс, Гордон Страчан, Сэм Эллардайс. Энцо познакомил меня с идеей тактического управления, когда тренер извлекает из тебя максимум пользы, просвещая и обучая тебя».

«Испанцы великолепно умеют ставить позиционную игру. Похоже, они думают об этом больше всего, и он был таким же. То, что вы видите в "Сити", трое защитников, крайние защитники, которые ведут игру вперед или используются перевернутыми, действительно агрессивный подход к прессингу — Энцо хорошо разбирался во всем этом, и неудивительно, что он работал вместе с Гвардиолой».

Марсеска (слева) и Пеллегрини (справа) в «Вест Хэме» globallookpress.com

Пеллегрини поручил Мареске проводить тактические занятия, и Снодграсс сказал, что это было откровением.

«Я всегда думал о прессинге как о давлении на других игроков, но он вбил мне в голову то, как можно прессинговать пространство и как таким образом изменить ситуацию на поле», — говорит он. «Атаки начинались с центральных защитников. Вы играли высоко, имели игроков на половине поля соперника и пытались отобрать мяч максимально высоко».

«В результате ваши крайние защитники поднимались высоко и создавали пространство для вингеров. Тогда ваши две "восьмерки" будут совершать большие рывки вперед, чтобы служить мишенями для ваших забросов».

«Ваши форварды могут играть на грани офсайда, но тогда они просто опустятся ниже ко второй фазе атаки и помогут поддерживать угрозу. Его разговоры об этом стали для меня очень образовательными. Он определенно сделал меня лучшим игроком, и я до сих пор поддерживаю с ним связь».

Мареска продолжил свое тренерское образование в «Манчестер Сити», сначала в качестве главного тренера команды юношей до 23 лет, что привело их к их первому в истории титулу Премьер-лиги 2, а также в качестве помощника Гвардиолы в исторической кампании, закончившейся выигранным треблом — после краткого срока работы главным тренером в «Парме».

Говоря о том, чего он ожидал от Марески в «Лестере», и о том, как он изменит ситуацию, что также может быть применимо и к «Челси», Снодграсс сказал: «Если он не изменился, вы увидите большое давление на защитников. Ему нужны игроки, которые могут играть на любой позиции в линии обороны с четырьмя или пятью защитниками. Ему понадобятся защитники, которых можно поднять в центр полузащиты, если они ему там понадобятся, примерно как Джон Стоунз».

«Они, вероятно, будут суперагрессивны, стараясь сделать так, чтобы, когда соперник получит мяч, у него не было времени оценить ситуацию перед собой. Он может только смотреть назад и отдавать пас туда же».

«Честно говоря, он открыл мне новый образ мышления, особенно о том, как занимать правильные позиции. Его английский великолепен, и его манера общения превосходна. И в свое время он был потрясающим игроком. Очевидно, что он частично занимался тренерской работой в "Вест Хэме", но главное — его личный подход, детали, которые он давал вам, и то, как он помогал ребятам индивидуально. Это тот парень, на которого я смотрю и думаю: Я действительно многому у тебя научился».

«Одна из вещей, которые я заметил, это то, насколько хорошо он справлялся с парнями, которые не попадали в основной состав. Он сохранял их бодрыми и давал им почувствовать свою причастность, и я думаю, что в этом есть что-то вроде высшей силы, идея: "Главное не ты или я, главное — все мы вместе". В "Сити" это настолько очевидно, видно что все думают так же».

«Он на 100 процентов тренер того же типа, что и Гвардиола. Когда он покинул "Парму", я считал, что Гвардиола захочет, чтобы он вернулся в "Сити". Он топ-специалист, и такая работа ( как в "Лестере") рано или поздно обязана была стать его».

Мареска и Гвардиола globallookpress.com

Ему хватило всего 14 игр, чтобы закрепить свою философию в «Парме», где произошел поворот к лучшему из-за 15 новых игроков, прибывших после вылета из Серии А.

«По моему мнению, эта работа в "Лестере" — это тот случай, когда, если у него не получится все и сразу и его быстро отправят в отставку, как иногда делают клубы, они пожалеют, что не дали ему время. Возможно, ему и не понадобится время. Возможно, он будет настолько хорош, но если оно ему будет нужно, то вы должны дать ему его», — говорит Снодграсс. «Он того стоит».