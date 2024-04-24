Беспорядок в «Лестере». Когда даже выход в АПЛ не в радость

«Лестер» близок к тому, чтобы с первой попытки вернуться в английскую Премьер-лигу. Но игра и результаты команды Энцо Марески сейчас мало кого интересуют на фоне надвигающегося финансового коллапса.

почти гарантировал себе продвижение в АПЛ после разгромной победы над «Саутгемптоном» (5:0). Однако ни в клубе, ни в городе пока не спешат праздновать.

Вылет «Лестера» из АПЛ в прошлом сезоне для многих стал шоком. Сейчас у них лучший и самый дорогой состав в Чемпионшипе, причем с большим отрывом.

В истории хватает примеров, когда команды после вылета из АПЛ надолго задерживались во втором дивизионе, но «Лестеру» это, похоже, не грозит. После небольшого спада «лисы» выдали очередную классную серию матчей и находятся в шаге от достижения своей главной цели. Казалось бы, это повод для ликования, но «Лестеру» сейчас не до этого.

«Лестер» не первый раз в своей истории оказывается в затруднительном финансовом положении. GOAL подробно рассказывает о текущей ситуации в самом мощном клубе текущего сезона Чемпионшипа.

Король Энцо!

Перед Рождеством на «Кинг Пауэр» вернулись хорошие времена. Во многом благодаря главному тренеру «Лестера» Энцо Мареске, который ранее был помощником Хосепа Гвардиолы.

«Лисы» выиграли 13 из 14-ти первых матчей в Чемпионшипе и уже к середине сезона набрали внушительные 58 очков. Возвращение в элитный дивизион казалось неизбежным.

Энцо Мареска globallookpress.com

«Лестеру» наконец-то удалось решить вратарскую проблему — первым номером стал датчанин Мадс Хермансен. Янник Вестергор и Хамза Чаудри снова набрали свою лучшую форму, а Стефи Мавидиди и Абдул Фатаву стали серьезной силой в атаке.

Кроме того, в «Лестере» играет, возможно, лучший футболист Чемпионшипа — Кирнан Дьюсбери-Холл, в подписании которого уже сейчас заинтересованы клубы АПЛ. Еще одним лидером команды стал крайний защитник Рикардо Перейра.

Пугающий спад

Но со временем все начало разваливаться. Одной из причин падения стало февральское поражение от «Лидса», который до этого матча отставал от «Лестера» на девять оков.

«Лестер» создал достаточно моментов, даже вел в счете, потом еще один гол отметили из офсайда, но в итоге выиграл соперник — 3:1.

«Лестер» с трудом вышел из затяжного спада globallookpress.com

Перед матчем Мареска позволил себе комментарий, который позже назовут чересчур высокомерным: «Для "Лидса" это очень большая игра. А для на это просто очередной матч».

Эти слова итальянца потом постоянно вспоминали перед матчами «Лестера», который внезапно поставил под сомнение свой статус главного фаворита в борьбе за путевку в АПЛ.

Поражение от «Лидса» стало началом неприятного отрезка из десяти матчей, в которых «Лестер» одержал лишь три победы. После поражения от «Бристоль Сити» «лисы» покинули первое место.

Болельщики «Лестера» ранее уже сталкивались с подобными крахами. Например, сезоне-2019/2020 и 2020/2021, когда команда упустила возможность финишировать в топ-4 и осталась без Лиги чемпионов. Но здесь они все-таки не были фаворитами. Но в данном случае речь идет о самой мощном клубе Чемпионшипа.

Обвинения АПЛ

Этот крах на футбольном поле стал еще более болезненным на фоне разыгравшейся финансовой саги. АПЛ обвинила «Лестер» в нарушении правил прибыльности и устойчивому развитию.

«Предполагаемое нарушение относится к периоду, который завершается сезоном-2022/2023, когда клуб выступал в АПЛ», — говорится в заявлении лиги.

Перспективы «Лестера» стали еще мрачнее, когда в начале апреля они опубликовали свои финансовые отчеты по итогам сезона-2022/2023.

Оказывается, что за этот период клуб понес убыток в размере 89,7 миллиона фунтов. Самое ужасное, что «Лестер» оказался в «минусе» пятый год подряд.

«Лестер» сам виноват в своих проблемах

Заявление «Лестера» сопровождалось зловещим сообщением от исполнительного директора Сьюзан Уилан, которая отметила несколько факторов, из-за которых клуб оказался в столь плачевном положении — это увольнение бывшего главного тренера Брендана Роджерса и отсутствие дополнительного финансирования за участие в еврокубках.

Хамза Чаудри globallookpress.com

«Поскольку в трех предыдущих сезонах мы заняли пятое (дважды) и восьмое места в АПЛ, наши цели и бюджет на сезон-2022/2023 были вполне разумными.

Однако для такого клуба, как наш, чьи спортивные результаты оправдывают уровень инвестиций, необходимый для конкуренции с наиболее авторитетными клубами и реализации наших амбиций, столь провальный сезон обернулся финансовыми проблемами, особенно с точки зрения правил прибыли и устойчивого развития», — сказала Уилан.

Пожалуй, самым тревожным моментом в этом отчете были ошеломляющие суммы, которые «Лестер» тратил на зарплаты. По данным The Athletic, соотношение бюджета на зарплаты и оборота составляло невероятные 116 процентов. Проще говоря, на каждый полученный фунт уходило 1,16 фунта за заработную плату игрокам, которые завершили сезон в зоне вылета.

В этом «Лестеру» некого винить, кроме самих себя. Несмотря на все попытки списать дефицит в бюджете на провальное выступление команды, фактическая структура расходов показывает, насколько слабым является это оправдание.

Очевидно, что клуб явно перегнул палку, раздавая невероятные контракты и тратя огромные средства на трансферы.

«Лестеру» грозит снятие очков

Бессмысленно отрицать, что в финансовом плане «Лестер» находится в опасном состоянии. Но о каких последствиях может идти речь? Неоднократно писали о том, что клубу грозит снятие очков уже в этом сезоне. В связи с этим «Лестер» быстро начал судебное разбирательство против АПЛ и Английской футбольной лиги (АФЛ), чтобы избежать этого наказания.

В итоге в прошлом месяце эти меры были исключены. АФЛ опубликовала заявление, в котором отметила следующее: «Получив юридическую консультацию, что, хотя она хотела бы уважать любое решение дисциплинарной комиссии Премьер-лиги о вычете очков в Английской футбольной лиге, она не сделает этого, не имея полномочий в соответствии с правилами в их нынешней редакци».

Однако это далеко не конец проблем «Лестера». Расследование по-прежнему продолжается. Учитывая прецендент, созданный «Эвертоном» и «Ноттингем Форест», будет настоящим чудом, если «Лестеру» удастся избежать снятия очков после потенциального возвращения в АПЛ.

Вероятно, с «Лестера» снимут больше четырех очков, которые лига забрала у «Ноттингема». Скорее всего, «лисы» столкнутся с проблемами и на трансферном рынке. Клубу будет непросто удержать лидеров команды и подписать новых игроков.

Впереди безумное лето

С учетом всех обстоятельств «Лестер» наверняка с опасением ждет следующего сезона.

Предстоящее лето, похоже, будет очень тяжелым для клуба. Проблема не только в возможном снятии очков. Скорее всего, «лисам» придется продать своих лучших игроков, чтобы избежать еще более серьезного коллапса.

«Лестер» ждет непростое лето globallookpress.com

У Дьюсбери-Холла точно не будет проблем с предложениями. Поговаривают, что его хотят подписать «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Но продажа этого игрока существенно улучшит финансовое состояние «Лестера», а тем более с учетом того, что это воспитанник академии.

Совершенно справедливо, что болельщики разочарованы тем, что клуб позволил себе оказаться в таком непростом финансовом положении.

«Болельщики "Лестер Сити" — это не просто клиенты или потребители. В настоящее время многие чувствуют себя разочарованными и не услышанными.

Никто в клубе, похоже, не признает каких-либо ошибок, ни на поле, ни за его пределами, никто не привлечен к ответственности, и клуб не сообщает о каких-либо размышлениях о событиях последних 18 месяцев.

Болельщики понимают, что текущая правовая ситуация может ограничивать такое общение, но это не объясняет молчания на протяжении многих месяцев», — говорится в заявлении поклонников «Лестера».

Тревога болельщиков, скорее всего, только усилится в ближайшие недели. Впереди лето, которое будет наполнено судебными исками, трансферными слухами и неопределенностью. Фанаты наверняка не так представляли себе возвращение в Премьер-лигу.